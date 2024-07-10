15 Temmuz şehidi Batuhan’dan bir Türk bayrağını esirgediler

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Akşam saatlerinde arkadaşı ile eve dönerken evinin bulunduğu Ortaköy sokaklarındaki haraketlilik dikkatini çekti.

BANKAMATİK VE MARKET KUYRUĞUNDAKİLER

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde öbek öbek insanların marketlerden erzak peşinde olduğunu; makarna, ekmek peşine düştüklerini, bankamatik kuyruklarına girdiklerini gördü. Kısa süre sonra Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının darbe girişimini öğrendi ve içindeki vatan aşkı onu direnmeye itti.

Oysa o da bakkaldan bir şeyler alıp evine gitmeyi biliyordu. Ama o ne kendini ne ailesini ne de evine erzak almayı düşündü. Devletin tehlikeye düştüğünü gördü. Arkadaşıyla buluşup Ortaköy’den Boğaz Köprüsü’nü yürüyerek geçerek coşkulu kalabalıkla FETÖ’cü vatan hainlerinin karşısına dikildi.

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BATUHAN’IN SON MESAJI

15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan attığı son mesajı şuydu: “Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik.”

FETÖ’cü hainler, Batuhan Ergin bu mesajı yazdıktan iki saat sonra, onu vatan aşkıyla atan kalbinden vurarak şehit etti.

Yalnız Batuhan değil, 34 kişi o gece Boğaz Köprüsü’nde şehit oldu. Ve onlar dökülen kanlarıyla yalnız Boğaz Köprüsü’nün adını değil, Türkiye’nin kaderini değiştirdiler. Atatürkçü kılığına bürünmüş FETÖ mensupları tarihin en büyük ihanetini yaşattılar. Ankara’da, İstanbul’da ve Türkiye’nin değişik noktalarında darbecilere direnen milyonların içinden 253 şehidimiz, 2 bin 500’e yakın gazimizin fedakârlığı Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçti.

ORTAKÖY MEZARLIĞI’NDA

21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin yaşadığı semtte, Ortaköy Mezarlığı’nda defnedildi. Batuhan Ergin başındaki Türk bayrağı ile tam sekiz yıldır yattığı o mezarlıkta vatan nöbetine devam ediyor.

Zaman zaman görüştüğümüz babası Ahmet Ergin’den geçen hafta üzücü bir telefon aldım. Ahmet Ergin ziyarete gittiği oğlunun mezarlığında yaşadığı şu üzücü olayı anlattı: “Biliyorsun sık sık Batuhan’ın mezarına gider bakımını yaparım, 15 Temmuz yaklaştığı için de ziyaretçileri artacağı için ayrı bir bakım yapmak istedim. Mezarın başındaki Türk bayrağının hayli eskimiş, solmuş ve yıpranmış olduğu için değiştirilmesi için mezarlıktaki belediye görevlisine haber verdim; Türk bayrağının değiştirilmesini talep ettim.

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‘KALBİM KIRILDI’

Görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü’ne haber verip değiştirileceğini söyledi. Daha sonra gittiğimde Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerinden, ‘Biz onunla ilgilenmiyoruz bayrağı da kendileri değiştirsin’ cevabının verildiğini söyledi.

‘BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI DEĞİŞTİRDİ’

Elbette ben değiştiririm ama bu çok kanıma dokundu. Beşiktaş Kaymakamlığı’na haber verdim. Kaymakamlık hemen devreye girip Batuhan’ın başındaki Türk bayrağını değiştirdi. Mesele eskimiş bir bayrağın değiştirilmesi değil, çok kalbim kırıldı. O yüzden Kaymakamlık ile durumu paylaştım. Vatan için canını vermiş şehitten bir Türk bayrağını esirgeyen Mezarlıklar Müdürlüğü’nün yaptığını içime sindiremiyorum. Bu aslında 15 Temmuz darbe girişimine karşı bu milletin verdiği mücadeleye bakış açılarını da yansıtıyor. Ama ne şehit oğlumu ne diğer şehitlerin hatırasını ne de bu vatanı bu zihniyete bırakacak değiliz.”

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ŞEHİDİN BABASINDAN ALIŞVERİŞİ KESTİLER

Batuhan Ergin’in babası Ahmet Ergin’in 15 Temmuz 2016’den bu yana geçen sekiz yıldır Ortaköy’de neler çektiğini, nasıl bir tepki ve baskı altında yaşadığını yakından biliyorum. Ortaköy’de küçük bir mobilya dükkânı bulunan Ahmet Ergin’e selamı sabahı keseni mi ararsın, karşısına geçip oğlunun boşuna öldüğünü söyleyenler mi...

Öyle ki Ahmet Ergin, bu nedenle, alışverişi kesenler nedeniyle işlerinin yüzde 40 oranında düştüğünü de anlatmıştı.

15 Temmuz darbe girişimine “Tiyatro, kontrollü darbe” diyen sahte demokratların sekiz yıldır neler yaptığını ve neler yaptıklarını yakından izliyorum. Şehitlerimizin adı verilen sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesinden, 15 Temmuz gazisi olanların belediyelerde işten çıkartılmasına kadar her rezilliklerini gördüm. 15 Temmuz’da şehit ve gazi olanların değil FETÖ’cülerin haklarını savunduklarına şahit oldum.

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BU REZİLLİĞİ BEKLEMİYORDUM

Ama vatan için canını vermiş bir şehidin mezarı başından bir Türk bayrağını esirgeyeceklerini aklıma gelmemişti. Bu kadar düşeceklerini tahmin etmemiştim.

Belli ki daha büyük rezilliklere de girişecekler, sadece zamanını kolluyorlar.

O yüzden vatanseverlerin, 15 Temmuz’a direnmiş Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her zaman olduğu gibi şehitlerimize daha güçlü sahip çıkması gerekiyor. Çünkü şehitlere ve gazilere sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır.