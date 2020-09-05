Sağlıklı gıdadan turizme kadınların güç birliği

ŞU salgın belası, bize ve tüm dünyaya tarımın ne denli önemli olduğunu öğretti.
Neden de çok basit: Gıdasız yaşam olanaksız. Tarım denilince de kooperatifler öne çıkıyor doğal olarak. Üreticinin örgütlendiğini başarılı örnekler var çünkü. Üç yıl önce kurulan ve çoğu kadın 110 ortağı bulunan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına göz atınca aklıma geldi bu söylediklerim. Tabii kooperatifin başında da çok özel birisi var. Nurgül Uçar Aktuğ bir gazeteci. Yıllarca ekonomi muhabirliği yaptı. Menemen’in kapatılan Seyrek Belediyesi’nin de ilk ve son başkanı.
TEMEL İNSAN HAKKI
Gündemine turizmi de alan bu kooperatifi tanımak için söz meslektaşım Nurgül’ün: “3 Nisan 2017’de Foça Bağarası’ndaki zeytin bahçemiz sayesinde bölgedeki üreticilerle kendi Toskana’mızı yaratma hayaliyle Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk. ‘Sağlıklı gıdaya ulaşmak temel insan hakkıdır’ parolasıyla Foça yerelindeki ürünlere kooperatifin güven şemsiyesi altında hem üretici, hem de tüketicinin gönül rahatlığıyla ulaşabileceği yolu kurmaya çabalıyoruz.
TÜKETİCİYE GÖNÜL RAHATLIĞI
Öncelikle yüzde 100 ve iadesiz süt ürünleri üreticisi Foça Kooperatifi önderimiz oldu. Bizler yerel üreticimizin domates, incir, nar, ayva, portakalını katkısız ürünlere dönüştürürken, tüketicilerin de gönül rahatlığıyla ulaşmasını sağlamaya çaba gösteriyoruz. Bu, yolculuğumuzun bir bölümü...
Proteine ulaşmanın her geçen gün pahalı ve zor olduğu gerçeğinden de diğer yolculuğumuza çıktık. Protein değeri yüksek ve ulaşmanın kolay olduğu istiridye mantarı üretimimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın kursuyla 2019 yılı Temmuz ayında başladı.
YEREL ÜRETİCİ MUTLU OLSUN
Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi zeytin, zeytinyağı, istiridye mantarı ve yerelde yetişen ürünlerin değerlendiricisi olarak tanımlıyoruz. Mavibahçe’de Slowfood etkinliği çerçevesinde yerel ürünlerimizi tüketici ile buluşturuyoruz. Bir yandan da çiftçilerimizin kendi yaşamlarında mutlu olmasını sağlama projelerine katkıda bulunuyoruz.
KALKINMAYA ÖNEMLİ KATKI
Agroturizm SİMKAD (Symirnalı Kadınlar Derneği) ile gerçekleştirmeye çabaladığımız projemizdir. Agroturizm; tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal yörelerin dinlendirici etkisinden yararlanarak, gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım kesimindeki üreticilere ek gelir olanakları sağlayan, yöre ve ülke ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen bir faaliyet alanı. Yerel dokunun korunmasına büyük önem veren tarım turizmi anlayışı doğrultusunda SİMKAD olarak Foça bölgesindeki yerel halka yeni gelir imkanları sağlayıp, kırsal kalkınmayı geliştirmeyi hedefliyoruz.
YENİ İŞ OLANAKLARI
Tarım turizmi uygulamaları özellikle kadınların istihdama katılımı açsından çok önemli. Tarımdan yeteri kadar gelir elde edemeyen, bu nedenle yoksullukla karşı karşıya kalan bazı bölgelerde tarım turizmi kadınlar için yeni iş olanakları yaratmaktadır. SİMKAD olarak öncelikli hedefimiz, yavaş yavaş kaybolan küçük çiftliklerle kadınlara yeniden güç vermek ve istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar, eğitimler yürütmek. Bu doğrultuda kırsal alandaki kadınların ekonomik gelişiminde yol göstermek ve onlara gerekli danışmanlık desteği sağlamak temel motivasyonumuzdur.”
DİLERİM BU TÜRLER ARTAR
Nurgül Uçar Aktuğ, yapılanlar ve hedefleri böyle sıralıyor. Doğrusu tarım turizmi, yöredeki kadın üreticilere yeni ufuklar açacağa benzer. Dedim ya bu zor günlerde tarımın önemi bir kez daha vurgulanınca kooperatif ortaklarının daha hevesli çalışacağına inanıyorum. Bu tür önekleri çoğalmasını diliyorum. Kolay gelsin!
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BİR AYNI ÖNERİ
Gürültüye tek çare
kulakları tıkamak!
BAŞTA Alaçatı olmak üzere tatil yörelerinde yüksek sesli müzik, daha doğrusu aşırı gürültü sorun olmayı sürdürüyor. Özellikle Alaçatı’da yakınmalar dinmiyor. Daha önce de değindim, gürültü denetim yetkisinin kimde olduğu, orada yaşayanları pek ilgilendirmez.
ZATEN SEZON BİTİYOR
Önemli olan, yetki kimdeyse kullanılması, denetimi yapması. Zaten gürültü denetimi başlayıncaya kadar sezon neredeyse sona erecek. Bu yüzden gürültüden bezenlere daha önceki önerimi yineliyorum: Kulaklarınızı tıkayın, gürültüden kurtulun!?
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BİR ALINTI
Telefonu koru
yaşamı boş ver
CEP telefonunun camını korumak için kılıf alanlar, yaşamını korumak için maske takmıyor. (Sosyal medyadan)
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BİR DUYURU
ÇETİN Erokay’ın, “Zamanın Gölgeleri” adlı resim sergisi, Bodrum Oasis Sanat Galerisi’nde açıldı. 25 Eylül’e kadar açık kalacak sergi, pazartesi dışında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.
Sağlıklı gıdadan turizme kadınların güç birliği
ŞU salgın belası, bize ve tüm dünyaya tarımın ne denli önemli olduğunu öğretti.
Neden de çok basit: Gıdasız yaşam olanaksız. Tarım denilince de kooperatifler öne çıkıyor doğal olarak. Üreticinin örgütlendiğini başarılı örnekler var çünkü. Üç yıl önce kurulan ve çoğu kadın 110 ortağı bulunan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına göz atınca aklıma geldi bu söylediklerim. Tabii kooperatifin başında da çok özel birisi var. Nurgül Uçar Aktuğ bir gazeteci. Yıllarca ekonomi muhabirliği yaptı. Menemen’in kapatılan Seyrek Belediyesi’nin de ilk ve son başkanı.
TEMEL İNSAN HAKKI
Gündemine turizmi de alan bu kooperatifi tanımak için söz meslektaşım Nurgül’ün: “3 Nisan 2017’de Foça Bağarası’ndaki zeytin bahçemiz sayesinde bölgedeki üreticilerle kendi Toskana’mızı yaratma hayaliyle Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk. ‘Sağlıklı gıdaya ulaşmak temel insan hakkıdır’ parolasıyla Foça yerelindeki ürünlere kooperatifin güven şemsiyesi altında hem üretici, hem de tüketicinin gönül rahatlığıyla ulaşabileceği yolu kurmaya çabalıyoruz.
TÜKETİCİYE GÖNÜL RAHATLIĞI
Öncelikle yüzde 100 ve iadesiz süt ürünleri üreticisi Foça Kooperatifi önderimiz oldu. Bizler yerel üreticimizin domates, incir, nar, ayva, portakalını katkısız ürünlere dönüştürürken, tüketicilerin de gönül rahatlığıyla ulaşmasını sağlamaya çaba gösteriyoruz. Bu, yolculuğumuzun bir bölümü...
Proteine ulaşmanın her geçen gün pahalı ve zor olduğu gerçeğinden de diğer yolculuğumuza çıktık. Protein değeri yüksek ve ulaşmanın kolay olduğu istiridye mantarı üretimimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın kursuyla 2019 yılı Temmuz ayında başladı.
YEREL ÜRETİCİ MUTLU OLSUN
Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi zeytin, zeytinyağı, istiridye mantarı ve yerelde yetişen ürünlerin değerlendiricisi olarak tanımlıyoruz. Mavibahçe’de Slowfood etkinliği çerçevesinde yerel ürünlerimizi tüketici ile buluşturuyoruz. Bir yandan da çiftçilerimizin kendi yaşamlarında mutlu olmasını sağlama projelerine katkıda bulunuyoruz.
KALKINMAYA ÖNEMLİ KATKI
Agroturizm SİMKAD (Symirnalı Kadınlar Derneği) ile gerçekleştirmeye çabaladığımız projemizdir. Agroturizm; tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal yörelerin dinlendirici etkisinden yararlanarak, gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım kesimindeki üreticilere ek gelir olanakları sağlayan, yöre ve ülke ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen bir faaliyet alanı. Yerel dokunun korunmasına büyük önem veren tarım turizmi anlayışı doğrultusunda SİMKAD olarak Foça bölgesindeki yerel halka yeni gelir imkanları sağlayıp, kırsal kalkınmayı geliştirmeyi hedefliyoruz.
YENİ İŞ OLANAKLARI
Tarım turizmi uygulamaları özellikle kadınların istihdama katılımı açsından çok önemli. Tarımdan yeteri kadar gelir elde edemeyen, bu nedenle yoksullukla karşı karşıya kalan bazı bölgelerde tarım turizmi kadınlar için yeni iş olanakları yaratmaktadır. SİMKAD olarak öncelikli hedefimiz, yavaş yavaş kaybolan küçük çiftliklerle kadınlara yeniden güç vermek ve istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar, eğitimler yürütmek. Bu doğrultuda kırsal alandaki kadınların ekonomik gelişiminde yol göstermek ve onlara gerekli danışmanlık desteği sağlamak temel motivasyonumuzdur.”
DİLERİM BU TÜRLER ARTAR
Nurgül Uçar Aktuğ, yapılanlar ve hedefleri böyle sıralıyor. Doğrusu tarım turizmi, yöredeki kadın üreticilere yeni ufuklar açacağa benzer. Dedim ya bu zor günlerde tarımın önemi bir kez daha vurgulanınca kooperatif ortaklarının daha hevesli çalışacağına inanıyorum. Bu tür önekleri çoğalmasını diliyorum. Kolay gelsin!
-----
BİR AYNI ÖNERİ
Gürültüye tek çare
kulakları tıkamak!
BAŞTA Alaçatı olmak üzere tatil yörelerinde yüksek sesli müzik, daha doğrusu aşırı gürültü sorun olmayı sürdürüyor. Özellikle Alaçatı’da yakınmalar dinmiyor. Daha önce de değindim, gürültü denetim yetkisinin kimde olduğu, orada yaşayanları pek ilgilendirmez.
ZATEN SEZON BİTİYOR
Önemli olan, yetki kimdeyse kullanılması, denetimi yapması. Zaten gürültü denetimi başlayıncaya kadar sezon neredeyse sona erecek. Bu yüzden gürültüden bezenlere daha önceki önerimi yineliyorum: Kulaklarınızı tıkayın, gürültüden kurtulun!?
-----
BİR ALINTI
Telefonu koru
yaşamı boş ver
CEP telefonunun camını korumak için kılıf alanlar, yaşamını korumak için maske takmıyor. (Sosyal medyadan)
-----
BİR DUYURU
ÇETİN Erokay’ın, “Zamanın Gölgeleri” adlı resim sergisi, Bodrum Oasis Sanat Galerisi’nde açıldı. 25 Eylül’e kadar açık kalacak sergi, pazartesi dışında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.