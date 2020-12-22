Yılbaşında can yoluna can suyu: Hücresel tedavi merkezine bağış

BU ara salgın yüzünden zorunlu kapanan işyerleri, esnafın darboğaza girmesi ve de açıklanan destek paketi gündemde ya. Destekleri her esnaf doğal olarak kendine göre yorumluyor, kimi mutluluğunu dile getiriyor, kimi yetersiz buluyor.

Ben bugün esnafın, “Bizden alışveriş yapın, yerli malı alın” çağrısına değineceğim. Bu konuda da üst kuruluş olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’ya kulak vereceğim.

NEFESTİR AMA YETMEZ

Önce Mutlu’nun destek paketiyle ilgili görüşlerini özetleyeyim. Kira ve nakit desteğini başlangıç için olumlu adım olarak görüyor, iyi niyetli yaklaşımlardan mutlu olduğunu vurgulayıp, emeği geçenlere teşekkür ediyor. Mutlu, “Hibe ve kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Ancak ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için ilave ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyulmaktadır” diyor.

HERKES ONU KULLANMALI

Gelelim konumuza... Önce çocukluğumdaki, “Yerli malı, yurdun malı... Herkes onu kullanmalı” sözünü anımsıyorum ve devam... Salgın döneminde küçük işletmelerin dayanma gücü kalmadığını savunan Mutlu, 12-18 Aralık arasında Yerli Malı Haftası’nın kutlandığını anımsatarak, yerli malı tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor, işte görüşlerinden özet:

EKONOMİK MÜCADELEYE KATKI

