ÇANAKKALE, riskli illerin başına yerleşti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu endişe verici gidişe “dur” demek için hemşerilerine seslendi, özetliyorum:
“Tüm dünya korona virüse karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başta sağlık camiası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar canla başla güzel günlere kavuşmak için çaba sarf ediyor. Bu zorlu, özveri ve sabır isteyen süreci atlatmanın en önemli kriteri, her bireyin öncelikle kişisel önlemlerini alarak, sosyal ilişkilerini ve temasını en aza indirerek, sağlık çalışanlarına katkı sunmasıdır. Kısaca bu sürece yapabileceğimiz en büyük katkı hastalanmamaktır.
BU BİZE YAKIŞMADI
Çanakkale ülkemizde vaka sayısının 26 kat arttığı birinci il olmuştur. Çanakkale pek çok olumlu ve örnek göstergelerde birinci il olmaya alışkındır. Ama bu bize yakışmadı. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek, yeniden iyi örnek olmak elimizde. Tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum; maskenin ne denli koruyucu önlem olduğunu aklımızdan, maskemizi yüzümüzden çıkarmayalım.
NEFES ÇOK DEĞERLİ
Hayat güzel, bir nefes sıhhat gibisi yok. Ancak sağ ve sağlıklı olduğumuz sürece... Nefes almanın, ciğerlerimizi temiz havayla doldurmanın dünyada her şeye değer olduğunu anlamak için, solunum cihazlarına bağlanmayı beklemeyelim. Sağlık çalışanlarının yükü zaten çok ağır. Bir yıldır insanca yaşama hasret kaldılar, pek çoğu başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onlara saygımızdan bunu başarmalıyız, bunu onlara borçluyuz.
HAYDİ ÇANAKKALE
Çanakkale devletin aldığı kurallara uydu, esnaf zor zamanlardan geçti, hala da sınavı bitmiş değil, işsiz, aşsız kalan insanlarımız oldu. Bu süreçte bize düşen görevleri yerine getirirken, devletimizin de aşılamada daha etkin bir yol izlemesi gerektiğini, akılcı tedbirler alınıp, herkese eşit uygulanmasını talep ediyoruz. Haydi Çanakkale, tüm ülkeye ve dünyaya örnek olacak bir kurtuluş savaşı başlatalım. Tarihte pek çok yenilmezliğin adresi olmuş bu güzel şehirden yeni bir kurtuluş destanı yazalım.”
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BİR MÜZİKTEN NEM KAPMA
O şarkılar ruh
halimiz gibiydi
SALGIN illetini düşünüyordum... Sokaktan, gezici bir orkestra konserinden nağmeler... (Müzik sanatçıları da geçim için çareler arıyor.) Kulak verdim dört şarkının sözlerine, ağlamaklı olacaktım:
* Şimdi uzaklardasın/Gönül hicranla doldu/Hiç ayrılamam derken/ Kavuşmak hayal oldu.
* Hani o bırakıp giderken seni/Bu öksüz tavrını takmayacaktın/Alnına koyarken veda buseni/Yüzüme bu türlü bakmayacaktın.
* Elbet bir gün buluşacağız/Bu böyle yarım kalmayacak/İkimizin de saçları ak/Öyle durup bakışacağız.
* Bir ihtimal daha var/O da ölmek mi dersin/Söyle canım ne dersin.
Virüs kabuslu günlere özel seçilmiş karamsar şarkılar gibi. Sanki ruh halimiz... Ve neşeli final: “İyi ki doğdun ***, iyi ki doğdun ***, mutlu yıllar sana...” İnsafa mı geldiler, birileri mi uyardı? Her şey bir yana, emeklerine sağlık...
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BİR ANIMSAMA
Memleket kıpkırmızı
yüzümüz kızardı mı
2-3 hafta önceki bir yazım. “Salgın haritasına sürekli bakar olduk. Önceleri maviler iç açıyordu, şimdi memleket kıpkırmızı. Olur olmadık, gerekli gereksiz toplananlar... Kısıtlı, yasak olmasına karşın bir araya gelenler. Kapalı yerlerde toplanmanın, dip dibe olmanın, arada maske takmayı unutmanın riski ne denli artırdığını unutanlar... Bin türlü bahane ileri sürerek alt alta, üst üste buluşanlar… İçimiz rahat mı? Sahi memleketi kıpkırmızı yapmayı becerdik. Peki yüzümüz kızarıyor mu?”
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BİR YAKINMALI UYARI
Yoğun bakımları
rahat bırakalım
TV’den bir uyarı: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, hasta sayısının artmasından yakınıyor. “Beş dakika sohbet ederken bulaşan virüsün, şimdi bir dakikada bulaştığını” vurgulayan Cinel, çok acil durumlar dışında hastanelere gelinmemesini öğütlüyor. Cinel, sürücüleri bile dikkatli olup kaza yapmamaya, böylelikle acil ve yoğun bakım servislerini meşgul etmemeye çağırıyor. Bu uyarı sonrası, çevreme daha endişeli bakıyorum.
-----
BİR ‘AMAN DİKKAT’ ZAMANI
Rakamlar düşmeli
frene basmak şart
BUGÜNLERE geldik, rakamlar içimizi daraltıyor. Saatte 14-15 can yitirmeye başladık. Endişe dorukta. Kısmen kapanma sürüyor. Hasta ve vefat rakamları düşmeli. Sağlık için frene basmak şart. Ekonomi de önemli. Turizmci dertli. Rusya uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurdu. Sezon nasıl geçecek? Turizmde, yeme-içme yerlerinde, hizmet sektöründe milyonlarca çalışan var. Esnaf zorda. Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Tamamen kapanma habercisi mi? Hepimize kolay gelsin!
Yeni bir kurtuluş destanı yazalım
ÇANAKKALE, riskli illerin başına yerleşti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu endişe verici gidişe “dur” demek için hemşerilerine seslendi, özetliyorum:
“Tüm dünya korona virüse karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başta sağlık camiası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar canla başla güzel günlere kavuşmak için çaba sarf ediyor. Bu zorlu, özveri ve sabır isteyen süreci atlatmanın en önemli kriteri, her bireyin öncelikle kişisel önlemlerini alarak, sosyal ilişkilerini ve temasını en aza indirerek, sağlık çalışanlarına katkı sunmasıdır. Kısaca bu sürece yapabileceğimiz en büyük katkı hastalanmamaktır.
BU BİZE YAKIŞMADI
Çanakkale ülkemizde vaka sayısının 26 kat arttığı birinci il olmuştur. Çanakkale pek çok olumlu ve örnek göstergelerde birinci il olmaya alışkındır. Ama bu bize yakışmadı. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek, yeniden iyi örnek olmak elimizde. Tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum; maskenin ne denli koruyucu önlem olduğunu aklımızdan, maskemizi yüzümüzden çıkarmayalım.
NEFES ÇOK DEĞERLİ
Hayat güzel, bir nefes sıhhat gibisi yok. Ancak sağ ve sağlıklı olduğumuz sürece... Nefes almanın, ciğerlerimizi temiz havayla doldurmanın dünyada her şeye değer olduğunu anlamak için, solunum cihazlarına bağlanmayı beklemeyelim. Sağlık çalışanlarının yükü zaten çok ağır. Bir yıldır insanca yaşama hasret kaldılar, pek çoğu başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onlara saygımızdan bunu başarmalıyız, bunu onlara borçluyuz.
HAYDİ ÇANAKKALE
Çanakkale devletin aldığı kurallara uydu, esnaf zor zamanlardan geçti, hala da sınavı bitmiş değil, işsiz, aşsız kalan insanlarımız oldu. Bu süreçte bize düşen görevleri yerine getirirken, devletimizin de aşılamada daha etkin bir yol izlemesi gerektiğini, akılcı tedbirler alınıp, herkese eşit uygulanmasını talep ediyoruz. Haydi Çanakkale, tüm ülkeye ve dünyaya örnek olacak bir kurtuluş savaşı başlatalım. Tarihte pek çok yenilmezliğin adresi olmuş bu güzel şehirden yeni bir kurtuluş destanı yazalım.”
-----
BİR MÜZİKTEN NEM KAPMA
O şarkılar ruh
halimiz gibiydi
SALGIN illetini düşünüyordum... Sokaktan, gezici bir orkestra konserinden nağmeler... (Müzik sanatçıları da geçim için çareler arıyor.) Kulak verdim dört şarkının sözlerine, ağlamaklı olacaktım:
* Şimdi uzaklardasın/Gönül hicranla doldu/Hiç ayrılamam derken/ Kavuşmak hayal oldu.
* Hani o bırakıp giderken seni/Bu öksüz tavrını takmayacaktın/Alnına koyarken veda buseni/Yüzüme bu türlü bakmayacaktın.
* Elbet bir gün buluşacağız/Bu böyle yarım kalmayacak/İkimizin de saçları ak/Öyle durup bakışacağız.
* Bir ihtimal daha var/O da ölmek mi dersin/Söyle canım ne dersin.
Virüs kabuslu günlere özel seçilmiş karamsar şarkılar gibi. Sanki ruh halimiz... Ve neşeli final: “İyi ki doğdun ***, iyi ki doğdun ***, mutlu yıllar sana...” İnsafa mı geldiler, birileri mi uyardı? Her şey bir yana, emeklerine sağlık...
-----
BİR ANIMSAMA
Memleket kıpkırmızı
yüzümüz kızardı mı
2-3 hafta önceki bir yazım. “Salgın haritasına sürekli bakar olduk. Önceleri maviler iç açıyordu, şimdi memleket kıpkırmızı. Olur olmadık, gerekli gereksiz toplananlar... Kısıtlı, yasak olmasına karşın bir araya gelenler. Kapalı yerlerde toplanmanın, dip dibe olmanın, arada maske takmayı unutmanın riski ne denli artırdığını unutanlar... Bin türlü bahane ileri sürerek alt alta, üst üste buluşanlar… İçimiz rahat mı? Sahi memleketi kıpkırmızı yapmayı becerdik. Peki yüzümüz kızarıyor mu?”
-----
BİR YAKINMALI UYARI
Yoğun bakımları
rahat bırakalım
TV’den bir uyarı: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, hasta sayısının artmasından yakınıyor. “Beş dakika sohbet ederken bulaşan virüsün, şimdi bir dakikada bulaştığını” vurgulayan Cinel, çok acil durumlar dışında hastanelere gelinmemesini öğütlüyor. Cinel, sürücüleri bile dikkatli olup kaza yapmamaya, böylelikle acil ve yoğun bakım servislerini meşgul etmemeye çağırıyor. Bu uyarı sonrası, çevreme daha endişeli bakıyorum.
-----
BİR ‘AMAN DİKKAT’ ZAMANI
Rakamlar düşmeli
frene basmak şart
BUGÜNLERE geldik, rakamlar içimizi daraltıyor. Saatte 14-15 can yitirmeye başladık. Endişe dorukta. Kısmen kapanma sürüyor. Hasta ve vefat rakamları düşmeli. Sağlık için frene basmak şart. Ekonomi de önemli. Turizmci dertli. Rusya uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurdu. Sezon nasıl geçecek? Turizmde, yeme-içme yerlerinde, hizmet sektöründe milyonlarca çalışan var. Esnaf zorda. Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Tamamen kapanma habercisi mi? Hepimize kolay gelsin!