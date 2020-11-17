Suyumuzun tek damlasını bile çok dikkatli kullanmak şart

“NE çektik bu 65 yaş ve üstünden yahu!” Herhalde böyle deniliyordu. Salgın belası geldiğinde bu yaş grubu tıkıldı evlerine. Balkonu, bahçesi olan şanslıydı. Olmayan pencerelere talimdi, bakılacak yer varsa. Ardından pazar günleri biraz hava almaları sağlandı. En son dışarı salıverildiler. Ama illa bir kısıtlama gerekti. Bu kez saat 10.00-20.00 arası dışarıda olma izni verildi. Haaa, marketlere de belirli saatlerde girebilirlerdi.



KISITLAMA KARARI

Ve bakıldı ki, virüs belası tırmanıyor. En önemli önlem hazırdı: 65 yaş üstünün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin var. Dışarıda 6 saat kalmaları yeterdi. Bazı iller daha tedbirliydi, çıkma saatini 11.00 olarak belirledi. Eeee tabii ya, 5 saat havalanmak elbette yeterdi de artardı bile...

AKLA GELEN SORULAR

Bu salgın belasını yayan 65 yaş ve üstü müdür? 10.00-16.00 saatleri arasında virüs onlara ilişmiyor mu? Virüs, bu yaş grubuna saat 16.00’dan ertesi gün 10.00’a kadar mı bela oluyor? 65 yaşı doldurmayanlar ay ve gün farkıyla mı tehlikeden kurtuluyor? Bu yaş grubu, izin verilen 5-6 saatte dışarı çıkınca yığılma olmaz mı? Diğer yaştakilerle daha fazla temas gerçekleşmez mi?

VALİ DE ÇOK ENDİŞELİ

Bölgemizde bu yaş grubuna kısıtlama geldi. İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Aydın... Haaa, salgın açısından durum iç açıcı değil. Özellikle İzmir’de deprem sonrası hasta sayısı arttı. Çünkü can derdine düşenler, kısa süreli de olsa, önlemleri es geçti. Vali Yavuz Selim Köşger, son günlerde doğal olarak depreme yoğunlaştıklarını vurgulayıp, “Tüm dünyanın değişmeyen gündemi korona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla artış gerçekleşmiş durumda” diyordu.

ÇADIR KENTE MEKTUP