ABD’nin silahlandırdığı 13 bin PKK/SDG’li teröristi öldüren DEAŞ’lı teröristlere de silahı ABD vermiş

PKK/SDG’li terörist Mazlum Abdi’nin “şehit” dediği örgüt üyesi teröristler, DEAŞ terör örgütüne karşı ABD’nin ellerine tutuşturduğu silahı kullanırken, aslında ABD’nin DEAŞ’lı teröristlerin eline verdiği silahla öldürüldüklerinin bile farkında değillerdi.

Yani ABD’nin silahlandırdığı 13 bin PKK/SDG’li teröristi öldüren DEAŞ’lı teröristlere silahı da ABD vermiş.

BİR GÜN ARAP KIYAFETLİ BİR GÜN PKK’LI

Bunu itiraf eden de bizzat sahada o silahları veren CIA’nın sahadaki elemanı Joe Kent...

Bir gün Arap kıyafetleriyle bir gün PKK/SDG’li kıyafetiyle Suriye topraklarında görev yapan CIA elemanı Joe Kent, geçen hafta ABD Başkanı

Trmup’a yolladığı istifa mektubunda, “Vicdanım rahat olmadığı sürece devam eden İran savaşını destekleyemem. İran, ulusumuza yönelik acil bir tehdit oluşturmamıştı ve bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıkça ortadadır” diyerek görevini bırakan ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü...

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı gibi Suriye’deki kirli ve kanlı savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Joe Kent, üst üste itiraflara devam ediyor.

Mazlum Kobani-Joe Kent-Rohilat Afrin

AYNI ANDA İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAHLANDIRDI

Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiği için özellikle Suriye’deki iç savaş konusunda tarihi önemde olan açıklamalarına burada yer vermek istiyorum. ABD’nin bugüne kadar birçok terör örgütünü “vekil güç” olarak kullandığını biliyoruz, bunu kendileri de itiraf ediyorlar.

ABD, bunu bir başka ülkeye karşı olduğu gibi yine bir başka ülkenin “vekil güç” olarak kullandığı terör örgütü ile mücadele amacıyla yapıyordu.

Ama ilk kez sahada çatışan iki terör örgütünün aynı anda ABD tarafından silahlandırıldığını ve birbirine karşı kullanıldığını sahada bu iş için CIA görevlisi olarak görevlendirilmiş olan ve ABD Başkanı tarafından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü’ne atanan Joe Kent açıkladı.

PKK/SDG’li terörist Mazlum Kobani ve YPG’nin ‘kadın kolu YPJ komutanı’ Rohilat Afrin ile fotoğrafı olan Joe Kent, Suriye’de El Kaide ve DEAŞ’ı da vekil güç olarak kullandıklarını kamera karşısında itiraf etti.

Şİİ’LERE KARŞI SÜNNİ DEAŞ’I KULLANDIK

Scott Horton’un YouTube yayınına konuk olan eski CIA ajanı Joe Kent’in bu konuyla ilgili tarihi nitelikteki itirafları şöyle: “2011’de Irak’tan ayrıldığımız sırada, aslında Bağdat’ı İranlılara fiilen teslim etmiş olduğumuz açıktı. Bu durum İsrail lobisi için büyük bir sorundu, çünkü artık elimizde temelde İran’dan başlayıp Suriye’ye kadar Irak üzerinden uzanan bir İran süper otoyolu, bir kara köprüsü var. Bu durum doğrudan Hizbullah’ın İsrail’e karşı yürüttüğü faaliyetleri destekliyordu. Dolayısıyla bu büyük bir sorundu. Böylece bölgede güç dengesini fiilen Şiilere kaydırmış olduk.

Ardından Suriye’deki kirli savaş başlatıldı; çünkü Hafız Esad ve Beşar Esad her zaman İran’ın uzun süreli müttefikleri olmuş, İran’ı desteklemiş ve Hizbullah ile Hamas’a Suriye üzerinden destek sağlamışlardı.

Peki Suriye içinde vekil güç olarak kime dayandık? Büyük ölçüde Sünnilere ve Sünnilerin en radikal unsurlarına. Özgür Suriye Ordusu vardı ve sözde bazı ‘ılımlılar’ da mevcuttu; ancak sahada gerçekten aktif ve Beşar Esad rejimine karşı en agresif olanlar El Kaide üyeleri ve daha sonra IŞİD üyeleriydi.

IŞİD o kadar kontrolden çıktı ki sonunda tekrar Irak’a ve Suriye’ye geri dönmek zorunda kaldık; IŞİD halifeliğini ortadan kaldırmak için daha önce güçlerini azaltmaya çalıştığımız aynı Şii milislerin birçoğunu yeniden güçlendirdik. Ben de 2014 yılında IŞİD halifeliğine karşı savaşırken eşimi kaybettim.”

KİRLİ OYUNUN GÖNÜLLÜ KURBANI

Bilindiği gibi ABD, 2012’den sonra DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak için bu kez PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi silahlandırmaya başladı. ABD’nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi silahlandırmasına Türkiye’nin tepki göstermesi karşısında 2015 yılında yine ABD’nin teklifiyle isim değişikliğine giden PKK/YPG, Suriye Demokratik Güçleri adını aldı. ABD ordusu ve istihbarat örgütü sahada bu kez PKK’lı teröristlerle işbirliği yaptı. İşte Joe Kent’in eşi, o işbirliği sırasında 2014 yılında Mümbiç’te DEAŞ saldırısında öldürüldü.

Joe Kent’in YouTube yayınındaki açıklamasında kendisi açısından en dramatik olan kısmı da “Ben de eşimi 2014 yılında IŞİD halifeliğine karşı savaşırken kaybettim” cümlesiydi. ABD ordusunda eski bir “Yeşil Bereli” (Green Beret) olan ve CIA bünyesinde de görev yapan Joe Kent, kendisi gibi CIA personeli olan eşi Shannon Kent’i Suriye’de DEAŞ’ın intihar saldırısında kaybetmişti.

Yani Joe Kent, ABD’nin bölgemizde oynadığı bu kirli oyunun sahadaki aktörlerinden ve aynı zamanda gönüllü kurbanlarından birisi.

ABD’NİN ‘MAYIN EŞEĞİ PKK’LI TERÖRİSTLER’

Yani özeti şu; İsrail’in yalanlarıyla Irak’ı işgal eden ABD, Saddam’ın idam edilmesinden sonra ülkede İran’ın etki alanının büyümesine yol açtı. “Şii yayılmacılığına” karşı El Kaide içinden ayrılan selefi DEAŞ terör örgütü, İran’ın etkisini kırmak için yine ABD tarafından silahlandırıldı.

DEAŞ bir süre sonra Suriye topraklarını da işgal etmeye başladı. Böylece ABD, DEAŞ üzerindeki kontrolü kaybedince bu kez PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi silahlandırmaya başladı. ABD, Türkiye’nin tepkisi üzerine PKK/YPG’nin ismini SDG olarak değiştirip silahlandırarak DEAŞ’a karşı kullandı. 12 yıl boyunca ABD’nin kendilerine devlet kuracağını, özerklik ya da federasyon sağlayacağını zanneden PKK/SDG’li teröristler, 13 bin üyesini kaybetti. 2026 yılında ABD, Suriye’den çıkarken; ABD tarafından maşa olarak kullanılan PKK/YPG’li teröristler geç de olsa sadece birer “mayın eşeği” olduklarını anladılar.