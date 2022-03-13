Sanatçılar devlet galerisinde para vermeden sergi açabilsin

BUGÜN konuğum, İzmir’de basın, medya, halkla ilişkiler, reklamcılık dünyasının yakından tanıdığı Çetin Erokay. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 25 yıl halka ilişkiler, reklamcılık dersi veren Erokay, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Ünlü ve usta bir ressam olan, İzmir’deki Selçuk Yaşar Resim Müzesi’nin kurulmasında görev alan Erokay, ikisi yurt dışında olmak üzere 39 kişisel sergi açtı, birçok karma sergide yer aldı. Erokay, sanatçı kimliğiyle, devlet galerileri ve ücret uygulamasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi:
KÜLTÜR BAKANLIĞI GÖREVLERİ
“Her ülkede kültür bakanlıklarının kuruluş amacı, ülkelerinin sanatını ve kültürünü geliştirmek, halka sanat sevgisi aşılamaktır. Bu amaçla da çeşitli sanat kurumlarının ve müzelerin yanı sıra resim, heykel müzeleri kurar. Devlet halka sanat sevgisi aşılamak, eğitmek, sanatçıları, ‘özellikle genç sanatçıları’ desteklemek ve onların yapıtlarını halkla, sanatseverlerle buluşturmak için resim galerileri de açar.
İZMİR’DEKİ BAŞARILI KURUM
Yıllardır iftihar ettiğimiz İzmir Resim Heykel Müzesi de bu amaçla kurulmuş, yönetimi, seçici kurulu ile kusursuz sergilere sahne olmuş, genç sanatçıları halka sunmuş, İzmir dışındaki sanatçıları İzmirliler ile buluşturmuş, yabancı ülke sanatçılarını ağırlamış başarılı bir kurumdur.
ÜCRETLİ OLDU HEYECAN SÖNDÜ
Bir sanatçı için, özellikle genç bir sanatçı için, müzenin seçici kurulu tarafından onaylanıp sergi salonunu alabilmek bir gururdur, bir sanat heyecanıdır. Yeni bir uygulama ile sanatçıların bu heyecanı söndürüldü. Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi’nde devlet kurumları, okullar, üniversiteler, yabancı temsilcilikler dışında sergi açmak artık ücretli.
TARİFE: GÜNLÜK 350 LİRA
Günlüğü 350 lira. Yani 10 gün süreli bir sergi açmanın bedeli 3 bin 500 lira. Doların yükselmesi yüzünden tüm boyaların, araç gereçlerin, tual vs. ücretleri sanatçıların çalışmasını güçleştirirken, alınan bu karar sanatçıların yapıtlarını sergilemek, halkla buluşturmak olanağını da elinden aldı. Özellikle genç, hayata yeni atılmış sanatçıların sanat platformuna çıkmasını güçlendirdi.
VAZGEÇİLSİN YOL AÇILSIN
Son sergi açtığım küçük bir Avrupa ülkesi olan Litvanya’da devlet galerilerinin yanı sıra galeri sayısını artırmak için tüm tiyatroların fuayelerinin sanat galerisi yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca konusu ne olursa olsun, kurulan her türlü müzenin de bir galerisi olması ve bunların sanatçılara ücretsiz tahsis edilmesi sağlanmıştı. İnşallah bizde de bu tür bir uygulamaya gidilir ve sanatçılar ile halkımızın buluşacağı galeri sayısı çoğalır. Her şeyden önemlisi devlet galerilerinin sanatçıya ücretli verilmesi uygulamasından vazgeçilir. Sanatın ufku açılır. Sanatçıların yolu açılır.”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Gece de süren inşaat
çalışması uyutmuyor
KAHRAMANLAR - Mimar Sinan Mahallesi’nde, yıkılan eski TRT binasının çok yakınında ikamet ediyorum. Üç aydır maalesef uyku uyumak imkansızlaştı. İnşaatı yürüten firma her gece her türlü desibel sınırının üstünde ağır iş makinaları çalıştırıyor ( matkaplı kepçe dahil.) Konuyu belediyeye taşıdık, aldığımız cevap şöyle:
‘İzmir İli, Konak İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi ve tapunun 7775 ada 30 parselinde bulunan yapıya ait hususlar ile ilgili, mal sahibi, yapı müteahhidi ve yapı denetim şirketi yazılı olarak uyarılmıştır.’
CİMER’E BAŞVURULDU
İyi, güzel ama ilgililerin bu uyarıları dikkate almadığı açık. Gece sabah 05.30’a kadar ağır iş makinaları çalıştı sonra 2,5 saat ara verip 08.00’de tekrar başladılar. İnşaatın bir yanında hastane var, onların bu konuya el atıp atmadıklarını bilmiyorum. Ancak inşaatın diğer üç yanı hepsi konut ve bu durumdan çok rahatsızlar. Birkaç arkadaş CİMER’e müracaat etmiş, ancak oradan da herhangi bir dönüş olmamış şimdiye kadar. (Bir okur mektubundan)
Sanatçılar devlet galerisinde para vermeden sergi açabilsin
BUGÜN konuğum, İzmir’de basın, medya, halkla ilişkiler, reklamcılık dünyasının yakından tanıdığı Çetin Erokay. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 25 yıl halka ilişkiler, reklamcılık dersi veren Erokay, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Ünlü ve usta bir ressam olan, İzmir’deki Selçuk Yaşar Resim Müzesi’nin kurulmasında görev alan Erokay, ikisi yurt dışında olmak üzere 39 kişisel sergi açtı, birçok karma sergide yer aldı. Erokay, sanatçı kimliğiyle, devlet galerileri ve ücret uygulamasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi:
KÜLTÜR BAKANLIĞI GÖREVLERİ
“Her ülkede kültür bakanlıklarının kuruluş amacı, ülkelerinin sanatını ve kültürünü geliştirmek, halka sanat sevgisi aşılamaktır. Bu amaçla da çeşitli sanat kurumlarının ve müzelerin yanı sıra resim, heykel müzeleri kurar. Devlet halka sanat sevgisi aşılamak, eğitmek, sanatçıları, ‘özellikle genç sanatçıları’ desteklemek ve onların yapıtlarını halkla, sanatseverlerle buluşturmak için resim galerileri de açar.
İZMİR’DEKİ BAŞARILI KURUM
Yıllardır iftihar ettiğimiz İzmir Resim Heykel Müzesi de bu amaçla kurulmuş, yönetimi, seçici kurulu ile kusursuz sergilere sahne olmuş, genç sanatçıları halka sunmuş, İzmir dışındaki sanatçıları İzmirliler ile buluşturmuş, yabancı ülke sanatçılarını ağırlamış başarılı bir kurumdur.
ÜCRETLİ OLDU HEYECAN SÖNDÜ
Bir sanatçı için, özellikle genç bir sanatçı için, müzenin seçici kurulu tarafından onaylanıp sergi salonunu alabilmek bir gururdur, bir sanat heyecanıdır. Yeni bir uygulama ile sanatçıların bu heyecanı söndürüldü. Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi’nde devlet kurumları, okullar, üniversiteler, yabancı temsilcilikler dışında sergi açmak artık ücretli.
TARİFE: GÜNLÜK 350 LİRA
Günlüğü 350 lira. Yani 10 gün süreli bir sergi açmanın bedeli 3 bin 500 lira. Doların yükselmesi yüzünden tüm boyaların, araç gereçlerin, tual vs. ücretleri sanatçıların çalışmasını güçleştirirken, alınan bu karar sanatçıların yapıtlarını sergilemek, halkla buluşturmak olanağını da elinden aldı. Özellikle genç, hayata yeni atılmış sanatçıların sanat platformuna çıkmasını güçlendirdi.
VAZGEÇİLSİN YOL AÇILSIN
Son sergi açtığım küçük bir Avrupa ülkesi olan Litvanya’da devlet galerilerinin yanı sıra galeri sayısını artırmak için tüm tiyatroların fuayelerinin sanat galerisi yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca konusu ne olursa olsun, kurulan her türlü müzenin de bir galerisi olması ve bunların sanatçılara ücretsiz tahsis edilmesi sağlanmıştı. İnşallah bizde de bu tür bir uygulamaya gidilir ve sanatçılar ile halkımızın buluşacağı galeri sayısı çoğalır. Her şeyden önemlisi devlet galerilerinin sanatçıya ücretli verilmesi uygulamasından vazgeçilir. Sanatın ufku açılır. Sanatçıların yolu açılır.”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Gece de süren inşaat
çalışması uyutmuyor
KAHRAMANLAR - Mimar Sinan Mahallesi’nde, yıkılan eski TRT binasının çok yakınında ikamet ediyorum. Üç aydır maalesef uyku uyumak imkansızlaştı. İnşaatı yürüten firma her gece her türlü desibel sınırının üstünde ağır iş makinaları çalıştırıyor ( matkaplı kepçe dahil.) Konuyu belediyeye taşıdık, aldığımız cevap şöyle:
‘İzmir İli, Konak İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi ve tapunun 7775 ada 30 parselinde bulunan yapıya ait hususlar ile ilgili, mal sahibi, yapı müteahhidi ve yapı denetim şirketi yazılı olarak uyarılmıştır.’
CİMER’E BAŞVURULDU
İyi, güzel ama ilgililerin bu uyarıları dikkate almadığı açık. Gece sabah 05.30’a kadar ağır iş makinaları çalıştı sonra 2,5 saat ara verip 08.00’de tekrar başladılar. İnşaatın bir yanında hastane var, onların bu konuya el atıp atmadıklarını bilmiyorum. Ancak inşaatın diğer üç yanı hepsi konut ve bu durumdan çok rahatsızlar. Birkaç arkadaş CİMER’e müracaat etmiş, ancak oradan da herhangi bir dönüş olmamış şimdiye kadar. (Bir okur mektubundan)