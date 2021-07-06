Söz konusu o bebek olunca gerisi ayrıntı

BU yıl 1 Temmuz günü çok önemli ve farklıydı. Öncelikle salgın illeti yüzünden uzun süredir yaşamımıza yer eden kısıtlamalar o gün sona erdi. 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ydı. 50 yaş ve üstüyle sağlıkçıların 3’ncü doz aşılanmasına da o gün başlandı. Ve de elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam da o gün yapıldı







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KISITLAMALAR YOK

İlk maddeyi ele alıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı, kapalı birçok işyeri açıldı, yeme-içme yerleri belirli bir saatte kapanmayacak. Müzikli yerlerin gece yarısı yasağı sürüyor, ancak kalkacağını Sağlık Bakanı bile söyledi. Uzun süredir uygulanan Pazar günleri sokağa çıkma yasağı yarın yok. Geceleri de özgürüz artık. 65 yaş ve üstünün toplu taşım araçlarını kullanması da yasak değil.

BEN ENDİŞELİYİM

