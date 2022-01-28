Umudun simgesi Öykü, çok yaşa

ADI SAKIN YANILTMASIN
“Bugün çok çok uzun yıllar Hürriyet Ege yazı işleri masasında karşı karşıya, göz göze çalıştığım Nedim abim yine beni konuk etti. Konum Villakent. Hani Menemen’in Seyrek Beldesi’ne bağlı olup, sonradan mahalle statüsü verilen Villakent. Dahası, adı nedeniyle duyanların ‘zengin mahallesi’ dediği, ama genelde emeklilerin yaşadığı yer...
HİZMETLER AĞIR AKSAK
Bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten de hizmetlerden en az pay alan mahalle. Adı ‘villa’ ile başlıyor ya! Neyse, konumuz bu değil ama ucundan azıcık bağlı. Biz mahalle sakinleri baktık hizmetler diğer yerlere göre daha yavaş geliyor, sevgili Kamuran Bakkal’ın başkanlığında bir dernek kurduk. Muhtar Sevgi Zengin’le güçbirliği yapan Villakent Elele Derneği eliyle çok ve başarılı işler yapıldı. Benim konum son hareket.
150 KİŞİYE DAĞITIM
Çarşamba ve cumartesi günleri Basmane’deki dernek binasında buluşan gönüllüler, el birliği ile soğan, patates ve havucu soyuyor. Sonrasında kazandaki bu malzemelere mercimek ekleniyor. Pişen çorba, termoslara boşaltılıyor. Basmane, Otogar ve Alsancak bölgelerine dağılan ekipler, günde 150 kişiye çorba ve ekmek ikram ediyor.
BAL’DAN AVRUPA’YA KÖPRÜ
“Cansu Ergin, İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nde eğitim gördükten sonra, Ege Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Küçüklüğünde bale eğitimiyle oluşan dans tutkusundan yola çıkarak Berlin’de Danceworks, Prag’da Duncan Centre Çağdaş Dans Devlet Konservatuarı ve Lizbon Forum Danca Koreografi Yaratım ve Dans Araştırmaları Programı’nda burslu eğitim gördü. Avrupa’da önemli koreograf, eğitmen ve dansçılarla çalıştıktan sonra İzmir’e döndü, çağdaş dans sanatını yaymayı hedefledi. Dersler verdi, uluslararası katkıların da yer aldığı pek çok gösteri sundu. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatları’nda modern dans yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019’dan bu yana aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürüyor.
DÜNYA KENTLERİNDE SUNUM
Koreografik yaratımları Lizbon, Prag, Utrecht, Budapeşte, İstanbul, Karaçi, Sardinya, Münih, Berlin ve İzmir’de sunuldu, sahnelendi, Avrupa’da birçok festival ve platforma davet edildi. Halen Avrupa’nın en önemli çağdaş dans ağı olan DEPARTS üyesi olan Cansu, 2017-2018 yılında gerçekleştirilen PORTİZMİR NEFES Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali’nin dans proje koordinatörlüğünü yürüttü.
GİDEREK ÇOĞALIYOR
Bugünlerde, “Pozitifim”, “Hastalandım”, “Virüs beni/bizi de buldu” gibi haberler sıklaştı. Öncelikle bilim insanlarının baştan beri ısrarla ilettiği önlemleri özetleyelim: * Mutlaka maske takılmalı. * Tanınmayan kişilerle, mümkün oluğunca görüşülmemeli. * Dışarıda kapalı yerlerde yemek, çay, kahveden kaçınmalı, mutlaka oturulacaksa açık hava seçilmeli. * Düğün, nişan gibi törenlerde bulunmamak gerek. * Kalabalık araçlara binilmemeli. * Maskesiz kimselerle görüşülmemeli. * Burun ve ağız boşluğu sık sık temizlenmeli.
AŞI YAYGINLAŞMALI
Önlemler ve öğütler uzar gider. Tabii ki en önemli ve yaşamsal önlem de aşı. Aşının yaygınlaşması, gerekli dozların ihmal edilmemesi gerektiğini bilim insanları söylemekten bıktı. Bana göre de aşıdan asla ödün verilmemeli. Çünkü bu ara tutunacak en büyük dal aşı olmak ve (Maske, Mesafe, Musluk) üçlüsüne uymak.
OKYANUS’A MEYDAN OKUMA
“Kas gücüyle Okyanus’a meydan okuyor... Okyanuslardan kalan zamanında yaşamını ABD Seattle’da sürdüren İzmir Bornova Anadolu Lisesi (BAL) mezunu Erden Eruç, ‘Kas Gücüyle Devriâlem’ projesini 2012’de tamamlayıp 17 ayrı Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Eruç’a bu rekorlar yetmedi, kendi geliştirdiği kanosuyla Kaliforniya Crescent City’den ‘KaslaGit’ sloganıyla Pasifik Okyanusu’nu yine kürekle geçerek Mart 2022’de Hong Kong’a ulaşmayı, plastik atıklara dikkat çekmek istiyor. Rekortmen Türk, www.haberhurriyeti.com okurlarına selam gönderdi, okyanus maceralarını da paylaşacağını müjdeledi.
DÜNYADAKI TEK KİŞİ
Rekortmen sporcumuz Erden Eruç’u tanıyalım: Dünya üzerinde motorsuz ve yelkensiz bir kayıkla, sadece kendi kas gücünü kullanarak Atlas, Pasifik ve Hint okyanuslarını aşmayı başarmış tek kişi olan Erden Eruç, asker bir babanın ve hayatını çocuklarına adamak için bankacılığı bırakan bir annenin oğlu. 1961’de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kıbrıs’ta doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayıp, Boğaziçi Üniversitesi’nde makine mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından ABD’ye gitti. 1999’da işletme alanında bir yüksek lisans derecesi daha aldı. Halen eşi Nancy ile ABD Seattle’de yaşıyor.
YİTİRDİĞİ ARKADAŞA SÖZ
Çocukluktan itibaren sporun birçok branşıyla yoğun ilgilenen Eruç, Eylül 2000’de Seattle’da birlikte kaya tırmanışındayken düşerek ölen arkadaşı Göran Kropp’un İsveç’teki cenaze töreninden dönerken uçakta bir dünya haritası çizdi. Altı kıtanın her birinde en yüksek zirveyi işaretleyip, kendine, ‘Onun kas gücüyle (bisiklet!) Everest’e gidip tırmandığı gibi, ben de bu zirvelerin hepsine kas gücüyle gideceğim’ diye söz verdi.
GÖRDÜKLERİMİZ ÇOK ÜZDÜ
“Geçtiğimiz hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşıp biraz nefes almak için dostlarla birlikte Ödemiş Gölcük Yaylası’na çıktık. Ülkemizin sayılı güzelliklerinden biri olan Gölcük’te gördüklerim beni ve fotoğrafları çeken sevgili dostum Talat Aydilek’i çok ama çok üzdü.
HAVUZA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Göl kenarındaki eski Gölcük Oteli, ‘Tadilat yapılacak’ diye başlayan bir ihale sürecinde tamamen yıkılmış, yerine koca bir otel inşaatı başlamış. Dahası gölün tüm çevresi beton bir setle çevrilmiş, bir doğa harikası olmaktan çıkarılıp resmen bir havuza dönüştürülmüş. Aklımıza hemen Uzungöl’de yaşananlar geldi doğal olarak. ‘Gölcük’te Uzungöl gibi doğa katliamından nasibini alacak mı’ diye sorduk birbirimize. Fotoğraflara bakınca, üzüntümüzün nedeni anlaşılıyor zaten.
BAŞKAN NELER OLUYOR
Hemen Ödemiş Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü sevgili meslektaşım Cemile Özgüllü ile görüştüm konuyu. İzinde olmasına rağmen sağ olsun çok ilgilendi, kısa bir süre sonra da Başkan Mehmet Eriş aradı. Kendisine fotoğrafları gönderip, ‘Başkanım Gölcük’te neler oluyor’ diye sordum, işte cevapları:
Yaşamımızın kalan bölümündeki yeni bir yılın ilk günü... Önce 2021’e bir bakalım. 2020’den devraldığı salgın illetinin etkisi sürdü. Aşılar, dünyaya umut oldu. Ancak insanlığın bu umuttan gerektiğince ve yeterince beslendiği söylenemez. Bazı yerlerde aşı olmayana, karşı durana yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Tam biraz soluk aldığımızı sandığımızda salgın illetinin yeni değişimleri çıkıverdi ortaya.
YALNIZ SALGIN İLLETİ Mİ
Haaa yeri gelmişken, dün gece nasıldı? Çok kalabalıklara girmediniz değil mi? Yeni yılı karşılarken önlemleri unutmadınız umarım. Geçen yıl salgın illetiyle noktalanmadı elbette. Yurdumuzda seller, orman yangınları da anılacak geçen yılla. Ya kadın cinayetleri? İzmir’de bir önceki yılın mirası 30 Ekim depremi de unutulmuş değil...
UĞURLAR OLSUN SANA
Dövize bağlı ekonomideki dalgalanmalar, çeşitli temel maddelere gelen zamlar da tuzu biberiydi... Yitirdiğimiz canları saygıyla, sevgiyle analım. Yerleri dolmaz elbette, huzurla uyusunlar... Sonuç olarak 2021’e fazla da sözüm yok, Çok da üzülmedik gittiğine, uğurlar olsun...
“2021’de Kovid-19 sayesinde bağışıklık sistemimizi daha yakından tanıdık. Tanıdıkça da sevdik. Bağışıklık sistemimizin bizi hayatta tutmaya yaradığını öğrendik. Düşünsenize; Öğrenen, kendisini yenileyebilen, bedenimizi dışarıdan gelen tehditlere karşı koruyan, bizim için bedava çalışan bir sistem.
Bir mucize. Bir hediye.
ÖNCE KENDİNİZİ TANIYIN
Mucizeyi dışarıda aramak yerine ona sahip olduğumuzu anlayabilirsek, kıymetini de anlayabiliriz. 2022 için işte önerim: ‘Hayatta kalmak yetmez; ayakta kalmalıyız.’
İLK RESTORAN VE OTEL
Duymayan, bilmeyen, öğrenmeyen, haberi olmayan yoktur... Ama yine mini bir özet vermekte yarar var. Leyla Figen 1995’te geldiği Alaçatı’ya adeta sevdalanır. Eşi Şevki Figen’i de ortak eder bu sevdaya. Bir ev alırlar, taş ustalarıyla yeniletirler. Leyla Figen daha sonra bu evin karşısına Alaçatı’nın ilk turistik restoranı Agrilia’yı açar. Yakın arkadaşı Zeynep Öziçer’i de cesaretlendirir, Alaçatı’nın ilk oteli açılır.
19 YIL ÖNCE VEDA ETTİ
Leyla Figen’in ön ayak olması ve ilkleri yaşama geçirmesiyle Alaçatı, turizmin gözbebeklerinden olur. 1983’te evlendiği eşiyle Alaçatı’yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni de kuran Leyla Figen, 17 Ekim 2002’de 53 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü.
BEKLENTİ SÜRÜYOR
Bugün Leyla Figen’i neden anma gereği duydum? İzmir ve ülke iş dünyasının ağabeylerinden, yılların ilgili meslek örgütlerinde kurucu, yönetici olarak görev almış Şevki Figen’le kısa sohbet olanağı buldum. 19 yıl önce yitirdiği eşine aşkı hiç eskimeyen duayen iş insanı, her zamanki inceliği ve nezaketiyle, önemli bir beklentisini dile getirdi: Leyla Figen isminin Alaçatı’da yaşatılması, örneğin bir parka verilmesi.
KAFA DAĞITMAK İÇİN
Dövizin aşırı yükselmesinin neden olduğu ekonomik dalgalanma da tuzu biberi oldu olumsuzlukların... Başta gıda olmak üzere, çeşitli ürünlere ardı ardına gelen zamlar da gündeme oturdu. Herkesi derin düşünceler aldı. Ekonomiyle ilgili meslek örgütleri endişelerini dile getirmeye, acil önlem gerektiğini vurgulamaya başladı. Ve bu tabloda hepimize en çok ne gerekli? Elbette moral. “Peki nasıl olacak” diyenleri duyar gibiyim. Yaklaşan yeni yılı karşılama hazırlıkları az da olsa kafa dağıtır sanki.
TURİZMCİLER KEYİFLİ GİBİ
YARDIM VE BAĞIŞ İÇİN
“Su faturalarını ödemekte güçlük çeken kentlilerimiz, askıya fatura bırakmak için askidafatura.canakkale.bel.tr adresimizi ziyaret edebilir, mahalle muhtarlıkları ya da belediye hizmet binalarımızdaki iletişim masalarımıza başvurabilir veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimizle iletişime geçebilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kentlilerimizin faturaları da yine askidafatura.canakkale.bel.tr adresinden veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçilerek ödenebilir. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız...”
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BİR ÇAĞRI VAR
ÇEYREK ASIR BERABERDİK
Hürriyet Ege Yazi İşleri’nde, o masanın çevresinde, yaklaşık çeyrek asır geçirdik birlikte be Neco. Bir yazı işleri ailesiydik, deneyimli, bilgili, usta tüm arkadaşlarla. Sen, ailenin zamanı gelince haşarı olmasını bilen, eğlenceli, gülen, hatta çıtlayan, dans eden, küpe öncüsü çocuğu, abisiydin. Her türlü sıcaklığı yapardın da sıra işe, sayfalara gelince, olay değişirdi.
SATIRLARDI GÖZYAŞLARIM
Necom, huzurla uyu, melekler yoldaşın olsun. Resmiye’yle iki evladın Gizem ve Berkay’a sensizliğe dayanma gücü ve uzun yaşam diliyorum. Haaa, merak etme, ağlamadım. Gözyaşlarım bu satırlar. Güle güle dostum, arkadaşım, kardeşim... Uğurlar olsun...”
TAM DA DİLEDİĞİ GİBİ
Geçen Haziran ayındaki, “Bir acıyla dağlandık NEJAT” başlıklı yazımdan alıntılar ilettim. Nejat her zaman aklımda, unutulmazlar arasında. Anılarımız hep gözümün önünde. Ve geçenlerde bir haber. Sevgili Resmiye haberin kaynağı. Nejat’ın adını, tam da dilediği gibi, yaşatacak bir girişim. Özetle aktarıyorum:
KONUT FİYATI ARTIŞINDA
Araştırmaya göre dünyada son bir yılda konut fiyatları en çok artan ilk 10 kentten üçü Türkiye’denmiş. İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci, İstanbul yüzde 26.4 ile dokuzuncu, Ankara yüzde 25.8 ile onuncu sıradaymış. Yineliyorum; İzmir öyle ya da böyle dünya ikincisi...
ADI YAZILDI BİR KERE
Listenin başında yüzde 30.8 ile Kanada’nın Halifax kenti yer alıyormuş. Anladınız beni değil mi? Hak verdiniz haberi duyduğumdaki şaşkınlığıma. Devam edelim... Emlakçılar İzmir’in sıralamadaki yerini, salgın illeti ve 30 Ekim depremi sonrası artan ilgiye bağlıyormuş. Neden, ne, nasıl olursa olsun, sonuç olarak İzmir’in bir dünya ikinciliği var artık.
ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN
İLGİ ARTIRMAK İÇİN
Konu, turistik ilçelerin çoğunun sorunu. Nüfusları genelde 50 binin altında. İller Bankası’ndan buna göre pay alıyorlar. Bazılarının yaz nüfusu 1 milyona dayanıyor. 50 binin altında nüfusa göre verilen payla, çok daha büyük kalabalığa hizmet vermeye çalışılıyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yazlığı olanların birinci adreslerini ilçeye taşımalarını, böylelikle nüfusun 50 bini aşmasını ve İller Bankası payının artmasını hedefliyor. Son buluşu da Çeşmekart.
ADRESİM ÇEŞME
Salgın illeti ve İzmir’deki 30 Ekim depreminden sonra Çeşme gibi ilçeler gözde ve yaz-kış yaşanır oldu. Oran geçen yıl, “İkametini Çeşme’ye al” kampanyası başlatmış, “El ele verelim nüfusumuzu artıralım” diye seslenmişti yazlığı olanlara. Sonuç alamamış olacak ki, kampanyayı, “Adresim Çeşme” sloganıyla yineledi:
AMAÇ DAHA İYİ HİZMET
“Kayıtlara göre nüfusumuz 46 bin 375. Geçen kışı 250-300 bin, yazı ise 850 bin ile bir milyon nüfusla geçirdik. Bu kış da 200 binin altında değiliz. Pandemiden bu yana burada yaşayan fakat adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme’de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Çeşme’ye kayıtlarını alarak, destek olsunlar. Sadece belediye olarak değil, hastane, emniyet, kaymakamlık gibi tüm kamu kurumları kadrolarını arttırarak, çok daha iyi hizmet verebileceğiz.”
ÇOK SIKI DENETİM VARMIŞ
Avrupa’da olağanüstü önlemlere dönen ülkeler var. Bazılarında bir süreliğine sokağa çıkma yasağı bile uygulandı. Çoğu ülkenin aşı, test konusunda çok ciddi olduğunu, kesinlikle ödün verilmediğini öğreniyoruz. Özellikle herkese açık gidilen, kalabalık oluşabilen yerlerde çok sıkı denetim varmış. Ve de maske konusunda herkes çok titizmiş, insanlar birbirlerini uyarıyormuş. Bazı ülkelerde aşının zorunlu olması gündemde.
YAŞAMIMIZDA YER ALACAK
Salgın illetine arada sırada değiniyorum, çünkü en azından uzunca bir süre daha yaşamımızda olacağına inanıyorum. “Bu nedenle uyarılara, önlemlere kesinlikle uymamız gerekir” diye düşünüyorum. Bizim bilim insanlarımız da, “Mutlaka aşı” diye başlıyor söze, “Maske, mesafe, temizlik de olmazsa olmazımız” diyor.
13,5 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTIK
“Aziz Kocaoğlu ile yolumuz 2006’da kesişti. 1987’den itibaren çeşitli gazetelerde spor, ekonomi, belediye, politika muhabirliği yaptım. İzmir Ticaret Borsası’nın basın müşaviriyken Başkan’ın davetiyle Büyükşehir Belediyesi’ne geçtim. 13,5 yıl Aziz Başkan’la çalıştık. En yakınlarındandım, pek çok önemli olayın tanığıyım.
KİTAP NEDENİ OPERASYON
Kitaba, Büyükşehir’e yapılan iki büyük operasyon sonrası karar verdim, 2017’de yazmaya başladım. Başkan’la da kitap görüşmelerim oldu. Yoğun iş tempom arasında, iki yılda tamamladım. Yayın için 22 Kasım’ı, operasyonun 10’ncu yıldönümünü bekledim...
Aziz Başkan çok özel, alışılmış başkan-siyasetçilere benzemeyen, kendine özgü, farklıydı. Doğuştan CHP’li olmasına rağmen, siyasi fanatizmden uzaktı. Pazar günleri kendisini arayan vatandaşlara telefonla geri dönmeye çalışırdı. İlk sözü, ‘Ben Aziz’ olur, soyadını eklerdi... Zorunlu kalmadıkça unvanını söylemezdi. (Kitap adı oradan geliyor)
HERKESE ‘ABLA’ ‘ABİ’ DER
ADINI KALICI KILMAK
“Anneler hisseder derler ya hani, en başından beri birçok şeyi hissedip kendime söylemediğim… İkna olduğum tek konu, oğlumun adını kalıcı kılmak ve adını aynı yollardan geçen arkadaşlarının gözlerinde görebilmek, umut olmasını hissetmekti.
İKİNCİ YAŞINDA CENETTE
Şimdi bana gelişinin ikinci yılında cennette ikinci yaşın bilmediğim yerleri süslüyor, bilmediğim yerlerde gülümsüyor AşkOğlum. Bana bıraktığın izleri de yeryüzünde senin adınla çocukların gözlerinde görmek içimi serinletecek. Özleminin boşluğunu hiçbir şey doldurmasa da, aynı yollardan geçen arkadaşlarına umut olabilmek, güldüklerinde sen gülüyormuşçasına hissetmek biraz nefes oluyor.
DOĞUM GÜNÜ BAĞIŞLARI
Oğlumun doğum günü kampanyasını KİTVAK‘a bağışlayarak yılbaşında yine çocuklarımızın yanında olacağız. Bizim adımıza zor geçecek günleri biraz daha kolay kılma yolunu, bu umut yolunda buluyoruz. Artık her şey AşkOğlum ile bağdaşıyor... İyi ki doğdun melek oğlum, iyi ki ailen olarak bizi seçtin. Tüm onkoloji çocuklarına umut olma fırsatı seninle bize görev edildi. Biz de senin ışığında senin doğum gününde onkoloji çocuklarına umut olmaya devam edeceğiz.”
ÜÇ BÜYÜK KENT LİSTE BAŞINDA
Hafiften kömür kokusu geliyor gibi olunca, konuyla ilgili en yakın tarihli paylaşımlara göz attım: “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibi, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirmiş. 2018 yılından bugüne günlük veya aylık toplanan veriler ışığında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in Türkiye’nin en kirli kentleri olduğu belirlenmiş.”
DENİZLİ VE MANİSA’DA SORUNLU
‘Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) yayınladığı Kara Rapor 2021’e göre, 2020 yılında Türkiye’de sadece Bitlis ve Hakkari’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği değerlerin altında temiz hava solunmuş. THHP Koordinatörü Buket Atlı, geçen yıl yeterli derecede ölçüm yapılabilen 175 istasyonun yüzde 97,7’sinde yıllık partikül madde ortalamasının DSÖ’nün sınır değerlerinin üzerinde olduğunu açıklamış. Raporda, hava kirliliğinin tüm yıla yayılan bir sorun olduğu 12 il arasında bölgemizden Denizli de var. Yine rapora göre beş yıldır hava kirliliğinin kronikleştiği beş il arasında Manisa da sayılıyor, bu kentlerde ‘Acil Temiz Hava Eylem Planları’ açıklanması gerektiği vurgulanmış.
SAĞLIK İÇİN AZALTMAK GEREK
‘SAYGILI’ EĞLENCE ANLAYIŞI
Başkan Çelikok, Alaçatı’nın sürekli gündeme geldiği bir konuya da kararlılıkla değinmiş: “Alaçatı ruhu, son dönemlerdeki eğlence tarzına uymuyor. Burada bir yaşam olduğunu, bir kültür yaşadığını unutmayalım. Alaçatılı ‘saygılı’ eğlence sever, bir diğerini rahatsız eden eğlence anlayışı Alaçatı ruhuna aykırıdır.”
Başkan Necat Çelikok ve yönetimine başarı diliyor, “Kolay gelsin” diyorum.
BAŞKAN ORAN’LA TOPLANTI
Yeni yönetim, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’la görüşmüş. Sosyal medyada bu toplantı notlarına denk geldim, bazılarına göz atıyorum:
Umudun simgesi Öykü, çok yaşa
BAŞTA salgın illeti...
Değişimlerle sürüp gidiyor, hasta sayısı artıyor, yitirilen canların sayısı da istenilen düzeylere gelemiyor. 100 bin kişide görülen vaka sayısı rekorlara doğru gidiyor. Çeşitli ülkelerde sert önlemlere başvuruluyor, bazılarında aşı zorunlu olacak gibi...
Sonra dövizdeki dalgalanmalara bağlı ekonomik gelişmeler... Başta gıda olmak üzere çeşitli ürünlere art arda gelen zamlar... Elektrik ve doğalgaz faturalarından yakınmalar... Son olarak tüm yurdu etkileyen kış koşulları... Kapanan yollar... Ege’nin turizm merkezleri bile kardan beyaza büründü. İzmir için, “Kar yağmadan kar soğuğu yaşayan kent” deniliyor... Aklıma ilk gelenleri sıraladım. Sonuç olarak bugünlerde gündemimiz pek iç açıcı değil...
SON GÜNLERİN GÜZEL HABERİ
İşte böyle bir ortamda içimi ısıtan, sıcacık bir haberle karşılaştım. Ben de katkı için bir ucundan tutmaya çabalamıştım. Hani bir Öykü Arin kızımız vardı, tüm memlekete mal olan, herkesin sevdiği... Efendim okullar yarı yıl tatiline girdi ya, o da karne almış. Sosyal medyada gördüğüm, son günlerin en güzel haberini özetleyeyim:
“İzmir’de Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı’nın kızları Öykü Arin’e, yaklaşık dört yıl önce bir tür lösemi tanısı koyuldu. Tedavi sürecinde Öykü için uygun ilik nakli arayan aile, ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyası başlattı. Antalya’daki tedavide baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil gerçekleşti. İlik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Yaşamını İzmir’de sürdüren Öykü, doktorlarının izniyle bu yıl eylül ayında ilkokula başladı.
DERSLERİN HEPSİ PEKİYi
Yarı uyumlu nakil nedeniyle dönem dönem kronik ilik savaşı veren Öykü, tüm dersleri ‘pekiyi’ olan karnesini aldı. Öykü ilk karne sevincini yaşarken anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kızının fotoğraflarını paylaşarak, ‘Ve ilk ilkokul karnesini aldı. Artık bizim evde okuryazar biri daha var. Şuraya tarifsiz duygularla dolu kalbimi bırakıyorum’ dedi.
HER ZAMAN İÇİMİZİ ISITTIN
Öykü’nün sınıf öğretmenin ise karneye, ‘Sevgili Öykü Arin, azmin, özgüvenin ve sorumlulukların, bilincin sayesinde başarılı bir başlangıç yaptın. Sımsıcak gülüşünle her zaman içimizi ısıtıyorsun. Seni kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Keyifli bir tatili hak ettin. Tadını çıkar ama kitap okumayı da unutma. İyi tatiller’ notunu yazdı.
O HERKESE BİR IŞIK OLDU
Gerçekten de azmin, özgüvenin simgesi olan Öykü, benim de içini ısıttı, “İyi ki varsın Öykü Arin. Seni nice güzel karneler, notlar, başarılar ve en önemlisi çok çok sağlıklı günler bekliyor, nazar değmesin” dedim. Her türlü hastalığın pençesine düşen tüm çocuklara Öykü Arin bir umut ışığı, moral olsun. Hepsine ve herkese sağlık diliyorum. Hepimize kolay gelsin.
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BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK
Kaan Efe adına
basket turnuvası
BERGAMA Belediyesi, SMA hastası Kaan Efe adına 31 Ocak-1 Şubat’ta basketbol turnuvası düzenliyor. U11 Erkek dalında düzenlenecek “Kaan Efe Cup” etkinliğine Karşıyaka Spor Kulübü, Mavişehir Spor Kulübü, Bergama Motorlu Sporlar Kulübü, Yarış Spor Kulübü(Balıkesir), Lider Spor Kulübü(Manisa) ve Amiraller Spor Kulübü’nün basketbol takımları katılacak.
SPOR SALONUNA DAVET
Kaan Efe ve SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla Erdal Öner Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuva, 31 Ocak’ta 10.00 ile 19.00, 1 Şubat’ta 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Belediyenin açıklamasında tüm hemşehrilerin turnuvaya beklendiği vurgulandı, “Yaşatalım Kaan Efe’mizi” denildi.
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BİR DUYURU
Kadınlara ücretsiz
savunma eğitimi
HANİ insan duyunca, “Tam da zamanı, kadına şiddetin her geçen gün arttığı bugünlerde çok da gerekli” dediği bir duyuruyu iletiyorum. Buca Belediyesi, kadınlara Çin savunma sanatı wushu öğretecekmiş... Ücretsiz kurslara 18 yaşından büyük kadınlar, 2 Şubat Çarşamba gününe kadar başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi (0232) 439 10 10 (2200-2216) numaralı telefondan alınabilecek.