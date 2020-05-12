Salgın önlemi olarak ‘kaza’ bayramlaşması olmaz mı?

BUGÜNLERDE salgın belasıyla uğraşıyoruz ya! Yaşamımıza çeşitli kısıtlamalar girdi...
Bazıları gevşiyor, bazılarının da zamanla aynı yolu izleyeceği söyleniyor. Bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması. Önce aniden başladı, sonra programa girdi, 23 Nisan’da 4 günlük olanı bile yaşandı. 65 ve üstü yaştakiler önceki güne kadar yaklaşık iki aydır evlerdeydi. Ve önemli günler geliyor... Ramazan Bayramı’yla başlayayım.
DOĞAL KOŞULLARDA TAMAM DA
24-25-26 Mayıs, yani pazar, pazartesi, salı günleri bayram. Arife günü de 23 Mayıs Cumartesi. Kapı gibi dört günlük tatil. Ramazan sonrası gelenektir bayramlaşmak. Kimimiz büyüklerimize gider, kimimizin küçükleri gelir... Ailece toplananımız da vardır. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz, sarılırız birbirimize. Bu kısıtlamalardan sonra muhabbet mutlaka katlanacaktır. Çok da doğaldır... Ama koşullar doğal değil...
DÖRT GÜN KISITLAMA GELMELİ
Salgın belası var... Dikkat etmek, maske takmak, kişilerle aramızda zorunlu güvenlik mesafesi bırakmak var. O zaman bu bayram fedakarlık yapmak var. (Çok büyük olasılıkla büyüklerimiz de böyle düşünüyordur) Nedir? Bayramda sokağa çıkmamak. Yani dört gün sokağa çıkma kısıtlaması... Olur mu olur... Çok da iyi olur.
OLAĞANÜSTÜ DURUM VAR
Diyeceksiniz ki, koca Ramazan bu bayramı bekleyenler var... Haklıdırlar, bayramlaşmayı herkes ister. O zaman bir önerim var benim de. Mücbir sebep, yani geçerli nedenlerde oruç tutulamazsa sonra kazası tutulur ya. Kaza orucu gibi bu defalık Ramazan Bayramı’na da ‘kaza’ getirelim. Tehlike durulunca belirlenecek tarihte gecikmeli, ‘kaza bayramlaşması’ gerçekleştirelim, doya doya özlem giderelim. Dedim ya, benimki bir öneri.
19 MAYIS’TA EVDEN COŞKU
Bu hafta sonu da ilginç durum var. 16-17 Mayıs, cumartesi ve pazar günleri, belirlenen illerde sokağa çıkılamayacak. 19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 18 Mayıs Pazartesi günü de katılırsa, sokağa çıkma kısıtlaması dört güne yayılır, salgın açısından da yararı olur kanısındayım. 19 Mayıs’ı da 23 Nisan’da olduğu gibi evlerimizde, pencere ve balkonlarımızda kutlayabiliriz. Bu tarihlerde daha uzun sokak kısıtlaması senaryoları da konuşuluyor, artık açıklanınca öğreneceğiz.
NOT: Önemli olan o virüse yeni saldırı olanağı tanımamak...
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BİR SORU
Futbolcular sosyal mesafeye
dikkat ederek mi oynayacak
FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tüm liglerde karşılaşmaların 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. O tarih doğru mudur, daha sonra mı başlamalıdır bilemem. Maçlar açıklanan veya ileri bir tarihte seyircisiz oynanacak, görevliler de alınacak önlemlere dikkat edecektir.
MAÇTA MASKE TAKMAZLAR
Futbolcular herhalde maskeli oynamayacak. Peki maçta sosyal mesafeye mi dikkat edecek? İkili mücadeleler nasıl olacak? Hava toplarına nasıl çıkılacak? Sahaya tükürük, ter gibi salgılar bulaşmayacak, oyuncular üzerine düşmeyecek mi? Futbolcular ve de hakemlerin içi rahat olacak mı? Benimki belki de vesvese ama aklıma takılıyor işte... Sporculara kolay gelsin!
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BİR İBRETLİK
Pazara gel(me) pazara
GAZETECİ Yılmaz Coşkun, uzun yıllar birlikte çalıştığım, dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Yazı ve haberlerinde tarafsızdır, kimseyi gereksiz eleştirmez, doğrudan şaşmamaya çabalar. Geçenlerde meslektaşımız eşi Nesrin Coşkun’la yaşadıklarıyla ilgili gözleminden özet alıntı:
VATANDAŞ SINIFI GEÇER
“Dün Bostanlı pazarındaydık. Muhtemelen İzmir’in en büyük pazar yerlerinden biri... Elimizde eldivenlerimiz, yüzümüzde maskemiz, cebimizde el dezenfektanları, pür dikkat alışverişteyiz. Pazara gelenlerin yüzde 99’u bizim gibi. Eldiven, maske, yüz koruyucu siperlik, bandana vs.
Sosyal mesafeye uyum derseniz, hiç fena değil. Özetle, vatandaş sınıfı geçer...
ESNAFIN DURUMU REZALET
Ya pazar esnafı? Tek kelimeyle facia. Faciadan da öte, rezalet. Kuralına uygun maske takan pazarcı yok denecek kadar az. Yüzde 90’ı maskeyi çenesinin altına indirmiş. Kalanında maske bile yok. Eldiven anca yarısında var, onlara da eldiven denirse... İnsanımızın hijyen alışkanlığının olmadığı, kuralları sevmediği, yasakları delmenin milli bir spor olduğu hepimizin malumu.
TEK ZABITA GÖREMEDİK
Peki kuralların uygulanmasını sağlamakla görevli mekanizma ne yapar? Hani haberlerde izlediğimiz maske, eldiven kontrolü yapan. Anonslarla sosyal mesafe uyarısında bulunan. Hem esnafı, hem vatandaşı denetleyen mekanizma. Türkçesi, zabıta nerede arkadaş, zabıta? Eşimle birlikte pazarı yaklaşık 1.5 saat boyunca tavaf ettik. Yemin ediyorum, bir tek zabıta memuru göremedik. İlaç için bir tek zabıta bile...”
Fazla söze gerek yok... Karşıyaka Belediyesi de durumun farkında ki, pazarlar için ayrı müdürlük kurulmasına karar verilmiş...
---------------
BİR GÖZLEM
İlk defa dışarı
çıkanlar ne yaptı?
65 ve üstü yaşındakiler önceki gün, yaklaşık iki ay evde kaldıktan sonra, ilk kez dört saatliğine dışarı çıktı. (Kaçamak yapanlar dışında.) Göztepe-Güzelyalı arasında dolaştım. Ortalık kalabalıktı. (Buralarda 65 ve üstü yaşında amma çok insan varmış.)
Bir saatlik turda 1-2 maskesiz gördüm. Herkes maskeliydi ve zorunlu güvenlik mesafesine dikkat ediyordu. Yan yana gelenler de belli ki karı-kocaydı. Sonuç olarak bizim orada ilk defa dışarı çıkarılanlar bana göre sınıfı geçti.
Salgın önlemi olarak ‘kaza’ bayramlaşması olmaz mı?
BUGÜNLERDE salgın belasıyla uğraşıyoruz ya! Yaşamımıza çeşitli kısıtlamalar girdi...
Bazıları gevşiyor, bazılarının da zamanla aynı yolu izleyeceği söyleniyor. Bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması. Önce aniden başladı, sonra programa girdi, 23 Nisan’da 4 günlük olanı bile yaşandı. 65 ve üstü yaştakiler önceki güne kadar yaklaşık iki aydır evlerdeydi. Ve önemli günler geliyor... Ramazan Bayramı’yla başlayayım.
DOĞAL KOŞULLARDA TAMAM DA
24-25-26 Mayıs, yani pazar, pazartesi, salı günleri bayram. Arife günü de 23 Mayıs Cumartesi. Kapı gibi dört günlük tatil. Ramazan sonrası gelenektir bayramlaşmak. Kimimiz büyüklerimize gider, kimimizin küçükleri gelir... Ailece toplananımız da vardır. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz, sarılırız birbirimize. Bu kısıtlamalardan sonra muhabbet mutlaka katlanacaktır. Çok da doğaldır... Ama koşullar doğal değil...
DÖRT GÜN KISITLAMA GELMELİ
Salgın belası var... Dikkat etmek, maske takmak, kişilerle aramızda zorunlu güvenlik mesafesi bırakmak var. O zaman bu bayram fedakarlık yapmak var. (Çok büyük olasılıkla büyüklerimiz de böyle düşünüyordur) Nedir? Bayramda sokağa çıkmamak. Yani dört gün sokağa çıkma kısıtlaması... Olur mu olur... Çok da iyi olur.
OLAĞANÜSTÜ DURUM VAR
Diyeceksiniz ki, koca Ramazan bu bayramı bekleyenler var... Haklıdırlar, bayramlaşmayı herkes ister. O zaman bir önerim var benim de. Mücbir sebep, yani geçerli nedenlerde oruç tutulamazsa sonra kazası tutulur ya. Kaza orucu gibi bu defalık Ramazan Bayramı’na da ‘kaza’ getirelim. Tehlike durulunca belirlenecek tarihte gecikmeli, ‘kaza bayramlaşması’ gerçekleştirelim, doya doya özlem giderelim. Dedim ya, benimki bir öneri.
19 MAYIS’TA EVDEN COŞKU
Bu hafta sonu da ilginç durum var. 16-17 Mayıs, cumartesi ve pazar günleri, belirlenen illerde sokağa çıkılamayacak. 19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 18 Mayıs Pazartesi günü de katılırsa, sokağa çıkma kısıtlaması dört güne yayılır, salgın açısından da yararı olur kanısındayım. 19 Mayıs’ı da 23 Nisan’da olduğu gibi evlerimizde, pencere ve balkonlarımızda kutlayabiliriz. Bu tarihlerde daha uzun sokak kısıtlaması senaryoları da konuşuluyor, artık açıklanınca öğreneceğiz.
NOT: Önemli olan o virüse yeni saldırı olanağı tanımamak...
---------------------
BİR SORU
Futbolcular sosyal mesafeye
dikkat ederek mi oynayacak
FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tüm liglerde karşılaşmaların 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. O tarih doğru mudur, daha sonra mı başlamalıdır bilemem. Maçlar açıklanan veya ileri bir tarihte seyircisiz oynanacak, görevliler de alınacak önlemlere dikkat edecektir.
MAÇTA MASKE TAKMAZLAR
Futbolcular herhalde maskeli oynamayacak. Peki maçta sosyal mesafeye mi dikkat edecek? İkili mücadeleler nasıl olacak? Hava toplarına nasıl çıkılacak? Sahaya tükürük, ter gibi salgılar bulaşmayacak, oyuncular üzerine düşmeyecek mi? Futbolcular ve de hakemlerin içi rahat olacak mı? Benimki belki de vesvese ama aklıma takılıyor işte... Sporculara kolay gelsin!
--------------
BİR İBRETLİK
Pazara gel(me) pazara
GAZETECİ Yılmaz Coşkun, uzun yıllar birlikte çalıştığım, dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Yazı ve haberlerinde tarafsızdır, kimseyi gereksiz eleştirmez, doğrudan şaşmamaya çabalar. Geçenlerde meslektaşımız eşi Nesrin Coşkun’la yaşadıklarıyla ilgili gözleminden özet alıntı:
VATANDAŞ SINIFI GEÇER
“Dün Bostanlı pazarındaydık. Muhtemelen İzmir’in en büyük pazar yerlerinden biri... Elimizde eldivenlerimiz, yüzümüzde maskemiz, cebimizde el dezenfektanları, pür dikkat alışverişteyiz. Pazara gelenlerin yüzde 99’u bizim gibi. Eldiven, maske, yüz koruyucu siperlik, bandana vs.
Sosyal mesafeye uyum derseniz, hiç fena değil. Özetle, vatandaş sınıfı geçer...
ESNAFIN DURUMU REZALET
Ya pazar esnafı? Tek kelimeyle facia. Faciadan da öte, rezalet. Kuralına uygun maske takan pazarcı yok denecek kadar az. Yüzde 90’ı maskeyi çenesinin altına indirmiş. Kalanında maske bile yok. Eldiven anca yarısında var, onlara da eldiven denirse... İnsanımızın hijyen alışkanlığının olmadığı, kuralları sevmediği, yasakları delmenin milli bir spor olduğu hepimizin malumu.
TEK ZABITA GÖREMEDİK
Peki kuralların uygulanmasını sağlamakla görevli mekanizma ne yapar? Hani haberlerde izlediğimiz maske, eldiven kontrolü yapan. Anonslarla sosyal mesafe uyarısında bulunan. Hem esnafı, hem vatandaşı denetleyen mekanizma. Türkçesi, zabıta nerede arkadaş, zabıta? Eşimle birlikte pazarı yaklaşık 1.5 saat boyunca tavaf ettik. Yemin ediyorum, bir tek zabıta memuru göremedik. İlaç için bir tek zabıta bile...”
Fazla söze gerek yok... Karşıyaka Belediyesi de durumun farkında ki, pazarlar için ayrı müdürlük kurulmasına karar verilmiş...
---------------
BİR GÖZLEM
İlk defa dışarı
çıkanlar ne yaptı?
65 ve üstü yaşındakiler önceki gün, yaklaşık iki ay evde kaldıktan sonra, ilk kez dört saatliğine dışarı çıktı. (Kaçamak yapanlar dışında.) Göztepe-Güzelyalı arasında dolaştım. Ortalık kalabalıktı. (Buralarda 65 ve üstü yaşında amma çok insan varmış.)
Bir saatlik turda 1-2 maskesiz gördüm. Herkes maskeliydi ve zorunlu güvenlik mesafesine dikkat ediyordu. Yan yana gelenler de belli ki karı-kocaydı. Sonuç olarak bizim orada ilk defa dışarı çıkarılanlar bana göre sınıfı geçti.