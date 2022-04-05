Tarih mirasının değeri işte böyle bilinmez

İZMİR Mithatpaşa Caddesi’nde, Göztepe ile Sadıkbey arasındaki bölüme adını vermiştir bu tarihi yapı. Valilere ev sahipliği yapmıştır. Ve yıllardır, o sevimsiz deyimle, “kaderine terk edilmiş”, “korku/hayalet şatosu” görünümüne bürünmüştür. Vali Konağı’nın iç sızlatan durumu, çevrede oturanların yakınmaları, medyada yer aldı arada sırada.
ÇARPICI FOTOĞRAFLAR
Gazeteci Hanzade Ünuz, Ege’de Sonsöz’deki yazısında ele aldı tarihi yapıyı. Konağın son durumunu gösteren fotoğraflar da çekmişti, İzmir’in çoğu çarpıldı. Öncelikle Hanzade’yi kutluyorum. Güvenilir bir kaynağından konakla ilgili telefon alınca gidip görmüş:
“1934 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan... Sonraki yıllarda Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olarak hizmet veren... Yaklaşık beş yıldır kullanılmadığını, atıl olduğunu biliyordum. Ama gözlerimle görüp inanamadığım, kahrolduğum o boyutta bir rezilliği elbette tahmin edemezdim.
BOMBA ATILMIŞ GİBİ
Bir el bombası atılmış olsa nasıl harap olacaksa, o denli perişan haldeydi içerisi. Değil kapı pencere, artık ne duvar kalmıştı ne de tavan. Sanki duvarlarda define aranmış gibi her yer delik deşik, paramparçaydı. Bütün kapılar, bütün pencereler ardına kadar açık. Camlar, panjurlar kırık, taşınabilecek ne varsa çalınmış. Yerler moloz dolu, sağlam bir metrekare alan bile kalmamış. İçeriye greyder soksanız ancak bu kadar paramparça olurdu bina. Aklım almadı doğrusu, kendi kendine böyle büyük zarar görmesi mümkün olmadığına göre... İzmir’in simge tarihi yapılarından Vali Konağı nasıl bu hale gelmişti?”
İSYANLAR DİLE GELDİ
Etkilileri, yetkilileri göreve çağıran Hanzade’nin yazısından bu bölüm ve fotoğraflar her şeyi anlatıyordu. İzmirliler, yazıya yorumlarını ekleyerek isyanlarını dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kullanımında olan 130 yıllık konağı, TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “ zmir kent hafızasının simgelerinden biri Vali Konağı’nın bu hale gelmesinin sebebi nedir, sorumluları kimlerdir? Konağın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için ne yapılacaktır?” diye soran Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan da, “Konağın kurtarılması için bakanlığınız harekete geçecek midir?” sorusuna yanıt istedi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
İzmir Valiliği’nden de bir açıklama geldi: “Yapının yeniden kullanılması için hazırlanan tadilat projesinde son aşamaya gelinmiştir. Yapı, restorasyon çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale gelecektir.” Vali Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından, Yüksek Anıtlar Kurulu’nun 1979’da tescil ettiği yapının restorasyon sonrası ortaya çıkacak görsellerini paylaşırken, “İhale süreci en kısa sürede başlatılacaktır” diye ekledi.
HESABI SORULACAK MI
Gelişmeler şimdilik böyle... Yeterli mi? Kullanım hakkı verilen o üniversitenin sorumluları konağın bu hale gelmesine neden ve nasıl göz yummuştur? O sorumlulara, “Ne yaptınız” denilecek midir? Kent belleğinde çok önemli yeri olan konağın kullanım hakkı bu üniversiteden alınacak mıdır?
İBRETLİK ÖRNEK OLMALI
Onarım sonrası konak hangi amaçla, ne olarak kullanılacaktır? Sorular uzayıp gider... Önemli olan konağı bu hale getirenlerin hesabını da vermesidir. İzmir’in önemli değerlerinin korunması için Vali Konağı bir ibretlik örnek olmalıdır. Herkese kolay gelsin!
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BİR ÖNERİ
Muhtarlıklara bırakılırsa
daha çok kitap toplanabilir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşları, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasına bağışa çağırmış. Soyer, ziyaretçilerinden de kendisine çiçek ve hediye yerine kampanya için kitap getirmelerini istemiş. Elbette olumlu bir kampanya. Ancak bağış yerleri çoğaltılmalı bana göre. Örneğin muhtarlıklara da kitap bağışlanabilmeli. Belirli aralıklarla kitaplar toplanır, temizlenip elden geçirilir, muhtarlıklarda oluşturulacak kütüphanelere konulur.
Tarih mirasının değeri işte böyle bilinmez
İZMİR Mithatpaşa Caddesi’nde, Göztepe ile Sadıkbey arasındaki bölüme adını vermiştir bu tarihi yapı. Valilere ev sahipliği yapmıştır. Ve yıllardır, o sevimsiz deyimle, “kaderine terk edilmiş”, “korku/hayalet şatosu” görünümüne bürünmüştür. Vali Konağı’nın iç sızlatan durumu, çevrede oturanların yakınmaları, medyada yer aldı arada sırada.
ÇARPICI FOTOĞRAFLAR
Gazeteci Hanzade Ünuz, Ege’de Sonsöz’deki yazısında ele aldı tarihi yapıyı. Konağın son durumunu gösteren fotoğraflar da çekmişti, İzmir’in çoğu çarpıldı. Öncelikle Hanzade’yi kutluyorum. Güvenilir bir kaynağından konakla ilgili telefon alınca gidip görmüş:
“1934 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan... Sonraki yıllarda Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olarak hizmet veren... Yaklaşık beş yıldır kullanılmadığını, atıl olduğunu biliyordum. Ama gözlerimle görüp inanamadığım, kahrolduğum o boyutta bir rezilliği elbette tahmin edemezdim.
BOMBA ATILMIŞ GİBİ
Bir el bombası atılmış olsa nasıl harap olacaksa, o denli perişan haldeydi içerisi. Değil kapı pencere, artık ne duvar kalmıştı ne de tavan. Sanki duvarlarda define aranmış gibi her yer delik deşik, paramparçaydı. Bütün kapılar, bütün pencereler ardına kadar açık. Camlar, panjurlar kırık, taşınabilecek ne varsa çalınmış. Yerler moloz dolu, sağlam bir metrekare alan bile kalmamış. İçeriye greyder soksanız ancak bu kadar paramparça olurdu bina. Aklım almadı doğrusu, kendi kendine böyle büyük zarar görmesi mümkün olmadığına göre... İzmir’in simge tarihi yapılarından Vali Konağı nasıl bu hale gelmişti?”
İSYANLAR DİLE GELDİ
Etkilileri, yetkilileri göreve çağıran Hanzade’nin yazısından bu bölüm ve fotoğraflar her şeyi anlatıyordu. İzmirliler, yazıya yorumlarını ekleyerek isyanlarını dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kullanımında olan 130 yıllık konağı, TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “ zmir kent hafızasının simgelerinden biri Vali Konağı’nın bu hale gelmesinin sebebi nedir, sorumluları kimlerdir? Konağın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için ne yapılacaktır?” diye soran Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan da, “Konağın kurtarılması için bakanlığınız harekete geçecek midir?” sorusuna yanıt istedi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
İzmir Valiliği’nden de bir açıklama geldi: “Yapının yeniden kullanılması için hazırlanan tadilat projesinde son aşamaya gelinmiştir. Yapı, restorasyon çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale gelecektir.” Vali Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından, Yüksek Anıtlar Kurulu’nun 1979’da tescil ettiği yapının restorasyon sonrası ortaya çıkacak görsellerini paylaşırken, “İhale süreci en kısa sürede başlatılacaktır” diye ekledi.
HESABI SORULACAK MI
Gelişmeler şimdilik böyle... Yeterli mi? Kullanım hakkı verilen o üniversitenin sorumluları konağın bu hale gelmesine neden ve nasıl göz yummuştur? O sorumlulara, “Ne yaptınız” denilecek midir? Kent belleğinde çok önemli yeri olan konağın kullanım hakkı bu üniversiteden alınacak mıdır?
İBRETLİK ÖRNEK OLMALI
Onarım sonrası konak hangi amaçla, ne olarak kullanılacaktır? Sorular uzayıp gider... Önemli olan konağı bu hale getirenlerin hesabını da vermesidir. İzmir’in önemli değerlerinin korunması için Vali Konağı bir ibretlik örnek olmalıdır. Herkese kolay gelsin!
--------------------------------------
BİR ÖNERİ
Muhtarlıklara bırakılırsa
daha çok kitap toplanabilir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşları, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasına bağışa çağırmış. Soyer, ziyaretçilerinden de kendisine çiçek ve hediye yerine kampanya için kitap getirmelerini istemiş. Elbette olumlu bir kampanya. Ancak bağış yerleri çoğaltılmalı bana göre. Örneğin muhtarlıklara da kitap bağışlanabilmeli. Belirli aralıklarla kitaplar toplanır, temizlenip elden geçirilir, muhtarlıklarda oluşturulacak kütüphanelere konulur.