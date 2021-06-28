Amerika’nın ayaklandırma projesi

Öyle görülüyor ki, Türkiye içinde etkinliği biten, Irak ve Suriye’de saklandıkları inlerinde ayakta kalma mücadelesi veren PKK terör örgütü, sahada sıkıştıkça her zaman olduğu gibi yeniden şehirlerde kaos taktiğine yöneldi.

PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, terör örgütünün siyasi kolu HDP’lilere şu çağrıyı yapıyor: “Çete liderinin haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli.”

Terör örgütü PKK’yı yakından takip edenler bunun ne anlama geldiğini, “öz savunma” derken neyi kastettiğini iyi biliyor; terörist Duran Kalkan sokakları karıştıracak ayaklanmaya çağırıyor.

PKK elebaşı Duran Kalkan, örgütün medyasında yayınlanan söyleşisinde Türkiye içindeki PKK uzantılarına topyekûn saldırı talimatı veriyor, “Bunun için ne yapayım, bilemiyorum, imkânım yok, denmemeli. Herkes bulabilir imkân. Her türlü biçimde mücadele edilebilir. Eylemin büyüğü küçüğü olmaz. Örneğin maddi imkânlarını azaltmak en büyük eylemdir. Türkiye bütçenin bütününü savaşa veriyor, parası olmazsa veremez... Bu kadar silah alıp saldırı yapamaz. O halde demek ki yapılabilecek her şey var, herkes yapabilir de, yeter ki düşünsün, yoğunlaşsın, yapmak istesin” diyor.









Tıpkı 2015 yılındaki çukur-hendek olaylarında olduğu gibi HDP’lileri sokağa çıkmaya çağırıyor.