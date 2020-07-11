Temizliğe bekliyoruz

70 binlik nüfusu yaz aylarında 700 binlere tırmanan Ayvalık’ta yarın kıyı temizliği var.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerli ve yabancı herkesi kıyı temizliğine davet etti. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Ergin, şunları söyledi:
YAŞAYAN HERKESE DAVET
“Özellikle kıyılarımızın, plajlarımızın temiz tutulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütleri ile temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Ayvalık’ta yaşayan veya tatil yapan, denizinden, kumundan, güneşinden ve doğal güzelliklerinden yararlanan yerli yabancı doğaseverleri bu temizlik kampanyasına davet ediyorum. Çünkü daha temiz bir Ayvalık mümkün.”
OTOBÜSLER TAŞIYACAK
Yarın saat saat 15.00’te Ayvalık eski Tansaş önündeki duraklardan kalkacak olan araçlar, kıyı temizliğine katılacak doğaseverleri Cunda Pateriça Yedikuyular bölgesine taşıyacak.
BİR ANIMSATMA
Ordu’daki çok konuşuldu ama
duvar resminde öncü İzmir’dir
GEÇENLERDE bir haber vardı gazetelerde, köşe yazılarında da aynı konu yer aldı, “Görünce Avrupa’dan bir yer sandım” yorumları yapıldı. Efendim Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki bina cephelerini resimlerle süslüyormuş.
KENTLER GÜZELLEŞİYOR
Başkan Mehmet Hilmi Güler, duvar resimleri yaygınlaştıkça kentlerin güzelleşeceğini savunmuş, “Turizmin gözdesi dünya şehirlerinde hayat sokaklarda geçiyor. Müzik, yemek, sergiler hepsi sokaklarda hayat buluyor. Bu şehirlerin başka ortak noktası da duvarlarıdır. Duvar resimleri yaygınlaştıkça yeni dünyanın eski şehirleri giderek güzelleşiyor.
AÇIKHAVA GALERİSİ GİBİ
Duvar resimleri sayesinde şehirler sanki açık hava galerisi gibi görünüm kazanıyor. Bunları görmek için özel turlar dahi düzenleniyor. Biz de bundan yola çıkarak kentin önemli noktalarındaki boş duvarlara resimler yapmaya karar verdik. Yapacağımız çalışmayla kentimizi sanat üzerinden güzelleştirmeyi ve yaşayanlara farklı bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz” demiş.
ELBETTE İYİ İŞ OLMUŞ
Haber ve yorumlarda sanatçılardan da söz edilmiş, mural (duvar boyama) sanatından örnekler verildiği anlatılmıştı. Elbette iyi bir iş yapılmış, duvar resimleriyle kente güzellik katılmıştı. Katkıda bulunanları kutluyorum. Ama Ocak 2019’daki bir haberi anımsatmadan geçemeyeceğim:
1,5 YIL ÖNCE ÇALIŞTAY
“İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Konak’taki 8 duvarı tuvale çevirdi. ‘Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı’ çerçevesinde işlenen renkli motifler, herkesin beğenisini topladı. İzmir Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle ilk kez düzenlenen çalıştayda Alsancak ve Konak’ta mural sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda büyük deneyimi olan yerli ve yabancı sanatçılar tarafından adeta tuvale dönüştürüldü. 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4’ü Türkiye, 4’ü Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvator’dan katılan sanatçılar, duvarlardaki dokunuşlarıyla sokaklara renk getirdi. Çizimler Sevil-1/ Sevil-2 İş merkezleri ile başlayıp Alp, Şehnaz, Dokuz Eylül ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarında gerçekleşti.”
HAKSIZLIK YAPILDI GİBİ
Sonuç olarak Ordu’daki haber ve köşe yazılarına konu olan duvar resimleri İzmir’de 1,5 yıl önce gerçekleşti. Kimse kusura bakmasın ama İzmir bu konuda da öncü oldu. O zaman çok da yankı bulmamıştı bu duvar resimleri. İzmir’e haksızlık mı yapılmıştı sanki?
Temizliğe bekliyoruz
70 binlik nüfusu yaz aylarında 700 binlere tırmanan Ayvalık’ta yarın kıyı temizliği var.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerli ve yabancı herkesi kıyı temizliğine davet etti. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Ergin, şunları söyledi:
YAŞAYAN HERKESE DAVET
“Özellikle kıyılarımızın, plajlarımızın temiz tutulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütleri ile temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Ayvalık’ta yaşayan veya tatil yapan, denizinden, kumundan, güneşinden ve doğal güzelliklerinden yararlanan yerli yabancı doğaseverleri bu temizlik kampanyasına davet ediyorum. Çünkü daha temiz bir Ayvalık mümkün.”
OTOBÜSLER TAŞIYACAK
Yarın saat saat 15.00’te Ayvalık eski Tansaş önündeki duraklardan kalkacak olan araçlar, kıyı temizliğine katılacak doğaseverleri Cunda Pateriça Yedikuyular bölgesine taşıyacak.
BİR ANIMSATMA
Ordu’daki çok konuşuldu ama
duvar resminde öncü İzmir’dir
GEÇENLERDE bir haber vardı gazetelerde, köşe yazılarında da aynı konu yer aldı, “Görünce Avrupa’dan bir yer sandım” yorumları yapıldı. Efendim Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki bina cephelerini resimlerle süslüyormuş.
KENTLER GÜZELLEŞİYOR
Başkan Mehmet Hilmi Güler, duvar resimleri yaygınlaştıkça kentlerin güzelleşeceğini savunmuş, “Turizmin gözdesi dünya şehirlerinde hayat sokaklarda geçiyor. Müzik, yemek, sergiler hepsi sokaklarda hayat buluyor. Bu şehirlerin başka ortak noktası da duvarlarıdır. Duvar resimleri yaygınlaştıkça yeni dünyanın eski şehirleri giderek güzelleşiyor.
AÇIKHAVA GALERİSİ GİBİ
Duvar resimleri sayesinde şehirler sanki açık hava galerisi gibi görünüm kazanıyor. Bunları görmek için özel turlar dahi düzenleniyor. Biz de bundan yola çıkarak kentin önemli noktalarındaki boş duvarlara resimler yapmaya karar verdik. Yapacağımız çalışmayla kentimizi sanat üzerinden güzelleştirmeyi ve yaşayanlara farklı bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz” demiş.
ELBETTE İYİ İŞ OLMUŞ
Haber ve yorumlarda sanatçılardan da söz edilmiş, mural (duvar boyama) sanatından örnekler verildiği anlatılmıştı. Elbette iyi bir iş yapılmış, duvar resimleriyle kente güzellik katılmıştı. Katkıda bulunanları kutluyorum. Ama Ocak 2019’daki bir haberi anımsatmadan geçemeyeceğim:
1,5 YIL ÖNCE ÇALIŞTAY
“İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Konak’taki 8 duvarı tuvale çevirdi. ‘Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı’ çerçevesinde işlenen renkli motifler, herkesin beğenisini topladı. İzmir Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle ilk kez düzenlenen çalıştayda Alsancak ve Konak’ta mural sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda büyük deneyimi olan yerli ve yabancı sanatçılar tarafından adeta tuvale dönüştürüldü. 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4’ü Türkiye, 4’ü Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvator’dan katılan sanatçılar, duvarlardaki dokunuşlarıyla sokaklara renk getirdi. Çizimler Sevil-1/ Sevil-2 İş merkezleri ile başlayıp Alp, Şehnaz, Dokuz Eylül ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarında gerçekleşti.”
HAKSIZLIK YAPILDI GİBİ
Sonuç olarak Ordu’daki haber ve köşe yazılarına konu olan duvar resimleri İzmir’de 1,5 yıl önce gerçekleşti. Kimse kusura bakmasın ama İzmir bu konuda da öncü oldu. O zaman çok da yankı bulmamıştı bu duvar resimleri. İzmir’e haksızlık mı yapılmıştı sanki?