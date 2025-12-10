‘Aklıevvel’ İmamoğlu’nun diploma yalanı

Haberin Devamı

Şov yanını bir tarafa bırakıp size ne kadar ucuz yalanlara başvurduğunu göstereyim...

İmamoğlu, 2 Ocak 2022 günü şair ve yazar Sunay Akın’ın YouTube kanalında “Sunay Akın ile işte o çocuk” programına konuk olmuş; çocukluğundan başlayarak hayatını anlatmıştı. 1 saat 8 dakika süren yayının 42’nci dakikasında söz İmamoğlu’nun üniversite yaşamına geliyor.

İmamoğlu, “abi” dediği Sunay Akın’ın gözünün içine baka baka önceki gün mahkemede reddettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ön sınavla İnşaat Bölümü’nü kazandığı yalanını şöyle anlatıyordu: “... ‘Babam bir gün geldi, Kıbrıs’a gidiyorsun sınava girmeye. Sınava gireceksin’ dedi, öyle Kıbrıs’a bizi postaladı, amcam rahmetli ile gittik. Bir ön sınav yapıyor Doğu Akdeniz o zaman. İnşaat, orası okey. Kafada ekonomi var ya, ben Girne’deki üniversiteye ikna ediyorum ve Girne’de işletme okumaya başlıyorum.”Hakkında yazdırdığı kitaplarda, şahsi internet sitesinde hatta İBB’nin kurumsal sitesinde hep aynı yalan ifade yer alıyor: “...Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü’ne aldırdı.”

UCUZ YALAN

Yıllardır kullandığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni kazandığı ve kaydını Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) aldırdığı son derece ucuz bir yalandı. İmamoğlu bu ucuz yalanla önemli bir gerçeği gizlemeyi amaçlıyordu. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi o dönem Türkiye’de YÖK tarafından yatay geçiş kabul edilen tek üniversiteydi. İmamoğlu bu nedenle 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparken GAÜ’den usulsüz yatay geçiş yapan diğer öğrenciler gibi Öğrenci Kütük Defteri’ne “geldiği yer” olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi yazdırmıştı. Oysa geldiği Girne Amerikan Üniversitesi, lise diploması ve baba parası ile girilen, sadece tabelasında üniversite yazan, yatay geçiş için “tanınma” şartını yerine getirmeyen, dershaneden farksız bir şirket konumundaydı. Buradan Türkiye’de herhangi bir üniversiteye geçiş yapmak mümkün değildi. Girne Amerikan Üniversitesi’nin ortaklarından ve İmamoğlu’nun referans gösterdiği Özalp Tozan bu durumu tüm öğrencilerin de bildiğini savcılık ifadesinde anlatmıştı.

DAÜ: HİÇ KAYDOLMADI

Nitekim Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü Yağmur Ergüneş Tümer de İmamoğlu’nun yargılandığı dava kapsamında verdiği ifadede, 1986’dan bu yana yasa gereği sınavsız öğrenci alınamadığını, Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını, dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını söyledi. Yani İmamoğlu kendi partisine verdiği özgeçmişinde yalana başvuruyordu.

İ.Ü. İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş için gerekli “YÖK tarafından tanınma şartı” yanında diğer kriterleri de karşılamayan nakil işlemlerinin tamamına yakını üniversite yönetiminden öğrencilere kadar tam bir sahtecilik organizasyonu. Üçü yurtdışı olmak üzere 10 kişilik yatay geçiş kontenjanı 53 kişiye kadar çıkartılırken, sadece İmamoğlu değil, kendisiyle birlikte Girne Amerikan Üniversitesi’nden usulsüz geçiş yapan 9 öğrencinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Kütük Defteri’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yatay geçişle gelmiş gibi kaydının yapılması okul yönetiminden öğrencilere kadar sahteciliği ortaya koyuyor.

İMAMOĞLU YALANI YALANLA ÖRTÜYOR

Neyse gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Fakat İmamoğlu’nun yıllardır kullandığı bu yalanı yargılandığı mahkemede yine şu yalanlarla örtmeye çalışmış:

“...Neymiş efendim? ‘Kütük defterine Doğu Akdeniz yazılmış!’ Bankonun öteki tarafına sanki geçtim de ben, Doğu Akdeniz yazdım 50 tane öğrenciye. Benim işim mi? Bana soruyor bunu. Yani o aklıevvel savcı, bana soruyor bunu.

...Ben nereden bileyim kütüğü? Hani o kütüğe takmış ya kafayı! Bir yerden yakalayacak aklıevvel savcılık!

...Neymiş efendim? ‘Ekrem İmamoğlu’yla ilgili kitapta Doğu Akdeniz yazmış!’ Ne yazıyor burada? ‘Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sınavlarına girdi ve inşaat mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde geçirdiği birkaç yıl fikrini değiştirdi, amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’ne yazıldı.’ Kitapta yazan bu. Yani kitapta şunu yazdı! Yazdıysa yazdı kitapta, bana ne?’

...Bir başka aldatma girişimi de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kütükte ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi’ yazılması. İşte az önce gösterdim; 30 yıl sonra benimle ilgili yazılmış kitapta böyle ifadede bulundu diye bir şey yapıyor. Az önce kitapta geçen bölümü size okudum. Yani gerçekten anılan kitapta böyle bir bahis söz konusu olmadığını ilk duruşmada da göstermiştim. Bu çarpıtma ve aldatma girişimi çok vahimdir. Kütükte ne yazılmış? Bu benim işim değildir. Gitsin onu oradaki memura sorsun. Benle alakası yoktur.”

İmamoğlu’na göre Öğrenci Kütük Defteri’ne geldiği yer olarak “Doğu Akdeniz Üniversitesi” yazan memur suçlu, kendi hakkında kitap yazdırdığı ve sonra İBB’ye aldığı gazeteci suçlu, şahsi internet sitesinde bunu yazanlar suçlu ama kendisi masum!

Duruşma hâkimi o kritik soruyu soruyor: “İddianamede delillerden biri de İBB, bu internet sitesinde sizin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığınızı yazmış...”

İmamoğlu pişkin pişkin şu cevabı veriyor: “Yazmış bir aklıevvel. Savcı sorgusunda öğrendim. Savcı da yazmış. Ama bu 19 yaşındaki bir işin sahteciliği olmaz yani hâkim bey. Sizce olur mu? Çok net soruyorum. 25 sene sonra birisi yanlışlıkla internette bir şey yazmış...”

İyi de Sunay Akın’ın programında aynı yalanı söyleyen aklıevvel kendisi değil mi?