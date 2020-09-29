Yanan orman alanlarına en az 50 yıl yapılaşma izni verilmesin

BİR süre önceki Çeşme, son olarak da Ayvalık’taki orman yangınları sonrası ortaya çıkan tabloyu görünce içim daraldı. Yaklaşık bir yıl önce Karabağlar’dan başlayıp, Menderes ve Seferihisar’a kadar giden yangın da geldi aklıma... Yangınlarla ilgili haberlere, verilen iddialı sözlere göz attım...
Öncelikle bu yangınları başta imar yoluyla rant sağlamak üzere kasıtlı çıkaranlar varsa, kendilerine en içten dileğim olarak, “Elleriniz kırılsın” der, en ağır şekilde cezalandırılmalarını umarım. İşin içine sabotaj giriyorsa, “Dilerim yapanın yanına kalmaz” umuduyla güvenlik güçlerine güvenimi sunarım. Ve mangal, sigara izmariti gibi nedenlerle yeşili karartanlara da, “Yuhhhhh, insaf, dikkat, keyfiniz batsın” diye seslenirim. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, “İki saatlik keyif 20 yıla mal olmasın” sözünü anımsatırım.
BAKANLIK GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, bir süre önce orman yangınlarının önlenmesi için ek önlemler alınmasını içeren bir genelge yayınladı, çok da iyi etti. Genelgede özetle şu önlemler yer aldı:
* Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, valilik ve kaymakamlıklarca vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacak.
* Orman Kanunu’nun, ‘Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır’ hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına izin verilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.
GİRİŞLERE KISITLAMA
* Ormanlık alanlarla civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim’e kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra izin verilmeyecek.
* Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.
* Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişler belirli bir süreyi, dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.”
Nitekim, bu genelgeden sonra bazı valiler önlemleri artırdı, ormanlara girişi yasaklayanlar oldu. Bu önlemler gevşetilmeden sürmesini, ormanlarımızda tek ağacın bile zarar görmemesini diliyorum.
İYİ NİYETLİ AÇIKLAMALAR
Ve bazı iyi niyetli haber ve açıklamalara geliyorum: “İzmir Karabağlar’da geçen yıl çıkan Menderes ve Seferihisar’a kadar ilerleyen yangında hasar gören alanlarda 6 milyon fidan dikilecekmiş. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kızılçam, aromatik bitki, servi, akasya ve zakkum dikileceğini söylemiş, ‘Burada yapılaşma söz konusu olamaz, zaman aşımıyla mülk edinilemez’ demiş.”
SÖZ KONUSU OLAMAZ
“Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede son olarak yürek yakan yangından yaklaşık 200 hektarlık alanın etkilendiğini vurgulamış, ‘Cennet Çeşme cehennemi yaşadı’ demiş. Yanan alanların imara açılıp açılamayacağı sorusuna Oran’ın yanıtı, ‘Söz konusu bile olamaz. Yanan alan birinci ve ikinci derece arkeolojik SİT alanı. İmara açılması gibi bir şey söz konusu olamaz’ olmuş.
GÖREV TESLİM ETMEMEK
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de ilçedeki son korkutucu yangınla ilgili olarak, ‘kesin çıkış nedeninin takipçisi olacaklarını konuşmuş, yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için içleri kan ağlasa da asli görevin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı korumak ve bir karışını bile açgözlü rantçılara teslim etmemek olduğunu’ vurgulamış.”
İMAR YASAĞI GETİRİLSİN
Açıklamalara elbette herkes katılır. Ama yönetim ve yöneticiler değişir, gelenler farklı düşünebilir. Ayrıca, geçmişteki tatsız örnekleri düşününce endişelenmemek de mümkün değil. Yangınlar sonrasında ağaçlandırılacağı söylenen alanlarda yapılaşmaya gidildiğini, tesisler dikildiğini anımsıyoruz. Peki, ne yapmalı? Öncelikle verilen sözlerin takipçisi olmak gerek. Ve de sosyal medyadaki bir öneriden yola çıkarak etkililere, yetkililere sesleniyorum:
“Orman yakanlara verilen cezalar artırılsın. Yitirilen ormanlık alanlar tez zamanda yeşillendirilsin. Zeytin ve meyve gibi ağaçlar tercih edilsin. Hazırlanacak bir yasayla yanan alanlarda yapılaşma en az 50 yıl yasaklansın!”
Bu zaman dilimi azaltılıp çoğaltılabilir. Benim rantçılara, açıkgözlere karşı aklıma gelen bir önerim. Etkililer, yetkililer daha ayrıntılı hazırlanır elbette. Herkes yeşile duyarlı olsun, keyif için geleceği yakmasın. Kolay gelsin!
Yanan orman alanlarına en az 50 yıl yapılaşma izni verilmesin
BİR süre önceki Çeşme, son olarak da Ayvalık’taki orman yangınları sonrası ortaya çıkan tabloyu görünce içim daraldı. Yaklaşık bir yıl önce Karabağlar’dan başlayıp, Menderes ve Seferihisar’a kadar giden yangın da geldi aklıma... Yangınlarla ilgili haberlere, verilen iddialı sözlere göz attım...
Öncelikle bu yangınları başta imar yoluyla rant sağlamak üzere kasıtlı çıkaranlar varsa, kendilerine en içten dileğim olarak, “Elleriniz kırılsın” der, en ağır şekilde cezalandırılmalarını umarım. İşin içine sabotaj giriyorsa, “Dilerim yapanın yanına kalmaz” umuduyla güvenlik güçlerine güvenimi sunarım. Ve mangal, sigara izmariti gibi nedenlerle yeşili karartanlara da, “Yuhhhhh, insaf, dikkat, keyfiniz batsın” diye seslenirim. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, “İki saatlik keyif 20 yıla mal olmasın” sözünü anımsatırım.
BAKANLIK GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, bir süre önce orman yangınlarının önlenmesi için ek önlemler alınmasını içeren bir genelge yayınladı, çok da iyi etti. Genelgede özetle şu önlemler yer aldı:
* Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, valilik ve kaymakamlıklarca vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacak.
* Orman Kanunu’nun, ‘Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır’ hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına izin verilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.
GİRİŞLERE KISITLAMA
* Ormanlık alanlarla civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim’e kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra izin verilmeyecek.
* Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.
* Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişler belirli bir süreyi, dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.”
Nitekim, bu genelgeden sonra bazı valiler önlemleri artırdı, ormanlara girişi yasaklayanlar oldu. Bu önlemler gevşetilmeden sürmesini, ormanlarımızda tek ağacın bile zarar görmemesini diliyorum.
İYİ NİYETLİ AÇIKLAMALAR
Ve bazı iyi niyetli haber ve açıklamalara geliyorum: “İzmir Karabağlar’da geçen yıl çıkan Menderes ve Seferihisar’a kadar ilerleyen yangında hasar gören alanlarda 6 milyon fidan dikilecekmiş. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kızılçam, aromatik bitki, servi, akasya ve zakkum dikileceğini söylemiş, ‘Burada yapılaşma söz konusu olamaz, zaman aşımıyla mülk edinilemez’ demiş.”
SÖZ KONUSU OLAMAZ
“Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede son olarak yürek yakan yangından yaklaşık 200 hektarlık alanın etkilendiğini vurgulamış, ‘Cennet Çeşme cehennemi yaşadı’ demiş. Yanan alanların imara açılıp açılamayacağı sorusuna Oran’ın yanıtı, ‘Söz konusu bile olamaz. Yanan alan birinci ve ikinci derece arkeolojik SİT alanı. İmara açılması gibi bir şey söz konusu olamaz’ olmuş.
GÖREV TESLİM ETMEMEK
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de ilçedeki son korkutucu yangınla ilgili olarak, ‘kesin çıkış nedeninin takipçisi olacaklarını konuşmuş, yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için içleri kan ağlasa da asli görevin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı korumak ve bir karışını bile açgözlü rantçılara teslim etmemek olduğunu’ vurgulamış.”
İMAR YASAĞI GETİRİLSİN
Açıklamalara elbette herkes katılır. Ama yönetim ve yöneticiler değişir, gelenler farklı düşünebilir. Ayrıca, geçmişteki tatsız örnekleri düşününce endişelenmemek de mümkün değil. Yangınlar sonrasında ağaçlandırılacağı söylenen alanlarda yapılaşmaya gidildiğini, tesisler dikildiğini anımsıyoruz. Peki, ne yapmalı? Öncelikle verilen sözlerin takipçisi olmak gerek. Ve de sosyal medyadaki bir öneriden yola çıkarak etkililere, yetkililere sesleniyorum:
“Orman yakanlara verilen cezalar artırılsın. Yitirilen ormanlık alanlar tez zamanda yeşillendirilsin. Zeytin ve meyve gibi ağaçlar tercih edilsin. Hazırlanacak bir yasayla yanan alanlarda yapılaşma en az 50 yıl yasaklansın!”
Bu zaman dilimi azaltılıp çoğaltılabilir. Benim rantçılara, açıkgözlere karşı aklıma gelen bir önerim. Etkililer, yetkililer daha ayrıntılı hazırlanır elbette. Herkes yeşile duyarlı olsun, keyif için geleceği yakmasın. Kolay gelsin!
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