Sokağa çıkma izninde çocuk, torun sevmeye koşmayın

YAKLAŞIK 1.5 aydır dışarı çıkmayan 65 ve üstü vatandaşlar doğal olarak sıkıldı.
Sıkıntıdan öte, uzmanlar bu kişilerin hareket etmesi, güneş görmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü herkes sitelerde, bahçeli, balkonlu evlerde oturmuyor. Hareket, güneşlenme olanağı bulamayan var. O zaman ne yapmak gerek? Kısıtlama günlerinde herkesin içeride, +65’in ise dışarıda olması. Tabii ki sosyal mesafeyi koruma, maske takma gibi kurallara uymak koşuluyla. İzin verilebilir bu yaş grubuna çağrım var:
HAVA ALIN, GÜNEŞLENİN
“Kadınlar, hemen konu komşuya gitmeye kalkmayın. Bu süreyi hava alıp güneşten yararlanmak için harcayın. Komşuları sonra da görebilirsiniz. Erkekler, kahvehane gibi yerler kapalı, parklarda banklar kalktı. Siz de bu sürenin tadına varan arkadaşlarınızla sosyalleşmeye kalkışmayın. Kadın ve erkekler, bu sürede çoluk çocuk, torun torbayla özlem gidermeye kalkışmayın, onları görmeye koşmayın. O zaman izin amacından sapar, virüse karşı alınması gereken önlemler de unutulabilir. Haaa unutmadan, araç kullanmayacaksınız, araçla gezmeyeceksiniz...”
Sonuç olarak, izinde çok ama çok dikkatli olmak gerek... Yoksa beklenen yarar, zarara dönüşür.
BİR YAKINMA BİR ÇAĞRI
Kan stokları tükendi
çok acil bağış gerek
KIZILAY Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök’ün sosyal medyadaki yakınması beni oldukça etkiledi, 14 yıllık görevinde ilk kez kan stoklarının bittiğini açıkladı:
“Kan bağışlarının yüzde 90’ını fabrika, okullar, üniversiteler, yurtlar, askeri birlikler, ilçe meydanlarında gezici ekiplerle almaktaydık. Kovid-19 nedeniyle hiçbir yere ekip düzenleyemediğimiz gibi az sayıda meydanlarda çalışma izni alabilmekteyiz. İzmir, Manisa, Aydın’da 94 hastanenin kan ihtiyacını temin eden merkezimiz bu sıkıntılı dönemde ne yazık ki talep edilen kan ürünlerini karşılayamamaktadır.
ÖZÜR DİLİYORUZ
Tüm hasta ve hasta yakınlarından özür diliyoruz. 14 yıldır ilk defa hasta yakınlarından kan bağışçısı bulmalarını istiyoruz. Bölgemizde az sayıdaki gezici ekiplere ve sabit merkezlerimize vatandaşlarımızı hayat kurtarmak için bekliyoruz. 18-65 yaş arasında TC kimliğinizle kan bağışına engel bir durumunuz yoksa kan bağışına davet ediyoruz.
KISITLAMA ENGEL DEĞİL
Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde isteyen vatandaşlar, Türk Kızılay’a gelip kan bağışlayabilir. Kan bağışladığını elindeki evrakla kanıtlayanlara polis işlem yapmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Kan alma birimlerimiz günde iki kere dezenfekte ediliyor ve sosyal mesafe başta olmak üzere her kurala dikkat ediliyor.”
NEREDE YAPILABİLİR?
BU haftadan itibaren İzmir genelinde sabit kan alma merkezlerinin yanı sıra Konak Meydanı, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı, Bornova Meydanı, Buca Çevik Bir Meydanı, Şirinyer Migros önü ve Karşıyaka Kaymakamlığı önünde haftanın beş günü hizmet verilecek.
NASIL İLETİŞİM
SAĞLANABİLİR?
GÜVENLİ şekilde kan bağışı yapabilecek ekip yerleri ve sabit kan alma birimlerinin tarih, yer ve saatleri sosyal medya hesaplarından ve www.kanver.org sitesinden paylaşılıyor. (0538) 057 30 67-69-70-73 numaralı telefonlardan da ulaşılabilir. (0232) 348 11 77 numaralı telefon ve www.kizilay.org.tr adresinden de yararlanılabilir.
BİR RESİM
Başkan’ın maskesi
SALGIN belasıyla birlikte koruyucu maskeler gündemimize oturdu. Çoğu yere maskesiz girilemiyor. Örneğin, büyük marketler maskesizleri almıyor. (Nedense birer maske de vermiyor.) Toplu taşım araçlarına maskesiz binilemiyor. Sonuç olarak genelde maskesiz dışarı çıkılamıyor. (Öyle de olması gerek.) Bunun yanında maske satılamıyor. 20-65 yaş arasındakiler çalışıyorsa çalıştıkları yerden alacaklar.
AKLIMA NEREDEN GELDİ?
Diğerleri, Bakanlık’tan kod gelince eczanelerden. Haaa, İzmir’de ‘maskematik’ler devrede. Metro istasyonlarıyla Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinde İzmirimkart’la ücretsiz alınabiliyor. Bu arada yeniden satışı isteniyor. Meslek liseleri, bazı kamu kuruluşları ve belediyeler de üretimde. Maske geldi aklıma, bunları sıralayıverdim. Nereden mi geldi?
FARKI DESENİNDEN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu resmini görünce. Basmane’deki 1 Mayıs töreninde farklı bir maske takmış, desenli... Maskenin koruma özelliği elbette önemli ama, desenlisi de iyiymiş ve yakışmış. Artık nereden edindi de taktı, bilemem tabii ki... “Aman dikkat” diyelim ve de kolay gelsin!
Sokağa çıkma izninde çocuk, torun sevmeye koşmayın
YAKLAŞIK 1.5 aydır dışarı çıkmayan 65 ve üstü vatandaşlar doğal olarak sıkıldı.
Sıkıntıdan öte, uzmanlar bu kişilerin hareket etmesi, güneş görmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü herkes sitelerde, bahçeli, balkonlu evlerde oturmuyor. Hareket, güneşlenme olanağı bulamayan var. O zaman ne yapmak gerek? Kısıtlama günlerinde herkesin içeride, +65’in ise dışarıda olması. Tabii ki sosyal mesafeyi koruma, maske takma gibi kurallara uymak koşuluyla. İzin verilebilir bu yaş grubuna çağrım var:
HAVA ALIN, GÜNEŞLENİN
“Kadınlar, hemen konu komşuya gitmeye kalkmayın. Bu süreyi hava alıp güneşten yararlanmak için harcayın. Komşuları sonra da görebilirsiniz. Erkekler, kahvehane gibi yerler kapalı, parklarda banklar kalktı. Siz de bu sürenin tadına varan arkadaşlarınızla sosyalleşmeye kalkışmayın. Kadın ve erkekler, bu sürede çoluk çocuk, torun torbayla özlem gidermeye kalkışmayın, onları görmeye koşmayın. O zaman izin amacından sapar, virüse karşı alınması gereken önlemler de unutulabilir. Haaa unutmadan, araç kullanmayacaksınız, araçla gezmeyeceksiniz...”
Sonuç olarak, izinde çok ama çok dikkatli olmak gerek... Yoksa beklenen yarar, zarara dönüşür.
BİR YAKINMA BİR ÇAĞRI
Kan stokları tükendi
çok acil bağış gerek
KIZILAY Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök’ün sosyal medyadaki yakınması beni oldukça etkiledi, 14 yıllık görevinde ilk kez kan stoklarının bittiğini açıkladı:
“Kan bağışlarının yüzde 90’ını fabrika, okullar, üniversiteler, yurtlar, askeri birlikler, ilçe meydanlarında gezici ekiplerle almaktaydık. Kovid-19 nedeniyle hiçbir yere ekip düzenleyemediğimiz gibi az sayıda meydanlarda çalışma izni alabilmekteyiz. İzmir, Manisa, Aydın’da 94 hastanenin kan ihtiyacını temin eden merkezimiz bu sıkıntılı dönemde ne yazık ki talep edilen kan ürünlerini karşılayamamaktadır.
ÖZÜR DİLİYORUZ
Tüm hasta ve hasta yakınlarından özür diliyoruz. 14 yıldır ilk defa hasta yakınlarından kan bağışçısı bulmalarını istiyoruz. Bölgemizde az sayıdaki gezici ekiplere ve sabit merkezlerimize vatandaşlarımızı hayat kurtarmak için bekliyoruz. 18-65 yaş arasında TC kimliğinizle kan bağışına engel bir durumunuz yoksa kan bağışına davet ediyoruz.
KISITLAMA ENGEL DEĞİL
Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde isteyen vatandaşlar, Türk Kızılay’a gelip kan bağışlayabilir. Kan bağışladığını elindeki evrakla kanıtlayanlara polis işlem yapmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Kan alma birimlerimiz günde iki kere dezenfekte ediliyor ve sosyal mesafe başta olmak üzere her kurala dikkat ediliyor.”
NEREDE YAPILABİLİR?
BU haftadan itibaren İzmir genelinde sabit kan alma merkezlerinin yanı sıra Konak Meydanı, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı, Bornova Meydanı, Buca Çevik Bir Meydanı, Şirinyer Migros önü ve Karşıyaka Kaymakamlığı önünde haftanın beş günü hizmet verilecek.
NASIL İLETİŞİM
SAĞLANABİLİR?
GÜVENLİ şekilde kan bağışı yapabilecek ekip yerleri ve sabit kan alma birimlerinin tarih, yer ve saatleri sosyal medya hesaplarından ve www.kanver.org sitesinden paylaşılıyor. (0538) 057 30 67-69-70-73 numaralı telefonlardan da ulaşılabilir. (0232) 348 11 77 numaralı telefon ve www.kizilay.org.tr adresinden de yararlanılabilir.
BİR RESİM
Başkan’ın maskesi
SALGIN belasıyla birlikte koruyucu maskeler gündemimize oturdu. Çoğu yere maskesiz girilemiyor. Örneğin, büyük marketler maskesizleri almıyor. (Nedense birer maske de vermiyor.) Toplu taşım araçlarına maskesiz binilemiyor. Sonuç olarak genelde maskesiz dışarı çıkılamıyor. (Öyle de olması gerek.) Bunun yanında maske satılamıyor. 20-65 yaş arasındakiler çalışıyorsa çalıştıkları yerden alacaklar.
AKLIMA NEREDEN GELDİ?
Diğerleri, Bakanlık’tan kod gelince eczanelerden. Haaa, İzmir’de ‘maskematik’ler devrede. Metro istasyonlarıyla Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinde İzmirimkart’la ücretsiz alınabiliyor. Bu arada yeniden satışı isteniyor. Meslek liseleri, bazı kamu kuruluşları ve belediyeler de üretimde. Maske geldi aklıma, bunları sıralayıverdim. Nereden mi geldi?
FARKI DESENİNDEN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu resmini görünce. Basmane’deki 1 Mayıs töreninde farklı bir maske takmış, desenli... Maskenin koruma özelliği elbette önemli ama, desenlisi de iyiymiş ve yakışmış. Artık nereden edindi de taktı, bilemem tabii ki... “Aman dikkat” diyelim ve de kolay gelsin!