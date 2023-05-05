ABD planı ‘çözüm’ PKK/HDP ile CHP’nin Türkiye’nin bölünme stratejisi

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Sadece o değil, PKK/HDP eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da aynı beklentilerini açıklamıştı. PKK/HDP’li Sezai Temelli dahil hep bir ağızdan “Açılımın muhatabı” olarak adlandırdıkları PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük naraları attılar.

Kemal Kılıçdaroğlu tüm bunlara hiç itiraz etmezken amaç birliği çerçevesinde destek açıklamaları yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun PKK/HDP ile amaç birliği 2018’e dayanıyor. Somut adımı 2 Haziran 2018’de Sözcü gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde” diyerek duyurmuştu.

CHP-İP-HDP-SP’NİN HARİTASI

‘Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası’ başlıklı Anayasa değişiklik çalışmasına CHP-İyi Parti, HDP ve Saadet Partililer katılmıştı. ‘Türk’, ‘Türk Milleti’, ‘Yüce Türk Devleti’, ‘ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’, ‘Vatan’ gibi tanımların çıkartıldığı taslakta, özerklik ve çift dilli eğitim gibi Türkiye’nin bölünmesinin temelleri atılıyordu.

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Partililerden bile saklanacak derecede “mahremiyet” içinde yapılan çalışma daha sonra 2020 yılında İYİ Partili Ümit Özdağ tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kılıçdaroğlu “Elimizde” dediği çalışmayı sonradan yalanlamaya çalışsa da PKK/HDP ile işbirliği, 2020’de “Evet” dediği, Irak ve Suriye’de terörle mücadele için gerekli tezkereye 2021 yılında “Hayır” oyu vererek amaç birliğine dönüştü. 2022’de de bir daha “Evet” demeyeceklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU’NUN VERDİĞİ SÖZLER

Seçim sürecinde ise, PKK/HDP’li Demirtaş’ın serbest bırakılması, özerklik açıklaması, siyasi parti kapatmama, PKK’ya yardım yataklık eden belediyelere kayyum ataması yapılmaması, KHK ile ihraç edilen PKK ile ilişkili kişilerin görevlerine iadesi amaç birliğini ortaya koydu.

Elbette bu Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye, Irak ve Türkiye hatta İran topraklarında bölünmeyle oluşturmak istediği terör devleti yapılanması hedefinin bir parçası.

ABD bunu Irak topraklarında Talabani, Suriye’de PKK/YPG, Türkiye’de ise silahlı gücü kalmadığı için PKK’nın siyasi kolu HDP ve onunla amaç birliği yapan Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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KYB, PKK/KCK’LILARIN AÇIKLAMALARI

Nitekim, 1 Mart 2023 tarihinde Rudaw isimli internet sitesine KYB lideri Bafel Talabani, “Gelin, PKK ile Türkiye arasındaki barışı sağlayalım. Mam Celal (Celal Talabani) yapabildiyse biz neden yapmayalım? ... Partilerin bayrağı yerine Kürdistan bayrağını taşıyalım. Bütün bunları hep beraber yapabiliriz” çağrısı yapmıştı.

Bunun ardından “Cuma” kod adlı PKK/KCK’lı terörist Cemil Bayık 1 Mart 2023 günü ANF’de, “Çözüm için gerek Türkiye kamuoyunda (ki bu gelişmektedir), gerek Türk devletinde, gerekse başta ABD olmak üzere uluslararası alanda gerçekten ciddi bir irade oluşursa Kürt tarafının buna hem istekli hem de hazır olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. İşte tam bu noktada ABD ve uluslararası toplumun olumlu rol oynaması gerekmektedir. ABD ve uluslararası toplumun oynayacağı rol önemlidir. Türkiye üzerinde baskı kurmalıdır” dedi.

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ABD’LİLERİN PKK/YPG ZİYARETLERİ

4 Mart 2023 günü ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Suriye’nin kuzeydoğusuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 Mart 2023 günü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla Suriye’nin kuzeydoğusuna gitti.

KNK eşbaşkanı Ahmet Karamus, 10 Mart 2023 tarihinde örgüt yayın organlarına Talabani’nin çağrısı ile ilgili olarak, “Bu çağrı yerinde ve zamanında yapıldı. Bence bu birlik için bir işarettir. Talabani’nin çağrısı ciddiye alınmalı... Bu girişime güç vermek için harekete geçeceğiz” dedi.

PKK/KCK’lı Sözdar Avesta kod adlı Nuriye Kesbir 14 Mart 2023 tarihinde örgüt yayın organlarına, “Yakılan ateş 50 yıldır Kürdistan’ın tamamında ve yurtdışında bir özgürlük meşalesine dönüştü. Lozan’ı yıkmak artık hayal değil” dedi.

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“Cemal” kod adlı PKK yöneticisi Murat Karayılan da 15 Mart 2023 tarihinde şu açıklamayı yaptı: “Önder Apo’nun özgür olma vakti gelmiştir. Artık bu aşamadayız. Bir tek yol vardır, o da çözüm yoludur. Önder Apo’nun muhatap alınmasıdır. Başka yol yoktur. Biz ise halk olarak, her dört parça Kürdistan’da Lozan’ın 100. yılını tepkisiz bir biçimde karşılamamalıyız. 2023 yılında ulusal birliğimizi geliştirmeliyiz.”

BÖLÜNMEYE GÖTÜRECEK PLAN,

Geldiğimiz nokta şudur: ABD, Irak’ta Talabani Suriye’de PKK/YPG eliyle bölünme planını ilerletti. Türkiye’de ise silahlı gücü kalmayan PKK üzerinden değil siyasi ayağı HDP-YSP üzerinden Kılıçdaroğlu ile geliştirilen işbirliği ile bölünmenin zeminini hazırlıyor.

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Nitekim, PKK/HDP-YSP’lilerin yeni bir “çözüm-açılım” sürecinden söz etmeleri bundan kaynaklanıyor. Bunun için de ABD ve AB ülkeleri başta uluslararası güçleri Türk devleti üzerinde baskı oluşturması ve PKK elebaşı Öcalan’la görüşme yolları açılması ile yeniden demokratik özerlik stratejisinin kabulü sağlanması bekleniyor.

“Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor, Kürt sorununa demokratik çözüm gelecek” diyen PKK/HDP’li Mithat Sancar’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi TBMM’deki milletvekili sayısı ile anahtar olacaklarını belirtirken, “Bizsiz bir meclis iki tarafta çoğunluğu sağlayamamalı. Biz bu gücümüzü çözüm yönünde kullanacağız” demesi de bundan. Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi yasa ve anayasa değişiklikleriyle TBMM’yi bölünme için kullanacaklar.