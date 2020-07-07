Türkiye’den dünyaya yeni üretim tekniği

ANADOLU Efes’in bira ustaları ve mühendisleri Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek yeni bir üretim tekniği geliştirdi.
Dünya bira sektörü için önemli olan ‘+1 Dinlendirme tekniği’ dünyanın önde gelen Bira Standartları Enstitüsü VLB Berlin tarafından onaylandı. Patent için başvurulan, ‘+1 Dinlendirme’nin dünya biracılığındaki üçüncü üretim tekniği olması bekleniyor.
İKİ YILLIK ÇALIŞMA
Anadolu Efes’e özgü bir teknik olan yöntemi Ar-Ge çalışmaları iki yıl sürdü. Yeni teknikle üretim sürecine özel bir aşama eklendi, malt dinlenme süresi iki katına çıkarıldı. Böylelikle malt lezzetinin biraya daha fazla geçmesi sağlandı. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş yeni üretim tekniğine ilişkin şunları söyledi:
SÖZ SAHİBİ OLMAYA KATKI
“Yarım asırlık geçmişimizde her zaman daha iyisini yapmak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şirketimiz bünyesinde uluslararası sertifikaya sahip 32 degüstatörümüz ve 6’sı kadın 28 bira ustamız, 65 mühendisimiz bulunuyor. Bu arkadaşlarımız her ay ondan fazla yeni ürün ve üretim tekniği denemesi yapıyor. Ar-Ge merkezimizin önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın yanısıra sektör için de bir araştırma, geliştirme ve deneyim paylaşım platformu olmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin dünya bira pazarında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamak istiyoruz.”
BİR ÇAĞRI
Bir başkanın
plaj yakınması
SOSYAL medyada bir yakınma çarptı gözüme. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’dan, ilgimi çekti: “Kıymetli hemşehrilerim, belediyemizin uzun yıllardır başarıyla hizmet verdiği İncirlikoy ve Ardıç’taki plaj tesislerimize bu yaz ilçe merkezimizdeki Bodrum Koyu ve Mordoğan’daki Kocakum Plajı’nı da ekledik. İlçemize ve misafirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
ŞİŞE KIRIKLARI DA VAR
Ancak plaj açılışlarımızda, yaşadığımız sevince gölge düşüren ve bizleri çok üzen görüntüler de yaşadık. Dünya cenneti plajlarımız maalesef sigara izmaritlerinden, mısır koçanlarından, bisküvi ve dondurma ambalajlarından geçilmiyor. Arkadaşlarımla yaptığım temizlikte, kumların arasında soda ve bira şişesi kırıkları dahi bulduk.
DUYARLI OLMAYA DAVET
Tüm yurttaşlarımızı ve hemşehrilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Belediye olarak, sahilde güneşlenen herkese birer zabıta tahsis edemeyiz. Plajlarımızda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan bu konuda azami ölçüde duyarlı ve sorumlu olmalarını rica ediyorum. Kendi tesislerimizde her yıl olduğu gibi iki şezlonga bir çöp kovası düşecek şekilde önlemlerimizi alıyoruz.
ÇOCUKLARIMIZ YARALANMASIN
İlçemizde hizmet veren tüm tesislerimizde de aynı önlemlerin alınması rica ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kumsallarımızda her biri cennet kuşu olan çocuklarımız oynuyor, yüzüyor, eğleniyor... Onlardan birisinin, kumların arasındaki cam kırıkları yüzünden yaralanması, hepimizi kahreder. Tüm hemşehrilerime ve misafirlerimize keyifli tatiller dilerim.”
Umarım herkes Başkan Erdoğan’ın çağrısına uyar ve keyifli tatillere gölge düşmez...
BİR BİLDİRGE
Alaçatı’yı koruma
ve yaşam ilkeleri
Alaçatı Turizm Derneği’nin çalışmalarıyla çabalarını daha önce iletmiştim. Geçenlerde derneğin manifestosuna görünce paylaşmak istedim:
ŞEHRİMİZİN VE BÖLGEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ
* Alaçatı yaşamı ve kültürü koruyoruz. * Alaçatı halkının köyde kalmasını istiyoruz. * Mahallemizi ve komşularımızı önemsiyoruz. * Çevremizi ve tarihimizi koruyoruz. * Sanat ve sanatçıları destekliyoruz.
* Yerli üretimimizi ve lezzetlerimizi koruyoruz. * Bölgemizin ve doğamızın değerlerini koruyoruz.
* Rüzgar sörfünü destekliyoruz.
YAŞAM KALİTESİNİ GÖZLÜYOR VE GELİŞTİRİYORUZ
* Alaçatı’yı temiz tutmak hepimizin görevidir biliyoruz. * Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız.
* Misafirlerimizin tatilinin tadını çıkarmasını önemsiyoruz. * Misafirlerimizin Alaçatı yaşamına ve kültürüne saygı duymasını istiyoruz. * Misafirlerimizin fikirlerini önemsiyoruz.
Dilerim herkes, kimsenin itiraz edemeyeceği ilkelere uyar. Kolay gelsin!
BİR ALINTI
“Sosyal Mesafe”
İzmir Kuş Cenneti- (Fotoğraf Esat Erçetingöz)
Türkiye’den dünyaya yeni üretim tekniği
ANADOLU Efes’in bira ustaları ve mühendisleri Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek yeni bir üretim tekniği geliştirdi.
Dünya bira sektörü için önemli olan ‘+1 Dinlendirme tekniği’ dünyanın önde gelen Bira Standartları Enstitüsü VLB Berlin tarafından onaylandı. Patent için başvurulan, ‘+1 Dinlendirme’nin dünya biracılığındaki üçüncü üretim tekniği olması bekleniyor.
İKİ YILLIK ÇALIŞMA
Anadolu Efes’e özgü bir teknik olan yöntemi Ar-Ge çalışmaları iki yıl sürdü. Yeni teknikle üretim sürecine özel bir aşama eklendi, malt dinlenme süresi iki katına çıkarıldı. Böylelikle malt lezzetinin biraya daha fazla geçmesi sağlandı. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş yeni üretim tekniğine ilişkin şunları söyledi:
SÖZ SAHİBİ OLMAYA KATKI
“Yarım asırlık geçmişimizde her zaman daha iyisini yapmak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şirketimiz bünyesinde uluslararası sertifikaya sahip 32 degüstatörümüz ve 6’sı kadın 28 bira ustamız, 65 mühendisimiz bulunuyor. Bu arkadaşlarımız her ay ondan fazla yeni ürün ve üretim tekniği denemesi yapıyor. Ar-Ge merkezimizin önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın yanısıra sektör için de bir araştırma, geliştirme ve deneyim paylaşım platformu olmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin dünya bira pazarında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamak istiyoruz.”
BİR ÇAĞRI
Bir başkanın
plaj yakınması
SOSYAL medyada bir yakınma çarptı gözüme. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’dan, ilgimi çekti: “Kıymetli hemşehrilerim, belediyemizin uzun yıllardır başarıyla hizmet verdiği İncirlikoy ve Ardıç’taki plaj tesislerimize bu yaz ilçe merkezimizdeki Bodrum Koyu ve Mordoğan’daki Kocakum Plajı’nı da ekledik. İlçemize ve misafirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
ŞİŞE KIRIKLARI DA VAR
Ancak plaj açılışlarımızda, yaşadığımız sevince gölge düşüren ve bizleri çok üzen görüntüler de yaşadık. Dünya cenneti plajlarımız maalesef sigara izmaritlerinden, mısır koçanlarından, bisküvi ve dondurma ambalajlarından geçilmiyor. Arkadaşlarımla yaptığım temizlikte, kumların arasında soda ve bira şişesi kırıkları dahi bulduk.
DUYARLI OLMAYA DAVET
Tüm yurttaşlarımızı ve hemşehrilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Belediye olarak, sahilde güneşlenen herkese birer zabıta tahsis edemeyiz. Plajlarımızda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan bu konuda azami ölçüde duyarlı ve sorumlu olmalarını rica ediyorum. Kendi tesislerimizde her yıl olduğu gibi iki şezlonga bir çöp kovası düşecek şekilde önlemlerimizi alıyoruz.
ÇOCUKLARIMIZ YARALANMASIN
İlçemizde hizmet veren tüm tesislerimizde de aynı önlemlerin alınması rica ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kumsallarımızda her biri cennet kuşu olan çocuklarımız oynuyor, yüzüyor, eğleniyor... Onlardan birisinin, kumların arasındaki cam kırıkları yüzünden yaralanması, hepimizi kahreder. Tüm hemşehrilerime ve misafirlerimize keyifli tatiller dilerim.”
Umarım herkes Başkan Erdoğan’ın çağrısına uyar ve keyifli tatillere gölge düşmez...
BİR BİLDİRGE
Alaçatı’yı koruma
ve yaşam ilkeleri
Alaçatı Turizm Derneği’nin çalışmalarıyla çabalarını daha önce iletmiştim. Geçenlerde derneğin manifestosuna görünce paylaşmak istedim:
ŞEHRİMİZİN VE BÖLGEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ
* Alaçatı yaşamı ve kültürü koruyoruz. * Alaçatı halkının köyde kalmasını istiyoruz. * Mahallemizi ve komşularımızı önemsiyoruz. * Çevremizi ve tarihimizi koruyoruz. * Sanat ve sanatçıları destekliyoruz.
* Yerli üretimimizi ve lezzetlerimizi koruyoruz. * Bölgemizin ve doğamızın değerlerini koruyoruz.
* Rüzgar sörfünü destekliyoruz.
YAŞAM KALİTESİNİ GÖZLÜYOR VE GELİŞTİRİYORUZ
* Alaçatı’yı temiz tutmak hepimizin görevidir biliyoruz. * Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız.
* Misafirlerimizin tatilinin tadını çıkarmasını önemsiyoruz. * Misafirlerimizin Alaçatı yaşamına ve kültürüne saygı duymasını istiyoruz. * Misafirlerimizin fikirlerini önemsiyoruz.
Dilerim herkes, kimsenin itiraz edemeyeceği ilkelere uyar. Kolay gelsin!
BİR ALINTI
“Sosyal Mesafe”
İzmir Kuş Cenneti- (Fotoğraf Esat Erçetingöz)