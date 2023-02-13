50 deprem yalanı: Ne bu acı, ne bu yalanlar unutulur

Haberin Devamı

Arama kurtarma ekipleri tam bir haftadır enkazlardan canlı insan çıkarıyor. Devlet tüm gücünü bölgeye sevk etti. Sivil toplum kuruluşları ve Türk milleti dünyaya örnek bir dayanışma gösteriyor. Her felaketi siyasi çıkarları için algı operasyonuna çeviren bazı siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal medyada örgütlü yapılar, kötü niyetli troller ile bunlara bağlı ağlar da hemen devreye girdi.

Daha deprem olur olmaz, yalan yazmaya, söylemeye başladılar. Aynı yalanlar çok bilinen televizyon kanallarında gazeteciler tarafından da söylendi.

EN ÇOK SÖYLENEN 50 YALAN

İşte o yalanlardan en çok konuşulan 50 tanesi:

- Afet bölgesinde TSK arama kurtarma çalışmalarında devreye girmedi.

- Enkazdan ilk olarak AKP’lileri çıkarıyorlar

- Alevilerin olduğu yerlere yardım gönderilmiyor.

- Arama kurtarma yapılmıyor.

Haberin Devamı

- Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamıyla yıkıldı.

- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

- Sakarya’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

- AFAD, akşam 8.5 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

- Samsun’da bir saat içinde 6.3 şiddetinde deprem olacak.

- Hatay’da baraj patladı.

- Kahramanmaraş’ta yanardağ patladı.

- Maraş’ta fay hattı kopmuş 8.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor.

- Deprem bölgesine asker gönderilmiyor.

- TÜBİTAK deprem bölgesiyle ilgili projeyi reddetti.

- Depremde hasar gören Mersin Şehir Hastanesi boşaltılıyor.

- Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

- Suriyeliler itfaiye erinin telefonunu çaldı.

- Hatay Samandağı’na teröristler geldi, eylem yapacaklar.

- Şanlıurfa’da çocuklar çalınıyor.

- Bir Afgan, çıkan cesetlerin elini kesip altınlarını çalıyor.

- Üzerinde bira reklamı olduğu için içinde polar kazak bulunan yardım kutuları geri çevrildi.

- Suriyeliler Fenerbahçe tırını yağmaladı.

- Mersin KYK’da kız öğrenciler Suriyeli erkekler tarafından taciz ediliyor.

- AFAD deprem bölgesine yardım götürmüyor.

- Ankara’da bazı kişiler deprem bölgesinden evlerine aldıkları çocuklara şiddet uyguluyor.

- Arap, Alevi, Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu illere AFAD gitmiyor.

Haberin Devamı

- Kahramanmaraş’taki depreme ABD’li şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu sebep oldu.

- Deprem bölgesinde İHA kullanılmadı.

- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’ndeki evraklar yok ediliyor.

- Türkiye-Suriye sınırındaki bazı duvarlar yıkıldı, çeteler Türkiye’ye giriyor.

- Mersin’e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi.

- Arap ülkelerinden deprem yardımı gelmedi.

- Kimliği belirlenemeyen cenazeler resmi rakamlara dahil edilmiyor.

- Antakya’da cenazeler isim yerine numara verilerek gömülüyor.

- Deprem mağdurlarına yardım yapılmadan önce GBT araştırması yapılıyor.

- Savcılar mesai bitti diye işlem yapmadığı için cenazeler defnedilemiyor.

Haberin Devamı

- Deprem bölgesinde kullanılacak araç ve ekipmanlar gümrük vergisi uygulandığı için bekletiliyor.

- Afet bölgesine gönderilen iş makinaları bekletiliyor.

- İsrail’den gelen yardım ekibi bekletiliyor.

- Hatay Havalimanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıyor.

- Valilik İBB’yi Hatay’dan çıkartmaya çalışıyor.

- HDP’li belediyenin yardım aracına el konuldu.

- Avusturyalı kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi kameralarla gelip görevi devraldı.

- 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı.

- Macar yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı.

- Hatay’da çadır dağıtılmadı.

- Deprem bölgesinde bir yağmacı direğe bağlandı.

Haberin Devamı

- Cenazelerimizi çıkaramıyoruz, kepçeciler çocukların ceplerindeki telefonları çalıyorlar.

- AFAD acil gönüllü çağrısı yaptı.

YALANLAR HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Amaç, toplumun kendisine ve devlete karşı güven duygusunu sarsmak, bireyleri yalnız ve çaresiz hissettirmek ve toplumsal travmayı artırıp kitlesel olarak kaos çıkarmak. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalana karşı bilgilendirme yapıyor, diğer yandan da Emniyet Siber Suçlar Dairesi Başkanlığı mücadele ediyor. Şu ana kadar bu tür paylaşımda bulunan 362 hesap sahibini tespit etti. 12’si tutuklandı.

Ne yaşadığımız bu acı ne de bu yalanları söyleyenler unutulacaktır.