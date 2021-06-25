Amerika-FETÖ-PKK aynı anda harekete geçiyor

Bu sözün ne kadar doğru, ne kadar anlamlı olduğunu rakamlarla göstereceğim. İnşallah kimseyi incitmeden derdimi anlatabilirim.
Tam 36 yıl 10 ay 8 gündür on binlerce insanımızı katleden, emperyalist ABD, İsrail ve Avrupa tarafından desteklenen, onların tetikçiliğini yapan PKK terör örgütü ile ilgili rakamları paylaşacağım. Rakam dediğime bakmayın, her rakam bir can, yaşanmamış bir hayat demek. Aralarında asker, polis, korucu, bebekler, kadınlar, işçiler, köylüler var.
Terör örgütü PKK’nın, 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30’da Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği, 2 askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırısının üzerinden tam tamına 36 yıl 10 ay 8 gün geçti.
‘ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL’
Yani Türkiye bugün, 23 Haziran 2021 itibarıyla 13 bin 448 gündür PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu süre içinde 8 bin 154’ü resmi, 6 bin 24’ü sivil yani toplam 14 bin 178 vatandaşımız şehit oldu.
Biliyorum böyle bir karşılaştırma içimizi acıtıyor ama Türkiye, 13 bin 448 günde resmi ve sivil toplam 14 bin 178 şehit verdi. Yani gün başına 1 şehit hatta fazlası düşüyor. 24 bin 837 resmi görevli gazi oldu, 11 bin 357 sivil de yaralandı.
44 BİN 492 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Sözde demokrasi, insan hakları, hukuk savunucuları Fırat Şişman’ın videolarını mafya elebaşınınkiler kadar gündem yaptılar mı?
Yapmazlar, yapamazlar. Yaptıkları tek şey ya onların suçuna ortak olmak ya da sessizliğe bürünmektir.
Ne diyordu mafya elebaşı, “40 yaş altına hitap ediyorum...”
40 yaş üstü olanların bilmemesi mümkün değil o yüzden PKK’nın emperyalist ülkelere nasıl maşalık yaptığını, kanlı bir örgüt olduğunu, en çok zararı da Kürt kökenli yurttaşlara verdiğini Fırat Şişman tek tek anlatmış.
40 yaş altında olanların da PKK’nın kanlı içyüzünü anlaması bakımından bu videoları izlemesi gerekir.
İzleyenler görmüştür; 11 yaşında pikniğe gitme bahanesiyle PKK’lılara teslim edilen Fırat Şişman, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın korumalığını yapmış, onun “oğlum” diye sahiplendiği birisi.
KARAYILAN’IN KARA KUTUSU
Katledilmeden birkaç ay önce PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’de örgüt yöneticisi Yaşar Kaya’nın yazısını görür. Eşi Güldal Mumcu’ya, ‘Bunlar beni öldürecekler!’ der. Yaşar Kaya’nın, “... Mumcu’nun Kürtler için istediği bir şey var mı? Herkes maskesini çıkarsın! Yoksa yüzlerindeki maskeyi biz yırtacağız. Biz yırtmazsak bile Kürt halkının dinamiği yırtacak. Herkesin notu, karnesi belli olmuştur. Kürt düşmanlığı yapmamak bile namus borcudur...” satırlarını okur. Güldal Mumcu “Nereden çıkartıyorsun?” deyince “Halkın dinamiği yırtacaktır, sözünden. Bundan daha açık söyleyemezler” cevabını verir. (İçimden Geçen Zaman-Güldal Mumcu, sayfa 47-51)
CIA-MOSSAD-PKK YAZISI VE TEHDİT
Mumcu, durmaz ve PKK ve arkasındaki güçleri deşifre eder. Öldürülmeden sadece iki hafta önce 7 Ocak 1993 günü Cumhuriyet’te yayınlanan yazısı şöyle bitiyordu: “(...) Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”
Bir gün sonra yani 8 Ocak günü Mumcu ile görüşen İsrail’in Ankara Büyükelçisi sohbeti şu soruyla bitiriyordu: “Öldürülmekten korkmuyor musunuz?”
Bundan tam 16 gün sonra 24 Ocak 1993’te Mumcu, aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba ile katledildi.
Güldal Mumcu, eşi Uğur Mumcu’nun araştırmalarının sonucunda vardığı noktayı kitabında şöyle aktardı: “Uğur Türkiye’de yaşanan terör olaylarını, Kürt isyanlarının karmaşık arka planını araştırdıkça, tahmin edilemeyecek birçok ilişkiye, ilginç bağlantılara, CIA, MOSSAD ve MİT ile Emniyet ve askeri istihbarat dahil birçok ülkenin istihbarat örgütünün varlığına ve bu arada Barzani’nin MOSSAD ve CIA ile ilişkilerini ortaya koyan yayınlara ulaşıyordu.”
Tarif ettiği devleti ele geçirmiş emperyalist yapılardı aslında.
Her konu bir yana “terörizm” konusundaki endişesi tam bir ikiyüzlülük. Çünkü ABD, hukuki olarak terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah ve maddi destek sağlayan, kumpaslar dahil 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’nü topraklarında koruyup kolluyor.
TÜRKİYE’DEN TERÖR RAPORU
Bir NATO üyesi olarak Türkiye’de güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahlarla şehit oluyor. 251 insanımızı şehit eden FETÖ’yü Amerika koruyor. Türkiye, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütleriyle mücadele ederken bunların ikisi NATO üyesi Amerika başta olmak üzere, diğer NATO üyesi ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan tarafından aktif olarak korunuyor ve destekleniyor.
Terör örgütü PKK/YPG, NATO üyesi ABD’nin verdiği silahlarla Suriye topraklarında İblib’de hastaneye yaptığı saldırıyla aralarında bebeklerinde bulunduğu 14 sivili katletti 34 kişiyi da yaraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, sivil insanların müttefik ülkelerin verdiği silahlarla öldürüldüğünü anlatırken, bir NATO üyesi olarak diğer ülkeler tarafından terörle mücadelede yalnız bırakıldığını anlattı.
Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Amerikan başkanına 110 sayfalık, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” başlıklı bir rapor verdi. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele yanında Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü anlatan raporda, ABD’nin desteklediği PKK/YPG’ye verilen silahlarla katledilen sivillerin fotoğrafları da yer aldı.
Adını verdiğim NATO üyesi ülkelerde terör örgütü PKK’ya bağlı olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da rakamlar ve grafiklerle anlatıldı.
Amerika’nın terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek, Fetullahçı Terör Örgütü yönetimini topraklarında barındırması, Türkiye’nin kendi savunması için Rusya’dan S-400 alması sonrası aldığı yaptırım kararları başta olmak üzere çıkardığı birçok sorun masada duruyor.
DARBENİN ARKASINDAKİ AMERİKA
15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında ABD başkan yardımcısı olan Biden, bu kez ABD Başkanı sıfatıyla, Erdoğan ile karşı karşıya. Türkiye, 15 Temmuz’un arkasında Amerikan yönetiminin olduğuna emin ve bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasıyla da tüm dünyaya duyurdu.
Biden’ın Türkiye’ye karşı düşünceleri ve tutumu da sır değil. Henüz başkanlık seçim sürecinde, izleyeceği yolu şöyle anlatmıştı:
“Şu an ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi, bir yol haritamız olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.
Yani çok endişeliyim. Ama bence daha önce benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Dışarı atıldı. İstanbul’da dışarı atıldı, partisi dışarı atıldı.
Peki, biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Oysa, HDP yönetimi için “demokrasi” PKK elebaşının talimatlarını yerine getirmek ve örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek için kullandıkları araçtan başka bir şey değil.
HDP, PKK elebaşının 1990 tarihli talimatı sonrasında kurulan ve kapatılan HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP gibi terörün siyasi faaliyetlerinde zincirin halkalarından birisi.
Eğer o da kapatılırsa yenisi zaten hazır. Yani Kılıçdaroğlu’nun üzülmesine gerek yok. PKK elebaşı örgüt yönetimi ve HDP’lilerin B hatta C planları hazır.
Bana göre Kılıçdaroğlu’nunki, sadece bir sonraki seçimde HDP seçmeninin oylarını, kurduğu ittifak içinde tutmak amacıyla yapılmış sıradan bir açıklama.
Şöyle diyor: “Vatandaş en büyük hakemdir, arzu ettiği partiye oyunu verir. Demokrasinin var olduğu, savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız.”
6 MİLYON OY HESABI
Ama HDP yönetimine, “6 milyon oy alıyorsunuz, siz onların sorunlarına çare üretmek için mi varsınız yoksa PKK’nın siyasi kolu olarak mı? 6 milyon seçmen size PKK elebaşını övün, örgütü destekleyin diye mi oy veriyor yoksa kendilerine hizmet edin diye mi?” sorusunu soramıyor.
En fazla, zorlayan olursa çok ama çok seyrek,
Fenerbahçe’ye kurulan kumpas davası geçen hafta cuma günü sonuçlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılından beri görülen kumpas davasında, 4’ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı dava döneminin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender’i 76 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 155 kez “Resmi belgede sahtecilik”, 80 kez “İftira” suçlarından toplamda bin 766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ’nün kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın 76 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme”, 166 kez “Resmi belgede sahtecilik”, 91 kez “İftira” suçlarından toplamda bin 292 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ise 47 kez “Haberleşmenin gizliğini ihlal etme”, 81 kez “Resmi belgede sahtecilik”, 44 kez “İftira” suçlarından 999 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme”, 91 kez “İftira” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 70 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme”, “Resmi belgede sahtecilik”, 17 kez “İftira” ve 69 kez “Zincirleme şekilde iftira” suçlarından toplamda 1971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İFTİRA ATTILAR, KUL HAKKI YEDİLER
Basına yansıyan haberlere göre, “taktiksel itirafçı” olarak Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya çalıştığı anlaşılınca “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” tutuklandı.
Ama 34 sayfalık ifadesinde amcası FETÖ elebaşına en yakın isimler dahil 220 dolayında kişiyi, bazılarını da kod adlarıyla deşifre etti.
Yeğen Selahaddin Gülen’in getirilmesinden sonra firari FETÖ mensupları, onun hakkında “Soyadının Gülen olmasından başka suçu olmayan masum bir öğretmen” dediler.
Oysa kendisi, FETÖ’nün Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğrencilerden sorumlu mahrem yapılanması içinde görev yaptığını ve kod adının da Osman olduğunu itiraf etti.
MİT YAKALAYINCA ANLAMIŞ!
Örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğunu da söyleyen Selahaddin Gülen’in kendisine yöneltilen sorulardan birisine verdiği cevap, tipik FETÖ’cü karakterini yansıtıyor. Soru şu: “FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan, 17/25 Aralık başarısız darbe girişimi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi kanlı eylemlere liderlik yapan, talimatlar veren, sizin de amcanız olan Fetullah GÜLEN sizce kimdir? Anlatınız.”
Selahaddin Gülen
Bu cümle en iyi Fetullahçı Terör Örgütü’nün elemanlarını tarif ediyor.
FETÖ elebaşı yıllar önce örgüt elemanlarına şu direktifi vermişti: “Devletin kılcal damarlarına kadar sızacaksınız, farkına vardıklarında yapacak şeyleri olmayacak ve çok geç olacak. Her yerde olacaksınız çünkü her yerde değilseniz hiçbir yerde değilsinizdir. Hava gibi olacaksınız, sizin varlığınızı bilecekler ama elleriyle yakalayamayacaklar.”
YALAN, İFTİRA, İNKÂR
FETÖ üyeleri her suçun içindedirler ama suçüstü ele geçseler bile inkâr ederler. Her yalanı söyler, her iftirayı atar, her kumpası kurar, her türlü cinayeti işler, üzerini örterler ama en “dürüst” onlardır.
Sedat Peker’in videolarıyla yeniden piyasaya çıktılar. Aylar öncesinden kendilerinin yaydıkları uyuşturucu iddialarının Peker tarafından tekrarlanması, Suriye’ye gönderdiği yardımların arasına SADAT tarafından silah sokulması gibi iddiaları ortaya atması ile yeni bir algı operasyonuna başladılar.
Örgütün en önemli isimleri, 2014’te MİT tırlarının durdurulması olayını gündeme getirerek, iddia ettikleri gibi Türkiye’nin Suriye’de teröristlere silah gönderen bir ülke olduğunu, kendilerinin haklı çıktığını dolayısıyla operasyonu yapan FETÖ’cü polis ve savcılara sahip çıkılması hatta toplumun özür dilemesi gerektiğini içeren mesajlar paylaştılar. FETÖ elebaşının “Cennetlik” dediği, örgütün finans yapılanmasının başında olan FETÖ mensubu Akın İpek, “Artık biliyorsunuz hakikati gençler” diyerek örgütü aklamaya çalışan paylaşımlarda bulundu. Firari Akın İpek’ten Emrullah Uslu’ya, Adem Yavuz Arslan’dan Tuncay Opçin’e, hepsi birden örgütü işlediği suçlardan temize çıkarmaya çalışıyor, hatta FETÖ isimli bir örgüt olmadığına yönelik kampanyalarda başı çekiyorlar.
FETÖ’nün farklı kimliğe bürünmüş sosyal medya yapılanması, örgütün adı geçen her olayda
İki yıl önce çekilmesine rağmen film, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yaşanan işkence olaylarıyla birleşince, bir kuşak Geceyarısı Ekspresi filmi tartışmalarıyla büyüdü diyebiliriz. Elbette, 12 Eylül darbe sürecinde akıl almaz işkenceler yapıldı. Askeri yönetimin işkenceleri altında öldürülenlerin, gözaltında kaybolanların, gördüğü işkenceden sağlığını kaybedenlerin çığlıkları Geceyarısı Ekspresi filmindeki sahnelerle birleşti.
Olay 1970 yılında yaşanmış, film ise darbeden iki yıl önce çekilmişti. Dolayısıyla filmin amacı tek başına, iki yıl sonra yaşanacak 12 Eylül 1980 darbesinin insanlık dışı uygulamalarını anlatması olamazdı.
‘TÜRKLERDEN ÖZÜR DİLERİM’
Olayın kahramanı olan Billy Hayes, filmdeki işkence sahnelerinin gerçek olmadığını, yazdığı kitapta da yer almayan bu bölümlerin senaryoya sonradan eklendiğini açıkladı. Sorumluluğun, senarist Oliver Stone ve yönetmen Alan Parker’a ait olduğunu belirterek yine de 2014 yılında Türklerden özür diledi.
Senarist Oliver Stone ise 2004 yılında Türkiye’ye geldiğinde, “Filmin gösterime girmesinden sonra yaşanmış olan yanlış anlaşılmalardan ve Türkiye’de pek çok kalbin kırılmış olmasından dolayı üzüntü ve pişmanlık duymaktayım. Bu filmin yaratmış olduğu ırkçı yansımanın farkına varmış bulunmaktayım” şeklinde açıklama yaptı.
Yönetmen Alan Parker ise Oliver Stone’un özür dilemesinin gülünç olduğunu söyleyerek, “Yaptığım filmle gurur duyuyorum ve özür de dilemiyorum” dedi ve ölümüne kadar tutumunu sürdürdü.
SİYASİ KONJONKTÜR FİLMİ
Daha çok işkence konusuyla gündeme gelen ve Malta’da çekilen film, Türkiye ile Amerika ilişkilerinin son derece gergin olduğu dönemde gerçekleşen bir projeydi. İşkence dışında Türkiye’de uyuşturucunun son derece kolay bulunduğu, kilolarca esrarın taksicilerden bile alınabildiği mesajını veriyordu. Bu, Amerikan yönetiminin Türkiye hakkında o günlerde yaptığı suçlamanın aynısıydı. Yani daha önce üç kez esrar kaçakçılığı yapan, dördüncüsünde dört kilo uyuşturucuyla yakalanan ve Türkiye’de 5 yıl hapis yatması dışında olayın kahramanı
Yıllarca gazetecilik, televizyonculuk yaptıktan ve üniversitelerde ders verdikten sonra sosyal medyanın bilgisiz ukalalarından, trollerinden, çok bilmişlerinden, saplantılılarından “ders almak” Haluk Şahin’i tatlı tatlı gülümsetmiştir herhalde.
Söylediği gazetecinin “objektif” olma yükümlülüğüdür aslında.
OLGU MU, ALGI MI?
Geniş anlamda ise; ister hükümet, muhalefet, ister işadamları, meslek kuruluşları, ister sivil ya da askeri bürokratlar, avukatlar, yargı mensupları, diplomatlar, ister STK temsilcileri, spor kulüpleri, ister tarikat gibi güç odakları veya organize suç örgütleri ve hatta terör örgütleri ile görüşen gazetecinin bu güç odaklarının sözcüsü olmaması gerektiğine işaret eder.
Haluk Şahin derslerinde ve kitaplarında hep “olguların aktarılmasına” dikkat çeker. Ona göre “olguların” yani hakikatin aktarılması yeterlidir, gazetecinin işi de bununla sınırlıdır. Olgular da kimin aktardığına göre değişmeyeceği için, gazetecinin önüne “muhalif” sıfatını takmasına gerek kalmaz. Gazeteci için “olguları aktarmak” yeter, geriye kalanların işi ise, sıfatı ne olursa olsun, algıdır, algı yaratmaktır.
Haluk Hoca’nın sözleri aslında önemli bir uyarıyı barındırıyor; kendine “muhalif gazeteci” sıfatını uygun gören kişi aslında “yanlı” olduğunu tarif etmiş oluyor. Gazeteci kelimesinin önüne sıfat takmak en çok dile getirilen olguya yani hakikate zarar verir.
Dolayısıyla gazetecinin mesleğinin önüne herhangi bir sıfat takmadan söylediğine ya da yazdığına bakılarak değerlendirme yapılmalı. Hakikati yani bir bütün halinde olguları mı anlatıyor yoksa eksiltip çarpıtarak yalan mı söylüyor. Sadece halka bilgi aktarmakla mı yetiniyor yoksa, siyasetten, iş dünyasına, bürokrasiden yeraltı dünyasına kadar güç odaklarının sözcülüğünü mü yapıyor, ona bakılmalı.
TERÖRİST VE MAFYA İLE ŞİPŞAK FOTO
Ana hedeflerden birisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 130 bin dolayındaki örgüt üyesini bir arada tutmak.
Bunun için yeni sözde “Mağdur Aileler yapılanması”, “Finansal yapılanma” ve “Talebe yapılanması” şeklinde Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yeni örgütlenmelere gitti.
YENİ YAPILANMAYA İLK OPERASYON
Hapisteki FETÖ’cülerin dışarıdaki aile üyelerine maddi yardım yapılırken, özellikle bu ailelerin çocuklarını da örgüte kazandırmak için “Talebe yapılanması” kurdular.
Böylece babalarını, annelerini örgütün amaçları için kullanan FETÖ, şimdi de çocuklara el atmış oldu. Nitekim, FETÖ’nün bu yapılanmasına yönelik cuma günü Çanakkale Başsavcılığı’nın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) desteği ile Çanakkale Emniyet KOM ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütün bu ildeki yeni yapılanması çökertildi.
Elbette bu FETÖ’nün vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama şu an için Çanakkale’deki yapılanma deşifre edildi. Diğer illerde de devamı gelecek.
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılan operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu gibi örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan kişiler de var. Örgütün bir yandan finansal yapılanma üzerinden ailelere yardım ettiği belirlenirken, diğer yandan örgüt üyelerinin yurtdışına firarlarını da organize ettiği ortaya çıktı.
Örgütün yeni yapılanması İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetiliyor.
İtiraflar ve teknik incelemeler sonucunda; “Talebe Yapılanması”, “Mağdur Aileler Yapılanması” ve “Finansal Yapılanma” şeklinde yeniden örgütlenen FETÖ mensuplarının Türkiye’deki ara yöneticilerinin, talimatları almak ve rapor göndermek için firari konumdaki “mahrem imamlarla” irtibatta oldukları belirlendi.
Örgüt mensupları irtibat için, yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikleri kullanıyorlar. WhatsApp üzerinden iletişimde yurtdışı numaraları kullanan FETÖ’cüler, konferans şeklinde görüşmeler yapıyor, Opera, VPN, S Çocuk (Süper Çocuk), FAMA, GPS programlarını kullanıyorlar. Ayrıca, popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek iletişim sağlıyorlar.
YENİ “TALEBE YAPILANMASI”
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetilen para trafiği ise, hakkında soruşturma açılmamış özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri üzerinden yapılıyor.
“Talebe Yapılanması” adıyla, örgüt mensuplarınca ‘devre talebe seferberliği’ adı altında bir çalışma başlatıldı. Temasa geçilmemiş tek bir öğrencinin kalmaması hedeflenen yapılanmada örgütün illerdeki ve bölgelerdeki her kademesine ulaşmaları gereken sayısal hedefler verildi.
“Eğitim koçluğu” görünümü altında FETÖ’ye bağlı öğretmenler özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmakla görevlendirildi. Yapılan araştırmalar, FETÖ’nün öğrenci sayısında artış olduğunu gösteriyor. Özellikle, lise öğrencilerini askeri okullar sınavlarına hazırlıyorlar.
Bu kapsamda, başta, daha önce örgüte ait kurumlarda çalışmış ya da ihraç olmuş öğretmenler çoğunlukta olmak üzere, başka mesleklerden de ihraç olanlar görev yapıyor.
Emperyalist devletler 1915’te Çanakkale’de durduruldu ama 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması ile elde kalan Anadolu topraklarının, hatta İstanbul’un işgali başlamıştı. Ordu dağıtılıyordu, Mustafa Kemal de İstanbul’a çağrıldı. 13 Kasım 1918 günü Adana’dan trenle Haydarpaşa’ya gelen Mustafa Kemal, karşıya geçmeyi beklemektedir. İşgalci 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan savaş gemisi Marmara’ya demirlemiştir.
Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa’dan kalkan Kartal isimli istimbotla bu zırhlıların arasından karşıya geçerken, yaveri Cevat Abbas’a 55 zırhlı geminin oluşturduğu çelik duvarı yıkıp geçecek o inanç yüklü cümleyi söyler: “Geldikleri gibi giderler...”
MİLLETE GÜVENEREK YOLA ÇIKTI
İstanbul’da geçirdiği altı ay içinde kurtuluş için tek çarenin millet ile buluşmak olduğunu düşünerek 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile yola çıktı.
Mustafa Kemal Atatürk, o günü yani 19 Mayıs 1919’u şöyle anlatıyor: “Ben 1919 senesinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.”
Elbette, Atatürk’ün böyle düşünmesinde girdiği savaşlarda bu milletin evlatlarında gördüğü bağımsızlık aşkı ve mücadele için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ruhu etkili oldu.
“İBB Demirtaş’ın kitaplarını da satmaya başlamış!
Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, ‘Ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak.”
ŞAHSI GÖRÜŞÜ MÜ, PAZARLIK MI?
Süreç aynen devam ediyor; her şey seçmenlerini alıştıra alıştıra devam ediyor. Şimdi de 2023’te cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimaline karşı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye bakanlık vermeye kadar geldi.
Bunu bir başkası söylese hakaret yağdırırlar ama konuşan CHP milletvekilliği de yapmış olan Dursun Çiçek. Şahsi görüşü mü yoksa gizli bir pazarlığı mı açık ediyor bilmiyorum ama kelime kelime söylediği şu: “Ben Millet İttifakı’nın HDP dışında bir çatı adayla birinci turda seçime girmesine inanıyorum. HDP başka partileri de yanına alırsa üçüncü bir aday, Muharrem Bey’in (İnce) partisi dördüncü bir aday, çok adaylı bir tur.
İkinci tura CHP’nin, İyi Parti’nin, Ak Parti’den ayrılanların kurduğu en ufak partilerin desteklediği bir çatı adayın sayın Cumhurbaşkanı’yla kalacağı için, ikinci turda HDP seçmeninin Millet İttifakı’nın adayına oy vereceğini, o safhada da; teröre bulaşmamış, sicili temiz binlerce var, yüzlerce var, binlerce belki çok olur, HDP üyesi, PKK’yı reddeden ve Türkiye’de geleceğini gören insanlar var, onlardan da hükümette bakan olabilir.
Sancar Bey, Ahmet Bey (Mithat Sancar, Ahmet Türk)
Bugün, İsrail’in saldırganlığının ve Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve zulmün arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutumu var. Filistin topraklarında Yahudilerin tam hâkimiyeti olarak kısaca tarif edebileceğimiz “Siyonizm” ABD yönetiminin tam desteğiyle ayakta kalıyor.
ZULME DESTEK
Nitekim, Joe Biden, İsrail yönetiminin, Kudüs’te Doğu Kapısı’nda Filistinlilere müdahalesini, ardından Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilerin evlerinden çıkartılma girişimini, son olarak Kadir Gecesi, Mescid-i Aksa’da namaz kılanların üzerine bomba ve plastik mermilerle saldırmasını görmezden gelip yine Netanyahu hükümetinin yani İsrail’in yanında olduğunu açıkladı. ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri İsrail’i kınayamadı.
Ağzından demokrasi, hukuk, insan hakları düşmeyen ABD Başkanı, saldırgan İsrail’e tek laf etmeden, Gazze’den verilen karşılıklar için dün “Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail’in kendini savunma hakkı var” dedi.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da “Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail’in güvenliğine ve İsrail’in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti” ifadesine yer verildi.
ETKİ AJANLARI DEVREDE
Oysa, üç dinin kutsal toprakları üzerinde terör estiren İsrail yönetiminden başkası değil. Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan bazı değerlendirmelerde, yaşananların iç siyasette sıkışan
Yalnız, onların insanlık dışı şiddetinin ve terörünün hedefi, büyüklerine o acıyı çektirenler değil, hiç suçu ve günahı olmayan Filistinliler.
İsrail, mazlumun zulmünün zalimin zulmünden geri kalmadığını gösterdi tüm insanlığa...
İsraillilerin yaptıkları zulmü görünce; “Geçmişte yaşadıklarından, insanlıktan, vicdandan nasıl bu kadar uzak olabiliyorlar?” diye düşünmeden edemiyor insan.
Çocukları, bebekleri bombalarla katleden, kadınları yerlerde sürükleyen, öldüren, hedef gözetmeksizin insanlara ateş eden İsrail polisi ve askerlerini görünce, “Bunlar insan olamaz” demekten kendimi alamıyorum.
Dünyanın herhangi bir yerinde bir kilise ya da bir havraya, hele bir de ibaret sırasında, değil saldırı en küçük müdahale dahi yapılsa ayağa kalkacak olan “Batı medeniyeti” olan bitene seyirci.
Her ne olursa olsun, insan yine de bir sebep arıyor.
AKIL DA YOK
Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri, Yunan İşgali’ne karşı Manisa Demirci’de sivil halktan oluşturduğu “Akıncı” müfrezeleri ile düşmana kayıplar verdiren ve Anadolu’nun işgalini geciktiren Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey’e söyledi.
Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey de bu sözlerden sonra soyadını “Akıncı” olarak değiştirmiştir.
Geçen yıl 8 Temmuz 2020 günü Manisa’nın Demirci ilçesine gittiğimde İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları ile ilgili çok şey dinledim, düşmana karşı savaştıkları alanları ziyaret ettim.
Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey
Manisa’nın Demirci ilçesinden, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir konuşma yapma konusunda davet alınca çok sevindim. “Akıncıların” yurduna gidecek, 15 Temmuz’u anlatacaktım.
Bana göre Demirci, 15 Temmuz’u en iyi anlatacağım yerdi. Neden böyle düşündüğümü özetleyeyim:
ÇÖPE ATILAN BAŞKA ŞİKÂYET
Nitekim, bu olayda olduğu gibi, CİMER’e 20 Aralık 2020 günü Çanakkale’den başvuran F.G. isimli yurttaş, İBB’nin düzenlediği Hazreti Mevlânâ’nın anıldığı ‘Şeb-i Arus’ törenleri hakkında şikâyette bulundu. Savcılık bunu da belediyelerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na yolladı. Müfettişlerin iki satırlık yazısı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, 29 Nisan 2021 tarihinde “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” vererek bir anlamda şikâyeti çöp kutusuna attı.
Burada da aynısı olacaktı ama devreye, çöpten mağduriyet yaratmaya çalışan İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun girdi ve onun çabasıyla tartışma bu noktaya geldi.
Neyse her şerde bir hayır vardır!
‘ORGANİZE KÖTÜLÜK’ YALANI
COVID-19 salgını başladığından beri dünyanın en saçma iddiasını Murat Ongun, 29 Mart 2020 günü kişisel Twitter hesabından ortaya atmıştı. Kağıthane-Kabataş otobüs hattında Fazilet Durağı’ndan, Boğazköy-Bakırköy hattında da iki duraktan “organize” şekilde normalin üzerinde yolcu bindiğini, amacın da kalabalık otobüs görüntülerinin paylaşılarak İBB Başkanı İmamoğlu’nun salgına karşı gerekli tedbirleri almadığına dair algı yaratmak olduğunu yazdı. Ongun, buna “organize kötülük” adını koydu. O gün, ünlü-ünsüz, gerçeği-trolü yandaşların tamamı Ongun’a inanarak, ‘Organize Kötülük’ başlığıyla mesaj yazdı ya da televizyonlarda açıklamalar yaptılar.
BAŞKANIN KANI DONDU
Amerika-FETÖ-PKK aynı anda harekete geçiyor
Öyle görülüyor ki, Türkiye içinde etkinliği biten, Irak ve Suriye’de saklandıkları inlerinde ayakta kalma mücadelesi veren PKK terör örgütü, sahada sıkıştıkça her zaman olduğu gibi yeniden şehirlerde kaos taktiğine yöneldi.
PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, terör örgütünün siyasi kolu HDP’lilere şu çağrıyı yapıyor: “Çete liderinin haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli.”
Terör örgütü PKK’yı yakından takip edenler bunun ne anlama geldiğini, “öz savunma” derken neyi kastettiğini iyi biliyor; terörist Duran Kalkan sokakları karıştıracak ayaklanmaya çağırıyor.
PKK elebaşı Duran Kalkan, örgütün medyasında yayınlanan söyleşisinde Türkiye içindeki PKK uzantılarına topyekûn saldırı talimatı veriyor, “Bunun için ne yapayım, bilemiyorum, imkânım yok, denmemeli. Herkes bulabilir imkân. Her türlü biçimde mücadele edilebilir. Eylemin büyüğü küçüğü olmaz. Örneğin maddi imkânlarını azaltmak en büyük eylemdir. Türkiye bütçenin bütününü savaşa veriyor, parası olmazsa veremez... Bu kadar silah alıp saldırı yapamaz. O halde demek ki yapılabilecek her şey var, herkes yapabilir de, yeter ki düşünsün, yoğunlaşsın, yapmak istesin” diyor.
Tıpkı 2015 yılındaki çukur-hendek olaylarında olduğu gibi HDP’lileri sokağa çıkmaya çağırıyor.
Bunun için de İzmir HDP’ye yönelik saldırıyı gündeme getiriyor.
PKK bu amaçla 2-3 kişiden oluşan “milis yapılanması”nı harekete geçirdi. İzmir saldırısının ardından toplumsal çatışma ve kaos çıkarmak için Diyarbakır Hani ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
‘MİLİS HÜCRELER’ DEVREDE
Bunun dışında Ağrı’da üç saldırı hazırlık aşamasındayken Terörle Mücadele Ekipleri tarafından önlendi. Diyarbakır AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun kardeşi de, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. İncelemede 19 ayrı noktada 22 kalaşnikof ve 27 tabanca kovanı, 3 kalaşnikof ve 14 tabanca fişeği bulundu.
Dün de terör örgütü PKK’nın Suriye’den Şanlıurfa Birecik’e gönderdiği bir suikastçısı yakalandı. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan PKK’lı terörist S.P. ifadesinde, AKP’li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine saldırı düzenlemek üzere gönderildiğini itiraf etti. İfadesi üzerine, S.P.’ye yardım eden dokuz kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep’te gözaltına alınırken, M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.
Emniyet Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma ve MİT’in yoğunlaştığı konulardan birisi de PKK’nın bu tür eylemleri. Sınır dışında yerel istihbarat ağını etkili şekilde kullanan MİT, PKK’nın suikastçılarından olan ve birçok saldırının sorumlusu Ulaş Doğan’ı Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
PKK içine düştüğü çaresizlikten kurtulmak için Türkiye içinden ve yurtdışından destekçilerini harekete geçirmeye çalışıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bir yandan misilleme saldırıları gerçekleştirilirken, HDP’ye yönelik kontra saldırılar da gerçekleştirebilir. Böylece karşı karşıya getirmek istediği toplumsal kesimler arasında arzu ettiği çatışmayı çıkartabilir. Çünkü PKK’nın Türkiye’de istediği tek şey çatışma ve kan, PKK’yı kullanan Amerika’nın istediği ise istikrarsızlık ve siyasi kaos...
ABD’DE ‘OPERASYONEL’ DERNEK
TÜRKİYE’nin yaklaşık 37 yıldır mücadele ettiği PKK terör örgütüne, silah ve maddi destek veren Amerika Birleşik Devletleri bir diğer terör örgütü FETÖ’yü de topraklarında barındırıyor ve işbirliği yapıyor. Dün Türkiye’ye yönelik yeni bir operasyonel faaliyetin haberi gündeme geldi. ABD’nin başkenti Washington’da “Türk Demokrasi Derneği” kurulmuş. Derneğin kurucularını yazınca neden “operasyonel” dediğimi anlayacaksınız. Hakkında FETÖ’den arama kararı bulunan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir. Erdemir’in FETÖ’cülerle içli dışlı olduğunu biliyoruz. Ama hep “demokrasi” ambalajıyla karşımıza çıkar. Trump döneminde Türkiye düşmanlığı ile tanıdığımız Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton. Twitter’dan derneğin kuruluşunu, “Türkiye’de alarma geçme zamanı geldi. Bir zamanlar NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya’yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum” diye duyurdu. İsimler arasında ayrıca, ABD Başkanı George W. Bush’un kardeşi Jeb Bush da yer alıyor.
BYLOCK KULLANICISI FETÖ’CÜ
Bir diğer kurucu ise FETÖ’cü emniyet amirlerinden firari Süleyman Özeren. MİT tarafından ByLock kullandığı tespit edilmiş, Ankara ve Çorum’da hakkında yakalama kararı var. Emniyet mahrem imamlarından “Garson” kod adlı itirafçının bizzat teşhis ettiği FETÖ üyelerinden. 7 FETÖ üyesi hakkında itiraflarda bulundu. 627 sayılı KHK ile de kamu görevinden çıkarıldı.
Yani Türkiye düşmanları ve vatan hainleri bir araya gelmiş, Türkiye’de demokrasi üzerine araştırma yapacaklar.
Şöyle geri çekilip baktığınızda; bir yandan ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK, diğer yandan ABD’nin koruyup kullandığı FETÖ, bir yandan da Türkiye düşmanları bir araya gelmiş “demokrasi” kelimesinin arkasında bir operasyon çekecekler.
Hayır eskiden böyle şeyleri gizli gizli yaparlardı. Şimdi saklama ihtiyacı da duymuyorlar. Benim asıl merak ettiğim Türkiye içinden kimler bunlarla işbirliğine girecek?