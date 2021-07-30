Artık zamanı gelmedi mi; Açıklayın Bylock’çu AKP’li bakanları

15 TEMMUZ darbe girişiminin yıldönümünde; 5 yıl önce kimler sokağa çıktıysa, Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı kimler direndiyse yine onlar sokaklarda, meydanlardaydı.

5 yıl önce kimler bankamatik, market, benzin istasyonları kuyruklarında, kimler kadeh kaldırıp darbeyi kutladıysa, kimler balkonlarından alkışladıysa; onlar yine evlerindeydi.

İki muhalefet partisi; CHP ve İyi Parti’nin, halen görev yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin darbeciler tarafından kapatılmasının önlendiği 15 Temmuz’un 5’inci yıldönümündeki sıradan açıklamaları dikkatinizi çekmiştir.

İP’LİNİN GERÇEK YÜZÜ

Sadece bu değil, daha kötüleri de yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda bazı örnekleri tek tek yaşansa da daha önce iki darbe, bir post-modern darbe, üç muhtıra görmüş Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez halkın direnişiyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlara açıktan saldırılar yapılmaya başladı.

İyi Parti’nin Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen FETÖ’cü General Semih Terzi’nin değil, onu vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in “darbeci” olduğu ile ilgili; gerçeklerle bağdaşmayan hatta alçakça bir mesaj paylaştı.

Tepkiler üzerine silse de, Savcılık soruşturma açsa da o mesaj bir zihniyeti yansıtıyor. İfadesinde, “Ne Semih Terzi’yi ne de Ömer Halisdemir’i tanımadığını” söylemiş. Alçakça mesajını yalanla süslemiş.

Bunlar 15 Temmuz darbesine karşı direnişi yıpratma, itibarsızlaşma girişiminden başka bir şey değil.