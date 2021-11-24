Adı Fatih, 13 yaşında kod adı ‘Ebubekir’

Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ üyeliği ve iltisakı nedeniyle 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudan ihraç edilenlerden sonra, FETÖ mensubu askeri öğrencileri gündeme getirmeye başladı.

Önce, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na, aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle giren ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ümit Can Özorman’ı ziyaret etti ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adına desteklerini açıkladı.

Şimdi de askeri okulların yazılı sınavlarını çalıntı soru ile kazanan, mülakatlarını da aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle geçen FETÖ mensubu askeri öğrencilerin aileleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya getirildi.

ATATÜRK’ÜN RESMİNDEN DE UTANMIYORLAR

Her biri henüz ortaokul ikinci ve üçüncü sınıfta, FETÖ dershanelerine giderken örgüte katılan bu gençlere, götürüldükleri “ışık evlerinde” önce iki şey öğretiliyordu; birincisi Atatürk’ün “Deccal” ikincisi FETÖ elebaşı Gülen’in de sözde “mehdi” olduğuydu...

Buna kanıt olarak da FETÖ elebaşı Gülen’in gerçekte 27 Nisan 1941 olan doğum gününün 11 Kasım 1938 olduğu, yani Atatürk’ün ölümünün ertesi günü dünyaya geldiği yalanını söylüyorlardı.

CHP Genel Merkezi’nde ağırlanan FETÖ’cü ailelerle çekilen fotoğrafta, arkadaki duvar boyunca asılan Atatürk fotoğrafını görünce, bir yandan Atatürk’ün kurduğu partinin ne hale geldiğine bakıp üzülüyorsun, diğer yandan, “Atatürk’ün resminden de utanmıyorlar” demeden edemiyorsun.

Üzüntü bir yana, FETÖ’ye bu derece kol kanat germenin ne anlama geldiğinin farkındalar mı, girişimlerinin bu devlet ve ihanete uğramış bu millet açısından nasıl bir felaket anlamına geldiğini görüyorlar mı, emin değilim.