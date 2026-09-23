Altı yıl önce kapatılan Şaşmaz dosyasındaki Kozinoğlu ve Osman Sınav detayı

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Dizide “vatan haini” olarak “Kazım Kaşifoğlu” isimli bir karakter olarak canlandırılan Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünden önce Kurtlar Vadisi dizisinde infaz emrinin verilmesi, 12 Kasım 2011’de ölümünden sonra da dizide öldürülerek çıkartılması yanında, dizide kullanılan “FG” ve “34 RTE 321” plakalı araç kullanılması, ‘Erdoğan’ yazılı mezar taşının gösterilmesi ve Osman Sınav’ın diziyi Şaşmaz Ailesi’nin Pana Film şirketine devretmesi gibi tartışmalı konular inceleme altında.

Meğer bu konular ve daha fazlası 2020 yılında hem de Şaşmaz Ailesi’ni çok yakından tanıyan, hatta şirketlerinde 15 yıl üzerinde beraber çalışmış kişiler tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na verilen şikâyet dilekçelerinde çok ayrıntılı biçimde dile getirilmiş. Şikâyetçilerin tamamı anne ve babası, Abdülkadir Şaşmaz’in liderliğini yaptığı Kadiri tarikatının Halisiye kolu müritlerinin çocukları olan kişiler.

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Aralarında Kurtlar Vadisi dizisinde gerçek adı da olan Abdülhey karakterinin oyuncusuKenan Çoban ismiyle bilinen oyuncunun kardeşi ve Şaşmazların 17 yıl Finans Müdürlüğü’nü yapan Cemaleddin Çoban ile ailenin ve şirketlerin 15 yıl avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya da bulunuyor. Yine annesi ve babası tarikatın müridi olduğu için Şaşmazları 30-40 yıldan beri tanıyan, şirketlerinde de ortak olan Kürşat Ufuk ile kardeşi emekli Albay Engin Ufuk da 2020 yılında üst üste verdikleri dilekçelerle Şaşmazlar ile ilgili inanılmaz iddiaları gündeme getirmişler.

15 yıl Şaşmazlar ve sahibi olduğu Pana Film’in avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya, 20 Ekim 2020’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Osman Sınav’ın tarikat müritleri tarafından tehdit edilerek Kurtlar Vadisi dizisini devrettiğini şöyle anlattı: “Bu aile ile ilişkimin kesilmesinden birkaç ay sonra Kurtlar Vadisi dizisi ve Ekmek Teknesi dizisinin yapımcılık haklarının Osman Sınav’dan cemaat müritlerince tehdit yoluyla alındığı duyumlarını aldım. Bu da araştırılması gereken bir diğer husustur. Ben 2004 yıllarında Raci Şaşmaz ve Pana Film’in avukatlığını yaptım. Yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladığım (Zira o dönem Sinegraf’ın da muhtelif avukatlık işlerin takip ediyordum) tarihlerinde böyle bir durumdan asla haberim olmadı. Sadece Raci Şaşmaz, ‘Osman hocaya bazı mafya elemanları gelmiş, rahatsız olmuş. Diziyi bırakmak, masasını temizlemek istiyor. Hollywood’dan bir yapımcı ile ortak yapım yapmak istiyor. Dizileri bize devredecek. Devir sözleşmelerini hazırla’ dediği için yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladım. Ve o zamanki avukatı Bülent Gökçen ile de karşılıklı revizeler ile imza aşamasına getirmiştik. Yakın zamanda öğreniyorum ki Osman Sınav. Bu yönde tehdit edilmiş. Durum böyleyse Şaşmaz Ailesi tüm fertleriyle bu dizilerden ve yapımcılıklardan trilyonlarca servet edindiler ki kul hakkını nereye sığdıracaklar?”



FİNANS MÜDÜRÜ: MAFYAVARİ YAPI



Şaşmaz ailesinin şirketlerinde 17 yıl finans müdürlüğü yapan Cemaleddin Çoban da savcılığa şikâyet dilekçeleri vermiş. Tarikatın müridi olan anne babasından dolayı çocukluğundan beri Şaşmaz ailesinin yakınında olan, 2019’a kadar finans müdürlüğü yapan Cemaleddin Çoban da dilekçesinde şunları ifade etti: “Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2018/39110 nolu dosyada 20.02.2020, 10.03,2020, 05.05.2020 tarihlerinde beyanlarda bulunmuştum. Abdülkadir Şaşmaz dini yapılanma görüntüsü altında resmen mafyavari örgütlenmişlerdir. Çocukluğumdan beri şahit olduğum ve son birkaç yıldır daha iyi değerlendirdiğim bu yapı dini olarak aileleri ele geçirip onların çocuklarını da legal görünümlü illegal olaylarda kullandıklarına şahit oldum ve bu konuda benim gibi mağdur olmuş yüzlerce kişinin şikâyetçi olacağından eminim. Ailesini (Şaşmaz Tarikat Yapılanması) çok yakından ve çocukluğumdan beri bilmekteyim ama bildiklerimin buzdağının görünen tarafı olduğunu yaşadıkça, başka mağdurlar ile konuştukça anladım. Şaşmazlar, benim gibi diğer insanlar içinde kutsal sayılır da. Kurdukları dini ve korku imparatorluğu ile insanlar üzerine büyük tahakküm kurup tam bir teslimiyet ve biat etme kültürüne aileden bize aktarılmıştı. Abdülkadir Şaşmaz, benim gibi birçok genci ‘Silah çekseler bile o mermi bize size işlemez üstüne yürüyün, siz korunuyorsunuz. Siz seçilmiş insanlarsınız’ söylemleri ile kandırıyordu. Şaşmaz ailesi yapımcısı oldukları mafya dizilerini, Kurtlar Vadisi serisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin senaryolarını gerçek hayatta oynamakta, çevresinde olan herkesi ve çalışanları, suç kardeşleri, tehdit, şantaj ve biat kültürüne uygun olarak yanlarında tutmaktadırlar.”



FETÖ İLE İLİŞKİ İDDİASI



Yine anne ve babasından dolayı Abdülkadir Şaşmaz’ın liderliğini yaptığı tarikatın müridi olmasından dolayı Şaşmaz ailesine kardeşi Kürşat Ufuk ile birlikte yakın ilişkisi olan emekli albay Engin Ufuk, 11.09.2020, 22.10.2020, 20.11.2020, 24.11. 2020 tarihlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıyla ilgili verdiği dilekçede şunları ifade etti:

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“Bu ikinci ihbar mektubundaki ifadeler de bir önceki gibi, 30 yıllık yaşanmışlık ile 3-4 yıldır süren derin araştırmalar sonucu oluşmuş belge ve şahitleri bulunan gerçeklerdir. İhtiyaç duyulması durumunda, devletimize yardımcı olmaya ve ifade vermeye hazırım. Bizler ‘Şaşmaz sözde tarikat yapılanmasını’ anne ve babamızla tanıdık, tasavvuf âşığı insanlar olarak 2010 yılından itibaren bu yapının illegal ve İslam’a aykırı davranışları olduğunu fark etmeye ve bu yapıyı irdelemeye, kökenlerini ve amaçlarını araştırmaya başladık. 2017 yılında ise Şaşmaz ailesinin korkunç bir yapı, FETÖ ile ilişkileri olabileceği kanısına dahi vardık. Ayrıca yurtdışı bağlantılarda olabileceğini yaptıkları dizi ve konuştuğumuz kişiler ile uygulamalarından değerlendirdik. Araştırmalarımız yoğunlaştıkça bu aileden şikâyetçi olmak isteyen ancak çekinen ve korkan birçok mağdur ve zulüm görmüş insan ile karşılaştık. Şaşmaz ailesinin görünenin tam tersi bir yaşamı ve felsefede olduğunu üzülerek ve hayal kırıklığı içinde tespit ettik. Ancak başka insanların bu zehirli örümcek ağının içine düşmemesi için milletimiz ve devletimizi elimizden geldiği kadarıyla uyarmaya karar verdik.

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Sayın savcı, Tayyar Raci Şaşmaz ve ‘sözde tarikat, özde din istismarı bu yapı’ dizilerinde ezanı tersten okutarak tüm millete büyü yaptıklarını, televizyonda ilahiyat profesörlerinden duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesinin mezarlık sahnelerinde ‘ERDOĞAN’ kabir taşı ile göstermişler, hain darbe girişiminden önce dizinin en kötü adamı İskender Büyük’ün araç plakasını 34 RTE 3-2-1 olarak gösterip hastane önüne getirip öldürmüşlerdir.

15 Temmuz hain darbenin boğaz ayağını iki ay önce nasıl ve nereden öğrenerek senaryolaştırmışlardır. MİT aslanı Kâşif Kozinoğlu’nun ölümünü 7 gün önce nasıl ve kimden öğrenerek senaryolaştırmışlardır. Daha onlarca önceden bilinen olayların hepsi tesadüfi olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu ailenin dizileri aynı eski FETÖ TV’si olan Samanyolu TV’de oynayan ‘Tek Türkiye’ dizisiyle benzerlik göstermesi de tesadüf müdür?”

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Şikâyet dilekçelerinde firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’nın sık sık Şaşmazların şirketine geldiğini belirtmişler. Yani bugün tartıştığımız birçok konu daha fazlası Şaşmaz ailesinin çok yakınında ve şirketlerinde yönetici olanlar tarafından şikâyet konusu olmuş.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şikâyetleri birleştirerek Necati, Raci, Zübeyir ve babaları Abdülkadir Şaşmaz hakkında başta olmak üzere tüm şüpheliler için soruşturmayı 12.04.2022 tarihinde takipsizlikle sonuçlandırmış.