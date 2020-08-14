‘Armut piş ağzıma düş’ taktiği

“Beklenen” oldu; CHP’li Muharrem İnce “1000 günde Memleket Hareketi” diye adlandırdığı siyasi adımı ile ilgili açıklama yaptı.
Dünkü basın toplantısında önce iktidarı sonra partisi CHP’yi eleştirdi. Sonra da hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
Açıklamaları kimilerinin dediği gibi “bomba” mıydı? Bence hayır.
İnce önceden daha sert sözler etmişti. Hatta, kendisi için kullanılan “partiyi bölen” yaftasını bertaraf etmek için özel bir çaba gösterdi.
2018 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kısa süre önce, “Meral Akşener sayesinde cumhurbaşkanı adayı oldum” demişti.
CHP için bundan ağır bir söz olmaz ama herkes sağırı oynadı. Çünkü herkes biliyor ki, Kılıçdaroğlu’nun, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için kafasında aday olarak AKP kurucusu olan, milletvekilliği, bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül vardı.
Ve bu plan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in itirazı ile bozulmuştu. İşin garibi, kendi parti tabanından itirazlar olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun kafasında gelecek seçimlerde aynı ismin olduğu konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI
Kılıçdaroğlu’nun son kurultayda, “dostlarımız” dediği ve CHP ile ortak hareket eden İP+HDP+SP+GP+DP ile yüzde 51 oy ile bu hedefe ulaşmaya dayalı bir matematiksel hesap var. İnce, politika üretmeden ittifaklara dayanan bu taktiğine de “Armut piş ağzıma düş” adını koyuyor.
İşte Muharrem İnce’nin itirazı da burada başlıyor, böyle bir formül ile CHP’li olmayan birinin cumhurbaşkanlığını CHP’nin zaferi olarak görmüyor. AKP’nin karşısında “alternatif” olacağını söylüyor. Çünkü aday olduğunda yüzde 31 dolayında oy almıştı. Şimdi 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51’e ulaşmak için yola çıkıyor. Bu nedenle, yaklaşık üç yılı bulacak, “1000 günde Memleket Hareketi” şeklindeki adımını muhtemelen Memleket Partisi adıyla kurumsallaştıracak.
CHP’DEKİ ATATÜRK DÜŞMANLARI
İşareti de çok net verdi, “Partimden ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmak için değil kurtarmak için ayrılırım; tıpkı Atatürk’ün işgal altındaki İstanbul’u kurtarmak için ayrılıp Ankara’ya gitmesi gibi” diyerek.
Bu sözlerinden “CHP’nin işgal altında” olduğu sonucunu çıkarmak mümkün. Ama bunu ilerleyen günlerde kendisi açacaktır. Nitekim, birkaç gün önce, “CHP’de Atatürk düşmanları var” demişti, dün de “Hareketimizin içinde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır” vurgusu yaptı.
Peki kim bu CHP’deki Atatürk düşmanları? Aslında bunu CHP seçmeni de görüyor ama “Erdoğan karşıtlığına” oturtulan taktik gereği, “ittifakın bozulmaması” adına herkes susuyor. Öyle ki CHP’liler, Muharrem İnce’yi, “Ömrüm CHP zihniyetiyle uğraşmakla geçti” diyen ve şimdilerde yakınlaştıkları eski AKP’li başbakan Davutoğlu ve eski AKP’li bakan Babacan’dan daha fazla eleştiriyor. PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliğine en küçük ses çıkaramıyorlar.
Bunun yerine 40 yıllık CHP’li İnce, hakarete uğruyor, iftira atılıyor, dışlanıyor.
PARTİ ‘İNCE KAZANMASIN’ DİYE UĞRAŞMIŞ!
Öyle bir dışlanma ki, 2018 yılında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuş bu isim o süreçte nasıl yalnız bırakıldığını hatta seçimi kazanmaması için parti içinden çaba sarf edildiğini anlatıyor.
Belki de en üzüntü veren kısmı bu; milyonlarca insan İnce’nin peşinden miting alanlarına akarken, partisinin içten içe onun başarısız olması için uğraşması siyasetin kirli yüzünü gösteriyor. Artık kelimenin tam anlamıyla “Ok yaydan çıktı”. Bundan sonraki adım 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağı açıklama olacak. 29 Ekim’e doğru da yol haritası netleşecek. “1000 Günde Memleket Hareketi” için şimdiden genel bir değerlendirme erken olur. Yaydan çıkan okun hedefine ulaşıp ulaşmayacağını bu süreçte oluşturacağı kadro ve Türkiye’nin sorunlarıyla üreteceği politikalar belirleyecek.
‘ELİ KANLI CHP GÖRÜNÜMLÜ İSİM’ YAŞAR OKUYAN...
MUHARREM İnce’nin açıklamalarında, “CHP’nin evlatları” ile “CHP görünümlü olanlar” vurgusu dikkatimi çekti. Hatta konuşmasının sonunda ağır bir cümle sarf etti. Kendisine sosyal medyadan hareket eden CHP İl Yönetimi’nden bir isme hitap ederken şunu söyledi: “İzmir’de bir genç kardeşim hakaret etmiş bana. Onun gözlerinden öperim. Yanlış yapmış, kızgın falan değilim ama dikkat et her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş’ın, Çorum’un kanı bulunan şimdi CHP’li gibi davrananlara dikkat et. Oralarda geziyor. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır.”
Biraz araştırınca Muharrem İnce’nin kastettiği o ismin eski bakanlardan Yaşar Okuyan olduğunu öğrendim. ANAP, MHP, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, HYP, Vatan Partisi ve son olarak CHP’ye geçen Okuyan, Muharrem İnce’ye ağır hakaretler etmiş, “CHP’ye ihanet etmekle” suçlamıştı.
‘Armut piş ağzıma düş’ taktiği
“Beklenen” oldu; CHP’li Muharrem İnce “1000 günde Memleket Hareketi” diye adlandırdığı siyasi adımı ile ilgili açıklama yaptı.
Dünkü basın toplantısında önce iktidarı sonra partisi CHP’yi eleştirdi. Sonra da hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
Açıklamaları kimilerinin dediği gibi “bomba” mıydı? Bence hayır.
İnce önceden daha sert sözler etmişti. Hatta, kendisi için kullanılan “partiyi bölen” yaftasını bertaraf etmek için özel bir çaba gösterdi.
2018 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kısa süre önce, “Meral Akşener sayesinde cumhurbaşkanı adayı oldum” demişti.
CHP için bundan ağır bir söz olmaz ama herkes sağırı oynadı. Çünkü herkes biliyor ki, Kılıçdaroğlu’nun, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için kafasında aday olarak AKP kurucusu olan, milletvekilliği, bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül vardı.
Ve bu plan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in itirazı ile bozulmuştu. İşin garibi, kendi parti tabanından itirazlar olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun kafasında gelecek seçimlerde aynı ismin olduğu konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI
Kılıçdaroğlu’nun son kurultayda, “dostlarımız” dediği ve CHP ile ortak hareket eden İP+HDP+SP+GP+DP ile yüzde 51 oy ile bu hedefe ulaşmaya dayalı bir matematiksel hesap var. İnce, politika üretmeden ittifaklara dayanan bu taktiğine de “Armut piş ağzıma düş” adını koyuyor.
İşte Muharrem İnce’nin itirazı da burada başlıyor, böyle bir formül ile CHP’li olmayan birinin cumhurbaşkanlığını CHP’nin zaferi olarak görmüyor. AKP’nin karşısında “alternatif” olacağını söylüyor. Çünkü aday olduğunda yüzde 31 dolayında oy almıştı. Şimdi 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51’e ulaşmak için yola çıkıyor. Bu nedenle, yaklaşık üç yılı bulacak, “1000 günde Memleket Hareketi” şeklindeki adımını muhtemelen Memleket Partisi adıyla kurumsallaştıracak.
CHP’DEKİ ATATÜRK DÜŞMANLARI
İşareti de çok net verdi, “Partimden ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmak için değil kurtarmak için ayrılırım; tıpkı Atatürk’ün işgal altındaki İstanbul’u kurtarmak için ayrılıp Ankara’ya gitmesi gibi” diyerek.
Bu sözlerinden “CHP’nin işgal altında” olduğu sonucunu çıkarmak mümkün. Ama bunu ilerleyen günlerde kendisi açacaktır. Nitekim, birkaç gün önce, “CHP’de Atatürk düşmanları var” demişti, dün de “Hareketimizin içinde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır” vurgusu yaptı.
Peki kim bu CHP’deki Atatürk düşmanları? Aslında bunu CHP seçmeni de görüyor ama “Erdoğan karşıtlığına” oturtulan taktik gereği, “ittifakın bozulmaması” adına herkes susuyor. Öyle ki CHP’liler, Muharrem İnce’yi, “Ömrüm CHP zihniyetiyle uğraşmakla geçti” diyen ve şimdilerde yakınlaştıkları eski AKP’li başbakan Davutoğlu ve eski AKP’li bakan Babacan’dan daha fazla eleştiriyor. PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliğine en küçük ses çıkaramıyorlar.
Bunun yerine 40 yıllık CHP’li İnce, hakarete uğruyor, iftira atılıyor, dışlanıyor.
PARTİ ‘İNCE KAZANMASIN’ DİYE UĞRAŞMIŞ!
Öyle bir dışlanma ki, 2018 yılında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuş bu isim o süreçte nasıl yalnız bırakıldığını hatta seçimi kazanmaması için parti içinden çaba sarf edildiğini anlatıyor.
Belki de en üzüntü veren kısmı bu; milyonlarca insan İnce’nin peşinden miting alanlarına akarken, partisinin içten içe onun başarısız olması için uğraşması siyasetin kirli yüzünü gösteriyor. Artık kelimenin tam anlamıyla “Ok yaydan çıktı”. Bundan sonraki adım 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağı açıklama olacak. 29 Ekim’e doğru da yol haritası netleşecek. “1000 Günde Memleket Hareketi” için şimdiden genel bir değerlendirme erken olur. Yaydan çıkan okun hedefine ulaşıp ulaşmayacağını bu süreçte oluşturacağı kadro ve Türkiye’nin sorunlarıyla üreteceği politikalar belirleyecek.
‘ELİ KANLI CHP GÖRÜNÜMLÜ İSİM’ YAŞAR OKUYAN...
MUHARREM İnce’nin açıklamalarında, “CHP’nin evlatları” ile “CHP görünümlü olanlar” vurgusu dikkatimi çekti. Hatta konuşmasının sonunda ağır bir cümle sarf etti. Kendisine sosyal medyadan hareket eden CHP İl Yönetimi’nden bir isme hitap ederken şunu söyledi: “İzmir’de bir genç kardeşim hakaret etmiş bana. Onun gözlerinden öperim. Yanlış yapmış, kızgın falan değilim ama dikkat et her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş’ın, Çorum’un kanı bulunan şimdi CHP’li gibi davrananlara dikkat et. Oralarda geziyor. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır.”
Biraz araştırınca Muharrem İnce’nin kastettiği o ismin eski bakanlardan Yaşar Okuyan olduğunu öğrendim. ANAP, MHP, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, HYP, Vatan Partisi ve son olarak CHP’ye geçen Okuyan, Muharrem İnce’ye ağır hakaretler etmiş, “CHP’ye ihanet etmekle” suçlamıştı.