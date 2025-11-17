53 bin kişinin can verdiği 6 Şubat depremini rüşvet için kullanmışlar

Haberin Devamı

Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede kreş yapımı adı altında işadamlarından rüşvet alan İmamoğlu çetesinin, 53 bin 537 insanımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı 11 ilimizi etkileyen depremi de rüşvet için kullandığı anlatılıyor.

ERTAN YILDIZ ANLATTI

142 yolsuzluk eyleminin tek tek delilleri ve tanıklarıyla anlatıldığı iddianamede “Eylem 46” olarak yer verilen rüşvet olayıyla ilgili bilgiyi veren kişi ise Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet tahsilatçısı kasalarından birisi olan ve etkin pişmanlık kapsamında 5 kez ifade veren Ertan Yıldız, 20 Mayıs 2025 tarihli alınan ifadesinde Doğuş Grubu’ndan alınan milyonlarca dolarlık rüşvet ile ilgili şunları anlattı:

“(...)2023 yılının ikinci yarısında Saraçhane’de bir toplantıda ben, Can Akın Çağlar, Ekrem İmamoğlu ile birkaç kişinin daha bulunduğu yerde Ekrem İmamoğlu Can Akın Çağlar’a Doğuş ile olan 10 milyon dolarla ilgili ne yaptın diye sordu. Can Bey ben görüşüyorum, resmi olarak bu parayı nasıl tahsil edeceğimizi şirketin CEO’su Hüsnü Bey ile görüştüklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu paranın tamamını resmi vermelerine gerek yok, büyük bir kısmını gayri resmi alalım, seçimler yaklaşıyor para ihtiyacı olacak şeklinde konuştu. Söz konusu konuşma bu kadar gerçekleşti başka bir detay vermedikleri için hangi iş kapsamında bu paranın istendiğini bilmemekle beraber Can Akın Çağlar’ın bu şirket ile birkaç kez görüştüğünü biliyorum(...)”

YAKUP ÖNER ‘BAĞIŞ’ DEDİ

Can Akın Çağlar 27 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde Doğuş Grubu ile 10 milyon dolarlık meselenin, İmamoğlu’nun Karaköy’deki esnaflara söz verdiği proje ile ilgili olduğunu söylerken, örgütün rüşvet tahsilatçılarından Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan ile görüştüğünü ve inşa ettiği raylı sistemler nedeniyle oluşan alacağından feragat edilmesini istediklerini söyledi.

Yakup Öner ifadesinde alacağından feragat etmesini istediklerini söylediği Doğuş Grubu CEO’su Akhan’ın önce nakit bağış yapma güçlerinin olmadığını belirtmesine rağmen miktarı kabul ettiklerini söyledi.

Öner, ödemeyi yaptıklarını şöyle anlattı: “Bundan sonraki süreci Fatih Keleş’e yönlendirdim. Sonrasında bağışın bir kısmının Hatay’a deprem yardımı olarak inşai faaliyetler kapsamında yönlendirildiğini bir kısmının da sosyal hizmetlere kart yardımı olarak yapıldığını duydum.”

RÜŞVET ‘BAĞIŞ’ ADIYLA SOYTEKİN’İN ŞİRKETİNE

Anlaşma sonrası, rüşvetin bağış adı altında tahsili için devreye İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin girdi. Doğuş İnşaat A.Ş 29 Aralık 2013’te Adem Soytekin’in Asoy İnşaat şirketine “Fatura bedeli bağış” açıklamasıyla 57 milyon TL, 8 Şubat 2024 günü 33 milyon 600 bin TL, 16 Şubat 2024 tarihinde 50 milyon 400 bin ve 50 milyon 400 bin TL para

gönderildi. Böylece, 29 Aralık 2023 ile 16 Şubat 2024 arasında Doğuş İnşaat’tan, Adem Soytekin’in Asoy şirketine toplam 191 milyon 140 bin TL tutarında para “Bağış” adı altında yollandı.

RÜŞVET BELGELERİ İDDİANAMEDE

Ayrıca Yakup Öner’in “Sonrasında bağışın bir kısmının Hatay’a deprem yardımı olarak inşai faaliyet kapsamında yönlendirildiğini, bir kısmının sosyal hizmetlere kart yardımı olarak yapıldığını duydum” sözleri için A101 marketleri ile yapılan yazışmada 2024 yerel seçim öncesi 22 Mart 2024 günü 500 bin TL tutarında hediye çeki alındığı tespit edildi.

Rüşvetin tüm banka kayıtları ve belgeleri iddianamede yer alıyor.

SAVCILIK: İNŞAAT YAPILMADI

İlginçtir, Hüsnü Akhan rüşvet iddialarını reddetse de Doğuş İnşaat’tan, Adem Soytekin’in Asoy şirketine gönderilen 57 milyon TL için “Şirketimiz çok büyük olduğu için bilgim yoktur” şeklinde kaçamak cevabını verdi. Adem Soytekin, ifadesinde “57 milyon TL Hatay depremi için yapılan ödemedir” derken iddianamede Asoy şirketinin rüşvetin hesaplarına geldiği tarih itibarıyla deprem bölgesinde herhangi bir kamu nitelikli inşaat yapmadığı yer aldı.

Öte yandan HTS kayıtlarına göre Hüsnü Akhan’ın ifadesinde “tanımıyorum” dediği Yakup Öner ile 11 kez, Fatih Keleş ile 13 kez sıfır metre mesafede ortak baz kaydı olduğu, Can Akın Çağlar ile 13 kez, Ekrem İmamoğlu ile 1 kez, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile 72 kez baz kaydı bulunduğu tespit edildi.

DEPREM BAĞIŞI ADI ALTINDA RÜŞVET

İddianamede konula ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: “Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile 2024 yerel seçimlerine fon oluşturmak maksadıyla Hüsnü Akhan’ın yöneticisi olduğu Doğuş inşaatın boğaz ön görünümünde bulunan mülkündeki imara aykırılıkları ve inşaat güçlendirme başvurusu bulunduğu bilgisinin örgüt üyesi Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tarafından tespit edilerek örgüt lideri İmamoğlu’na aktarıldı. Örgüt liderinin talimatı ile Yakup Öner’in şüpheli Hüsnü Akhan’a imara aykırılıklara işlem yapılmaması ve inşaat güçlendirme ruhsatı için 10 milyon dolar talep edildi.

Yakup Öner’den sonraki görüşmeler örgüt üyesi Can Akın Çağlar tarafından devam ettirildi. Doğuş İnşaatın ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde 57 milyon TL rüşvet parasının örgüt yöneticisi Adem Soytekin’e gönderdi. Bu tarih öncesi Akhan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile de doğrudan görüştü. Bunun karşılığında 2 Şubat 2024 tarih ve 2 sayılı güçlendirme ruhsatı onaylandı. 8 Şubat 2024 ve iki kere olmak üzere 16 Şubat 2024 tarihlerinde 134 milyon 400 bin TL olmak üzere toplamda 191 milyon 400 bin TL örgüt “SİSTEM”ine aktarıldı. A101 marketlerinden 22 Mart 2024 tarihinde temin ettikleri 500 bin TL’lik hediye çekini de Elçin Karaoğlu’na teslim ederek imara aykırılıklara göz yumulmasının sağlandı. Hüsnü Akhan yönetimindeki şirket üzerinden gönderilen ve hatırlamadığını söylediği rüşvet paralarına “fatura bedeli bağış” açıklamaları yazılması ise suçtan kaçmak ve rüşveti gizlemek amacıyla yapıldı.”