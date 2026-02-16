Ankesör operasyonları FETÖ’nün sivil mahrem yapılanmasını da ortaya çıkarıyor

Haberin Devamı

11 ilde gerçekleyen operasyonda yurtdışında olan bir kişi hariç geri kalan 93 FETÖ mensubu gözaltına alındı.

İTİRAFÇI İFADELERİ

Savcılığın yaptığı açıklamada dikkat çeken nokta, bu kişilerin FETÖ’nün “mahrem yapılanma” içindeki en yaygın iletişim yöntemi olan Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullandıkları ve mahrem imamlarla bu yolla temas kurduklarına yönelik tespit edilmesiydi. Savcılık açıklamasında, FETÖ itirafçılarının ifadelerinde de isimleri geçen vergi müfettişlerinin örgütsel faaliyetlerde bulundukları da ifade edildi. Bu haberin duyurulmasından sonra en sık duyduğum cümle şu oldu: “15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve hâlâ devletin içinden FETÖ mensupları mı çıkıyor?” Ben de soranlara “Eğer dip köşe temizlik yapmaz, tozu halının altına süpürürsen o kir bir gün ortaya çıkar” cevabını verebiliyorum.

MAHREM HABERLEŞME YÖNTEMİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün ByLock gibi kripto haberleşme sistemi yanında özellikle TSK içindeki mahrem yapılanma başta olmak üzere sokaklarda bulunan ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıkarıldı. 2017 yılında bir FETÖ itirafçısının ifadesiyle tespit edilen yönteme göre; FETÖ’nün “mahrem imamları” örgüt üyeleri ile sokaklarda, istasyonlarda bulunan plastik manyetik kartların kullanıldığı ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kuruyorlardı.

Ne kadar yaygın olarak kullanıldığını 15 Temmuz darbe gecesine katılan FETÖ mensupları üzerinden aktarayım.

DARBEYE KATILANLARIN 4 KATI FETÖ’CÜ

15 Temmuz gecesi İstanbul’da darbe girişimine karışan Albay rütbesinden Uzman Çavuş/ Erbaş rütbesine kadar olan muvazzaf askeri personel ile Hava Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri dahil toplam 1649 FETÖ mensubunun 1.113’ünün, yani yüzde 69’unun mahrem imamlarıyla iletişim için sabit hatları kullandığı tespit edildi.

4003 sabit hat üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 68 Albay’dan 49’unun, 35 Yarbay’dan 29’unun, 70 Binbaşı’dan 57’sinin, 222 Yüzbaşı’dan 198’inin, 160 Üsteğmen’den 132’sinin, 67 Teğmen’den 65’inin, 20 Asteğmen’den 6’sının, 260 Astsubay’dan 168’inin, 378 Uzman Çavuş/ Erbaş’dan 155’inin, 369) askeri ğrenciden 272’sinin olmak üzere toplamda 1131 şüphelinin yüzde 69 örgütsel sabit hat irtibatı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Nitekim, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk gözaltı kararlarını veren savcılardan, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Can Tuncay’ın büyük çabasıyla 2017-20121 arası sabit hat veri havuzu oluşturuldu ve 81 ildeki kolluk kuvvetlerinin kullanımına açılınca FETÖ’nün mahrem yapılanması ağı bir darbe aldı.

ANKESÖR OPERASYON RAKAMLARI

Özellikle üzerinde yoğunlaşılan TSK içinde çok ilginç olduğu büyük bir ‘FETÖ Mahrem Yapılanması’ açığa çıkarıldı. Rakamlarla anlatayım: 15 Temmuz darbe girişimine 5 bin 761 rütbeli subay, astsubay ve uzman çavuş, 1.214 askeri öğrenci katıldı.

Peki, darbeye hiç karışmadığı halde TSK içinde kaç FETÖ mensubu vardı? İşte onu Ankesörlü/Sabit Hat operasyonları ile öğrendik. Halen süren araştırma ve yapılan operasyonlar sonucu mahrem imamlarıyla iletişim için sabit hat kullanan şüpheli sayısı 27 bin 518. Yani darbe girişimine katılan FETÖ’cü subay, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrenci sayısının 4 katı. Firari olanlar hariç bunların 26 bin 152’si gözaltına alındı, 9 bini tutuklandı, 13 bin 463’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunların 9 bin 116’sı, yani gözaltına alınanların yüzde 36’sı itirafçı oldu. Bu yolla TSK’dan ihraç edilen FETÖ mensubu sayısı 25 bini buldu.

Bu rakamları aktarmamın sebebi, TSK içinde 25 bin FETÖ mensubunun ortaya çıkarılmasını sağlayan Ankesörlü/Sabit Hat operasyonlarının bugüne kadar sivil bürokraside bugüne kadar etkili bir şekilde uygulanmaması. O yüzden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 76’sı aktif görevde toplam 94 FETÖ mensubu vergi müfettişi ile ilgili gözaltı kararı dikkat çekti.

TSK dışındaki sivil bürokrasi, Emniyet ve yargıda Ankesör/Sabit Hat operasyon rakamları bu konuda fikir veriyor: Örneğin FETÖ’nün mahrem yapılanmasının en önemli yerlerinden biri olan Emniyet’te bugüne kadar sadece 511 kişiyi kapsayan 97 gözaltı operasyonu yapılmış. Bunların 494’ü gözaltına alınmış, 62 kişi tutuklanmış. 171’i itirafçı olan 388 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış. Aynı şekilde üniversitelere yönelik 14 ankesörlü hat operasyonunda 2’si firari 39 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 7’si tutuklanmış, 31’i adli kontrolle serbest kalmış. TÜBİTAK’ta ise 125 FETÖ mensubuna yönelik 12 operasyonda 111 kişi gözaltına alınmış, 22 kişi tutuklanmış, 88 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmış. Son operasyon hariç vergi dairelerine yönelik 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilen 11 operasyonda 8 kişi tutuklanmış, 28 kişi ise adli kontrolle serbest kalmış. Yargıda ise 391 kişinin gözaltına alındığı 170 operasyonda 26 firari hariç 365 FETÖ mensubu gözaltına alınmış, 63’ü tutuklanmış, 172’sı adli kontrolle serbest bırakılmış.

FETÖ’CÜLERİN YÜZDE 37’Sİ İTİRAFÇI

Operasyon rakamlarından bir detay aktarayım: Ankesörlü hat operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 37’si itirafçı oldu. TSK’daki FETÖ mahsuplarında itirafçı oranı yüzde 36’da, Emniyet’te yüzde 35, akademisyenler arasında yüzde 38, TÜBİTAK ve vergi dairesinde yüzde 41 olurken, ankesörlü hat operasyonlarında gözaltına alınan yargıdaki FETÖ mensupları arasında itirafçılık oranı yüzde 72’ye kadar çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen hafta vergi müfettişlerine yönelik operasyonu ve bu rakamlar bize bir şeyi gösteriyor; Ankesörlü/Sabit Hat operasyonlarıyla TSK’da tespit edildiği gibi FETÖ’nün Emniyet, Yargı, Üniversiteler, Maliye gibi sivil bürokrasideki sayıları bugüne kadar ortaya çıkarılanlardan fazla. Dolayısıyla devletin içindeki FETÖ tehlikesi devam ediyor.