Al sana polis ısıran, yumruk atan PKK üyesi KHK’lı milletvekili

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İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmediğini ileri sürerek terör örgütünün siyası kolu HDP’lilere de eylem yapma talimatları verildi.

PKK/KCK terör örgütü sözde üst yönetimi tarafından örgütün siyasi kolu HDP’ye iletilen talimatlar sonucunda, 12 Haziran günü Bursa’nın Gemlik ilçesinde Öcalan’ın ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan etkinlik kapsamında, 300 kişilik bir grup İstanbul Kadıköy’de basın açıklaması yapmak istedi.



Saliha Aydeniz

Basın açıklamasına izin verilmezken 70 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sırasında 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz isimli PKK destekçisi milletvekilinin, görevli polise yumruk attığına dair görüntüler basında yer aldı.

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PKK’NIN YEDEK PARTİSİNE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok siyasetçi bu olaya tepki gösterirken, polise yumruk atan PKK sözcüsü Saliha Aydeniz ve benzerlerinin TBMM’de bulunmaması gerektiği söylendi.

Aslında çok geç kalınmış bir tepki çünkü bu PKK destekçisi Saliha Aydeniz’in ilk vukaatı değil.

Aydeniz’in geçmişi neden bu tiplerin TBMM’de bulunmaması gerektiğini gösteriyor.

Saliha Aydeniz, HDP’den milletvekili seçilmesine karşın, kapatma olasılığına karşı istifa ederek, terör örgütünün yedek partisi olan DBP’ye geçti. TBMM’de DBP Milletvekili olarak koltuk işgal ediyor.

EBE İKEN İHRAÇ EDİLDİ

1973 Ergani doğumlu Saliha Aydeniz Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yaparken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/129 soruşturma sayılı “silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçundan istinafta dosyası bulunuyor.

PKK/KCK terör örgütü çatı yapılanması olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) içerisinde faaliyet yürüttüğü için 2012 yılında açılan soruşturma kapsamında 19 Temmuz 2017’de gözaltına alındı. 22 Temmuz 2017’de tutuklandı, 18 Eylül 2017’de tahliye edildi.

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TERÖRİSTLERE YARDIM ETTİ

Aydeniz, Halk Sağlığı Komuta Merkezi’nde hemşireyken, PKK’lı teröristlere yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Aydeniz hakkında, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2008/125 soruşturma sayılı “suçu ve suçluyu övmek” suçundan kapalı dosya bulunuyor.

Milletvekili olduktan sonra da sürekli terör örgütüne destek eylemlerine katılan Aydeniz hakkında, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Gaziantep, Batman ve Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince “PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında işlem yapıldı.

Aydeniz, 25 Temmuz 2018’de Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen Hevidar Türk isimli PKK’lı teröristin cenazesine de katıldı.

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TERÖRİSTLERİN CENAZESİNDE

Ayrıca 23 Eylül 2018 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesinde ölü olarak ele geçirilen PKK’lı terörist Yunus Atkık isimli örgüt mensubunun cenazesinde yer aldı. Teröristbaşı Öcalan’a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütü mensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı’ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.

14 Şubat 2019 tarihinde Van’da HDP organizesinde, “PKK destekçisi Leyla Güven’in açlık grevine destek vermek” amaçlı izinsiz gösteriye katıldı.

Bu sırada, çevrede güvenlik önlemi alan bir kadın polis memurunun kolunu ısırmak suretiyle hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

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Bu nedenle hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit kasten yaralama” suçlarından soruşturma açıldı.

ŞEREFİ ÜZERİNE ETTİĞİ YEMİNİ ÇİĞNEDİ

Milletvekilliğinden çok PKK üyesi olarak örgüt propagandası yapan Aydeniz, 24 Aralık 2020’de de HDP Silopi İlçe Teşkilatı parti binası önünde sözde ulusal Kürt birliği konulu basın açıklamasına da katıldı.

Aydeniz, bu açıklama sırasında da PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarken görüntülendi.

Yani karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” üzerine Anayasa’ya sadakat konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir milletvekili değil, verdiği sözü tutma niyetinde olmayan bir PKK terör örgütü üyesi var.