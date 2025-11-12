‘Ahtapot’un kolları partiyi de sarmış

Haberin Devamı

2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan başlayarak 2019’da İBB Başkanlığı sonrası İstanbul’u saran “ahtapotun kolları gibi” benzetmesi yapılan iddianamede 105’i tutuklu, 107’si hakkında adli kontrol kararı verilen, 7’si hakkında arama kararı bulunan toplam 402 şüpheli 143 eylemden sorumlu tutuluyor.

Ekrem İmamoğlu “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü” lideri olarak tanımlanırken, 6’sı örgüt yöneticisi olmak üzere 99 kişi örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. İmamoğlu suç örgütü kurmak yanında 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerinin aklanması, 7 kez de kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılıkla suçlandı.

YOLSUZLUK PARASIYLA CUMHURBAŞKANLIĞI

İddianamede, örgütün 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama gibi mali nitelikteki suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturması amacını taşıdığı belirtildi.

İddianamede, suç tarihleri itibarıyla 143 eyleme ilişkin elde edilen menfaat ve sebep olunan kamu zararı da açıklandı. Buna göre toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları yanında gayrimenkul olarak İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğu belirlendi. Ayrıca örgüt lideri İmamoğlu ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları ile menfaat ve sebep olunan kamu zararının tespitine devam edildiği belirtildi.

İmamoğlu’nun 2020 ile 2025 yıllarına ilişkin İBB Başkanlığı dönemine kamu zararı oluşturan eylemlerine de yer verildi. Buna göre örgüt yöneticilerinden Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde “kaçak hafriyat” sistemiyle 185 milyon 877 ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirdiği, maden ruhsatlı alanlara yapılacak kaçak hafriyat dökümü neticesinde 2021 ve 2025 yılları arasında 31 milyar TL üzerinde suç geliri elde edildiği ve yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 80 milyar TL kamu zararı oluşturdukları belirlendi.



MİLYARLARCA LİRALIK VURGUN



Öte yandan, İBB tarafından 14 yurtdışı finansmandan başta raylı sistemlerde kullanılmak üzere toplamda yatırıldığı gün kur göze alındığında Türk lirası karşılığı 65 milyar 516 TL’nin amaca özgü (başka ödemelerde kullanılmaz) kredi alındığı, bu kredilerin amacı dışında 19 milyar 846 milyon lirasının yurtdışı finansal kuruluşlara gönderildiği, 13 milyar 836 TL’nin iştirak şirketleri üzerinden soruşturmaya konu İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne bağlı ve/veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı, 6 milyar 189 milyon TL’nin ise doğrudan soruşturmaya İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne bağlı ve veya yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı ve bu surette örgütün yurtdışı finansmanları üzerinden toplamda 39 milyar 872 liralık kamu zararına sebep olduğu anlatıldı.

VERİLERİ SIZDIRDILAR

Asıl önemlisi İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet çarkının partisi CHP’nin de başını ağrıtacak olması. İddianamenin bu bölümünde anlatılan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma açılması için bildirimde bulunuldu. İddianamenin bu bölümünde yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl binasının satın alınmasında “Para kuleleri” olarak bilinen soruşturmayla ilgili bilgilere ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden 4.7 milyon vatandaşın, İBB Hanem uygulaması üzerinden 11 milyon vatandaşa ait verilerin Amerika ve Almanya’ya gönderilmesi konusunda da bilgilere yer verilirken, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de sorumluluğu bulunduğu anlatılırken, kişisel verilerin 2024 seçimlerini manipüle etmek amacıyla kullanıldığı şöyle ifade edildi: “Yüksek Seçim Kurulu tarafından temin edilen yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nde yetkili olmayan örgüt üyesi şüpheliler Melih Geçek ile Naim Erol Özgüner’e hukuka aykırı bir şekilde verildiği, şüphelilerin güncel yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerine, İBB üzerinden temin ettikleri başkaca kişisel verileri işleyerek. 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullandıkları anlaşılmıştır.”



CHP YÖNETİMİ ZAN ALTINDA



CHP’nin 2023 yılındaki 38’inci kurultayındaki şaibe iddialarının da yer aldığı iddianamede, İmamoğlu’nun yolsuzluklarından parti yönetiminin de haberdar olduğu ve birlikte hareket ettiği şöyle anlatıldı: “Bahsedilen soruşturmaları kapsamında bazı parti yöneticilerinin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği, bu kapsamda eylemlerin süreklilik arz ettiği, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında, suçtan elde edilen para ile delegelere menfaat sağlayarak oy tercihlerinin etkilendiği anlatıldı. Yargıtay Başsavcılığı’na yapılan bildirimde şunlar ifade edildi: ‘Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suiistimal edildiği, suç gelirlerinin, parti yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (Sisteme) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelendiği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir.”

İddianame sadece İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvetle oluşturduğu kariyer yolculuğunu değil CHP’yi içine sürüklediği girdabı göstermesi bakımından da çok tartışılacaktır.