Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hürriyet’e özel açıklama: 119 ülkede 2 bin 707 FETÖ’cünün peşindeyiz

Son iki aydır sosyal medyada yeniden hareketlenen FETÖ’cülerin siyasetçileri ve medyayı da kullanarak kaos çıkarma peşinde oldukları herkesin dikkatini çekiyor. İlgili kurumlar da konuyu yakından takip ediyor.

Türkiye’nin “dışarıdan” değil ancak içeriden hainler tarafından yıkılacağı hesabını yapan emperyalist ülkeler, FETÖ’cülere kol kanat geriyor. Terör örgütü FETÖ’ye ev sahipliği yapan ve koruyup Türkiye’ye karşı kullanan Batılı ülkelerin şu ana kadar tek bir FETÖ mensubunu iade etmemesi bunun en önemli göstergesi.









TERÖR DESTEKÇİSİ SÖZDE MÜTTEFİKLER

Türkiye’nin şu ana kadar ABD’den 423, Almanya’dan 746, Fransa’dan 57, İngiltere’den 81, Hollanda 217, Belçika’dan 140, İsviçre’den 91, Norveç’ten 40, Yunanistan’dan 133, İsveç’den 49, Finlandiya’dan 25, Avusturya’dan 21 FETÖ mensubunun iadesini talep etmesine rağmen bir kişi bile Türkiye’ye teslim edilmedi. Adalet Bakanlığı verilerine göre; Türkiye 119 ülkeden toplam 2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesi için 2 bin 889 iade talebinde bulundu. Bu taleplerin 2 bin 23’ü ABD ve 11 Avrupa Birliği ülkesine gönderildi. Bugüne kadar Romanya’dan iki, Cezayir’den bir kişi olmak üzere sadece 3 kişinin iadesi gerçekleşti. ABD ve Almanya gibi AB ülkeleri ile Türkiye arasında adli yardımlaşma ve anlaşmaları olmasına rağmen bugüne kadar bırakın iadeyi bir kişi hakkında soruşturma dahi açmadılar.

Bunun yanında adli makamlar tarafından Adalet Bakanlığı’na ayrıca 3 bin 937 kırmızı bülten talebi iletildi. Bunların 2 bin 863’ü İçişleri Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla İnterpol’e iletildi. Ama İnterpol, bir tekini bile işleme koymadı.

GÜRLEK’İN HOLLANDA’YA ÇIKIŞI

Bu da halen Türkiye’de devlet içinde uzantıları olan FETÖ terör örgütünün Batılı ülkeler tarafından kullanışlı aparat olarak korunduğunu gösteriyor.

Nitekim yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, buna özel bir önem vereceğini Hollandalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmedeki tutumuyla gösterdi. 1 Nisan günü Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel’in yüzüne karşı şunları söyledi; “Ülkemizde menfur bir FETÖ darbe girişimi yaşadı. 15 Temmuz gecesi, 251 insanımız şehit oldu. Bu hain darbe girişimi sonrası yürütülen adli süreçler kapsamında yetkili makamlarınıza adli yardımlaşma taleplerimiz iletildi. Ancak bu taleplerin yerine getirilmesi hususunda bazı sorunlar yaşıyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan ve milli iradeyi gasp etmeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Dost ve müttefikimiz olan ülkelerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi, bu tehdide karşı etkin ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede adli işbirliğimizi daha ileri düzeye taşımayı ve bu örgütün tüm faaliyetlerinin önlenmesi noktasında somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Öte yandan, 40 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. PKK’nın terör eylemlerinde bugüne kadar, kadın ve çocuk sivil vatandaşlarımızın dahil 40 binden fazla canımızı kaybettik. Maalesef, son 10 yılda Hollanda’dan gerek FETÖ gerek PKK terör örgütlerine yönelik iade taleplerimizin olumlu sonuçlandırılmadığını görüyoruz.

Halihazırda FETÖ terör örgütü suçlarından 217, PKK terör örgütü suçlarından ise 8 iade talebimiz derdesttir. Ülkelerimizin tarafı olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası hukuk müktesebatı çerçevesinde değerlendirilerek terör örgütü mensuplarına Hollanda’da mültecilik veya oturma hakkı verilmemesi, verilmiş olanlarında da yeniden değerlendirilmesinin söz konusu taleplerimizin yerine getirilmelerini bekliyoruz.”



BAKAN GÜRLEK’İN AÇIKLAMALARI



Hem hâkimlik hem savcılık görevi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpas ve darbe davalarını yürüten Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yeni dönemde bu terör örgütüne karşı yeni mücadele stratejisini konuştuk.

Bakan Gürlek, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında FETÖ ile mücadelenin etkili biçimde devam edeceğini anlattı: “Elbette FETÖ terör örgütünün faaliyetlerini Bakanlık, savcılıklarımız, güvenlik birimleri ve kolluk kuvvetleri olarak yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna da yansıyor zaten, operasyonlarımız daha önce olduğu gibi kesintisiz mücadele kararlılıkla devam edecek. Gerek ankesör soruşturmaları gerek yeni deliler ışığında operasyonlara devam ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ama mücadele bitmedi. Özellikle FETÖ’nün güncel yapılanmasını yakından takip ediyoruz. Tüm savcılıklarımız bu konuda teyakkûz halinde. Bilindiği gibi FETÖ sürekli kendisini güncelleyen bir örgüt ve bu konuda önemli tespitlerimiz ve olgunlaşma aşamasına gelen operasyon hazırlıklarımız var. Gerek yeni eleman kazanma faaliyetleri gerek finansal yapılanması yakından takip ediliyor.

Bu mücadelemizin ülke içine dönük yönü, ama bunu bir de yurtdışından yöneten bir yapısı var. Yani bu örgütün bağlantıları ülke içinde ama beyni yurtdışında. Zaten böyle bir destek olmasa şimdiye kadar ayakta kalması mümkün değildi. Dolayısıyla mücadelemizin önemli bir ayağını yurtdışı yapılanması oluşturacak. Şu ana kadar 119 ülkeden 2 bin 707 FETÖ mensubu ile ilgili 2 bin 889 iade talebinde bulunduk. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri ile aramızda uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar bulunmasına rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden şu ana kadar olumlu bir cevap almadık. Bu da FETÖ terör örgütünün onlar tarafından korunduğunu gösteriyor. Ama bu konu yabancı ülkelerde yaptığımız ve yapacağımız görüşmenin hep ilk maddeleri arasında yer alacak. Yeni delil ve belgelerle iade taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüze talimat verdim; en son elde edilen delilleri ekleyerek taleplerimizi yenileceğiz. Bunların arasında özellikle sonuçlanan ve kararları onanan darbe girişimi dava sanıkları da var. Ama ben bizzat ikili görüşmelerde bu konuyu sürekli gündemde tutacağım, çünkü bu milli bir mücadeledir.”