Virüsle savaşta can veren sağlıkçılar şehit sayılmalı

23 Nisan saat 21.00’de balkondaydık. İstiklal Marşı’nı söyledik önce.
Sonra İzmir’in dağlarına çiçekler açtırdık. Sokağa çıkmak yasaktı. 23-24 Nisan’da bakkal ve marketlerin saat 14.00’e kadar açık olabileceği duyurulmuştu. Yürüme uzaklığındaki bu işyerlerine gidip alışveriş yapılabilecekti. Ama genelde, “Saat 14.00’e kadar sokağa çıkmakta sakınca yok” diye anlaşıldı sanki bu duyuru. Yaşlısı genci sokaktaydı, gezinircesine. Bu amaçsız gezinenler gözüme battı açıkça. Neden mi?
İÇLERİ ACITAN MESAJ
İstanbul’da koronavirüs yüzünden yaşamını yitiren o doktorla kızlarının resmi geldi hep gözümün önüne.. Dr. Yavuz Kalaycı’dan söz ediyorum. Önce annesiyle babası yaşamını yitirmişti virüs belasından, O da yakalandı ve kurtulamadı. Arkadaşlarına son mesajı içleri yaktı; “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” İzmir’de ardı ardına yaşamlarını virüs belasından yitiren iki doktor kardeş Nuri ve Muharrem İdiz de düştü aklıma. Bu yüzden yasak saatinde dışarıda amaçsız gezinenlere için için öfkelendim, “Girin evlerinize” diye bağırasım geldi. İçimi dökmüş oldum şimdi.
HERKES EVİNDE KALMALI
Ve de bu virüslü günlerde sağlık çalışanlarının ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anladığımızı düşündüm. “Bu korona belasıyla savaşta yaşamını yitirenlerin şehit sayılması gerekir. Geride kalanlarına da sahip çıkılmalıdır” dedim kendi kendime. Böyle olması gerekmez mi? Ve de nokta: Evinizde kalın. Zorunlu olmadıkça çıkmayın.
SON SÖZ: Bu zorlu günlerde çalışmak zorunda olan herkese, güvenlik görevlilerine, belediyelerin çalışanlarına, yöneticilere kolay gelsin!
BİR DUYURU
Şifa arayanlar için
plazma bağışı çağrısı
TÜRK Kızılayı Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, kovid-19 tanısı konmuş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hastalar için immun aferez plazma bağışçıları arandığını bildirdi. Gök’ün bu konudaki mesajı şöyle: “İmmun aferez plazma bağışçısı olma kriterleri; öncelikli olarak kan bağışçısı seçim kriterlerine uygun olmak. 18-60 yaş arası sağlık kuruluşundan kovid-19 tanısı konmuş olmak. Son iki PCR testi negatif olmak, 14 gündür kendini iyi hissetmesi ve gebelik hikâyesinin olmaması.
TÜM TESTLER YAPILIYOR
Alsancak Kan Alma Birimi’nde randevu ile gelen gönüllü bağışçılarımıza form doldurup fizik muayene yapılıp son iki PCR testinin belgesini kontrol edip bir saat süren tek iğne ile damara girip yaklaşık 400 ml gönüllü immun plazma bağışı alınmaktadır. Ayrıca bu kişilerin normal kan bağışçılara yapılan tüm testler yapılmaktadır. Sağlık kuruluşları tarafından belirlenmiş olan yoğun bakımdaki hastalarda alınan bu immun plazmalar kullanılmaktadır. Bu plazmaların hastanelere nakli kurumumuzca yapılmaktadır.
İŞTE TELEFON NUMARALARI
Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, kovid-19 tanısı konmuş ve iyileşmiş kişilerin listelerini bölge müdürlüğümüze iletmektedir. Bu kişilerin 14 günlük iyilik halleri ya da son ikinci testleri negatifliği sorgulandığı için bir geçiş dönemindeyiz. Vatandaşlarımıza doğru bilgi verebilmek, ikna etmek ve bir an önce randevu oluşturabilmek için bu telefon numaralarından bize ulaşmalarını istiyoruz: 0538 057 30 70- 0538 057 30 67-0538 057 30 73-0538 057 30 69.”
BİR GÖNÜLLÜ OLUŞUM
SOSYAL medyada “İmmün Plazma Bağışçıları” adıyla bir grup oluşturuldu. Plazma arayanlar ve bağışlamak isteyenler bu ortamda buluşabiliyor. “Hayatlara dokunmak senin elinde” deniliyor, bağış bekleniyor.
BİR ALKIŞ
Tepecik Grubu’ndan
dayanışma örneği
SOSYAL medya oluşumlarından “Tepecik Grubu” koronalı günlerde dar gelirli ailelere yardıma devam ediyor. Grubun Başkanı Atalay Dönmez, “Gerek yaşadığımız şu zor koronalı günler, gerekse Ramazan ayının gelmesi, birlik ve dayanışma ruhumuzu canlandırdı. Dar gelirli ailelere yardım için kampanya düzenledik, çok büyük destek geldi” dedi. Kampanyayı, “Tepecikliler Grubu kol kola, omuz omuza biz büyük bir aileyiz” adıyla duyuran Atalay, acil ihtiyaçlı 151 aileye 21 kalemden oluşan 15 kiloluk dayanışma torbaları dağıtıldığını söyledi.
Virüsle savaşta can veren sağlıkçılar şehit sayılmalı
23 Nisan saat 21.00’de balkondaydık. İstiklal Marşı’nı söyledik önce.
Sonra İzmir’in dağlarına çiçekler açtırdık. Sokağa çıkmak yasaktı. 23-24 Nisan’da bakkal ve marketlerin saat 14.00’e kadar açık olabileceği duyurulmuştu. Yürüme uzaklığındaki bu işyerlerine gidip alışveriş yapılabilecekti. Ama genelde, “Saat 14.00’e kadar sokağa çıkmakta sakınca yok” diye anlaşıldı sanki bu duyuru. Yaşlısı genci sokaktaydı, gezinircesine. Bu amaçsız gezinenler gözüme battı açıkça. Neden mi?
İÇLERİ ACITAN MESAJ
İstanbul’da koronavirüs yüzünden yaşamını yitiren o doktorla kızlarının resmi geldi hep gözümün önüne.. Dr. Yavuz Kalaycı’dan söz ediyorum. Önce annesiyle babası yaşamını yitirmişti virüs belasından, O da yakalandı ve kurtulamadı. Arkadaşlarına son mesajı içleri yaktı; “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” İzmir’de ardı ardına yaşamlarını virüs belasından yitiren iki doktor kardeş Nuri ve Muharrem İdiz de düştü aklıma. Bu yüzden yasak saatinde dışarıda amaçsız gezinenlere için için öfkelendim, “Girin evlerinize” diye bağırasım geldi. İçimi dökmüş oldum şimdi.
HERKES EVİNDE KALMALI
Ve de bu virüslü günlerde sağlık çalışanlarının ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anladığımızı düşündüm. “Bu korona belasıyla savaşta yaşamını yitirenlerin şehit sayılması gerekir. Geride kalanlarına da sahip çıkılmalıdır” dedim kendi kendime. Böyle olması gerekmez mi? Ve de nokta: Evinizde kalın. Zorunlu olmadıkça çıkmayın.
SON SÖZ: Bu zorlu günlerde çalışmak zorunda olan herkese, güvenlik görevlilerine, belediyelerin çalışanlarına, yöneticilere kolay gelsin!
BİR DUYURU
Şifa arayanlar için
plazma bağışı çağrısı
TÜRK Kızılayı Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, kovid-19 tanısı konmuş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hastalar için immun aferez plazma bağışçıları arandığını bildirdi. Gök’ün bu konudaki mesajı şöyle: “İmmun aferez plazma bağışçısı olma kriterleri; öncelikli olarak kan bağışçısı seçim kriterlerine uygun olmak. 18-60 yaş arası sağlık kuruluşundan kovid-19 tanısı konmuş olmak. Son iki PCR testi negatif olmak, 14 gündür kendini iyi hissetmesi ve gebelik hikâyesinin olmaması.
TÜM TESTLER YAPILIYOR
Alsancak Kan Alma Birimi’nde randevu ile gelen gönüllü bağışçılarımıza form doldurup fizik muayene yapılıp son iki PCR testinin belgesini kontrol edip bir saat süren tek iğne ile damara girip yaklaşık 400 ml gönüllü immun plazma bağışı alınmaktadır. Ayrıca bu kişilerin normal kan bağışçılara yapılan tüm testler yapılmaktadır. Sağlık kuruluşları tarafından belirlenmiş olan yoğun bakımdaki hastalarda alınan bu immun plazmalar kullanılmaktadır. Bu plazmaların hastanelere nakli kurumumuzca yapılmaktadır.
İŞTE TELEFON NUMARALARI
Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, kovid-19 tanısı konmuş ve iyileşmiş kişilerin listelerini bölge müdürlüğümüze iletmektedir. Bu kişilerin 14 günlük iyilik halleri ya da son ikinci testleri negatifliği sorgulandığı için bir geçiş dönemindeyiz. Vatandaşlarımıza doğru bilgi verebilmek, ikna etmek ve bir an önce randevu oluşturabilmek için bu telefon numaralarından bize ulaşmalarını istiyoruz: 0538 057 30 70- 0538 057 30 67-0538 057 30 73-0538 057 30 69.”
BİR GÖNÜLLÜ OLUŞUM
SOSYAL medyada “İmmün Plazma Bağışçıları” adıyla bir grup oluşturuldu. Plazma arayanlar ve bağışlamak isteyenler bu ortamda buluşabiliyor. “Hayatlara dokunmak senin elinde” deniliyor, bağış bekleniyor.
BİR ALKIŞ
Tepecik Grubu’ndan
dayanışma örneği
SOSYAL medya oluşumlarından “Tepecik Grubu” koronalı günlerde dar gelirli ailelere yardıma devam ediyor. Grubun Başkanı Atalay Dönmez, “Gerek yaşadığımız şu zor koronalı günler, gerekse Ramazan ayının gelmesi, birlik ve dayanışma ruhumuzu canlandırdı. Dar gelirli ailelere yardım için kampanya düzenledik, çok büyük destek geldi” dedi. Kampanyayı, “Tepecikliler Grubu kol kola, omuz omuza biz büyük bir aileyiz” adıyla duyuran Atalay, acil ihtiyaçlı 151 aileye 21 kalemden oluşan 15 kiloluk dayanışma torbaları dağıtıldığını söyledi.