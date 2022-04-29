‘Adli Sicil Belgesi’ numaranız İBB’deki PKK’lı gerçeğini örtmüyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İBB’de işe alınanlardan “455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP kaydı var” açıklamasından beri bu konuda ortaya çıkan her gerçeği algı operasyonuyla terse çevirmeye çalışıyor.

İBB’DE ‘SOSYAL ÇALIŞMACI’ PKK’LI

Gelelim konumuza, 2021 yılında İBB’ye Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak işe alınan Şafak Duran, 2016’da Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin üzerinden çıkan dokümanlarda, elinde silahla çekilmiş fotoğraf karesinde yer alınca 27 Nisan 2022’de İBB binasında İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. İBB kaynakları hemen, “Başkan’a kumpas” moduna geri döndüler. PKK’lı Şafak Duran’ın e-Devlet’ten aldığı, işe girerken İBB’ye verdiği “Adli Sicil Belgesi”ni paylaşarak sorumluluktan kurtulacaklarını zannettiler. Hakkında istihbarat raporları ve açılmış soruşturma bulunan Şafak Duran için yapılması gereken, İstanbul Valiliği’ne “Arşiv Taraması” yapılmasıydı. Bunu yapsalar Şafak Duran zaten işe başlayamazdı. Peki neden yapmadılar, neden PKK’lı Şafak Duran’ın internetten aldığı “Adli Sicil Belgesi” çıktısıyla yetindiler?

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2020’DE PKK’DAN SORUŞTURMA AÇILMIŞ

İçişleri Bakanlığı’nın dün basına yansıyan açıklaması aslında her şeyi anlatıyor.

1- Şafak Duran hakkında 19 Ekim 2020 tarihinde PKK terör örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yapılmış ve işlem devam ediyor.

2- PKK’lı Duran bu dosya kapsamında 16 Ocak 2021’de gözaltına alınmış ama henüz mahkemede yargılanmasına başlamamış. Bu nedenle kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt bulunmuyor.

3- Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor.

İşte bu nedenle, Şafak Duran’ın adli sicil belgesinde “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” şeklinde ibare yer alıyor.

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İBB, ARŞİV TARAMASI TALEP ETMEMİŞ

4- Öte yandan İBB, Şafak Duran’ı işe alırken herhangi bir arşiv araştırması talep etmemiş.

Şafak Duran, 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde “Sosyal Çalışmacı” görev unvanıyla işe başlamasına rağmen İBB’ye verdiği Adli Sicil Belgesi’ni iki gün sonra 3 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03’te, www.türkiye.gov.tr adresli web sitesi üzerinden almış.

6- Kısacası, 17 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre Şafak Duran hakkında yapılması gereken “Arşiv araştırması” işlemi yapılmadan, 1 Haziran 2021 tarihinde işe başlatılmış.

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İBB’NİN İTİRAFI

Şimdi anladınız mı, İBB’nin paniğini...

İBB yönetimi 5 Nisan 2022 günü açıklamasında zaten kusurunu şöyle itiraf ediyor: “86 bin personelimizden 4500 tanesinin ADLİ SİCİL KAYITLARI elimizde olsa da ARŞİV ARAŞTIRMASININ eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir.”

İnternetten, e-Devlet üzerinden alınan “Adli Sicil Belgesi” ile yetinmeyip yasal yükümlülük olan İstanbul Valiliği’nden “Arşiv Taraması” istenseydi zaten terör iltisaklı kişiler İBB’ye işe alınamazdı. Belki de bu kişileri işe almak için ‘Arşiv Taraması’ yaptırılmadı.

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Ne olduğu anlaşıldı sanırım, bundan sonra “Sorumlu kim?” sorusunu cevabını göreceğiz.