Ünal Ersözlü’den ‘Yeryüzü Misafiri’

BUGÜN farklı bir konuyla, edebiyat dünyasından başlayalım...
Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü’nün, onuncu kitabı, “Yeryüzü Misafiri”, Karakarga Yayınları’ndan yayımlandı, İzmir ve Türkiye’de tüm kitapçılara dağıtıldı. Yayınevi, kitabı okurlarına sunarken, arka kapakta, Ersözlü’nün insanı kendini sorgulamaya davet eden, “Ey insan! Misafirsin... Kıymetini bil zamanının, her şeyin. Çok sev, aşık ol; öğren okumayı kainat kitabını” cümlesini öne çıkardı.
DAHA DOLU YAŞAM İÇİN
Ve kitabın tanıtım yazısı: “Tanrı’nın Yaşam Kılavuzu, adlı kitabıyla bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ünal Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. Şeyh Galip’in ‘Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen’ sözleriyle açılan ‘Yeryüzü Misafiri’, alemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğini anlatıyor. İnsan, bu yeryüzü misafirliğini en dolu yaşamak için ne yapmalı? Ersözlü, filozofların, sufilerin, sanatçıların ve bilgelerin anlatılarından aldığı rüzgârı, insanın daha iyi yaşama çabası için kullanıyor.”
YUNUS NADİ ÖDÜLLÜ
Şair Ersözlü, “Okyanusların Not Defteri” adlı ilk kitabıyla 1990 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü, “Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye” adlı kitabıyla 1998 Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Şairin, “Kapıyı Çalıyorum” adlı şiir dosyası 2011 Yunus Nadi Şiir Ödülü aldı.
İŞTE TÜM KİTAPLAR
‘Okyanusların Not Defterinden’ (1990), ‘Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye’ (1998), ‘Zaman, Ayna ve Bıçak’ (1999), ‘Aşk-ı Hakiki’ (2004), ‘Gençliğin Dün ecesi’ (2008), ‘Kapıyı Çalıyorum’ (2012), ‘Sarmaşk’ (2014), ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’ (2017-Aralık), ‘Tanrının Yaşam Klavuzu’ (2019 Şubat), ‘Yeryüzü Misafiri’(2020 Şubat).
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BİR ALKIŞLIK ÖRNEK
Böylesi çok güzel
umarım arkası gelir
ŞİMDİ de biraz politika... Son günlerde yazıldı, yorumlar yapıldı ama ben yineliyorum... Çünkü bu tür karşılıklı söylemleri özlemişiz. Bana göre yine de “İzmir farkı” örneği. “Politikanın cilvesi” diyelim... Bazen birbirlerini sert eleştiren politikacılar, İzmir için çok olumlu tavır takınabiliyor. Gelelim örneklerimize... Sosyal medyadan iki paylaşım: “İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldi. Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir milletvekili Hamza Dağ’a müteşekkirim.”
***
“Ne demek, nazik tavrınız için biz teşekkür ederiz Tunç Soyer. Buca Metrosu için onay geldiğinde ‘Şimdi sıra Çiğli Tramvayı’nda’ demiştik. Çiğli Tramvayı da onaylandı. Balıkçı Barınağı için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” İlki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den. İkincisi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın...
***
Ve bir haber özeti: “Buca’da merkezde kalan cezaevinin kaldırılması konusunda Ankara’da önemli zirve gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti MKYK üyesi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. Konuya sıcak bakan Gül’ün önümüzdeki günlerde İzmir’e geleceği bildirildi.”
Gerçekten de özlenen söylemler, işbirliği örnekleri... Umarım artarak sürer, başta Ege olmak üzere ülkenin her yerindeki siyasilere örnek olur... Teşekkürler ve kolay gelsin!
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BİR ETKİNLİK
Keskin’den bugün
iki kitabına imza
SON olarak yine edebiyat... Şair Tuğrul Keskin, 2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülü’nü alan son kitabı “Kavil” ile denemeler içerikli “Sussam Gönül Razı Değil” adlı kitaplarını imzalıyor. Tuğrul Keskin’in imza ve söyleşisi bugün 15.00-18.00 saatleri arasında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Yakın Kitabevi’nde.
Ünal Ersözlü’den ‘Yeryüzü Misafiri’
BUGÜN farklı bir konuyla, edebiyat dünyasından başlayalım...
Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü’nün, onuncu kitabı, “Yeryüzü Misafiri”, Karakarga Yayınları’ndan yayımlandı, İzmir ve Türkiye’de tüm kitapçılara dağıtıldı. Yayınevi, kitabı okurlarına sunarken, arka kapakta, Ersözlü’nün insanı kendini sorgulamaya davet eden, “Ey insan! Misafirsin... Kıymetini bil zamanının, her şeyin. Çok sev, aşık ol; öğren okumayı kainat kitabını” cümlesini öne çıkardı.
DAHA DOLU YAŞAM İÇİN
Ve kitabın tanıtım yazısı: “Tanrı’nın Yaşam Kılavuzu, adlı kitabıyla bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ünal Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. Şeyh Galip’in ‘Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen’ sözleriyle açılan ‘Yeryüzü Misafiri’, alemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğini anlatıyor. İnsan, bu yeryüzü misafirliğini en dolu yaşamak için ne yapmalı? Ersözlü, filozofların, sufilerin, sanatçıların ve bilgelerin anlatılarından aldığı rüzgârı, insanın daha iyi yaşama çabası için kullanıyor.”
YUNUS NADİ ÖDÜLLÜ
Şair Ersözlü, “Okyanusların Not Defteri” adlı ilk kitabıyla 1990 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü, “Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye” adlı kitabıyla 1998 Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Şairin, “Kapıyı Çalıyorum” adlı şiir dosyası 2011 Yunus Nadi Şiir Ödülü aldı.
İŞTE TÜM KİTAPLAR
‘Okyanusların Not Defterinden’ (1990), ‘Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye’ (1998), ‘Zaman, Ayna ve Bıçak’ (1999), ‘Aşk-ı Hakiki’ (2004), ‘Gençliğin Dün ecesi’ (2008), ‘Kapıyı Çalıyorum’ (2012), ‘Sarmaşk’ (2014), ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’ (2017-Aralık), ‘Tanrının Yaşam Klavuzu’ (2019 Şubat), ‘Yeryüzü Misafiri’(2020 Şubat).
-----
BİR ALKIŞLIK ÖRNEK
Böylesi çok güzel
umarım arkası gelir
ŞİMDİ de biraz politika... Son günlerde yazıldı, yorumlar yapıldı ama ben yineliyorum... Çünkü bu tür karşılıklı söylemleri özlemişiz. Bana göre yine de “İzmir farkı” örneği. “Politikanın cilvesi” diyelim... Bazen birbirlerini sert eleştiren politikacılar, İzmir için çok olumlu tavır takınabiliyor. Gelelim örneklerimize... Sosyal medyadan iki paylaşım: “İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldi. Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir milletvekili Hamza Dağ’a müteşekkirim.”
***
“Ne demek, nazik tavrınız için biz teşekkür ederiz Tunç Soyer. Buca Metrosu için onay geldiğinde ‘Şimdi sıra Çiğli Tramvayı’nda’ demiştik. Çiğli Tramvayı da onaylandı. Balıkçı Barınağı için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” İlki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den. İkincisi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın...
***
Ve bir haber özeti: “Buca’da merkezde kalan cezaevinin kaldırılması konusunda Ankara’da önemli zirve gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti MKYK üyesi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. Konuya sıcak bakan Gül’ün önümüzdeki günlerde İzmir’e geleceği bildirildi.”
Gerçekten de özlenen söylemler, işbirliği örnekleri... Umarım artarak sürer, başta Ege olmak üzere ülkenin her yerindeki siyasilere örnek olur... Teşekkürler ve kolay gelsin!
-----
BİR ETKİNLİK
Keskin’den bugün
iki kitabına imza
SON olarak yine edebiyat... Şair Tuğrul Keskin, 2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülü’nü alan son kitabı “Kavil” ile denemeler içerikli “Sussam Gönül Razı Değil” adlı kitaplarını imzalıyor. Tuğrul Keskin’in imza ve söyleşisi bugün 15.00-18.00 saatleri arasında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Yakın Kitabevi’nde.