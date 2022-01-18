Sokakta gönüllü sevgi-umut ikramı

İZMİR Mutfak Kültürü Derneği Başkanı Sibel Önbaş’tan dinledim: “Sevgi, umut ve şefkatin çorbası... Turizmci arkadaşım Reyhan Koç’la Sokak Çorbacıları Derneği’nde ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ‘Sibel’in Çorbası’nı pişirmek ve dağıtmak için gönüllü olduk. Beş yıl önce Sibel Arslan ve arkadaşı Ece Altınörs’ün başlattığı bu iyilik hareketi, gönüllülerin katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Sibel’in 2017 yılında vefatının ardından ailesi ve arkadaşları bu ritüeli miras olarak sürdürme kararı alıyor.
150 KİŞİYE DAĞITIM
Çarşamba ve cumartesi günleri Basmane’deki dernek binasında buluşan gönüllüler, el birliği ile soğan, patates ve havucu soyuyor. Sonrasında kazandaki bu malzemelere mercimek ekleniyor. Pişen çorba, termoslara boşaltılıyor. Basmane, Otogar ve Alsancak bölgelerine dağılan ekipler, günde 150 kişiye çorba ve ekmek ikram ediyor.
YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER
Çorbanın bir araç olduğunu, asıl meselenin sokakta yaşayan evsizlere, ihtiyaç sahiplerine sevgi ve umudu paylaşmayı vurgulayan bu güzel yürekli gençleri yürekten kutluyorum. Tüketim çılgınlığının yaşandığı günümüzde, paylaşmayı, iyilik yapmayı bizlere hatırlatan melek Sibel ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”
SİBEL ARTIK BİR MELEK
Sonra öğrendim, bilmeyenlere ileteyim, bilenlere anımsatayım... Sokakta yaşayanlara sıcak bir çorba sunabilmek için 2017 yılında, “Başka bir dünya mümkün” diyerek yola çıkmış 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Arslan... Sokak Çorbacıları Derneği oluşmuş. Ancak bir süre sonra lösemi almış Sibel’i pençesine. Yoğun tedavi ve çabalara karşın bir yıl sonra melek olmuş. Ailesi, arkadaşları, Sibel’in idealini ve çabasını vasiyet bilmiş, çorba dağıtımı sürmüş, sürüyor.
HAFTADA İKİ GÜN
Dernek, kişi ve kuruluşlar bağışlarla katkı sağlamış, gönüllüler çoğalmış. Çarşamba ve cumartesi günleri 16.00 -18.30 saatleri arasında çorba malzemesi doğranıp pişiriliyor, kağıt kaplara konuyor. “Sokak çorbacısı” gönüllü gençler seferber oluyor, sıcağı koruyan çantalardaki çorbayı ekmekleriyle kimsesiz, yardım gerekenlere dağıtıyor.
AMAÇ ONLARA ULAŞMAK
Gönüllüler, sokaklarda yaşayanların çoğu zaman sadece bir merhabaya ihtiyaç duyduğunu anlatıyor, “Amacımız sadece karın doyurmak değil. Açlık sorunlarını bu şekilde çözemeyeceğimizi biliyoruz. Çorbayı bir araç olarak kullanıp ihtiyacı olan kişilere ulaşmak. Elimizden geldiğince eksiklerini gidermeye çalışmak. Belki de topluma geri kazandırmak. Bazılarının gün boyunca konuştukları tek insan biz oluyoruz Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek güzel bir duygu” diyor.
SADECE EVSİZLERE DEĞİL
Unutmadan... İçine çeşitli malzeme ve mercimek konsa da, pişirilen ürünün adı: “Sibel’in çorbası.” Çorba ve ekmekler hazırlandıktan sonra özellikle yeni katılan gönüllüler bilgilendiriliyor, derneğin geçmişi anlatılıyor, izlenecek güzergahlar konuşuluyor, çorba ikramı sırasında dikkat edilecek deneyimler paylaşılıyor. Derneğin tanıtıcı yeleğini giyen gönüllüler, çorba ikram edilenlerin utanmamasına çok dikkat ediyor. Sokaklarda sadece evsizlere değil kağıt toplayıcılarına da çorba sunuluyor.
KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
Dernek üyeleri, gönüllüler yaptıklarını anlatırken noktayı koyuyor: “Başka bir dünya mümkün diyerek, evsizlere, sokakta çalışanlara, dezavantajlı gruplara sıcak bir çorba ikram edip içlerini ‘Merhaba’ ile ısıtmak istiyoruz. Aramıza katılan her kişi, belki yeni ihtiyacı olan bir insana daha ulaşmamızı sağlayacaktır. Her geçen gün daha da büyüyen topluluğumuzda kapımız, her gönüllü olmak isteyene her zaman açıktır.”
Gönüllü Sokak Çorbacıları’nı alkışlıyorum. Hepsine kolay gelsin!
ADRES VE İLETİŞİM: 1270. Sokak No:10/A, 35240 Konak/İZMİR (Basmane Tren Garı’nın Tepecik tarafına giden caddeye girince ikinci sokak. Aziz Voukolos Kilisesi Sokağı).
https://twitter.com/sokakcorbacisi
https://www.instagram.com/sokakcorbacilari/
https://www.youtube.com/c/SokakÇorbacılarıYardımlaşmaDerneği
http://sokakcorbacilari.org/
sibelincorbasi@gmail.com
Sokakta gönüllü sevgi-umut ikramı
İZMİR Mutfak Kültürü Derneği Başkanı Sibel Önbaş’tan dinledim: “Sevgi, umut ve şefkatin çorbası... Turizmci arkadaşım Reyhan Koç’la Sokak Çorbacıları Derneği’nde ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ‘Sibel’in Çorbası’nı pişirmek ve dağıtmak için gönüllü olduk. Beş yıl önce Sibel Arslan ve arkadaşı Ece Altınörs’ün başlattığı bu iyilik hareketi, gönüllülerin katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Sibel’in 2017 yılında vefatının ardından ailesi ve arkadaşları bu ritüeli miras olarak sürdürme kararı alıyor.
150 KİŞİYE DAĞITIM
Çarşamba ve cumartesi günleri Basmane’deki dernek binasında buluşan gönüllüler, el birliği ile soğan, patates ve havucu soyuyor. Sonrasında kazandaki bu malzemelere mercimek ekleniyor. Pişen çorba, termoslara boşaltılıyor. Basmane, Otogar ve Alsancak bölgelerine dağılan ekipler, günde 150 kişiye çorba ve ekmek ikram ediyor.
YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER
Çorbanın bir araç olduğunu, asıl meselenin sokakta yaşayan evsizlere, ihtiyaç sahiplerine sevgi ve umudu paylaşmayı vurgulayan bu güzel yürekli gençleri yürekten kutluyorum. Tüketim çılgınlığının yaşandığı günümüzde, paylaşmayı, iyilik yapmayı bizlere hatırlatan melek Sibel ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”
SİBEL ARTIK BİR MELEK
Sonra öğrendim, bilmeyenlere ileteyim, bilenlere anımsatayım... Sokakta yaşayanlara sıcak bir çorba sunabilmek için 2017 yılında, “Başka bir dünya mümkün” diyerek yola çıkmış 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Arslan... Sokak Çorbacıları Derneği oluşmuş. Ancak bir süre sonra lösemi almış Sibel’i pençesine. Yoğun tedavi ve çabalara karşın bir yıl sonra melek olmuş. Ailesi, arkadaşları, Sibel’in idealini ve çabasını vasiyet bilmiş, çorba dağıtımı sürmüş, sürüyor.
HAFTADA İKİ GÜN
Dernek, kişi ve kuruluşlar bağışlarla katkı sağlamış, gönüllüler çoğalmış. Çarşamba ve cumartesi günleri 16.00 -18.30 saatleri arasında çorba malzemesi doğranıp pişiriliyor, kağıt kaplara konuyor. “Sokak çorbacısı” gönüllü gençler seferber oluyor, sıcağı koruyan çantalardaki çorbayı ekmekleriyle kimsesiz, yardım gerekenlere dağıtıyor.
AMAÇ ONLARA ULAŞMAK
Gönüllüler, sokaklarda yaşayanların çoğu zaman sadece bir merhabaya ihtiyaç duyduğunu anlatıyor, “Amacımız sadece karın doyurmak değil. Açlık sorunlarını bu şekilde çözemeyeceğimizi biliyoruz. Çorbayı bir araç olarak kullanıp ihtiyacı olan kişilere ulaşmak. Elimizden geldiğince eksiklerini gidermeye çalışmak. Belki de topluma geri kazandırmak. Bazılarının gün boyunca konuştukları tek insan biz oluyoruz Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek güzel bir duygu” diyor.
SADECE EVSİZLERE DEĞİL
Unutmadan... İçine çeşitli malzeme ve mercimek konsa da, pişirilen ürünün adı: “Sibel’in çorbası.” Çorba ve ekmekler hazırlandıktan sonra özellikle yeni katılan gönüllüler bilgilendiriliyor, derneğin geçmişi anlatılıyor, izlenecek güzergahlar konuşuluyor, çorba ikramı sırasında dikkat edilecek deneyimler paylaşılıyor. Derneğin tanıtıcı yeleğini giyen gönüllüler, çorba ikram edilenlerin utanmamasına çok dikkat ediyor. Sokaklarda sadece evsizlere değil kağıt toplayıcılarına da çorba sunuluyor.
KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
Dernek üyeleri, gönüllüler yaptıklarını anlatırken noktayı koyuyor: “Başka bir dünya mümkün diyerek, evsizlere, sokakta çalışanlara, dezavantajlı gruplara sıcak bir çorba ikram edip içlerini ‘Merhaba’ ile ısıtmak istiyoruz. Aramıza katılan her kişi, belki yeni ihtiyacı olan bir insana daha ulaşmamızı sağlayacaktır. Her geçen gün daha da büyüyen topluluğumuzda kapımız, her gönüllü olmak isteyene her zaman açıktır.”
Gönüllü Sokak Çorbacıları’nı alkışlıyorum. Hepsine kolay gelsin!
ADRES VE İLETİŞİM: 1270. Sokak No:10/A, 35240 Konak/İZMİR (Basmane Tren Garı’nın Tepecik tarafına giden caddeye girince ikinci sokak. Aziz Voukolos Kilisesi Sokağı).
https://twitter.com/sokakcorbacisi
https://www.instagram.com/sokakcorbacilari/
https://www.youtube.com/c/SokakÇorbacılarıYardımlaşmaDerneği
http://sokakcorbacilari.org/
sibelincorbasi@gmail.com