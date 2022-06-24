Askeri öğrenci değil, darbeci

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15 Temmuz FETÖ darbe girişimi davasında 66 FETÖ’cü askeri öğrencinin tahliyesi yönünde hükmeden Yargıtay’ın kararı bana bu hissi yaşattı.

FETÖ’cülerin sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyalar, içeride de CHP’nin siyasi desteği ile oluşturdukları hava sonucu darbe davalarında milletin vicdanını kanatan kararlar çıkıyor.

İşte, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 66 kişi hakkında verdiği karar.

ÖZEL SEÇİLMİŞ FETÖ’CÜ ÖĞRENCİLER

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana gelen olaylara ilişkin üçü rütbeli, üçü er, 116’sı öğrenci toplam 122 sanık hakkında dava açılmıştı. Sanıklar arasında, isimleri FETÖ’cü komutanlar tarafından özel olarak listelenmiş 116 askeri öğrenci de bulunuyordu.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, üç rütbeli FETÖ’cü subay hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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MAHKEME VE İSTİNAF ONADI

FETÖ’cü subaylar tarafından Yalova Hava Meydan Komutanlığı Tatbiki Eğitim Kampı’na katılan askeri öğrencilerden isim listeleri oluşturularak seçilen ve darbeye destek için İstanbul’a getirilen 116 askeri öğrenci müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öğrencileri getiren üç otobüs şoförü er ise beraat etti.

İtiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine yollandı. Dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi de, FETÖ’cü darbecileri cezalandıran İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına uyarak, sanıkların itirazını reddetti.

YARGITAY KARARI

Sanıklar Yargıtay’a başvurarak karara itiraz etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, üç FETÖ mensubu subayın cezalarını onadı, darbecilere karşı mücadele eden vatandaşlara saldıran, araçları deviren ve havaya ateş ederek darbe girişimine yardım eden 15 askeri öğrencinin “darbeye yardım” suçundan, üç askeri öğrencinin FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasına karar verdi.

55 TUTUKLU 66 TAHLİYE

Davada yargılanan toplam 122 sanıktan aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 55 kişinin tutukluğuna devam kararı çıkarken, 66 askeri öğrenci hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunun “unsurları oluşmadığı” görüşüyle, “örgüt üyeliğinden” ceza alsa bile hapiste geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

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Dosya, sanıklar hakkında müebbet hapis cezası veren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu kişilerin darbeye yardım veya Yargıtay’ın kararında belirtildiği üzere örgüt üyeliğinden cezalandırılıp cezalandırılmayacağına ya da beraatlerine karar verecek.

KARARDAKİ GARİPLİK

Kararda şöyle bir gariplik var; askeri öğrencilerin bir kısmı darbeye yardımdan ceza alırken, onlarla aynı otobüslerde Yalova’daki Eğitim Kampı’ndan kasalar dolusu mühimmat, şarjörleri dolu tüfek, her birinin üzerlerinde 40,80,100 mermi ile İstanbul’a gelen ve tahliye kararı verilen askeri öğrencilerin darbe girişiminden haberdar olmadıkları belirtiliyor.

Otobüslerin etrafını çeviren halkın uyarılarına rağmen teslim olmayan, diğer askeri öğrencilerin havaya ateş ettiğini ve komutanlarının insanları vurduğunu gören askeri öğrencilerin darbe girişiminden ancak karakolda haberdar oldukları savunuluyor.

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Oysa, FETÖ’cü komutanlar, Yalova’dan İstanbul’a darbeye destek için getirilen 1, 2, 3’üncü sınıf askeri öğrencilerini özel olarak oluşturdukları listelerden isim okumak suretiyle seçmişlerdi.

Şunu unutmamak gerekiyor; adı geçen kişiler darbe suçuna fiili iştirak edemedilerse, içinde bulundukları otobüslerin etrafını çeviren ve onları canı pahasına engelleyen halk sayesindedir. Yoksa darbeye yardım suçunu fiilen işlemiş FETÖ’cü askeri öğrencilerden, FETÖ’cü komutanlardan, amaç bakımından çok da farkları yok.

FETÖ’CÜLER SEVİNDİ, MİLLET TEPKİLİ

Bu karar en çok FETÖ’cüleri sevindirdi, bir de CHP’li Milletvekil Gülizar Biçer Karaca’yı; sosyal medya hesabından kutlama bile yayınladı. Ama darbeye direnen Türk milletinin vicdanını sızlattı. Darbe davalarını yakından takip eden 15 Temmuz Derneği’nin şu açıklaması her şeyi özetliyor aslında:

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“Yargıtay’ın gerekçeli kararı henüz bilinmemekle birlikte, tahliyelerin maşeri vicdanı yaraladığı açıktır. FETÖ militanları, yargı kararıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur. Umuyoruz ki yapılan hatadan vazgeçilerek örgütün askeri kanadında yer aldıkları net bir şekilde belli olan öğrenciler hak ettikleri cezayı alacaktır. Davamızın takipçisiyiz ve oldu bittilere asla müsamaha etmeyeceğiz.”

FETÖ’cülerin ve yardakçılarının sevincini kursaklarında bırakmak yine yargının elinde. 252 şehidimiz, 2 bin 500’e yakın gazimiz için Türk milleti adına davamıza sahip çıkacağız.