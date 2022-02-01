Yurt dışından ilaç gelmeyince hasta tedavisi yarıda kalıyor

EFENDİM çok önemli bir konuğum var. Aynı çatı altında, aynı masa çevresinde yıllardır çalışmaktan onur duyduğum, acı-tatlı olaylar paylaştığımız, anı torbamız çok yüklü olan, çalışma arkadaşım, İzmir medyasının kıymetlisi, Hürriyet Ege’nin editörü Ergül Satıç. Ergül bir çabalarından söz etmişti, ricacı oldum, iletti. Ergül’ü bu kısa takdimimden sonra söz onundur:





ADI SAKIN YANILTMASIN

“Bugün çok çok uzun yıllar Hürriyet Ege yazı işleri masasında karşı karşıya, göz göze çalıştığım Nedim abim yine beni konuk etti. Konum Villakent. Hani Menemen’in Seyrek Beldesi’ne bağlı olup, sonradan mahalle statüsü verilen Villakent. Dahası, adı nedeniyle duyanların ‘zengin mahallesi’ dediği, ama genelde emeklilerin yaşadığı yer...



HİZMETLER AĞIR AKSAK

Bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten de hizmetlerden en az pay alan mahalle. Adı ‘villa’ ile başlıyor ya! Neyse, konumuz bu değil ama ucundan azıcık bağlı. Biz mahalle sakinleri baktık hizmetler diğer yerlere göre daha yavaş geliyor, sevgili Kamuran Bakkal’ın başkanlığında bir dernek kurduk. Muhtar Sevgi Zengin’le güçbirliği yapan Villakent Elele Derneği eliyle çok ve başarılı işler yapıldı. Benim konum son hareket.

