Zordaki komşuların sessiz çığlığına duyarsız kalmamak

ZOR günlerde yardımlaşmanın değeri, önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Bugün, daha önce de öğrenmiş olabileceğiniz bir girişimi anımsatayım:“Karşıyaka Belediyesi’yle sivil toplum kuruluşları, salgınla giderek ağırlaşan yaşam koşullarında, gerek duyanlara yardım için harekete geçti. Karşıyaka Dayanışma Platformu çatısı altında buluşuldu, ‘karsiyakadayanismasi.org’ adresli internet sitesi, 0549 260 02 24 numaralı WhatsApp ve telefon üzerinden istekte bulunanlarla yardımseverler bir araya gelmeye başladı.
YARDIM GEREKENLE
GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
‘Birlikte daha güçlüyüz!’ sloganıyla yola çıkan Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi kapsamında, zordaki vatandaşlar; parasal destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım isteyebiliyor. Başvurular gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği isteği karşılıyor. Platform aracılığıyla gerek salgında zorda kalanlarla depremzedelere önemli yardımlar gerçekleştirildi.”
KİMİ YAKININI, SAĞLIĞINI
KİMİ DE İŞİNİ KAYBETTİ
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu anımsattıktan sonra gelelim benim ilgi nedenime. Yarım asırdan çok arkadaşlık geçmişimiz olan sevgili ve değerli dostum Okyanlı Tatlıcıoğlu’nun da işin içinde olduğunu öğrendim... Uzak kalamazdı zaten, biraz bilgi istedim:
“Karşıyakalı komşularımızdan bazıları Kovid -19 salgın felaketi yüzünden zor durumda kaldı. Yakınlarını, sağlıklarını kaybettiler. Genel önlemler nedeni ile işlerini yapamaz duruma geldiler. Maddi ve manevi olarak desteğe muhtaç oldular. Salgının olumsuzlukları devam ederken, deprem ve sel felaketlerine maruz kaldık.
KARŞIYAKA KONSEYİ
EMEKLİLER GRUBU
Karşıyaka Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu üyeleri olarak yardım ihtiyacı olan komşularımızın sessiz çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Olumsuz koşullar hafifleyene ve çalışma yaşamı normalleşene kadar sürdürmek üzere aylık bir bütçe oluşturma kararı aldık. Herkes imkanları doğrultusunda bu bütçeye katkıda bulunacak.
AMAÇ YÜZLERİ BİRAZ
OLSUN GÜLDÜREBİLMEK
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nun samimiyetini araştırarak tespit ettiği ihtiyaç sahibi komşularımızın bir açığına destek oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda ya erzak paketi, kira, elektrik / su faturası ya da ilaç bedeli olarak birkaç komşumuzun yüzünü bir nebze gülümsettik.”
Emekliler Çalışma Grubu’nu alkışlıyor, “Az, çok demeden herkes bu dayanışmanın parçası olabilir” diyorum. Okyanlı ve arkadaşlarıyla tüm gönüllülere kolay gelsin!
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BİR ETKİNLİK
Çocukların
yüzü gülsün
MENDERES Tekstil’in mağazalar zinciri ve iç pazar ev tekstili markası olan Menderes Home, ‘Hayalindeki Deseni Yarat Biz Üretelim, Gelirini Behçet Uz Çocuk Vakfı’na Bağışlayalım’ konulu tasarım yarışması düzenledi. Zuhal Yeşim Perçin, Gamze Bayram, Sümeyye Bozağaç ve Banu Deniz Cengiz’in desenleri en çok beğeniyi alanlar oldu.
SEMBOLİK ÇEKİ TESLİM ETTİ
Dereceye giren tasarımlar çarşaf-nevresim deseni olarak belirli bir miktar basılarak, satışından elde edilen gelirin sembolik çekini, Menderes Tekstil Mağazalar Müdürü Mustafa Sayın, İzmir Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkanı Ülkü Belkıs Karlı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’a teslim etti. Sayın, “Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek en büyük mutluluk. Küçük de olsa bunda katkımız varsa ne mutlu bize” dedi.
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RAMAZAN AYININ HERKESE İYİLİKLER GETİRMESİNİ DİLİYORUM
Zordaki komşuların sessiz çığlığına duyarsız kalmamak
ZOR günlerde yardımlaşmanın değeri, önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Bugün, daha önce de öğrenmiş olabileceğiniz bir girişimi anımsatayım:“Karşıyaka Belediyesi’yle sivil toplum kuruluşları, salgınla giderek ağırlaşan yaşam koşullarında, gerek duyanlara yardım için harekete geçti. Karşıyaka Dayanışma Platformu çatısı altında buluşuldu, ‘karsiyakadayanismasi.org’ adresli internet sitesi, 0549 260 02 24 numaralı WhatsApp ve telefon üzerinden istekte bulunanlarla yardımseverler bir araya gelmeye başladı.
YARDIM GEREKENLE
GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
‘Birlikte daha güçlüyüz!’ sloganıyla yola çıkan Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi kapsamında, zordaki vatandaşlar; parasal destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım isteyebiliyor. Başvurular gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği isteği karşılıyor. Platform aracılığıyla gerek salgında zorda kalanlarla depremzedelere önemli yardımlar gerçekleştirildi.”
KİMİ YAKININI, SAĞLIĞINI
KİMİ DE İŞİNİ KAYBETTİ
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu anımsattıktan sonra gelelim benim ilgi nedenime. Yarım asırdan çok arkadaşlık geçmişimiz olan sevgili ve değerli dostum Okyanlı Tatlıcıoğlu’nun da işin içinde olduğunu öğrendim... Uzak kalamazdı zaten, biraz bilgi istedim:
“Karşıyakalı komşularımızdan bazıları Kovid -19 salgın felaketi yüzünden zor durumda kaldı. Yakınlarını, sağlıklarını kaybettiler. Genel önlemler nedeni ile işlerini yapamaz duruma geldiler. Maddi ve manevi olarak desteğe muhtaç oldular. Salgının olumsuzlukları devam ederken, deprem ve sel felaketlerine maruz kaldık.
KARŞIYAKA KONSEYİ
EMEKLİLER GRUBU
Karşıyaka Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu üyeleri olarak yardım ihtiyacı olan komşularımızın sessiz çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Olumsuz koşullar hafifleyene ve çalışma yaşamı normalleşene kadar sürdürmek üzere aylık bir bütçe oluşturma kararı aldık. Herkes imkanları doğrultusunda bu bütçeye katkıda bulunacak.
AMAÇ YÜZLERİ BİRAZ
OLSUN GÜLDÜREBİLMEK
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nun samimiyetini araştırarak tespit ettiği ihtiyaç sahibi komşularımızın bir açığına destek oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda ya erzak paketi, kira, elektrik / su faturası ya da ilaç bedeli olarak birkaç komşumuzun yüzünü bir nebze gülümsettik.”
Emekliler Çalışma Grubu’nu alkışlıyor, “Az, çok demeden herkes bu dayanışmanın parçası olabilir” diyorum. Okyanlı ve arkadaşlarıyla tüm gönüllülere kolay gelsin!
-----
BİR ETKİNLİK
Çocukların
yüzü gülsün
MENDERES Tekstil’in mağazalar zinciri ve iç pazar ev tekstili markası olan Menderes Home, ‘Hayalindeki Deseni Yarat Biz Üretelim, Gelirini Behçet Uz Çocuk Vakfı’na Bağışlayalım’ konulu tasarım yarışması düzenledi. Zuhal Yeşim Perçin, Gamze Bayram, Sümeyye Bozağaç ve Banu Deniz Cengiz’in desenleri en çok beğeniyi alanlar oldu.
SEMBOLİK ÇEKİ TESLİM ETTİ
Dereceye giren tasarımlar çarşaf-nevresim deseni olarak belirli bir miktar basılarak, satışından elde edilen gelirin sembolik çekini, Menderes Tekstil Mağazalar Müdürü Mustafa Sayın, İzmir Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkanı Ülkü Belkıs Karlı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’a teslim etti. Sayın, “Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek en büyük mutluluk. Küçük de olsa bunda katkımız varsa ne mutlu bize” dedi.
-----
RAMAZAN AYININ HERKESE İYİLİKLER GETİRMESİNİ DİLİYORUM