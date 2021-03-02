Turizme farklı bir yaklaşım projesi

İZMİR’de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın süslerindendir. Tırmanır, ortasına gelir, gelen giden araçlara, çevreye, iskeleye yanaşan vapurlara, denize bakabilirsiniz. Ya da hiç durmadan karşıya geçmek için kullanır, geçer gidersiniz. Geçenler biraz çoksa, şöyle bir yaylanır, ilk kez başınıza geliyorsa, içinizin ürpermesine engel olamazsınız. İki ucunda da motosikletlerin geçemeyeceği uyarıları vardır, ama güvenmeyin. Zaman zaman motosiklet yolu olarak kullananlar vardır, dikkatli olun...





COŞKUNUN ADRESİ OLDU

Bir de çok önemli işlevi vardır. 14 Haziran’ların, yani Göztepe’nin kuruluş yıldönümlerinin, simgesidir. Salgın illeti öncesinde taraftar, flama ve meşalelerle bütünleşir onun üstünde. Coşku sahnelenir orada, en güzel fotoğraflar, görüntülerin adresidir. Ve de unutulmaz Hıdrellez kutlamalarının.

SAHİL-KARA BAĞLANTISI

Nereden söz ettiğimi anladınız siz... “Göztepe Köprüsü” diye bilinen, “Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi” konumuz. Göztepe İskelesi’nin kubbesiyle bütünleşmiştir... Yayalara, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın sahiliyle kara tarafının, araç trafiğine takılmadan güvenli geçişini sağlar. Şimdi tramvay durağı da var iki yanında... Gerçi üst geçit yerine, kendilerini araçların arasına atıp karşıya geçmeye çabalayanları da her zaman görürüz.

SÖZ GÜZELYALI MUHTARI’NDA

