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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Uçakla ücretsiz cenaze nakli

3 Mart 2020

BUGÜN Çanakkale Belediyesi’nden söz edeceğim, daha doğrusu iki önemli çalışmasından... Önce bugüne kadar ilk kez duyduğum bir hizmeti aktarıyorum, hava yoluyla cenaze naklinden... Söz onlarda;

 


“Çanakkale Belediyesi, kentlilerinin zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor. Yıllardır cenaze işlemleri özverili ve eksiksiz yerine getirilerek, kentlilere zor günlerinde de destek veriliyor. Defin malzemesi, camiden mezarlık alanına otobüs servisi, taziye yemeği, gülsuyu ve lokum ikramı gibi hizmetler ücretsiz sunuluyor.


THY İLE PROTOKOL
Öte yandan, 350 kilometreye kadar olan noktalara cenazeler araçla ücretsiz götürülüyor. Son olarak, kente 350 kilometreden uzak noktalarda defnedilecek cenazeler için hava yolu ile nakil hizmeti başladı. Çanakkale Belediyesi ve Türk Hava Yolları arasında protokol imzalandı.

BİR REFAKATÇİYE İNDİRİM
Cenazeler, belediye araçları ile DHMİ Çanakkale Havalimanı’na götürülüp buradan da Türkiye’nin iç hat uçuş noktalarına taşınacak. Ücretsiz uçakla cenaze nakil işlemine eşlik etmek isteyen bir refakatçinin de ücretinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Detaylı bilgi için 444 17 17 numaralı çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.”

 
Bir yılda 75 ton
atık yağ toplandı

VE önemli bir çevre hizmeti; “Çanakkale Belediyesi, bitkisel atık yağların ayrı olarak toplanmasına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ise 2019 yılında 75 bin 540 kilo bitkisel atık yağ toplandı.
Bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi veya gelişigüzel çevreye atılması başta doğa olmak üzere altyapıya ciddi zarar veriyor. Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise 2007’den bu yana toplumsal çevre bilincinin oluşması ve geleceğe temiz bir çevre bırakmak adına bitkisel atık yağların ayrı toplanması için çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenliyor.

İŞTE TESLİM YERLERİ
Başta öğrenciler olmak üzere kentlilere sık sık verilen eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda da 2019’da ev, işyeri ve okullardan toplam 75 bin 540 kg bitkisel atık yağ toplandı. Kentlilerimiz bitkisel atık yağlarını Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm mahalle muhtarlıkları ile Barbaros, Esenler ve Troia Sosyal Yaşam Evleri’ndeki bitkisel atık yağ toplama varillerine bırakabilir.

HEDİYELER DE VAR
Kampanya kapsamında ise, bir litre bitkisel atık yağ getirene kese kağıdı veya fiber bez, üç litre bitkisel atık yağ karşılığında servis kaşığı veya çatalı, beş litre bitkisel atık yağ karşılığında da tabak, kase veya bez torba hediye edilmektedir. TEMİZ BİR KENT, TEMİZ BİR DOĞA İÇİN BİTKİSEL ATIK YAĞLARIMIZI AYRI TOPLAYALIM...”


SÖZ SİZİN

BİR DİKKAT ÇEKME

Sazak Köyü’ne
el atılmalı

SAZAK, Türklerle Rumların ortak yaşadıkları eski bir köy. Ama şimdi yıkıntı halinde. Çünkü hazine arayıcıları talan etmiş. Karaburun Parlak Köyü sınırları içinde ıssız bırakılmış. Karşısında Sakız Adası var. Buradan ayrılıp giden Rumların torunlarının restorasyona katkı vereceklerini duydum. Geniş meydanlı, paralel dik sokaklı, taş evlerle donatılan köy ilgi bekliyor. Karaburun Yarımadası’nın tek ören yeri gün ışığına çıkar. (Serol Ömerler-Emekli tarih öğretmeni)

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