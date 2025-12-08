ABD’nin gözden çıkardığı PKK/SDG artık Siyonist İsrail’in kucağında

Haberin Devamı

ABD’nin Suriye’de Şara yönetimini desteklemesi ve Büyükelçisi Tom Barrack’ın Katar’ın başkenti Doha’da son yaptığı açıklama sonrası siyonist İsrail PKK/SDG’nin tek umudu halini aldı.

Tom Barrack, Suriye’de üniter yapının gerekliliğine vurgu yaparken ABD’nin Kürt bölgesi stratejisinin Ortadoğu’yu ‘Balkanlaştırdığı’ özeleştirisinde bulundu. ABD’nin 2003 yılında işgal ettiği Irak’ta kurduğu düzen sonrası durum için “3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi” değerlendirmesini yapan Barrack, “Elde hiçbir şey kalmadı” dedi.

‘ORTADOĞU’YU BALKANLAŞTIRDIK’ İTİRAFI

Irak’ta kuzeydeki Kürtlerin yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini kaydeden Barrack, şunları söyledi:



“Aynı şeyi Suriye’de de yaptık. Yani SDG bir tür YPG ya da PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum Yugoslavya’da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. ‘Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.’ Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu.”

Sürecin Yugoslavya örneğindeki gibi işlediğini belirten Barrack, “Bu durum çok kısa sürer, ardından birbirleriyle savaşmaya başlarlar. Doğal kaynaklar açısından zengin Kürt bölgelerini merkezi hükümetlerden koparma politikasının bölgesel gerilimi derinleştiriyor. Petrolün olduğu taraftaki Kürtler, bu federal yapının parçası olmak istemiyor” dedi. Tom Barrack, ABD’nin bölge ülkelerini federatif yapılar olarak bölme stratejisinin Irak’ta da Libya’da da işe yaramadığını itiraf etti.

İSRAİL’İN SURİYE’Yİ PARÇALAMA PLANI

Şu çok açık ki İsrail’in Suriye’yi “bölme ve parçalama” stratejisi ile ABD’nin üniter yapıyı koruma stratejisi birbiriyle çelişiyor. ABD Başkanı Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya verdiği destek ve Tom Barrack’ın açıklamaları bunu gösteriyor. Elbette İsrail, buna karşı adımlar atarak Dürziler ve Aleviler gibi PKK/SDG üzerinden Suriye’yi bölmeyi amaçlayan stratejisine her alanda devam ediyor.

Nitekim İsrail’in Suriye stratejisi, 21 Kasım 2025 günü Jerusalem Post gazetesinde PKK/PYD-SDG’li terörist Mazlum Abdi’nin fotoğrafı ve “Suriye parçalanırken İsrail, Kürtlerle ittifakını derinleştirmeli...” başlıklı yazıyla bir kez daha ortaya konmuştu.









Şara yönetimindeki Suriye’nin merkezi bir devlet olmayacağı ve parçalanacağı ifade edilen yazıda, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani yönetiminin de bu konudaki rolü ve görüşleri paylaşıldı. Yazıda, İsrail’in Suriye’ye bakışı, parçalamaya yönelik stratejisi ve taktikleri şöyle özetlendi: “İsrail, güneydeki ‘Suriye tampon bölgesinden’ çekilmemeli ve Suriye’deki Dürzilere destek ve koruma sağlamaya devam etmelidir. İsrail’in Rojava’daki Kürtlerle ve Irak’taki özerk Kürt bölgesiyle bağlarını güçlendirmesi gerekiyor. ABD yönetimine SDG’ye desteğini geri çekmemesi ve Irak’taki, özellikle Kürt bölgesinde askeri varlığını sürdürmesi için daha fazla baskı yapılmalı. Kürtler Yahudilerin doğal müttefikleridir...”

Yazı Kürtlerden bahsetse de şu cümle ile bitiyor: “Şimdi, İsrail’in SDG’ye destek verme zamanı.”

Yazının başlığında “Kürtler” yazılmasına rağmen yazının sonunun Suriye’yi bölmek için kullanacağı PKK/SDG ile bitmiş olması, kullanacağı maşanın kim olacağını da gösteriyordu.



PKK/SDG’Lİ ABDİ İSRAİL MEDYASINDA



Bu yazıdan iki hafta sonra, 7 Aralık 2025 günü PKK/SDG’li terörist Mazlum Abdi ilk kez İsrail medyasında boy gösterdi. Yine aynı gazeteye röportaj vererek soykırımcı İsrail’in maşası olduğunu herkesin göreceği şekilde ifşa etti. İsrail gazetesi üzerinden yine DEAŞ terör örgütünü bahane ederek ABD yönetimini şu sözlerle üstü kapalı biçimde tehdit etti.

“Suriye’nin istikrarı ve DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemedeki başarısı ABD’nin sürekli siyasi destek vermesine bağlıdır. Başkan Trump, Suriye’yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken SDG’yi desteklemeli. SDG’nin alternatifi yok. SDG, Suriye’nin yeni hükümetine dahil edilmeli. Suriye’de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD’nin yardımına büyük ihtiyaç var. Şam’daki istikrarın sağlanması için ABD’nin Kuzeydoğu Suriye’de kalması gerekiyor.

ABD Kongresi’nin ABD ordusunu desteklemesi gerekiyor. Sezar yaptırımlarının daha geniş bir şekilde tartışılmasına ihtiyacımız var... Desteğin koşullu olması gerekiyor. ABD desteği koşulsuz olmamalı. ABD ordusu sürekli olarak IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya çalışıyor. ABD CENTCOM ve Amiral Brad Cooper var, ancak ABD ordusunun Kongre’de daha fazla siyasi desteğe ihtiyacı var. Kongre’den siyasi destek son derece önemli.”



PKK/SDG’NİN UMUDU İSRAİL LOBİSİ



PKK/SDG’li Mazlum Abdi’yi İsrail medyasına konuşmaya iten sebebin; İsrail’in ABD yönetimi üzerindeki gücünü kullanması isteği olduğu açık. Bunu uzun zamandır dile getiriyorlardı. Artık bunun açıktan uygulamasını istiyor. Sözlerinden ABD’de, CENTCOM dışında PKK/SDG’yi destekleyen bir güç kalmadığı da anlaşılıyor. Trump yönetimine karşı İsrail lobisinin etkili olduğu Kongre’yi harekete geçirmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Şunu çok iyi biliyorlar; ABD Başkanı Trump’ın Suriye yönetimini DEAŞ’a karşı mücadele koalisyonuna dahil etmesiyle birlikte dengelerin değiştiği açıktı. PKK/SDG’nin önünde şimdi sadece 10 Mart 2024’te imzalanan mutabakatı kaldı.

Buna da uymaması halinde yavaş yavaş gözden çıkarılacağını da biliyor. İsrail’in güdümündeki Barzani yönetiminin son anda verdiği destek de onu kurtaramayacağını bildiği için İsrail ile açıktan işbirliğine girerek ABD üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.

Dolayısıyla PKK/SDG’nin önünde iki seçenek kaldı; biri 10 Mart mutabakatına uyarak Suriye yönetimine entegre olmak, diğerini ise önceki gün Reuters ajansı şu cümle ile hatırlattı: “Türkiye, PKK/YPG’ye 10 Mart 2025 entegrasyon anlaşmasına tam uyum sağlanmazsa yıl sonuna kadar askeri müdahale başlatırız mesajını verdi.”