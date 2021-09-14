Sonbaharın sonu kış değil bahar

İZMİR Life, 20 yılı aşmanın onurunu yaşıyor. Bu derginin doğumuna, gelişmesine, vazgeçilmezliğine tanık olanlardanım. Gazete çıkışlarında yanlarına gider, bu dergi için çabalayanların heyecanlarına ortak olmaya çabalardım. Bugüne gelindiğinde zoru başardıklarını görüyorum. Dile kolay, 241 kez yayımlanıp okuyucusuna ulaştı aylık dergi İzmir Life... Derginin bir özet öyküsünü istedim... Ve söz, İzmir Life kurucusu, yaratıcısı, yönetmeni, sorumlusu, yazarlarından biri, özetle her şeyi, İ. Hakkı Kesirli’de:



PİRİŞTİNA İLE SOHBETTE

“Evet, İzmir Life 21’nci yayın yılına girdi. Bir kent kültürü dergisinin bu kadar uzun soluklu olması, kente sahip çıkanların desteği sayesinde başarıldı. Yazarı, çizeri, okuru hep birlikte bugünlere geldik... Hikaye şöyle başladı... 2000 yılının son aylarında bir gün, sevgili Ahmet Piriştina ile bir kahve içimi sırasında ‘Şu kent kitaplığı projesi ile çok büyük iş başarıyorsunuz, ancak bunların baskı sayıları az, kaç kişiye ulaşıyor? Bir kent kültürü dergisi yapılsa, İzmir’in güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtılsa’ demiştim...

ONU DA SEN YAP BİLADER

Başkan bunu hafif yollu bir eleştiri olarak algılamış olmalı ki; ‘Onu da sen yap bilader’ demiş ve eklemişti: ‘Ama öyle üç-beş sayı çıkartıp kaçmak yok, 25 sene çıkmalı.’ Hepimizin gülüşleri, Piriştina’nın martı ötüşlü kahkahaları arasında kaybolmuştu…

Sonrasında, Süleyman Gencel’in toparladığı çoğunluğu Evrensel Gazetesi’nden ayrılmış bir ekiple Mayıs 2001’de yola çıktık. Duygu Özsüphandağ Yayman, Halime Sürek Kahveci, Deniz Çaba, Turan Gültekin, Berk Altınışık ve reklamda Sevtap Cengiz ilk çekirdek ekipti. Nedim Atilla’nın o günlerdeki katkılarını da unutamam. Sonrasında ayrılanlar ve yeni katılanlarla kocaman bir aile olduk. Bugün bu ailenin neredeyse tamamı hiçbir ücret almadan dergiye katkı koymayı sürdürüyor.

OKŞAYAN GÖRDÜM İYİ Mİ

