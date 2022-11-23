ABD’nin desteklediği PKK/YPG’nin Suriyeli Arap bombacıları

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Emniyet ve jandarma ve istihbarat kuruluşlarının çalışmalarıyla engellenen 81 eylemin içindeki terör örgütü mensuplarının birçoğu Suriyeli Araplar’dan oluşuyor.

İşte bazı örnekler:

1- Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG talimatıyla Türkiye’ye gelen Halef El Casım isimli örgüt mensubu 7 Ağustos 2019 tarihinde Konya Ereğli ilçesinde yakalandı. İçinde bulunduğu araçta yapılan aramada bomba düzenekli oyuncak bebek ele geçirildi.

2- Suriye uyruklu PKK/PYD/YPG üyesi Hasan El Alioui 8 Ağustos 2019 tarihinde Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda beraberinde getirdiği patlayıcı maddeyi bırakmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

3- Suriye uyruklu Beşir Elabcel isimli örgüt mensubu 10 Aralık 2020 tarihinde Şanlıurfa Viranşehir ilçesi uygulama noktasında kontrol kaçarken vurularak etkisiz hale getirildi. Elabcel’in üzerinde beline sarılı vaziyette yaklaşık (1.5) kilogram ağırlığındaki patlamaya hazır bilye ile güçlendirilmiş parça tesirli bomba vardı.

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4- Suriye uyruklu Muhammed İbrahim El Ahmet 24 Kasım 2020 tarihinde İzmir Konak ilçesinde gözaltına alındı. Şanlıurfa Akçakale ilçesi sınır hattında gizlediği patlayıcılar bulunarak imha edildi.

5- Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde sorumlu düzeyde silahlı faaliyet gösteren Nazmi Şeyh Ahmet kod adlı örgüt mensubunun kardeşi Suriye uyruklu Zurdar Şeyh Ahmed isimli örgüt mensubu 3 Nisan 2020 tarihinde üzerindeki silahla Şanlıurfa Suruç ilçesinde gözaltına alındı.

6- Suriye’den Türkiye’ye eylem yapmak amacıyla gelen Elif Aydemir isimli örgüt mensubu ve işbirlikçisi Suriye uyruklu Muhammet Hasan 15 Şubat 2020’de bir adet suikast tabancası ve 5 kilogram patlayıcı ile ele geçirildi.

7- Suriye uyruklu Süleyman Halid El Ahmet, Abbas Halid El Hasan ve Serdar Kayhen isimli üç örgüt mensubu 29 Ocak 2021 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandı. Üzerlerinde sigara paketi içine gizlenmiş şekilde 11 adet fünye ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş farklı uzunluklarda dört adet korteks malzeme ele geçirildi.

8- PKK/KCK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu Heval Berhok isimli örgüt mensubu, 9 Ağustos 2021 tarihinde Nusaybin’de güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildi. Çantasında telefon düzenekli 2.5 kilogram ağırlığında EYP (El Yapımı Patlayıcı) bulundu.

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9- Suriye uyruklu Hammud El Hammed Cuna isimli örgüt mensubu 22 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da yakalandı.

10- Suriye uyruklu Mustafa Müslüm isimli örgüt mensubu 17 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Bozova ilçesinde ormanlık alan içerisinde daha önceden gömüldüğü yaklaşık 20 kilogram patlayıcı madde ile beraber yakalanarak gözaltına alındı.

11- 19 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Akçakale yolu üzerinde yol kenarında siyah bir sırt çantası içerisinde demir bilye ile güçlendirilmiş zaman ayarlı patlayıcıyı Türkiye’ye sokan Suriye uyruklu Abdulkerım Derviş, Sümeyye Casım, Muhammed Derviş, Zekeriya El Mohammad, Aleeddin İsa El Omar, Macid El Ali isimli yedi örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

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12- Suriye uyruklu Muhammed Hamid Bekar isimli örgüt mensubu 1 kilogram patlayıcıyla 21 Mart 2020 tarihinde yakalandı.

13- Suriye uyruklu Süleyman Ali isimli örgüt mensubu 4 Mayıs 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi üzerine sırt çantası içerisinde yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildi.

14- Suriye uyruklu Izzettın Raşo isimli örgüt mensubu telefon düzenekli 10 kilogram patlayıcıyla 13 Haziran 2020 tarihinde yakalandı.

15- 8 Eylül 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu Hasan El Abid, Salih Muhammed, Abdulaziz Recep isimli şahıslar 15 kilogram patlayıcı ile yakalandı.

16- Eylem için Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu Muhammed Akkad, Besil Arap, Ali Velid Derviş ve Ala Faysal isimli örgüt mensupları yanlarındaki 1.1 kilogram patlayıcıyla birlikte 10 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep’te yakalandı.

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17- Suriye uyruklu Abdulgani El Mecid isimli örgüt mensubu çantasında ve kol alçısı içerisine saklanmış vaziyette yaklaşık 1.9 kilogram patlayıcı malzeme ile yakalandı.

18- Suriye uyruklu Hüseyin Abdülaziz Süleyman ve Rukiye Ali Süleyman isimli örgüt mensupları üzerlerindeki powerbank içerisinde yaklaşık 200 gram patlayıcı malzeme ile yakalandı.

19- PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu sekiz örgüt mensubu çocuk bezi içine gizlenmiş 500 gram patlayıcıyla 9 Kasım 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

20- Suriye uyruklu Abdülaziz Telci isimli örgüt mensubu 15 Aralık 2020 tarihinde Mardin Artuklu ilçesinde 1 adet havan topu, 4 adet havan mühimmatı ile yakalandı.

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21- Suriye uyruklu Ahmed Casım, Hasan Casım, Hussein Rachu, Anas Bazir ve Zınar El Muski isimli örgüt mensupları 19 Ocak 2021 tarihinde Mardin ili Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde şampuan kutusu, jöle kutusu ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette 8 parça halinde 6 kilogram ağırlığında patlayıcı malzeme ile yakalandı.

22- Suriye uyruklu Faris Ali, İsmail Hüssein ve Süleyman Bedir isimli 3 örgüt mensubu 26 Ocak 2021 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 150 gram patlayıcı, 1 adet anahtar sistemi, 1 adet elektrikli kapsül ile yakalandı

23- Suriye uyruklu Hüsam Kammu, İyad Essalim ve Süfyan Eşakka 26 Şubat 2021 tarihinde Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi sınır hattında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 600 gram patlayıcı, 2 adet elektrikli fünye, 1 adet role ve 15 santimetre uzunluğunda kabloya bağlı fünye ile yakalandı.

24- Suriye uyruklu Mecid El İbrahim 4 Mart 2021 tarihinde 4 kilogram patlamaya hazır mühimmatla yakalandı.

25- Suriye uyruklu Muhammed Şervan, Hanuni Humadi, Kemal İbrahim Cemal ve Muhammet Ahmet Ali isimli 10 kilogram patlayıcıyla 11 Mart 2021 tarihinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde yakalandı.

26- Suriye uyruklu Ali İbrahim İbrahim, kek ve çikolata ambalajları içerisinde kamufle edilmiş vaziyette yaklaşık 600 gram C4 patlayıcı ile 21 Haziran 2021 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandı.

27- 20 Nisan 2022 tarihinde, 3’ü erkek, 2’si kadın ve 3’ü çocuk olmak üzere toplam 8 şahıs, 1 adet F1 Rus yapımı savunma tipi el bombası, 547 gram C4 plastik patlayıcı ile yakalandı.

Bu bilgiler bize, “PKK/PYD/YPG’nin içinde Suriyeli Araplar var mı?” tartışmasını bitirdiği gibi Türkiye içindeki birçok saldırı talimatının Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından verildiğini gösteriyor.