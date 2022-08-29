Al-i Heyet’inin sapıklığı ve FETÖ elebaşının icazeti

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FETÖ’deki taciz ve tecavüz olaylarının tartışılması, hipnoz uzmanı olan ve FETÖ elebaşının özel doktoru Haldun Çetinkaya’nın ABD’de muayene sırasında 7 örgüt üyesi kadına tecavüz, 30 kadına tacizde bulunmasıyla başladı.

Örgütün en üst yönetim kadrosu olan “Başyüceler” denilen Al-i Heyet üyesi İsmail Büyükçelebi’nin olayın patlak vermesiyle geri çektiği referansıyla FETÖ elebaşının doktorluğunu yapan Çetinkaya’nın taciz ve tecavüz olaylarının üzeri örgüt içinde örtüldü. Son olarak FETÖ’nün mahrem imamlarından Süleyman Sargın’ın, N.K. isimli örgüt üyesi kadını tehditle cinsel ilişkiye zorladığını yazmıştım. Süleyman Sargın, N.K.’nin itirazını kırmak için, örgüt içinde “abi/imamların” böyle hakları olduğunu ve FETÖ elebaşı Gülen’in de icazet verdiğini söylemişti.

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İFŞA 8 SAAT SÜRDÜ

Benzer bir durumu, FETÖ üyesi bir kadın sosyal medyada “İksir” başlıklı bir yazıda paylaştı.

Ailesiyle ABD’ye kaçan ve FETÖ elebaşının en yakınındaki Al-i Heyet içinde olan babası ve annesi ile yaşayan üç çocuklu evli bir kadının, bir başka FETÖ üyesi erkekle girdiği ilişkiyi anlattığı yazı, sosyal medyada sadece 8 saat kaldı. Sonrasında yazı kaldırıldı, hesap da kapatıldı.

Tamamı gerçek diyalogların geçtiği yazıda, FETÖ üyesi erkeğin bir yakını konuyu kadının ailesiyle görüşmeye gider. Ancak “Büyük abi” denilen FETÖ’nün en üst yöneticilerinden olan babadan, “Kızım medeni olarak evli ama dinen boşanmış durumda, büyüğümüz fetva verdi” cevabını alır. Vakit namazlarını bile FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya’daki çiftlikte kılan bu örgüt üst düzey yöneticisi, ayrıca örgüt abilerinin yoğun çalıştığını, bu tarz ayrıcalıklarının olması gerektiğini söyler.

Bu olay doğru mu diye araştırdığımda, örgüt içinde konuşulan konulardan birisi olduğu ortaya çıktı. Hatta, yazıda evli, üç çocuklu FETÖ üyesi kadının U.K., babasının da FETÖ Al-i Heyet üyesi B.K. olduğu iddia edildi. FETÖ elebaşı Gülen’in en yakınında olan yönetici kadrosunun da aynı ahlaksızlık çukurunda olduğu dilden dile dolaşıyor.

1) Abdullah AYMAZ

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Kurulduğu günden beri FETÖ’nün içinde yer alan ve “üç büyük abisinden birisi” olan, Abdullah Aymaz’ın Amerika’ya eğitim amacı ile gelen Türkmen bir öğrenci ile birliktelik yaşamaya başladığı, kadını Almanya’ya yerleştirdiği ortaya çıktı.

2) Sadettin BAŞER

Uzun süre Al-i Heyet denilen en üst yönetim organında görev alan Sadettin Başer’in, kendisinden yaşça çok küçük Kazak bir kızla gayrimeşru ilişkisi ortaya çıktı.

3) Harun TOKAK

Örgütün uzun süre İsrail imamlığını yapan, yıllarca Al-i Heyet’te bulunan ve halen Danimarka’da yaşayan Harun Tokak’ın, örgütün Ankara Bölge Bayan yapılanmasında yer alan kadınlardan biri ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, tepkiler üzerine “imam nikâhı kıydığını” belirterek kendisini savunmuştu.

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4) Ahmet KURUCAN

Örgüt içerisinde büyük mollalardan olan ve örgüt liderinin yeğeni ile evli olan Ahmet Kurucan’ın boşanmak istediği ancak örgüt elebaşı Gülen’in itiraz ettiği biliniyor. Amerika’ya master-doktora eğitimi için gelen ve zor durumda olan genç bir kızla temas kuran Kurucan’ın, maddi yardım ve oturum izni alma vaatleri ile kızı kandırarak beraber olduğu ortaya çıktı.

5) Savaş YÜKSEL

Ankara Büyük Bölge İmamlığı yapan Savaş Yüksel, kadın yapılanmasında yer alan bir kadın ile evlilik dışı ilişki yaşamaya başladı. Kadının tayinini İstanbul’a çıkartan Yüksel, İstanbul’da lüks bir ev tuttu. Hafta sonlarını İstanbul’da kadının yanında geçirdiği biliniyor.

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6) Hüseyin Gürsel DURMAZ

FETÖ’nün Türkiye’deki tüm okullarının bağlı olduğu ÖZ-ÖĞRET-DER adlı derneğin başkanlığını yapan Durmaz, eşi darbeden sonra hapse girecek örgüt mensubu öğretmen bir bayanla ilişki yaşadı. Demetevler bölgesinde ev kiraladı. 2016 yılında Amerika’ya kaçtı. Eşinin cezaevine girmesinden sonra kadını Amerika’ya getirmeye çalıştığı biliniyor.

7) Sezai CİNOKUR

Örgütün Karadeniz Bölge imamlığını yapan Cinokur’un FETÖ’nün bayan bölge yapılanmasında görevli ve kendisinden yaşça çok küçük bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

8) Necdet İÇEL

Örgüt liderinin eski talebelerinden ve mollalarından olan İçel, Avrupa’ya kaçan ve eşi cezaevinde olan örgüt mensubu bir bayan ile gayrimeşru ilişki yaşamaya başladı.

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9) Feyzi ŞİRİN

Örgüt içerisinde Polonya imamlığı yapan, halen Kanada’da bulunan Şirin’in eğitim amacı ile gelen ve zor durumda olan bir öğrenci ile maddi yardımlar, iş ve oturum vaadiyle gayrimeşru ilişkiye girdiği biliniyor.

10) Abdullah YÜCA

Afrika ülkelerinden Benin’in ülke imamlığını yapan Yüca, uzaktan akrabası olan genç bir kızla birliktelik yaşıyor.

11) Orhan İNANDI

Uzun yıllar örgütün Kırgızistan imamlığını yapan, bu süreçte Rus istihbaratına angaje edilen ve MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı’nın Kırgız bir kadınla birlikte yaşadığı biliniyor.