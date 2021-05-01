‘Tam kapanma’ boşa gitmesin

GAZİEMİR’de, “İzmir’in Çernobil’i” diye adlandırılan, çevre kirliliği nedeniyle çalışması durdurulan, herkesin içtenlikle istemesine karşın, nükleer atık sorunu bir türlü çözülemeyen eski kurşun fabrikası alanı tehlike saçmayı sürdürüyor. Son olarak AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, alanı inceledi, ağır metal kirliliği nedeniyle firmaya 2013’te 5 milyon 79 bin 900 lira ceza kesildiğini, çalışmalar ve mahkeme süreçleriyle bugüne gelindiğini söyledi. Nasır, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun geçen 26 Mart’taki yazısıyla ilgili firmanın eksiklikleri tamamlamadığını bildirdiğini anımsattı:



TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Cüruf atıkların ayıklanması ve sahanın temizlenmesi faaliyetlerine ilişkin gelinen son noktada söz konusu işletme sahipleri tarafından sahada yer alan atıkların temizlenmesi ile ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını yerinde tespit ettik. Atıkların çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmesi nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çözüm için müdahale edilmesinin gerektiğini aktaracağız. Yıllardır süregelen bu sorunun çözümü için konunun takipçisi olacağız.”

İZMİR’İ TEHDİT EDİYOR

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da söz konusu alanda normal değerin 219 katı radyasyon yayan atıkların 14 yıldır temizlenmediğini ve tüm İzmir’i tehdit ettiğini savundu:

“İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda radyoaktif atıklar ve dışarıdan getirilen bir madde var. Bu madde yasal olarak Türkiye’de bulunmuyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıkların, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Bu madde eski kurşun fabrikasının bahçesinde 2007’de bulundu. O yıldan beri de çözüm üretilmiyor. Toprağa gömülü bu maddeler, yağmurla oksitlenerek insan sağlığını tehdit ediyor. Burasının temizlenmesini istiyoruz.”

