‘Şiddet sevgi yüzünden’ diyen adamları affetmeyin

PINAR Gültekin yaktı tüm ülkenin yüreğini.
“Bu kaçıncı kadın öldürülen, pınarımız kurudu” diye isyan ettik. Ona kıyan cani itiraf etmiş her şeyi, tutuklandı. Duyguları dile getirmek çok zor. Sözcükler yetersiz. Bazı yorumlar çileden çıkarıyor. Pınar’ın ardından yazılanları okurken farklı bir yazıyla karşılaştım, sitemli, gerçekçi. Didim’den gazeteci Umut Kaşan... Kendisini şiddet kurbanı bir kadın yerine koymuş, kalemine sağlık diyor aktarıyorum:
‘HAK ETTİ’ YAZARLAR MI
“Artık bir sabah hayatımda hiç görmediğim, tanımadığım kişilerin üzerinde adımın yazıldığı bir şekilde fotoğraflarımın paylaşılmasından korkan bir tek kadın ben değilim. Bugün ilk defa Instagramda kendi fotoğraflarıma baktım ve bir gün başıma böylesi sevimsiz bir şey gelirse, birilerine göre daha açık giyindiğim resimlerimi kullanıp ya da birilerine göre ters bir lafımı cımbızlayıp üzerine, ‘O da hak etti’ yazarlar mı, diye düşündüm. Biliyorum, böyle düşünen tek kadın da ben değilim.
DİREKT KENDİSİNE KÜFREDİN
Saçma sapan anlık eğlenceli hallerimi paylaşmışım! Şaşı fotoğraflarımı falan kullanmayın ardımdan emi! Hele ki bir de altına, ‘Hak etmiş’ falan yazanın da anasına, bacısına küfretmeyin. Vasiyetimdir direkt şahsa yapın küfürlerinizi. Benim yerime de küfredin hatta... (Bak bu foto fiyakalı, dergili, gazeteli gazeteci ve yazar kimliğime de uyar, grafiker kimliğime de.) Başka da bulamadım zaten, bunu kullanın...
O ÜNLÜLERE CEVAP YOK
Kaç kişiyi de bilmeden öfkelendiriyorumdur, kim bilir? Reddedişlerim de ayrı konu... Her konuda da yazdık, çizdik o kadar. Sevmeyenlerimiz illaki vardır. Ama ölmüş gitmişim, ardımdan bir rahmet bile dilemeden, boyuma posuma bakıp da cinayet tarifi verir gibi yorum yapan, şiddet pornosu yapan ünlülere cevap bile yazmayın, bloklayın bir zahmet...
EYLEM FALAN DA YAPMAYIN
Kızlar benden sonra sokağa çıkıp eylem falan da yapmayın, dayak da yemeyin. Bir halta yaramıyor. Haaa, ama şunu yapın rica ediyorum, ‘sevgisinden yapıyor’ diyen adamları da asla #affetmeyin. Vallahi de billahi de kimse sevgisinden bir diğerine vurmaz. Öldüresiye dövmez ya da sövmez. Aaa bir de rica ediyorum, kimse zorla diğerini değiştirmeye çalışmasın. O da asla işe yaramıyor. Aynaya baksın ve herkes kendinden başlasın. Ardımdan yalandan taziye mesajı yayınlayan siyasiler falan olursa sakın bak, like bile atmayın...
BİR GÜN SONRA UNUTULUYOR
Pisi pisine #erkek şiddetine kurban giden kadınlardan birisi olarak da adımı illa bir yere yazacaksanız da #Umut özel bir isim. Umut diye yazmayın n’olur. Bak o bana bile dokunur. Oraya sadece ‘Kadın’ yazın. Nasıl olsa bir gün sonra unutuluyor. İnanmıyorsan Google’a ‘anıt sayaç’ yazın gelen ilk siteye bakın. Bak bakalım kaç kadının adı var orada?”
Umut Kaşan’ın yazdıkları bana göre ders gibi... Belki de bazı kulaklara küpe olur, ne dersiniz? İnanmak zor, ama dilerim Pınar son acıdır, arkası gelmez. Kadın cinayetleri son bulsun, kadına ve her türlü şiddete hayır!
-----
BİR ALINTI
Yabancı kadınların
‘çöp yürüyüşü’
DİDİM’in Gündeminde Neler Var’dan alıntıdır: “Fotoğrafta gördüğünüz kadınların hepsi de yabancı ve Aydın Didim’de yaşıyorlar. Peki ne mi yapıyorlar? Haftanın farklı günlerinde toplanıp ‘Broking’ adını verdikleri çöp toplama yürüyüşleri yapıyorlar. Hem yürüyerek spor yapıyor, hem de Didim’in muhteşem doğasını çöplerden temizliyorlar. Aralarına günden güne Türk kadınlarının da katıldığı bu grup, giderek büyüyor ve daha geniş bir alan çöplerden temizleniyor.
HER BİRİ HERKESE ZARAR
Arabanızın camından attığınız su şişesi kendi kendine yok mu olacak? Attığınız ‘poşet’ eriyip gidecek mi sanıyorsunuz? Yere, denize, doğaya çöp atmayın! Attığınız her çöp ya bu gezegene zarar verecek ya da onu almak için bir insanın belini eğecek, unutmayın! Bu güzel hareketi, emek veren bu kişileri yürekten kutluyor ve paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum! ALKIŞLARINIZI DUYAR GİBİYİM. (Aziz TAŞKIN)
‘Şiddet sevgi yüzünden’ diyen adamları affetmeyin
PINAR Gültekin yaktı tüm ülkenin yüreğini.
“Bu kaçıncı kadın öldürülen, pınarımız kurudu” diye isyan ettik. Ona kıyan cani itiraf etmiş her şeyi, tutuklandı. Duyguları dile getirmek çok zor. Sözcükler yetersiz. Bazı yorumlar çileden çıkarıyor. Pınar’ın ardından yazılanları okurken farklı bir yazıyla karşılaştım, sitemli, gerçekçi. Didim’den gazeteci Umut Kaşan... Kendisini şiddet kurbanı bir kadın yerine koymuş, kalemine sağlık diyor aktarıyorum:
‘HAK ETTİ’ YAZARLAR MI
“Artık bir sabah hayatımda hiç görmediğim, tanımadığım kişilerin üzerinde adımın yazıldığı bir şekilde fotoğraflarımın paylaşılmasından korkan bir tek kadın ben değilim. Bugün ilk defa Instagramda kendi fotoğraflarıma baktım ve bir gün başıma böylesi sevimsiz bir şey gelirse, birilerine göre daha açık giyindiğim resimlerimi kullanıp ya da birilerine göre ters bir lafımı cımbızlayıp üzerine, ‘O da hak etti’ yazarlar mı, diye düşündüm. Biliyorum, böyle düşünen tek kadın da ben değilim.
DİREKT KENDİSİNE KÜFREDİN
Saçma sapan anlık eğlenceli hallerimi paylaşmışım! Şaşı fotoğraflarımı falan kullanmayın ardımdan emi! Hele ki bir de altına, ‘Hak etmiş’ falan yazanın da anasına, bacısına küfretmeyin. Vasiyetimdir direkt şahsa yapın küfürlerinizi. Benim yerime de küfredin hatta... (Bak bu foto fiyakalı, dergili, gazeteli gazeteci ve yazar kimliğime de uyar, grafiker kimliğime de.) Başka da bulamadım zaten, bunu kullanın...
O ÜNLÜLERE CEVAP YOK
Kaç kişiyi de bilmeden öfkelendiriyorumdur, kim bilir? Reddedişlerim de ayrı konu... Her konuda da yazdık, çizdik o kadar. Sevmeyenlerimiz illaki vardır. Ama ölmüş gitmişim, ardımdan bir rahmet bile dilemeden, boyuma posuma bakıp da cinayet tarifi verir gibi yorum yapan, şiddet pornosu yapan ünlülere cevap bile yazmayın, bloklayın bir zahmet...
EYLEM FALAN DA YAPMAYIN
Kızlar benden sonra sokağa çıkıp eylem falan da yapmayın, dayak da yemeyin. Bir halta yaramıyor. Haaa, ama şunu yapın rica ediyorum, ‘sevgisinden yapıyor’ diyen adamları da asla #affetmeyin. Vallahi de billahi de kimse sevgisinden bir diğerine vurmaz. Öldüresiye dövmez ya da sövmez. Aaa bir de rica ediyorum, kimse zorla diğerini değiştirmeye çalışmasın. O da asla işe yaramıyor. Aynaya baksın ve herkes kendinden başlasın. Ardımdan yalandan taziye mesajı yayınlayan siyasiler falan olursa sakın bak, like bile atmayın...
BİR GÜN SONRA UNUTULUYOR
Pisi pisine #erkek şiddetine kurban giden kadınlardan birisi olarak da adımı illa bir yere yazacaksanız da #Umut özel bir isim. Umut diye yazmayın n’olur. Bak o bana bile dokunur. Oraya sadece ‘Kadın’ yazın. Nasıl olsa bir gün sonra unutuluyor. İnanmıyorsan Google’a ‘anıt sayaç’ yazın gelen ilk siteye bakın. Bak bakalım kaç kadının adı var orada?”
Umut Kaşan’ın yazdıkları bana göre ders gibi... Belki de bazı kulaklara küpe olur, ne dersiniz? İnanmak zor, ama dilerim Pınar son acıdır, arkası gelmez. Kadın cinayetleri son bulsun, kadına ve her türlü şiddete hayır!
-----
BİR ALINTI
Yabancı kadınların
‘çöp yürüyüşü’
DİDİM’in Gündeminde Neler Var’dan alıntıdır: “Fotoğrafta gördüğünüz kadınların hepsi de yabancı ve Aydın Didim’de yaşıyorlar. Peki ne mi yapıyorlar? Haftanın farklı günlerinde toplanıp ‘Broking’ adını verdikleri çöp toplama yürüyüşleri yapıyorlar. Hem yürüyerek spor yapıyor, hem de Didim’in muhteşem doğasını çöplerden temizliyorlar. Aralarına günden güne Türk kadınlarının da katıldığı bu grup, giderek büyüyor ve daha geniş bir alan çöplerden temizleniyor.
HER BİRİ HERKESE ZARAR
Arabanızın camından attığınız su şişesi kendi kendine yok mu olacak? Attığınız ‘poşet’ eriyip gidecek mi sanıyorsunuz? Yere, denize, doğaya çöp atmayın! Attığınız her çöp ya bu gezegene zarar verecek ya da onu almak için bir insanın belini eğecek, unutmayın! Bu güzel hareketi, emek veren bu kişileri yürekten kutluyor ve paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum! ALKIŞLARINIZI DUYAR GİBİYİM. (Aziz TAŞKIN)