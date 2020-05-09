Şehit sağlıkçıların çocuklarına burs

ESKİŞEHİR merkezli Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) bir mesajı yer aldı sosyal medyada:
“Koronavirüs salgını sebebiyle vefat eden sağlık personeli çocuklarına burs vereceğimizi duyurmuştuk. Sizlerin desteği sayesinde bugün itibari ile ‘Emanetiniz Emanetimizdir’ hesabındaki toplam tutar 674 bin 610,80 TL’ye ulaştı!
12 ÖĞRENCİ İÇİN
İhtiyaç sahibi öğrencilerin bize başvurmalarını beklemedik; her aileye tek tek ulaştık, hepimiz adına baş sağlığı diledik. Burs desteğine ihtiyaç duyan ailelerden istediğimiz belgeler geldi. Ve mayıs ayı itibari ile 12 öğrenciye tüm eğitim hayatı boyunca sürecek burs verilmeye başlandı.
BOYNU BÜKÜK KALMASIN
Bu öğrencilerin aylık ödenecek burs rakamlarını normalimizin iki katı olarak belirledik: Aylık ilköğretim 600 TL, lise 800 TL, üniversite 1000 TL, tıp ve diş hekimliği fakültesi 1400 TL. Vefat haberini yeni duyduğumuz ya da ulaşmaya çalıştığımız kişilerden de bu sayılara eklenenler olacaktır. Daha fazla bağışa ihtiyacımız olacağı aşikar. Bu hesap pandemi boyunca açık kalacaktır. Destek bekliyoruz. Artık o çocuklar bizim çocuklarımız, boynu bükük bir çocuk bile bırakmayalım.
BİLGİLERİ ULAŞTIRIN
Sağlık çalışanı veya hastane personeli, paramedik, hemşire, hemşire yardımcısı, doktor, diş hekimi, eczacı, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik ve hasta bakım personeli gibi görevlerde çalışırken Kovid-19 nedeniyle vefat eden arkadaşlarımızın bilgilerini ulaştırınız.
mail: info@kahev.org
Tel: Dr. Gökçe Haspolat (0533) 277 52 77, Fizyoterapist Sümeyra Sağlam (0554) 873 06 58, Dr. Kübra Temirkaynak (0553) 650 40 15
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bağış Hesabı TR06 0011 1000 0000 0082 8954 36 / Finansbank.”
BİR UYARIYI ANIMSATMA
Evde bunalmış olanlar
iznin tadını çıkarma zamanı
65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızın dikkatine! Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceksiniz. Hem de sizlerin dışındaki herkes çıkamazken. Tüm ülkeye sokağa çıkma kısıtlaması konmuşken siz yarın 4 saat güneşlenip dolaşabileceksiniz. Ama bu iznin de kuralları var. Öncelikle maske takacaksınız. Zorunlu mesafeye dikkat edeceksiniz. Evinizden yürüyüş mesafesi kadar uzaklaşabileceksiniz. Arabaya atlayıp oraya buraya gidemeyeceksiniz.
BİR TÜR DENEME SINAVI
“Hani fırsat bulmuşken dışarıda bir piknik iyi gider, çok da özlemiştim” fikrini aklınızdan çıkarın. Geçende uyardım, yine anımsatmak istiyorum. Bu 4 saatten yararlanmaya bakın. Yürüyün, güneşlerin, hareket edin... Çoluk çocukla, torunlarla, komşularla, arkadaşlarla hasret giderme zamanı değil. Bir tür sınav yarınki... Kurallara uyulursa, 4 saatlik iznin zarar getirmeyeceğine kanaat getirilirse arkası gelir. Yoksa bu arada havalanma fırsatından da yoksun kalabilirsiniz.
BOŞUNA EVDE KALMIYORUZ
Bu arada sakın kendinizi cezaevindeymiş de birkaç saat izin verilmiş, sonra yine özgürlüğü kısıtlanacakmış gibi hissetmeyin. Bu dönemde sağlık için evde kalıyoruz. Evde kalmak hastanede olmaktan çok daha iyi. Dünyada kalmak için evde kalalım, dışarıda da önlemleri unutmayalım. Yarının tadını çıkarın, sağlıcakla kalın! (Dışarı çıkınca yardım gerekenlere bir aile bireyinin eşlik edebileceği bildirildi.)
BİR DUYURU
Vegan Festivali iptal
2021’de görüşelim
DİDİM Belediyesi’nin 3 yıldır düzenlediği Vegan Festivali, koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi. Belediye, 28-31 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan etkinliğin iptalini sosyal medyadan duyurdu:
HAZIRLANDINIZ AMA
“Katılımcı sayısı her yıl artan, dünyanın sayılı vegan festivallerinden Didim Vegfest için hazırlandınız, özlediniz, biliyoruz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile maalesef iptal etmek zorunda kaldığımız Vegfest’te, sağlıklı günlerde, çok daha büyük bir katılım ve hazırlık ile 2021’de görüşmek üzere.”
BİR TEBESSÜM
Salgın sonrası
bank modeli
“GİT öte modeli” park ve bahçe banklarımız gelmiş bulunmaktadır. (Orhan Alpayım)
BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Yaşı değil, yaşadıkları öğretir insana hayatı. (Düşünen Akıl)
Şehit sağlıkçıların çocuklarına burs
ESKİŞEHİR merkezli Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) bir mesajı yer aldı sosyal medyada:
“Koronavirüs salgını sebebiyle vefat eden sağlık personeli çocuklarına burs vereceğimizi duyurmuştuk. Sizlerin desteği sayesinde bugün itibari ile ‘Emanetiniz Emanetimizdir’ hesabındaki toplam tutar 674 bin 610,80 TL’ye ulaştı!
12 ÖĞRENCİ İÇİN
İhtiyaç sahibi öğrencilerin bize başvurmalarını beklemedik; her aileye tek tek ulaştık, hepimiz adına baş sağlığı diledik. Burs desteğine ihtiyaç duyan ailelerden istediğimiz belgeler geldi. Ve mayıs ayı itibari ile 12 öğrenciye tüm eğitim hayatı boyunca sürecek burs verilmeye başlandı.
BOYNU BÜKÜK KALMASIN
Bu öğrencilerin aylık ödenecek burs rakamlarını normalimizin iki katı olarak belirledik: Aylık ilköğretim 600 TL, lise 800 TL, üniversite 1000 TL, tıp ve diş hekimliği fakültesi 1400 TL. Vefat haberini yeni duyduğumuz ya da ulaşmaya çalıştığımız kişilerden de bu sayılara eklenenler olacaktır. Daha fazla bağışa ihtiyacımız olacağı aşikar. Bu hesap pandemi boyunca açık kalacaktır. Destek bekliyoruz. Artık o çocuklar bizim çocuklarımız, boynu bükük bir çocuk bile bırakmayalım.
BİLGİLERİ ULAŞTIRIN
Sağlık çalışanı veya hastane personeli, paramedik, hemşire, hemşire yardımcısı, doktor, diş hekimi, eczacı, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik ve hasta bakım personeli gibi görevlerde çalışırken Kovid-19 nedeniyle vefat eden arkadaşlarımızın bilgilerini ulaştırınız.
mail: info@kahev.org
Tel: Dr. Gökçe Haspolat (0533) 277 52 77, Fizyoterapist Sümeyra Sağlam (0554) 873 06 58, Dr. Kübra Temirkaynak (0553) 650 40 15
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Bağış Hesabı TR06 0011 1000 0000 0082 8954 36 / Finansbank.”
BİR UYARIYI ANIMSATMA
Evde bunalmış olanlar
iznin tadını çıkarma zamanı
65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızın dikkatine! Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceksiniz. Hem de sizlerin dışındaki herkes çıkamazken. Tüm ülkeye sokağa çıkma kısıtlaması konmuşken siz yarın 4 saat güneşlenip dolaşabileceksiniz. Ama bu iznin de kuralları var. Öncelikle maske takacaksınız. Zorunlu mesafeye dikkat edeceksiniz. Evinizden yürüyüş mesafesi kadar uzaklaşabileceksiniz. Arabaya atlayıp oraya buraya gidemeyeceksiniz.
BİR TÜR DENEME SINAVI
“Hani fırsat bulmuşken dışarıda bir piknik iyi gider, çok da özlemiştim” fikrini aklınızdan çıkarın. Geçende uyardım, yine anımsatmak istiyorum. Bu 4 saatten yararlanmaya bakın. Yürüyün, güneşlerin, hareket edin... Çoluk çocukla, torunlarla, komşularla, arkadaşlarla hasret giderme zamanı değil. Bir tür sınav yarınki... Kurallara uyulursa, 4 saatlik iznin zarar getirmeyeceğine kanaat getirilirse arkası gelir. Yoksa bu arada havalanma fırsatından da yoksun kalabilirsiniz.
BOŞUNA EVDE KALMIYORUZ
Bu arada sakın kendinizi cezaevindeymiş de birkaç saat izin verilmiş, sonra yine özgürlüğü kısıtlanacakmış gibi hissetmeyin. Bu dönemde sağlık için evde kalıyoruz. Evde kalmak hastanede olmaktan çok daha iyi. Dünyada kalmak için evde kalalım, dışarıda da önlemleri unutmayalım. Yarının tadını çıkarın, sağlıcakla kalın! (Dışarı çıkınca yardım gerekenlere bir aile bireyinin eşlik edebileceği bildirildi.)
BİR DUYURU
Vegan Festivali iptal
2021’de görüşelim
DİDİM Belediyesi’nin 3 yıldır düzenlediği Vegan Festivali, koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi. Belediye, 28-31 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan etkinliğin iptalini sosyal medyadan duyurdu:
HAZIRLANDINIZ AMA
“Katılımcı sayısı her yıl artan, dünyanın sayılı vegan festivallerinden Didim Vegfest için hazırlandınız, özlediniz, biliyoruz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile maalesef iptal etmek zorunda kaldığımız Vegfest’te, sağlıklı günlerde, çok daha büyük bir katılım ve hazırlık ile 2021’de görüşmek üzere.”
BİR TEBESSÜM
Salgın sonrası
bank modeli
“GİT öte modeli” park ve bahçe banklarımız gelmiş bulunmaktadır. (Orhan Alpayım)
BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Yaşı değil, yaşadıkları öğretir insana hayatı. (Düşünen Akıl)