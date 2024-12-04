ABK çetesine ceza verildi ‘FETÖVARİ kumpas’ın üzeri örtüldü

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Sanıklar Muhammet Kaplan’a 18 yıl 36 ay, Fethi Koyuncu’ya 12 yıl 15 ay, Barış Kurt’a 8 yıl 38 ay 10 gün, Mutlu Ayaş ve Yusuf İzzet Savaş’a 4 yıl 27 ay, Kanber Keskin’e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 17 tutuklu sanıktan 13’ü tahliye edildi. Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Muhammet Kaplan ve Fethi Koyuncu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Böylece “Türkiye’yi sallayan” ABK suç örgütü davasındaki kararla kirli ilişkileri başta olmak üzere, Emniyet içinde gizli telefon dinlemeleri, gizli tanık ifadeleriyle kumpaslar konusunda ortaya atılan birçok soru cevapsız kaldı. Üzeri örtülen gerçeklerden en önemlisi ABK soruşturmasının “FETÖVARİ kumpas” boyutuydu.

“MHP İLE DE PATLAT GEÇ”

Hatırlayacaksınız, davanın iki numaralı sanığı mafya üyesi Serdar Sertçelik, Ankara Emniyeti’nde operasyonu yapan polislerin kendisini gizli tanık yapmak istediklerini ve AK Partili eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ile Mücahit Aslan, Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Sadık Soylu hakkında suç isnat ederek ifadesinde yer verilmesinin istendiğini açıklamıştı.

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Kısa süre sonra da Ayhan Bora Kaplan dosyasının, AK Parti ve MHP’ye karşı 17/25 Aralık FETÖ kumpası benzeri bir operasyon halini aldığı şu telefon kayıtları yayınlandı:

ABK suç örgütü üyesi Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.

Ankara Emniyet Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söyleyeceğim. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım.

Demircan, konuyu “Başkan” dediği kişiyle görüştüğünü, “Yukarısının her şeyden haberi olduğunu söylüyor ve gizli tanık Sertçelik’e “MHP ile AK Parti ayrılıyorlar. Karşılıklı mesajlar verilmeye başlandı. (...) Bize Temiz Eller Operasyonu’nu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç” diyordu.



YERLİKAYA “FETÖVARİ KUMPAS” DEDİ



Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in getirdiği ekip bir suç örgütü üyesini gizli tanık yaparak, Cumhur İttifakı üyeleri olan AK Parti ve MHP’ye tıpkı FETÖ’nün 17/25 Aralık benzeri Emniyet-Yargı kumpası kurmaya kalkıştılar.

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Nitekim bu girişime “FETÖVARİ kumpas” adını koyan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. 15 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

BAHÇELİ’DEN KRİPTO ÇETE ÇIKIŞI

Soruşturmanın Cumhur İttifakı’na kumpas olduğuna dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğmeyeceğiz. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş! Hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

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Olayın ortaya çıkmasından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı Beştepe’de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz” dedi.

SORUŞTURMA KAPATILDI

Adı geçen polislerden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı haklarında soruşturma açıldı, tutuklandı ve serbest kaldılar. Suç işlemek için örgüt kurma ve diğer örgüt suçlarından farklı olarak, darbe girişiminde bulunmak dahil Anayasaya ve anayasal düzene karşı suçları kapsayan, devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere anlaşma suçlamalarını kapsayan TCK’nın 316’ıncı maddesindeki “suç için anlaşma suçu” düzenlemesine göre soruşturma açıldı.

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Ancak ne görevlendirilen müfettişler ne soruşturma kumpası ortaya çıkarmaya yetmedi ve takipsizlikle sonuçlandı. Böylece bir Emniyet-Yargı kumpası hakkında ki sorular da cevapsız kaldı.