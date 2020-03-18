VİRsatçılara nasıl göz açtırılmayacak

EFENDİM koronavirüs kabusu nedeniyle başta maske, kolonya, temizlik sıvısı fiyatlarını keyfi artıranlar olduğu gerçek...
Başta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere her yerde sanayi, ticaret odaları, borsalar bu fırsatçılara ödün verilmeyeceğini, belirlenenlere ise disiplin cezaları verileceğini açıkladı. Ben, “Odalarla borsaların kendilerine özgü bir denetim sistemi var. En azından üyelerini denetleyip varsa fırsatçıları belirleyip cezalandıracaklardır” diye düşündüm.
MANİSA’DAN NET AÇIKLAMA
Herhalde öyledir... Çünkü, açıklamalarda fırsatçıyla karşılaşan vatandaşın oda ve borsalarla nasıl iletişim kuracağına ilişkin bilgiye rastlamadım. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası dışında: “Değerli vatandaşlarımız ‘Koronavirüs fırsatçılarını’ (0236) 231 10 45 numaralı telefonumuzdan, info@manisatso.org.tr e-posta adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize bildirebilirsiniz.”
Bakanlıktan tarama için geldik diyene dikkat
“Koronavirüs taraması için Sağlık Bakanlığı’ndan geliyoruz” diyerek hırsızlık, dolandırıcılık amacıyla evlere giden bazı kötü niyetliler türediği de bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan uyardı:
“Koronavirüs risk taraması için SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.”
Emniyet Genel Müdürlüğü de vatandaşı uyardı, bu kişilerin 112, 155, 156 numaralı telefonlara bildirilmesini istedi.
Seyirciler korunuyor peki ya futbolcular
FUTBOL Federasyonu, olası bir salgına önlem amacıyla, profesyonel lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kararda her iki takımdan 25’er kişinin bulunabileceği bildirildi. Peki, iki takımın futbolcuları, teknik heyet, yedekler, stat görevlileriyle yaklaşık 100 kişi nasıl korunuyor acaba? Ayrıca taraftarlar statlara gidemeyince kahvehaneler, birahaneler, hatta meyhanelere daha çok akın etmez mi? Bu da risk yaratmaz mı? Etkililer, yetkililer mutlaka düşünmüştür. Sadece aklıma geliverdi...
O lades selamı espridir herhalde
ARTIK el sıkışmıyoruz, sarılıp öpüşmüyoruz ya... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağ eli kalbe götürerek selamı kısa sürede benimsendi. Geçenlerde bir fotoğraf vardı. CHP’liler serçe parmaklarını birleştirerek, lades tutuşuyormuş gibi, selamlaşıyordu. “Umarım espridir” dedim, kendi kendime. Bereket gülüyorlardı...
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BİR MORAL DEMETİ
Ayvalık Fidanları’na destek için işbirliği
AYVALIK Belediyesi, “Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği” kurdu. Kuruluş amacı:
“Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerini benimseyen, hiçbir siyasi yapının tesirinde olmayan yüksek eğitim düzeyindeki Ayvalıklı gençlere katkı için yardım sağlama, eğitim kalite ve çeşitliliği artırma, eğitim kurumlarını iyileştirme ve yenilerini kazandırma.”
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Fırsat eşitliği olmayan gençlerimize, eğitim alacak çocuklarımıza ulaşmak bizim en önemli görevimizdir” dedi.
Örnek gençlerden mutluluğun paylaşımı
İZMİR Türk Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi topladı, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti. 12’nci sınıf öğrencileri; Melisa Melek Akyıldız, Dora Bakış, Olcan Şatafoğlu, “İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi en büyük dileğimiz” dedi. Yardımların doğru yelere ulaştırılacağını belirten Başkan Yardımcısı Nurhan Pişkin de destek olan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Öğrenci anketiyle eğitime yön vermek
BAYRAKLI Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerine yönelik anket düzenledi. Müdürlük, istek ve önerileri yorumlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık yapacak. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Modern, çağdaş ve yenilikçi eğitim modeliyle daha iyiyi, doğruyu yapmak için öğrencilerimizin görüşlerini aldık. Eğitime her zaman destek olacağız” dedi.
VİRsatçılara nasıl göz açtırılmayacak
EFENDİM koronavirüs kabusu nedeniyle başta maske, kolonya, temizlik sıvısı fiyatlarını keyfi artıranlar olduğu gerçek...
Başta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere her yerde sanayi, ticaret odaları, borsalar bu fırsatçılara ödün verilmeyeceğini, belirlenenlere ise disiplin cezaları verileceğini açıkladı. Ben, “Odalarla borsaların kendilerine özgü bir denetim sistemi var. En azından üyelerini denetleyip varsa fırsatçıları belirleyip cezalandıracaklardır” diye düşündüm.
MANİSA’DAN NET AÇIKLAMA
Herhalde öyledir... Çünkü, açıklamalarda fırsatçıyla karşılaşan vatandaşın oda ve borsalarla nasıl iletişim kuracağına ilişkin bilgiye rastlamadım. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası dışında: “Değerli vatandaşlarımız ‘Koronavirüs fırsatçılarını’ (0236) 231 10 45 numaralı telefonumuzdan, info@manisatso.org.tr e-posta adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize bildirebilirsiniz.”
Bakanlıktan tarama için geldik diyene dikkat
“Koronavirüs taraması için Sağlık Bakanlığı’ndan geliyoruz” diyerek hırsızlık, dolandırıcılık amacıyla evlere giden bazı kötü niyetliler türediği de bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan uyardı:
“Koronavirüs risk taraması için SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.”
Emniyet Genel Müdürlüğü de vatandaşı uyardı, bu kişilerin 112, 155, 156 numaralı telefonlara bildirilmesini istedi.
Seyirciler korunuyor peki ya futbolcular
FUTBOL Federasyonu, olası bir salgına önlem amacıyla, profesyonel lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kararda her iki takımdan 25’er kişinin bulunabileceği bildirildi. Peki, iki takımın futbolcuları, teknik heyet, yedekler, stat görevlileriyle yaklaşık 100 kişi nasıl korunuyor acaba? Ayrıca taraftarlar statlara gidemeyince kahvehaneler, birahaneler, hatta meyhanelere daha çok akın etmez mi? Bu da risk yaratmaz mı? Etkililer, yetkililer mutlaka düşünmüştür. Sadece aklıma geliverdi...
O lades selamı espridir herhalde
ARTIK el sıkışmıyoruz, sarılıp öpüşmüyoruz ya... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağ eli kalbe götürerek selamı kısa sürede benimsendi. Geçenlerde bir fotoğraf vardı. CHP’liler serçe parmaklarını birleştirerek, lades tutuşuyormuş gibi, selamlaşıyordu. “Umarım espridir” dedim, kendi kendime. Bereket gülüyorlardı...
-----
BİR MORAL DEMETİ
Ayvalık Fidanları’na destek için işbirliği
AYVALIK Belediyesi, “Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği” kurdu. Kuruluş amacı:
“Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerini benimseyen, hiçbir siyasi yapının tesirinde olmayan yüksek eğitim düzeyindeki Ayvalıklı gençlere katkı için yardım sağlama, eğitim kalite ve çeşitliliği artırma, eğitim kurumlarını iyileştirme ve yenilerini kazandırma.”
Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Fırsat eşitliği olmayan gençlerimize, eğitim alacak çocuklarımıza ulaşmak bizim en önemli görevimizdir” dedi.
Örnek gençlerden mutluluğun paylaşımı
İZMİR Türk Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi topladı, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti. 12’nci sınıf öğrencileri; Melisa Melek Akyıldız, Dora Bakış, Olcan Şatafoğlu, “İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi en büyük dileğimiz” dedi. Yardımların doğru yelere ulaştırılacağını belirten Başkan Yardımcısı Nurhan Pişkin de destek olan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Öğrenci anketiyle eğitime yön vermek
BAYRAKLI Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerine yönelik anket düzenledi. Müdürlük, istek ve önerileri yorumlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık yapacak. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Modern, çağdaş ve yenilikçi eğitim modeliyle daha iyiyi, doğruyu yapmak için öğrencilerimizin görüşlerini aldık. Eğitime her zaman destek olacağız” dedi.