Ahmet Özer, Esenyurt’a başkan yardımcısı olarak atadığı ‘PKK’lı kayyumu’ tanımıyormuş

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Terörün finansmanından hakkında soruşturma açıldıktan sonra firar eden Esenyurt Belediye Meclis üyesi Osman Yalçın, CHP ve PKK/DEM’in “Kandil Uzlaşması” sonucu 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ahmet Özer’in imzasıyla; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcılığına atandı.

Ama ne hikmetse Ahmet Özer, Odatv’nin sorusuna dürüstçe cevap vereceğine sadece kendisini gülünç duruma düşürmekle kalmamış, kendisini destekleyen CHP’lileri de aptal yerine koymayı tercih etmiş. Ahmet Özer’in Esenyurt Belediyesi’nde çok önemli birimleri bağladığı yardımcısı Osman Yalçın’ın firar etmesiyle ilgili Odatv’nin sorduğu soruya verdiği cevap şöyle:









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“Osman Yalçın’la 2024 yılı Nisan ayında gerçekleşen seçim sürecinde tanıştık. Öncesinde bir tanışıklığımız yoktu. Seçimi kazandıktan sonra ise Esenyurt Belediyesi’nde altı ay mesaimiz oldu. Olumsuz bir davranışına şahit olmadım. Bu noktada ifade etmeliyim ki kişiler verdikleri kararların neticelerine yine kendileri katlanırlar. Akademik çalışmalarım dışında kendimi kimseye çağrı yapacak bir konumda görmedim. Sadece böyle bir durumla karşılaşsam ne yapardım diye kendime sorduğumda, içinde bulunacağım en kötü halin, bir belirsizlikten daha iyi olacağına kanaat getirdim. Kendisi nasıl bir düşünceyle hareket ediyor onu bilmem mümkün değil tabii.”

PKK/DEM İHALECİSİ

Ahmet Özer’in “tanımıyorum” diyerek lafı evirip çevirdiği Osman Yalçın, PKK ile CHP’nin “Kandil Uzlaşması” adını verdikleri işbirliği sonucunda Esenyurt Belediyesi’ne üst düzel yönetici olarak atanmış bir PKK terör örgütü üyesi.

Kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özer’in “atadığı” ama “tanımadığı” başkan yardımcısı firari Osman Yalçın PKK’nın Esenyurt’taki kayyumu. İsmi, Ahmet Özer’in belediye başkanı olduğu dönemde terör örgütü PKK’ya finansman aktardığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

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Basına yansıyan haberlerde “DEM Parti’nin ihalecisi” olarak anılan Osman Yalçın’ın DEM Partili belediyelere 83 milyon 824 bin TL değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi.

Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu kendisi ile birlikte yardımcısı Osman Yalçın hakkında “terörün finansmanı” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Osman Yalçın’ın yakalanmasına yönelik 29 Kasım 2024 günü Beylikdüzü ve Esenyurt’taki adreslerine baskın yapıldı. Ancak her nasılsa operasyonu haber alan Yalçın’ın firar ettiği belirlendi.



PKK MALİ ALAN YAPILANMASI



Osman Yalçın’ın PKK/KCK silahlı terör örgütünün ‘Mali Alan Yapılanması’nda faaliyet yürüttüğüne dair hakkında bilgiler bulunuyor. Terör örgütü üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı ile Diyarbakır’da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla irtibatı olan Osman Yalçın’ın terör örgütü PKK yöneticilerinden Duran Kalkan’ın 2024 yerel seçimler öncesindeki açıklamalarıyla gerçekleşen ve kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilinen terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığı’na yerleştirildiği tespit edildi.

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Dediğim gibi kamuoyuna da yansıyan bilgiler Osman Yalçın’ın PKK terör örgütünün Esenyurt Belediyesi’ne atandığı “kayyum” olduğuna işaret ediyor.

Nitekim PKK/DEM’li belediyelerde de seçilmiş başkan yanında PKK’nın atadığı teröristler de görev yapıyor.

Osman Yalçın, terör örgütünün mali yapısına destek ve ‘Mali Alan Yapılanması’ saha gücünün artırılmasının hedeflenmesi işlevini artırmak için belediye imkânları kullanılarak; terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne yakın şahısların personel olarak alımı gibi konularda faaliyetleri tespit edildi.

İHALELERDEN YÜZDE 20

Ayrıca, hakkında bir itirafçı tanık ifadesine göre belediye tarafından yapılan her ihalede yüzde 20 komisyon aldığı yönünde beyan bulunan Osman Yalçın’ın birçok terör örgütü mensubuyla yoğun şekilde irtibatı tespit edildi.

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Kendisi de PKK terör örgütü için “hareket” tanımını kullanan bölücü fikirli birisi olan, hatta 2015 yılı seçimlerinde PKK/DEM’in Van milletvekili aday adayı olan Ahmet Özer, hem Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan hem de kendi döneminde en çok paranın döndüğü Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak tayin ettiği Osman Yalçın’ı tanımadığı yalanını rahatça söyleyebiliyor. Fikir olarak Osman Yalçın’dan farklı olmayan Ahmet Özer’in böyle bir göreve getirdiği kişiyi tanımadığını söylemesi aslında onu çok iyi tanıdığını gösteriyor. Ahmet Özer’in de PKK/DEM ile CHP’nin “Kandil Uzlaşması” sonucu Esenyurt’tan CHP’nin belediye başkanı adayı yapıldığını ve bu işbirliği ile seçildiğini unutmayalım. Yani Ahmet Özer de suç ortağı firari Osman Yalçın da “Kandil Uzlaşması” sonucu CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde başkan ve yardımcılığı koltuğuna oturdular.

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Ahmet Özer’in bu yalanları söylemesi ilginç ama beni şaşırtmıyor. Bana asıl ilginç geleni Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP yönetiminin ve yandaş gazeteci ve televizyoncularının “Kandil Uzlaşması” ile atanan Osman Yalçın konusunda sessizlikleri...