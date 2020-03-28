Susuz kalmamak için suyu boşa akıtmayalım

KORONAVİRÜS kabusuyla birlikte ellerimizi daha bir özenli yıkar olduk.
Doğru da yapıyoruz. Ancak bu gerekli ve zorunlu temizlik doğal olarak su tüketimini artırdı. Şimdi musluklardan şarıl şarıl su akıyor. Şimdiden dikkatli olursak, yakın gelecekte susuz kalma riskini azaltabiliriz. İzmir’i örnek alalım. Sosyal medyada da da paylaşıldı ama yinelemekte yarar var.
TÜKETİM ÇOK ARTTI
İZSU Genel Müdürlüğü’nün kente verdiği su miktarı, mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp artmış. Bu artış aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında çok ciddi boyutta elbette. Ve de barajlara göz atalım. Tümünde su düzeyi geçen yıla göre azaldı.
İZMİR’İN BARAJLARI
Yağış olmazsa suyun ne kadar yeteceğini gösteren veriler şöyleymiş:
* Tahtalı Barajı’nda mart ayı doluluk oranı yüzde 63,49. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 87,43 olmuş. Mevcut tüketim değerleriyle barajda 576 gün yetecek su varmış.
* Balçova Barajı’nda geçen yıl bu dönemde yüzde 88 olan doluluk oranı şimdi yüzde 24,81’miş, 104 gün yetermiş.
* Gördes Barajı’nda çok fark yok. Geçen yıl yüzde 10.51 olan doluluk oranı şimdi yüzde 10,58’miş, 438 gün yetecek su bulunduğu tahmin ediliyormuş.
* Ürkmez Barajı geçen yıl tamamen doluymuş, bu yıl oran yüzde 67,16’ymiş. Bin 62 gün yetecek su bulunuyormuş.
* Kutlu Aktaş Barajı’nın yüzde 51,44’ü doluymuş. Geçen yıl bu dönem doluluk oranı yüzde 96,46 olan barajdaki suyun 598 gün yeteceği öngörülüyormuş.
YIKARKEN MUSLUĞU KAPAT
Bu oranlara bakılınca sorun yokmuş gibi görünüyor, ama aldanmamak ve suyu tasarruflu kullanmak gerek. İZSU, özellikle eller yıkanırken suyun boşa akıtılmamasını istiyor: “Eller su ile ıslatılarak sabunlandıktan sonra musluk kapatılmalı. Avuç içleri iyice ovuşturulmalı ardından parmaklar birbirine geçirilerek ve tırnak araları ovuşturularak temizlenmeli. Tüm bu işlemlerin ardından musluk yeniden açılarak eller durulanmalı. Ellerin sabunlanarak ovuşturulduğu 20 saniye boyunca musluk açık kalırsa her seferinde en az 2 litre su boşa akıyor. Günde 5-6 kez el yıkandığını varsayarsak su israfının boyutu da hesaplanabilir.”
KAMPANYALAR AÇILABİLİR
Nisan ayında da yeterli yağmur olmazsa su tüketiminin ne denli önem kazandığı ortada. Bu zor günlerde bir de susuzluk tehdidiyle karşı karşıya kalmamak için hepimize grev düşüyor. Suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Bu arada belediyeler suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda kampanyalar açabilir, vatandaşı uyarabilir. Hepimize kolay gelsin!
BİR YAZILI ÇAĞRI
Güzelyalı’dan bir çağrı. Komşum, tiyatro sanatçısı Hakan Dönmez’den... Sanatçı çağrısı da böyle olur. Eline sağlık...
BİR UYARI
Karşıyaka Belediyesi’nden: “Kötü niyetlilere dikkat!”
BİR ACI PAYLAŞIM
Murat’sız kaldık
HÜRRİYET İzmir’in emektarlarından Murat Gökerti veda etti bizlere. Bina müdürüydü. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Atatürk sevdalısı, dövmesini yaptıracak kadar hayranıydı.
SORUN İLETİRDİ
Kent sorunlarına çok ilgi duyardı. “Sokakgaste”, “Bornova İçin Çözümler” siteleriyle sorunları dile getirir, yerel yöneticilere ulaşmasını sağlardı. Son olarak, “Sokak muhtarları” adını verdiği, her sokakta bir sorumlu olmasını öngören projesini anlatmıştı bana. Huzurla uyusun, başımız sağ olsun.
BİR YARDIM ÇABASI
Kamu hastanelerine
destek kampanyası
BİR dostumdan mesaj aldım: “Değerli gönül dostlarımız. Ülkemizde de her gün yayılan coronavirüse karşı kamu hastanelerimizin en büyük ihtiyacı olacak ve birçok hastanın hayatını kurtaracak solunum cihazları (ventilatör), sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanlarının hızla temin edilerek iletilmesini organize etmiş durumdayız. Makbuz karşılığı bağışlar yüzde 100 vergiden muaftır.
Vakıf hesabı: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı İzmir Şubesi Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Hesabı Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR 36 0001 5001 5800 7306 0912 86 (Kamu hastanelerine destek için şartlı bağış) notu ile.”
Susuz kalmamak için suyu boşa akıtmayalım
KORONAVİRÜS kabusuyla birlikte ellerimizi daha bir özenli yıkar olduk.
Doğru da yapıyoruz. Ancak bu gerekli ve zorunlu temizlik doğal olarak su tüketimini artırdı. Şimdi musluklardan şarıl şarıl su akıyor. Şimdiden dikkatli olursak, yakın gelecekte susuz kalma riskini azaltabiliriz. İzmir’i örnek alalım. Sosyal medyada da da paylaşıldı ama yinelemekte yarar var.
TÜKETİM ÇOK ARTTI
İZSU Genel Müdürlüğü’nün kente verdiği su miktarı, mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp artmış. Bu artış aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında çok ciddi boyutta elbette. Ve de barajlara göz atalım. Tümünde su düzeyi geçen yıla göre azaldı.
İZMİR’İN BARAJLARI
Yağış olmazsa suyun ne kadar yeteceğini gösteren veriler şöyleymiş:
* Tahtalı Barajı’nda mart ayı doluluk oranı yüzde 63,49. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 87,43 olmuş. Mevcut tüketim değerleriyle barajda 576 gün yetecek su varmış.
* Balçova Barajı’nda geçen yıl bu dönemde yüzde 88 olan doluluk oranı şimdi yüzde 24,81’miş, 104 gün yetermiş.
* Gördes Barajı’nda çok fark yok. Geçen yıl yüzde 10.51 olan doluluk oranı şimdi yüzde 10,58’miş, 438 gün yetecek su bulunduğu tahmin ediliyormuş.
* Ürkmez Barajı geçen yıl tamamen doluymuş, bu yıl oran yüzde 67,16’ymiş. Bin 62 gün yetecek su bulunuyormuş.
* Kutlu Aktaş Barajı’nın yüzde 51,44’ü doluymuş. Geçen yıl bu dönem doluluk oranı yüzde 96,46 olan barajdaki suyun 598 gün yeteceği öngörülüyormuş.
YIKARKEN MUSLUĞU KAPAT
Bu oranlara bakılınca sorun yokmuş gibi görünüyor, ama aldanmamak ve suyu tasarruflu kullanmak gerek. İZSU, özellikle eller yıkanırken suyun boşa akıtılmamasını istiyor: “Eller su ile ıslatılarak sabunlandıktan sonra musluk kapatılmalı. Avuç içleri iyice ovuşturulmalı ardından parmaklar birbirine geçirilerek ve tırnak araları ovuşturularak temizlenmeli. Tüm bu işlemlerin ardından musluk yeniden açılarak eller durulanmalı. Ellerin sabunlanarak ovuşturulduğu 20 saniye boyunca musluk açık kalırsa her seferinde en az 2 litre su boşa akıyor. Günde 5-6 kez el yıkandığını varsayarsak su israfının boyutu da hesaplanabilir.”
KAMPANYALAR AÇILABİLİR
Nisan ayında da yeterli yağmur olmazsa su tüketiminin ne denli önem kazandığı ortada. Bu zor günlerde bir de susuzluk tehdidiyle karşı karşıya kalmamak için hepimize grev düşüyor. Suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Bu arada belediyeler suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda kampanyalar açabilir, vatandaşı uyarabilir. Hepimize kolay gelsin!
BİR YAZILI ÇAĞRI
Güzelyalı’dan bir çağrı. Komşum, tiyatro sanatçısı Hakan Dönmez’den... Sanatçı çağrısı da böyle olur. Eline sağlık...
BİR UYARI
Karşıyaka Belediyesi’nden: “Kötü niyetlilere dikkat!”
BİR ACI PAYLAŞIM
Murat’sız kaldık
HÜRRİYET İzmir’in emektarlarından Murat Gökerti veda etti bizlere. Bina müdürüydü. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Atatürk sevdalısı, dövmesini yaptıracak kadar hayranıydı.
SORUN İLETİRDİ
Kent sorunlarına çok ilgi duyardı. “Sokakgaste”, “Bornova İçin Çözümler” siteleriyle sorunları dile getirir, yerel yöneticilere ulaşmasını sağlardı. Son olarak, “Sokak muhtarları” adını verdiği, her sokakta bir sorumlu olmasını öngören projesini anlatmıştı bana. Huzurla uyusun, başımız sağ olsun.
BİR YARDIM ÇABASI
Kamu hastanelerine
destek kampanyası
BİR dostumdan mesaj aldım: “Değerli gönül dostlarımız. Ülkemizde de her gün yayılan coronavirüse karşı kamu hastanelerimizin en büyük ihtiyacı olacak ve birçok hastanın hayatını kurtaracak solunum cihazları (ventilatör), sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanlarının hızla temin edilerek iletilmesini organize etmiş durumdayız. Makbuz karşılığı bağışlar yüzde 100 vergiden muaftır.
Vakıf hesabı: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı İzmir Şubesi Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Hesabı Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR 36 0001 5001 5800 7306 0912 86 (Kamu hastanelerine destek için şartlı bağış) notu ile.”