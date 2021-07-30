Artık zamanı gelmedi mi; Açıklayın Bylock’çu AKP’li bakanları

5 yıl önce kimler bankamatik, market, benzin istasyonları kuyruklarında, kimler kadeh kaldırıp darbeyi kutladıysa, kimler balkonlarından alkışladıysa; onlar yine evlerindeydi.
İki muhalefet partisi; CHP ve İyi Parti’nin, halen görev yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin darbeciler tarafından kapatılmasının önlendiği 15 Temmuz’un 5’inci yıldönümündeki sıradan açıklamaları dikkatinizi çekmiştir.
İP’LİNİN GERÇEK YÜZÜ
Sadece bu değil, daha kötüleri de yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda bazı örnekleri tek tek yaşansa da daha önce iki darbe, bir post-modern darbe, üç muhtıra görmüş Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez halkın direnişiyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlara açıktan saldırılar yapılmaya başladı.
İyi Parti’nin Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen FETÖ’cü General Semih Terzi’nin değil, onu vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in “darbeci” olduğu ile ilgili; gerçeklerle bağdaşmayan hatta alçakça bir mesaj paylaştı.
Tepkiler üzerine silse de, Savcılık soruşturma açsa da o mesaj bir zihniyeti yansıtıyor. İfadesinde, “Ne Semih Terzi’yi ne de Ömer Halisdemir’i tanımadığını” söylemiş. Alçakça mesajını yalanla süslemiş.
Bunlar 15 Temmuz darbesine karşı direnişi yıpratma, itibarsızlaşma girişiminden başka bir şey değil.
Ekonomi Servisi şefim rahmetli Namık Ahıska’nın alacaklarımın karşılığı olarak oldukça eski bir daktiloyu verip, “Hakkını helal et” sözlerini ve ayrıldığımızı hatırlıyorum.
Kısa süre sonra Cağaloğlu’ndaki Dünya Gazetesi’nde işe başladım. 1992 yılı Nisan ayında artık 212 sayılı Basın İş Kanunu’na göre; hem de Bab-ı Ali’de çalışan bir gazeteci olmuştum.
Cağaloğlu Yokuşu’ndaki Dünya Gazetesine gitmek için her gün Kapalıçarşı’dan geçip, Nuri Osmaniye kapısından çıkar, biraz ileride sağ tarafta bulunan Milliyet Gazetesi’nin binasına bakardım. Hayalim Milliyet muhabiri olmaktı.
Bir akşam yine eve dönerken Milliyet’in önünden geçtiğim sırada Tevfik Yener ile karşılaştım. Ona, Dünya Gazetesi’nde çalıştığımı söyleyince “Bak oğlum gazetecilikte bir ekibin parçası olmazsan geleceğin olmuyor, herkes Tevfik Yener olmuyor, tek başına harcanırsın” dedi.
27 YILDIR AYNI BİNADA
Hiç kızmadım aksine beni düşündüğü için teşekkür ettim, ayrıldık. 1993 yılı sonu 1994 gibi Milliyet, Bağcılar’a taşındı. Benim kaderimden herhalde, kısa süre içinde Dünya Gazetesi de Bağcılar’daki merkezine geçti.
Böylece Milliyet ve Dünya gazeteleri komşu olmuştu. 1994 yılı Kasım ayı başında Milliyet’in Ekonomi Şefi Şeref Oğuz’un benimle görüşmek istediği söylendi. Görüşmeye gittim, gidiş o gidiş. Hayalim gerçek oldu; Milliyet muhabiriydim.
Artık Abdi İpekçi’nin Milliyet’inde muhabirlik yapacaktım. Gazetenin başında rahmetli Ufuk Güldemir vardı ama benim
19 Ocak 2007’de işlenen cinayetten hemen bir hafta sonra Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın, “Emniyet İstihbarat’ta tuhaf şeyler oluyor; Dink cinayeti ile ilgili delil karartmak için Log kayıtlarını siliyorlar. Bir de Erhan Tuncel, yardımcı istihbarat elemanı çıkmış” cümlesinin hayatımı bu kadar değiştireceğini düşünmemiştim.
Sadece benim değil, bana bilgi verdiği öğrenildiği için, cinayetten sorumlu olan FETÖ’cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer ve ekibinin, “uyuşturucu kaçakçısı” iftirasıyla tutuklanan Emin Arslan’ın hayatı da eskisi gibi olmayacaktı. Hatta, devrimci örgüt üyesi diye tutuklanan Hanefi Avcı, Arslan’a destek olduğu için Yılmazer ve ekibinin komplosuyla bir de Ergenekon’dan tutuklanacaktı.
Emin Arslan’dan duyduklarım sonrası; “Log kaydı ne, yardımcı istihbarat elemanı nedir?” bilmeden, cinayetin işlendiği İstanbul’da kim varsa ulaşmaya çalışıyordum.
Cinayetten tam 10 gün sonra 28 Ocak 2007 günü Sabah Gazetesi’nde Fatih Altaylı’nın, “Büyük Abi Erhan Polis Muhbiri” manşetini görünce, haberi benim çıkartıp yazamadığıma üzülmek bir yana, bundan sonra gerçeğin konuşulacağını düşünerek seviniyordum. Elimdeki ikinci ipucu artık iyice kıymetlenmişti; Log kayıtlarının silinmesi yani cinayet delillerinin karartılmasının peşine düşmeliydim.
FOX TV’NİN DİNK YALANI
O da ne? Sabah’taki haberden sonra FOX TV’den Ercan Gün, katil Ogün Samast’ın, Atatürk’ün sözünün yazılı olduğu posterin önünde elinde Türk bayrağı ile gözaltına alındığı Samsun Otogarı’nda çekilmiş görüntülerini yayınlıyordu. Böylece, 28 Ocak 2007’de Sabah’taki yazı ile cinayetin arkasındaki FETÖ’cü istihbaratçılar tartışılacakken, FOX TV’nin 1 Şubat tarihli haberiyle “Cinayeti Atatürkçüler işledi” tartışmasına geri dönüldü.
Daha sonra tartışma,
Şaşırtıcı gelebilir ama sebebini yazımın sonunda anlatacağım.
Çünkü, biz Adil Öksüz’ün o gece Akıncı Üssü’nde olduğunu tanık ifadeleriyle biliyoruz.
15 Temmuz sonrası, Adil Öksüz’ün eşi ve çocuğuyla Pensilvanya’da Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarını da gördük.
AKINCI’DAKİ FETÖ’CÜ İMAMLAR
Öte yandan, FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü’nde olan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş’in Akıncı Üs Komutanlığı karargâh koridorlarındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de izledik.
Kemal Batmaz ve Harun Biniş kendi görüntülerini inkâr ederken, Nurettin Oruç, “Televizyonda ürün yerleştirme gibi adam yerleştirme yapılmış” diyerek soytarılık yapıp yalan söylemeyi seçti. Adil Öksüz’ün de bugüne kadar Akıncı Üssü’nde herhangi bir görüntüsüne ulaşılamamıştı.
Bunun için, Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten FETÖ’nün sivil mahrem yapılanmasından Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğu yalanını yaymaya başladılar. Böylece kendilerini aklarken, 15 Temmuz’un MİT’in kontrolünde bir girişim olduğuna herkesi inandıracaklardı.
EN KULLANIŞLI ARAÇ
2013’ten beri olduğu gibi bunun için en kullanışlı araç Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, darbenin üzerinden bir ay geçmeden, 2016 yılı ağustos ortasından itibaren, “Kim bu Adil Öksüz, neden serbest bırakıldı” diye sormaya başladı.
Hatta, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin 31 Ağustos 2016 tarihindeki, “Adil Öksüz korunuyor mu?” başlıklı yazısının yayınlandığı gün arayan Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz konusunda bana 20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Adil Öksüz’ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı” diye konuştu.
Yani Adil Öksüz ile ilgili sözde istihbarat 10 Ağustos 2016 gibi Kılıçdaroğlu’na ulaştırılmıştı. Bir süre sonra iddialar iyice yayıldı ve belgeler havada uçuşmaya başladı. FETÖ’cüler, Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğuna dair “Angaje Formu” ile 15 Temmuz’un MİT kontrolünde bir komplo olduğuna dair ihbar mektubunu 4 Kasım 2016 günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile o dönem CHP yönetiminde bulunan şimdi İP milletvekili Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı’ya ulaştırdı. Yetmedi aynı sahte belgeler 18 Kasım 2016 günü “@denizbayrak83” isimli Twitter hesabından paylaşıldı. Sahte belgelerle desteklenmiş yalanlar öyle yayıldı ki, FETÖ ile ilgili ilk kitabı yazmış kişiler tarafından bile ciddiye alınmış, darbe sonrası yazdıkları kitaplara kadar girmişti.
İLK KEZ MİT’İ ARADIM POSTA’DA YAZDIM
2017 yılı başından itibaren tartışma öyle büyüdü, yalana inananlar o kadar çoğaldı ki, konu sadece “yalanlama” ile geçiştirilecek cinsten olmaktan çıktı. Belgelerin doğru olup olmadığının MİT nezdinde araştırılması gerekliydi. İddialar doğru çıkarsa, benim açımdan da “kontrollü darbe” haklılık kazanacaktı. O yüzden hayatımda ilk kez MİT’e ulaşıp, Basın Müşaviri N.Y.’den açıklama istedim. MİT’ten gelen bilgileri, 26 Mart 2017 günü Posta Gazetesi’ndeki köşemde yayınladım. Buna göre, söz konusu “Angaje formu” tamamen sahte, doküman üç ayrı belgeden montajlanarak hazırlanmış. İmza sahipleri M. D. ve S. A., dokümanın düzenlendiği 10 Eylül 2014 tarihinde o görevlerde bulunmuyordu.
Yazımı şöyle bitirdim: “Peki bu sahte belgeyi kim hazırladı? Cevap belli, bu sahte belgeyi kullandıkları maşaları aracığıyla kim servis ediyor ve yalanla tüm dünyayı kandırmayı amaçlıyorsa onlar. Yani 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen darbenin planlayıcısı FETÖ’cüler.”
Türkiye’de bağlı olarak çalıştığı FETÖ’nün üst düzey isimlerini veren İnandı, örgütün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerindeki yapılanmasını ve yöneticilerinin isimlerini deşifre etti.
FETÖ’ye terör örgütü dememesine karşın örgüte bağlı isimleri ve çalışma şekillerini tek tek sıralayan İnandı, Kırgızistan vatandaşlarını da FETÖ elebaşı Gülen’in “Yerelleşme” adını verdiği çalışmayla örgüte kazandırdıklarını söyledi.
İnandı Kırgızistan’a nasıl gittiğini şöyle anlattı:
“1995 yılı mayıs ayı sonlarında Trabzon il imamı
İkinci grup ise, birinci gruptakiler tarafından yıllarca küçümsenmiş, kimi gün “bidon kafalı”, kimi gün “göbeğini kaşıyan adam” kimi gün “makarnacılar...” diye aşağılanmış olan, ama yüreği vatan aşkı, bayrak sevdası ve imanıyla atan, demokrasiye verdiği oy ile seçilmiş hükümete sahip çıkanlardı.
GERÇEK MAKARNACILAR
15 Temmuz gecesi kimin korkak, kimin cesur olduğunu; TOMA’lara aslan kesilen, tankları görünce kediye dönüşenleri, o gece aldığı makarnaları ertesi gün darbe girişimi bastırıldıktan sonra marketlere iade eden gerçek makarnacıları gördük.
Bir de fırsatçılar vardı. “Yurtta Sulh Konseyi” adı altında Atatürkçü kimliğine bürünen FETÖ’cüleri “Atatürkçüler darbe yapıyor” zannederek alkışlayanlar, güvenli evlerde saklananlar vardı. 15 Temmuz’un kavurucu sıcağında kimi evlerinde kimi yazlıklarında kimileri eğlence mekânlarında pis pis sırıtıp kadeh kaldırıyorlardı. Darbeye direnenlere sosyal medyadan küfür ediyorlardı.
Kimileri FETÖ’cüler gibi “Sokağa çıkmayın, askere direnmeyin” diyorlardı. Kimileri balkonlarında tankları alkışlıyor, darbecilere en küçük karşı çıkışta bulunmayan kimi sürüngen kişilikli fırsatçıların gücü ancak sela okuyup darbeye direnişe çağıran müezzin ve hocaya yetiyordu.
O gece bu tür alçakların saldırı ve hakaretlerine maruz kalmış biri olarak 15 Temmuz’un beşinci yılında onlara bu ikiyüzlülüklerini bir kez daha hatırlatmak benim için vatan görevidir.
KADEH KALDIRANLAR...
Livaneli aynı röportajda ise Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Erdal İnönü’nün “solcu” olmadığını anlatmaya çalışırken; Bülent Ecevit’in, İsmet İnönü’den sonra CHP genel başkanı seçilmesini, “Robert Kolej mezunu” olmasına vurgu yaparak “operasyon, darbe” kelimeleriyle tanımladı.
Oysa CHP’nin başına “operasyon” ile gelen tek bir kişi var o da yere göğe koyamadığı Kılıçdaroğlu’dur, hem de Fetullahçı Terör Örgütü’nün “kaset operasyonuyla”...
LİVANELİ’NİN GÖRÜŞLERİ!!!
Ben söyleşinin bu yönünü değerlendirmek istiyorum ama önce sabrınıza sığınarak, Livaneli’nin söylediklerini noktasına dokunmadan bir kez de ben aktarmak istiyorum.
“Sol olmayan ‘sol partilerle’. CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil, gelenekleri de sola dayanmıyor, gelecek programları da. Fakat sol olarak sunulan bu partilerin başına, hiçbiri solcu olmayan birtakım liderler getirildi. İsmet İnönü, Bülent Ecevit solcu muydu?
Ecevit gibi politikaya meraklı, hırslı, Robert Kolejli genç bir siyasetçinin önündeki bütün engelleri kaldırarak CHP’nin başına getirdiler. İsmet İnönü’nün yerine Ecevit’in getirilmesi bir operasyondu; darbe gibi bir şeydi.
Nitekim Ecevit’in de CHP’yi sol gibi gösterip bahsettiğim sınıfsal kesimlerin başını bağlamak isteyenler için ne kadar isabetli bir isim olduğunu zaman içinde gördük. Deniz Baykal bahsine geleceğiz ama; Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP’de, ANAP’ta, DP’de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu.
Deniz Baykal
Bu ziyaretten kısa süre önce basında Caparov’un Türkiye’ye hediye ile geleceği yorumları yapılmıştı.
ALMANLAR BİLE DEVREYE GİRDİ
Gerek Kırgızistan’daki, gerek Avrupa ve Amerika’daki FETÖ’cüler sosyal medyada 1 Haziran günü FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırıldığına, hatta Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğuna dair bir kampanya yaptılar. Türkiye içinde fazla ilgi çekmeyen kampanya ile ilgili nedense Alman hükümeti bile devreye girdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Devlet Müsteşarı
OSMAN Ziya Sülün - Sülün Osman
Güney Zobu - Raki
Abidin Cevher Özden - Banker Kastelli
Baki Cengiz Öygün - Banker Bako
Selçuk Parsadan
Kâr payı ile çalışan holdingler
Fadıl Akgündüz - Jet Fadıl
Banka hortumcuları
Bu Amerikalılarla FETÖ’nün ortak projesidir, amacı da Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarının merkezi haline gelmektir. Yakında ilk sonuçları almaya başlayacağız.
Yazımda ayrıca FETÖ’cü Özeren ve Aydemir dışındaki tüm isimlerin, 2008 yılında kurulan Nükleer İran’a Karşı Birleşenler (United Against Nuclear IRAN) örgütünde aktif görev yaptıklarını hatırlatmıştım. Bu derneğin neler yaptığını bilirseniz, “Türk Demokrasi Projesi” isimli derneğin de hangi amaçla kullanılacağını tahmin edebilirsiniz.
Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye, İran’a yönelik Amerikan operasyonunun bir benzeri ile karşı karşıya kalacak.
SATIN ALINAN GAZETECİLER
Projenin adı da “Türk Demokrasi Projesi”.
Washington’da kurulan “Türk Demokrasi Projesi” isimli dernek, internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor:
“Türk Demokrasi Projesi, Türkiye’nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür.”
Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor: “Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye’nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünlüğü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor.”
YİNE ‘DEMOKRASİ’ KILIFI
Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş, amacını şöyle anlatıyor: “Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak.”
Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor.
Çünkü, kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanları ile FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ’cü isimler de var.
PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, terör örgütünün siyasi kolu HDP’lilere şu çağrıyı yapıyor: “Çete liderinin haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli.”
Terör örgütü PKK’yı yakından takip edenler bunun ne anlama geldiğini, “öz savunma” derken neyi kastettiğini iyi biliyor; terörist Duran Kalkan sokakları karıştıracak ayaklanmaya çağırıyor.
PKK elebaşı Duran Kalkan, örgütün medyasında yayınlanan söyleşisinde Türkiye içindeki PKK uzantılarına topyekûn saldırı talimatı veriyor, “Bunun için ne yapayım, bilemiyorum, imkânım yok, denmemeli. Herkes bulabilir imkân. Her türlü biçimde mücadele edilebilir. Eylemin büyüğü küçüğü olmaz. Örneğin maddi imkânlarını azaltmak en büyük eylemdir. Türkiye bütçenin bütününü savaşa veriyor, parası olmazsa veremez... Bu kadar silah alıp saldırı yapamaz. O halde demek ki yapılabilecek her şey var, herkes yapabilir de, yeter ki düşünsün, yoğunlaşsın, yapmak istesin” diyor.
Tıpkı 2015 yılındaki çukur-hendek olaylarında olduğu gibi HDP’lileri sokağa çıkmaya çağırıyor.
Bu sözün ne kadar doğru, ne kadar anlamlı olduğunu rakamlarla göstereceğim. İnşallah kimseyi incitmeden derdimi anlatabilirim.
Tam 36 yıl 10 ay 8 gündür on binlerce insanımızı katleden, emperyalist ABD, İsrail ve Avrupa tarafından desteklenen, onların tetikçiliğini yapan PKK terör örgütü ile ilgili rakamları paylaşacağım. Rakam dediğime bakmayın, her rakam bir can, yaşanmamış bir hayat demek. Aralarında asker, polis, korucu, bebekler, kadınlar, işçiler, köylüler var.
Terör örgütü PKK’nın, 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30’da Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği, 2 askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırısının üzerinden tam tamına 36 yıl 10 ay 8 gün geçti.
‘ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL’
Yani Türkiye bugün, 23 Haziran 2021 itibarıyla 13 bin 448 gündür PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu süre içinde 8 bin 154’ü resmi, 6 bin 24’ü sivil yani toplam 14 bin 178 vatandaşımız şehit oldu.
Biliyorum böyle bir karşılaştırma içimizi acıtıyor ama Türkiye, 13 bin 448 günde resmi ve sivil toplam 14 bin 178 şehit verdi. Yani gün başına 1 şehit hatta fazlası düşüyor. 24 bin 837 resmi görevli gazi oldu, 11 bin 357 sivil de yaralandı.
44 BİN 492 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Sözde demokrasi, insan hakları, hukuk savunucuları Fırat Şişman’ın videolarını mafya elebaşınınkiler kadar gündem yaptılar mı?
Yapmazlar, yapamazlar. Yaptıkları tek şey ya onların suçuna ortak olmak ya da sessizliğe bürünmektir.
Ne diyordu mafya elebaşı, “40 yaş altına hitap ediyorum...”
40 yaş üstü olanların bilmemesi mümkün değil o yüzden PKK’nın emperyalist ülkelere nasıl maşalık yaptığını, kanlı bir örgüt olduğunu, en çok zararı da Kürt kökenli yurttaşlara verdiğini Fırat Şişman tek tek anlatmış.
40 yaş altında olanların da PKK’nın kanlı içyüzünü anlaması bakımından bu videoları izlemesi gerekir.
İzleyenler görmüştür; 11 yaşında pikniğe gitme bahanesiyle PKK’lılara teslim edilen Fırat Şişman, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın korumalığını yapmış, onun “oğlum” diye sahiplendiği birisi.
KARAYILAN’IN KARA KUTUSU
Katledilmeden birkaç ay önce PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’de örgüt yöneticisi Yaşar Kaya’nın yazısını görür. Eşi Güldal Mumcu’ya, ‘Bunlar beni öldürecekler!’ der. Yaşar Kaya’nın, “... Mumcu’nun Kürtler için istediği bir şey var mı? Herkes maskesini çıkarsın! Yoksa yüzlerindeki maskeyi biz yırtacağız. Biz yırtmazsak bile Kürt halkının dinamiği yırtacak. Herkesin notu, karnesi belli olmuştur. Kürt düşmanlığı yapmamak bile namus borcudur...” satırlarını okur. Güldal Mumcu “Nereden çıkartıyorsun?” deyince “Halkın dinamiği yırtacaktır, sözünden. Bundan daha açık söyleyemezler” cevabını verir. (İçimden Geçen Zaman-Güldal Mumcu, sayfa 47-51)
CIA-MOSSAD-PKK YAZISI VE TEHDİT
Mumcu, durmaz ve PKK ve arkasındaki güçleri deşifre eder. Öldürülmeden sadece iki hafta önce 7 Ocak 1993 günü Cumhuriyet’te yayınlanan yazısı şöyle bitiyordu: “(...) Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”
Bir gün sonra yani 8 Ocak günü Mumcu ile görüşen İsrail’in Ankara Büyükelçisi sohbeti şu soruyla bitiriyordu: “Öldürülmekten korkmuyor musunuz?”
Bundan tam 16 gün sonra 24 Ocak 1993’te Mumcu, aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba ile katledildi.
Güldal Mumcu, eşi Uğur Mumcu’nun araştırmalarının sonucunda vardığı noktayı kitabında şöyle aktardı: “Uğur Türkiye’de yaşanan terör olaylarını, Kürt isyanlarının karmaşık arka planını araştırdıkça, tahmin edilemeyecek birçok ilişkiye, ilginç bağlantılara, CIA, MOSSAD ve MİT ile Emniyet ve askeri istihbarat dahil birçok ülkenin istihbarat örgütünün varlığına ve bu arada Barzani’nin MOSSAD ve CIA ile ilişkilerini ortaya koyan yayınlara ulaşıyordu.”
Tarif ettiği devleti ele geçirmiş emperyalist yapılardı aslında.
Her konu bir yana “terörizm” konusundaki endişesi tam bir ikiyüzlülük. Çünkü ABD, hukuki olarak terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah ve maddi destek sağlayan, kumpaslar dahil 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’nü topraklarında koruyup kolluyor.
TÜRKİYE’DEN TERÖR RAPORU
Bir NATO üyesi olarak Türkiye’de güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahlarla şehit oluyor. 251 insanımızı şehit eden FETÖ’yü Amerika koruyor. Türkiye, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütleriyle mücadele ederken bunların ikisi NATO üyesi Amerika başta olmak üzere, diğer NATO üyesi ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan tarafından aktif olarak korunuyor ve destekleniyor.
Terör örgütü PKK/YPG, NATO üyesi ABD’nin verdiği silahlarla Suriye topraklarında İblib’de hastaneye yaptığı saldırıyla aralarında bebeklerinde bulunduğu 14 sivili katletti 34 kişiyi da yaraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, sivil insanların müttefik ülkelerin verdiği silahlarla öldürüldüğünü anlatırken, bir NATO üyesi olarak diğer ülkeler tarafından terörle mücadelede yalnız bırakıldığını anlattı.
Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Amerikan başkanına 110 sayfalık, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” başlıklı bir rapor verdi. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele yanında Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü anlatan raporda, ABD’nin desteklediği PKK/YPG’ye verilen silahlarla katledilen sivillerin fotoğrafları da yer aldı.
Adını verdiğim NATO üyesi ülkelerde terör örgütü PKK’ya bağlı olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da rakamlar ve grafiklerle anlatıldı.
Amerika’nın terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek, Fetullahçı Terör Örgütü yönetimini topraklarında barındırması, Türkiye’nin kendi savunması için Rusya’dan S-400 alması sonrası aldığı yaptırım kararları başta olmak üzere çıkardığı birçok sorun masada duruyor.
DARBENİN ARKASINDAKİ AMERİKA
15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında ABD başkan yardımcısı olan Biden, bu kez ABD Başkanı sıfatıyla, Erdoğan ile karşı karşıya. Türkiye, 15 Temmuz’un arkasında Amerikan yönetiminin olduğuna emin ve bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasıyla da tüm dünyaya duyurdu.
Biden’ın Türkiye’ye karşı düşünceleri ve tutumu da sır değil. Henüz başkanlık seçim sürecinde, izleyeceği yolu şöyle anlatmıştı:
“Şu an ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi, bir yol haritamız olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.
Yani çok endişeliyim. Ama bence daha önce benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Dışarı atıldı. İstanbul’da dışarı atıldı, partisi dışarı atıldı.
Peki, biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Oysa, HDP yönetimi için “demokrasi” PKK elebaşının talimatlarını yerine getirmek ve örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek için kullandıkları araçtan başka bir şey değil.
HDP, PKK elebaşının 1990 tarihli talimatı sonrasında kurulan ve kapatılan HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP gibi terörün siyasi faaliyetlerinde zincirin halkalarından birisi.
Eğer o da kapatılırsa yenisi zaten hazır. Yani Kılıçdaroğlu’nun üzülmesine gerek yok. PKK elebaşı örgüt yönetimi ve HDP’lilerin B hatta C planları hazır.
Bana göre Kılıçdaroğlu’nunki, sadece bir sonraki seçimde HDP seçmeninin oylarını, kurduğu ittifak içinde tutmak amacıyla yapılmış sıradan bir açıklama.
Şöyle diyor: “Vatandaş en büyük hakemdir, arzu ettiği partiye oyunu verir. Demokrasinin var olduğu, savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız.”
6 MİLYON OY HESABI
Ama HDP yönetimine, “6 milyon oy alıyorsunuz, siz onların sorunlarına çare üretmek için mi varsınız yoksa PKK’nın siyasi kolu olarak mı? 6 milyon seçmen size PKK elebaşını övün, örgütü destekleyin diye mi oy veriyor yoksa kendilerine hizmet edin diye mi?” sorusunu soramıyor.
En fazla, zorlayan olursa çok ama çok seyrek,
Artık zamanı gelmedi mi; Açıklayın Bylock’çu AKP’li bakanları
Hiç beklemediğimiz bir zamanda, hiç beklemediğimiz bir şekilde; Fetullahçı Terör Örgütü’nün “sır küpü”, “Tarık” kod adlı Alpaslan Demir, yani örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock’un lisansı üzerine kaydedilen “David Keynes” Türkiye’ye gelip teslim oldu ve FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.
Uzun ve karmaşık bir cümle oldu değil mi?
Konu FETÖ, hele hele hepsi kaçmaya çalışırken Bylock isimli kripto haberleşme sisteminin lisansının sahibi FETÖ’cünün teslim olması elbette şaşırtıcıdır.
“Amacı ne?” “Neden şimdi?” soruları havada uçuşuyor.
TUHAF BİR KİŞİLİK
2012’de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup adını “David Keynes” olarak değiştiren Alpaslan Demir, “tuhaf” bir kişilik.
1997 yılında FETÖ’den ayrıldığını söylüyor ama teslim olduğu 9 Haziran 2021’e kadar anlattığı tüm olaylar, verdiği tüm isimler FETÖ üst düzey yönetiminden.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanmış 16 Temmuz 2021 tarihli iddianamede, Alpaslan Demir hakkında ifade veren herkes, dengesiz kişiliğinden söz ediyor. Ama FETÖ’cüler için kullanışlı olma özelliğini hiç kaybetmemiş.
FETÖ elebaşı Gülen ile de görüşebilen bir kişi. Örgütün bir dönem FETÖ elebaşı Gülen’den sonra gelen en önemli ismi Kemalettin Özdemir’i de tanıyor, mahrem yapılanmanın önemli ismi Ahmet Hamdi Parlak’ı da...
Örgüt için önemli bir kişi olduğu, önemli bilgilere sahip olduğu belli. Çünkü Bylock gibi kripto haberleşme sisteminin Apple Store ve Google Play’deki lisansı ve kaydı örgüt tarafından adına çıkartılmış.
Dolayısıyla, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra gelip teslim olması haklı olarak tuhaf bulunuyor. Belli ki FETÖ içinde birileri Alpaslan Demir’i kızdırmış. Bugün itirafçı olmuş ama yarın ne diyeceği belli olmaz birisi.
FETÖ’ye her kızdığında bildiklerinden bir kısmını gazetecilere anlatma yolunu seçmiş. FETÖ imamlarına kızmış ve bildiklerinin bir kısmını gidip Cumhuriyet Gazetesi’nden Hikmet Çiçek’e anlatmış. Bunun üzerine FETÖ’cüler onu “karantinaya” almış.
Baktılar tehlikeli, 2001 yılında yurtdışına çıkarmışlar. Bylock konusunda ise Hürriyet’e verdiği röportaj çok tartışıldı. Bylock kullanıcılarının yüzde 10’u örgütten değil deyince, yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Nitekim, itiraflarında böyle bir oranın teknik tespit değil sadece görüşü olduğunu söyleyip düzeltiyor.
KOD ADI ‘TARIK’
1990 yılında üniversite öğrencisiyken FETÖ mensubu askeri öğrencilere “mahrem imamlık” da yapan Demir, örgüt içinde “Tarık” kod adıyla tanınıyor.
Alpaslan Demir’i gerçek adı Tarık olan sözde gazeteci FETÖ’cü Tarık ile karıştırmayın. Demir ifadesinde, bir örgüt evinde yaşadığı sorundan dolayı Tarık Toros’un Ankara’da ev imamlığı yaptığı bir örgüt evinde kalmış. Tarık Toros’un, örgüt içinde FETÖ mensubu askerlere de mahrem imamlık yaptığı biliniyor. Bylock kullanıcısı da olan ve halen İngiltere’de firari olarak yaşayan Tarık Toros’u, en son Kanaltürk’e el konduğunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşılayıp, desteği için teşekkür ettiği görüntüleriyle hatırlıyoruz.
Alpaslan Demir’in ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının geçtiği bir başka bölüm var.
“Ayrıca emniyette vermiş olduğum ifademde bahsetmediğim Fatih Gürsul isimli (Ankara Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu, Elazığlı) kişi ile 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi kütüphanesinde tanışmıştık.
Daha sonra samimiyetimiz ilerledi. Kendisi bana o dönem yapıya ait yurtta kaldığını ve belletmen olarak görev aldığını söylemişti. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde master yapmaya başladı. Sonra asistan olarak çalışmaya başladı. Doktora bittikten sonra üniversiteyi devam ettirmeyip ilişiğini kesti. Bir müddet sonra İstanbul Üniversitesi’ne yardımcı doçent olarak girdi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu.”
ARTIK AÇIKLAMA ZAMANI GELDİ
Alpaslan Demir’in anlattıkları, hakkında hazırlanan iddianame ilginç detaylarla dolu. Yalnızca FETÖ mensuplarının kullandığı ve Yargıtay tarafından da FETÖ üyeliği delili sayılan Bylock konusuna ayrıca değinmek gerekiyor. Ayrıca anlattığı bazı kişiler hakkındaki ilginç detaylara sonraki yazılarımda değineceğim. Bu yazımı, 2017’den beri gündemde tuttuğum ve hâlâ cevabını aradığım soru ile bitireceğim. Bu soru, David Keynes’in anlattıklarıyla değil, doğrudan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili.
Hatırlayacaksınız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında, 4 AKP’li bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğunu, hükümet açıklamazsa kendisinin bu isimleri açıklayacağını söylemişti. Ben de yıllardır kendisine çağrı yapıyorum ama hâlâ açıklamaya yanaşmıyor.
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü danışmanı Fatih Gürsul’un yakın tanıdığı olan Bylock’un lisans sahibi FETÖ’cü David Keynes teslim olduğuna göre artık Kılıçdaroğlu’nun 4 bakan ve 60 milletvekilinin adını açıklama zamanı gelmedi mi?