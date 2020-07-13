Amerika ve Avrupa’nın müttefiki FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. Türk milletinin, dünya demokrasi tarihine geçen direnişi sayesinde darbe girişiminin bastırılmasıyla, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin aksine Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü kez kapatılmaktan kurtuldu.
O ihanet gecesinde 251 yurttaş şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu. Dört yıl içinde birçok yönden eleştirilse de FETÖ ile mücadele devam ediyor. Öte yandan darbe davaları ve FETÖ üyelerine yönelik soruşturma ve davalar da sürdürülüyor. Bu yazımda, geçen dört yıl içinde FETÖ ile ilgili darbe ve üyelere yönelik soruşturma rakamlarını paylaşacağım. FETÖ hâlâ bir tehlike ise sebebi örgütün ABD ve Avrupa tarafından korunup destekleniyor olmasıdır. Rakamlar, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde ABD ve Avrupa başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını gösteriyor. FETÖ elebaşı örgüt yöneticileri ile ABD’de, üyelerin büyük bölümü Almanya ve Avrupa ülkelerinde korunuyor. Şirketleri ve medyasıyla faaliyetine devam ediyor. Batı ülkeleri tek bir FETÖ üyesini teslim etmezken, Interpol tek bir FETÖ mensubu hakkında dahi Kırmızı Bülten çıkartmadı. Türkiye ile arasında 1980 tarihli anlaşma olmasına rağmen, ABD hakkında yedi iade talebi bulunan FETÖ elebaşı Gülen’in ifadesini dahi almadı. Şimdi sıra rakamları aktarmaya geldi:
3 BİN 932 HÂKİM-SAVCI İHRAÇ
Öncelikle yargıda FETÖ temizliğini aktarayım: 10 Temmuz 2020 itibarıyla 3 bin 932 hâkim ve savcı, 6 bin 84 personel FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 3 bin 932 hâkim ve savcıdan 23’ü, 31 Ağustos 2018’den sonra yani OHAL dönemi sonrası meslekten men edildi. 4 hâkim ve savcı hakkındaki ihraç kararı ise inceleme aşamasında. Hatırlayacaksınız, geçen hafta da 26 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilen 6 bin 84 personelden 41’i de OHAL dönemi sonrası meslekten men edildi.
275 DARBE DAVASI BİTTİ, 14’Ü SÜRÜYOR
15 Temmuz darbe girişiminde 55 ilde hareketlilik oldu. Bu illerde toplam 289 darbe davası açıldı. Bu davalardan 275’i sonuçlandı, 14’ü ise halen devam ediyor. Darbe davalarının 57’si Ankara’da, 56’sı İstanbul’da.
275 darbe davasında 7 bin 376 kişi hakkında karar verildi. 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217 sanığa müebbet, 1598 sanığa süreli hapis cezası, 2 bin 692 sanığa ise beraat kararı verildi. 554 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıkarıldı.
Öte yandan, 14 darbe davası ise devam ediyor. Bu davalarda 1369 sanık var. Bunlardan 605’i tutuklu, 544’ü adli kontrollü, 18’i yakalamalı, 202’si tutuksuz olarak yargılanıyor.
Karar verilmiş dosyalarla ilgili üst mahkeme süreçleri şöyle: İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 29 dava bulunuyor. İstinaf mahkemelerince bozulan karar sayısı 25.
207 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı. Yargıtay incelemesine gelen davalardan 50 karar onandı, 25 karar bozuldu, 132 karar ise halen temyiz sürecinde.
191 BİN KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
FETÖ üyeliği ile ilgili yüz binlerce kişi hakkında dava ve soruşturma dosyası bulunuyor.
132 bin 954 kişi hakkında 66 bin 261 soruşturma dosyası bulunuyor. 58 bin 409 kişi hakkında 42 bin 270 mahkeme dosyası kapsamında yargılama devam ediyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklarda toplam 108 bin 531 dosyada, 191 bin 363 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturma devam ediyor.
FETÖ ELEBAŞINA 7 İADE TALEBİ
Yurtdışına kaçan FETÖ/PDY üyeleri hakkında da bulundukları ülkelere yüzlerce iade dosyası gönderildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yedi iade talebi ABD Adalet Bakanlığı’na gönderildi. FETÖ elebaşı hakkında gönderilen yedi iade talepnamesinde 27 konuda suçlamada bulunuluyor. Gülen hakkındaki iade dosyalarının isimleri şöyle: Tahşiye Dosyası, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu Dosyası, 3 Polis Meslek Yüksek Okulu Sınav Sorularının Örgüt Mensuplarına Verilmesi Dosyası, FETÖ Çatı Davası Dosyası, 15 Temmuz/Genelkurmay Karargâhı Çatı Davası Dosyası, Cumhurbaşkanına Suikast Teşebbüsü Dosyası, 15 Temmuz/İstanbul Dosyası.
Ayrıca 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesi talep edildi. Bugüne kadar ABD’den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya’ya, 64 kişi hakkında Yunanistan’a ve 36 kişi hakkında Belçika’ya iletildi. Bugüne kadar sadece Romanya’nın olumlu cevap verdiği iki iade talebi dışında FETÖ’cüleri Türkiye’ye teslim eden olmadı.
INTERPOL FETÖ’YE ÇALIŞIYOR
Bugüne kadar 596 Kırmızı Bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı’na iletildi. Buna karşın Interpol bugüne kadar tek bir Kırmızı Bülten talebini bile kabul etmedi. Öte yandan 163 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi. Bugüne kadar 27 ülkeden toplam 116 FETÖ mensubu ülkemize yollandı. Özetlersek, iki sınır dışı ve 116 iade toplandığında şu ana kadar 118 FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi. Yani demokrasi, hukuk laflarını ağızlarından düşürmeyen ABD ve Avrupa ülkeleri, halen FETÖ’ye ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar.
Amerika ve Avrupa’nın müttefiki FETÖ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. Türk milletinin, dünya demokrasi tarihine geçen direnişi sayesinde darbe girişiminin bastırılmasıyla, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin aksine Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü kez kapatılmaktan kurtuldu.
O ihanet gecesinde 251 yurttaş şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu. Dört yıl içinde birçok yönden eleştirilse de FETÖ ile mücadele devam ediyor. Öte yandan darbe davaları ve FETÖ üyelerine yönelik soruşturma ve davalar da sürdürülüyor. Bu yazımda, geçen dört yıl içinde FETÖ ile ilgili darbe ve üyelere yönelik soruşturma rakamlarını paylaşacağım. FETÖ hâlâ bir tehlike ise sebebi örgütün ABD ve Avrupa tarafından korunup destekleniyor olmasıdır. Rakamlar, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde ABD ve Avrupa başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını gösteriyor. FETÖ elebaşı örgüt yöneticileri ile ABD’de, üyelerin büyük bölümü Almanya ve Avrupa ülkelerinde korunuyor. Şirketleri ve medyasıyla faaliyetine devam ediyor. Batı ülkeleri tek bir FETÖ üyesini teslim etmezken, Interpol tek bir FETÖ mensubu hakkında dahi Kırmızı Bülten çıkartmadı. Türkiye ile arasında 1980 tarihli anlaşma olmasına rağmen, ABD hakkında yedi iade talebi bulunan FETÖ elebaşı Gülen’in ifadesini dahi almadı. Şimdi sıra rakamları aktarmaya geldi:
3 BİN 932 HÂKİM-SAVCI İHRAÇ
Öncelikle yargıda FETÖ temizliğini aktarayım: 10 Temmuz 2020 itibarıyla 3 bin 932 hâkim ve savcı, 6 bin 84 personel FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 3 bin 932 hâkim ve savcıdan 23’ü, 31 Ağustos 2018’den sonra yani OHAL dönemi sonrası meslekten men edildi. 4 hâkim ve savcı hakkındaki ihraç kararı ise inceleme aşamasında. Hatırlayacaksınız, geçen hafta da 26 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilen 6 bin 84 personelden 41’i de OHAL dönemi sonrası meslekten men edildi.
275 DARBE DAVASI BİTTİ, 14’Ü SÜRÜYOR
15 Temmuz darbe girişiminde 55 ilde hareketlilik oldu. Bu illerde toplam 289 darbe davası açıldı. Bu davalardan 275’i sonuçlandı, 14’ü ise halen devam ediyor. Darbe davalarının 57’si Ankara’da, 56’sı İstanbul’da.
275 darbe davasında 7 bin 376 kişi hakkında karar verildi. 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217 sanığa müebbet, 1598 sanığa süreli hapis cezası, 2 bin 692 sanığa ise beraat kararı verildi. 554 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıkarıldı.
Öte yandan, 14 darbe davası ise devam ediyor. Bu davalarda 1369 sanık var. Bunlardan 605’i tutuklu, 544’ü adli kontrollü, 18’i yakalamalı, 202’si tutuksuz olarak yargılanıyor.
Karar verilmiş dosyalarla ilgili üst mahkeme süreçleri şöyle: İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 29 dava bulunuyor. İstinaf mahkemelerince bozulan karar sayısı 25.
207 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı. Yargıtay incelemesine gelen davalardan 50 karar onandı, 25 karar bozuldu, 132 karar ise halen temyiz sürecinde.
191 BİN KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
FETÖ üyeliği ile ilgili yüz binlerce kişi hakkında dava ve soruşturma dosyası bulunuyor.
132 bin 954 kişi hakkında 66 bin 261 soruşturma dosyası bulunuyor. 58 bin 409 kişi hakkında 42 bin 270 mahkeme dosyası kapsamında yargılama devam ediyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklarda toplam 108 bin 531 dosyada, 191 bin 363 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturma devam ediyor.
FETÖ ELEBAŞINA 7 İADE TALEBİ
Yurtdışına kaçan FETÖ/PDY üyeleri hakkında da bulundukları ülkelere yüzlerce iade dosyası gönderildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yedi iade talebi ABD Adalet Bakanlığı’na gönderildi. FETÖ elebaşı hakkında gönderilen yedi iade talepnamesinde 27 konuda suçlamada bulunuluyor. Gülen hakkındaki iade dosyalarının isimleri şöyle: Tahşiye Dosyası, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu Dosyası, 3 Polis Meslek Yüksek Okulu Sınav Sorularının Örgüt Mensuplarına Verilmesi Dosyası, FETÖ Çatı Davası Dosyası, 15 Temmuz/Genelkurmay Karargâhı Çatı Davası Dosyası, Cumhurbaşkanına Suikast Teşebbüsü Dosyası, 15 Temmuz/İstanbul Dosyası.
Ayrıca 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesi talep edildi. Bugüne kadar ABD’den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya’ya, 64 kişi hakkında Yunanistan’a ve 36 kişi hakkında Belçika’ya iletildi. Bugüne kadar sadece Romanya’nın olumlu cevap verdiği iki iade talebi dışında FETÖ’cüleri Türkiye’ye teslim eden olmadı.
INTERPOL FETÖ’YE ÇALIŞIYOR
Bugüne kadar 596 Kırmızı Bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı’na iletildi. Buna karşın Interpol bugüne kadar tek bir Kırmızı Bülten talebini bile kabul etmedi. Öte yandan 163 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi. Bugüne kadar 27 ülkeden toplam 116 FETÖ mensubu ülkemize yollandı. Özetlersek, iki sınır dışı ve 116 iade toplandığında şu ana kadar 118 FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi. Yani demokrasi, hukuk laflarını ağızlarından düşürmeyen ABD ve Avrupa ülkeleri, halen FETÖ’ye ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar.